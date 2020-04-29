Антикорупційний суд знизив з 80 до 30 млн грн суму застави, яка буде стягнена в бюджет з екснардепа Микитася

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду прийняла рішення стягнути 30 млн грн застави на користь держави з підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії екснардепа Максима Микитася.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"30 млн грн стягнуто у бюджет з екснардепа, підозрюваного в організації схеми із заволодіння майном Нацгвардії. Крім того, йому визначено новий розмір застави - 100 млн грн. Таке рішення ухвалила сьогодні Апеляційна палата ВАКС. Нагадуємо, раніше суд першої інстанції ухвалив рішення про стягнення 80 млн грн застави", - говорится в сообщении.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль" під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.

На засіданні 20 квітня ВАКС відмовився застосувати до екснардепа Максима Микитася запобіжний захід у вигляді арешту, незважаючи на те, що той так і не вніс 100 млн грн застави.