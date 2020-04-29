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Новини Боротьба з корупцією
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Антикорупційний суд знизив з 80 до 30 млн грн суму застави, яка буде стягнена в бюджет з екснардепа Микитася

Антикорупційний суд знизив з 80 до 30 млн грн суму застави, яка буде стягнена в бюджет з екснардепа Микитася

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду прийняла рішення стягнути 30 млн грн застави на користь держави з підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії екснардепа Максима Микитася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"30 млн грн стягнуто у бюджет з екснардепа, підозрюваного в організації схеми із заволодіння майном Нацгвардії. Крім того, йому визначено новий розмір застави - 100 млн грн. Таке рішення ухвалила сьогодні Апеляційна палата ВАКС. Нагадуємо, раніше суд першої інстанції ухвалив рішення про стягнення 80 млн грн застави", - говорится в сообщении.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

На засіданні 20 квітня ВАКС відмовився застосувати до екснардепа Максима Микитася запобіжний захід у вигляді арешту, незважаючи на те, що той так і не вніс 100 млн грн застави.

Автор: 

НАБУ (5097) застава (682) Антикорупційний суд ВАКС (1983) Максим Микитась (291)


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Топ коментарі
+4
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД - САМЫЙ КОРРУПЦИОННЫЙ СУД НА СВЕТЕ !) СМЕРТЬ КОРРУПЦИОНЕРАМ !!!
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29.04.2020 19:52 Відповісти
+3
Здесь имеем недосказанность - сколько получил сам суд?
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29.04.2020 20:02 Відповісти
+3
Антикорупцыонный суд фсё
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29.04.2020 20:12 Відповісти
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД - САМЫЙ КОРРУПЦИОННЫЙ СУД НА СВЕТЕ !) СМЕРТЬ КОРРУПЦИОНЕРАМ !!!
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29.04.2020 19:52 Відповісти
остальные пошли по карманам лично с рук Мыкыты?
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29.04.2020 20:47 Відповісти
ПО ТЕОРИИ ЛОМБРОЗО И ОН И БОГДАН ПОДХОДЯТ !)
Антикорупційний суд знизив з 80 до 30 млн грн суму застави, яка буде стягнена в бюджет з екснардепа Микитася - Цензор.НЕТ 9639
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30.04.2020 00:04 Відповісти
ну не зверейте, обнулите, и пусть из бюджета добавят, честнейших преследуют
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29.04.2020 20:00 Відповісти
Здесь имеем недосказанность - сколько получил сам суд?
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29.04.2020 20:02 Відповісти
Половину різниці, "па браццки"
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29.04.2020 22:28 Відповісти
хохляцкая чернь,ой,извините,избиратели вовы зеленского дюже радие.наконец то барыге Попрошенко хрен чего досталось.
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29.04.2020 20:04 Відповісти
Зеленский , это у тебя такая судебная реформа ? Давайте уже досрочные выборы , с этим президентом уже все понятно .
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29.04.2020 20:09 Відповісти
Так надо же Микитасю оставить денег на билет до Лондона .И гостинцы Валерии Гонтаревой тоже денег стоят.
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29.04.2020 20:11 Відповісти
Антикорупцыонный суд фсё
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29.04.2020 20:12 Відповісти
Какой-то не серьезный приговор «суда». Нужно было, в духе времени, Микитасю доплатить из бюджета 100млн за моральные муки «правосудия».
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29.04.2020 20:16 Відповісти
Сколько заплатил за снижение? Во страна, да ребята? Кинул кучу людей, наделал делов, хотел сбежать.
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29.04.2020 20:16 Відповісти
Антикоррупционный суд снизил с 80 до 30 млн грн сумму залога, которая будет взыскана в бюджет с экс-нардепа Микитася - Цензор.НЕТ 2976
Сытая пика!!
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29.04.2020 20:51 Відповісти
Азренеть суд как говорится судью на мыло! Кароче еще одна судебная байда в виде АКС.
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29.04.2020 23:31 Відповісти
О, уже поделились
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30.04.2020 03:29 Відповісти
Антикоррупционный суд стал коррупционным. Как им жалко такого бедного вора и коррупционера Микитася, боятся,сердешные, чтобы слишком много эта мразь из ворованного государству и народу не отдал.
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30.04.2020 19:13 Відповісти
 
 