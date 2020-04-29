Найвища летальність від коронавірусу - 18,5% спостерігається у віковій групі від 80 до 89 років, - ЦГЗ

Центр громадського здоров'я України опублікував інформацію про летальність від коронавірусу в різних вікових групах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці ЦГЗ.

У повідомленні зазначається: "Найвища летальність від COVID-19 в Україні у віковій групі від 80 до 89 років - 18,5% (на 29 квітня).

Летальність у віковій групі 70-79 років становить 11,76%. У групі 60-69 років - 4,5%, в групі 90-100 років - 13,3%.

Загалом, показник летальності по Україні від COVID-19 становить 2,5%".

У ЦГЗ підкреслюють: "Станом на 29 квітня 21 людина перебуває на штучній вентиляції легень (ШВЛ). За весь період із кількості пацієнтів з підтвердженим COVID-19 на ШВЛ було 128 осіб, із них 11 одужали, 96 померли.

Поки немає вакцин і ліків проти нової коронавірусної інфекції. Один із найефективніших способів захиститися і запобігти поширенню інфекції - фізичне дистанціювання і правила гігієни рук та етикету кашлю.

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Дистанція не менше півтора метри від інших людей у публічних місцях. Навіть якщо в супермаркетах або аптеках немає спеціальних наклейок, які позначають дистанцію, самостійно орієнтуватися не важко. Досить уявити собі довжину ліжка.

Безконтактні вітання. Щира посмішка або кивок голови можуть замінити звичне рукостискання і зменшити ризик інфікування.

Гігієна рук (миття рук упродовж 20-40 секунд теплою водою з милом або обробки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%). Досить перерахувати, наприклад, країни, які ви хотіли б відвідати після карантину. Це займе не менше 20 секунд".

"Дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю (чхати і кашляти в згин ліктя або одноразову серветку, яку потім слід викинути в контейнер). Цей навик виробиться не відразу, але точно вбереже вас від зайвого, а іноді й небезпечного контакту біологічних рідин із долонями рук.

При пандемії категорично не можна спльовувати на вулицях. Користуйтеся одноразовими паперовими хустками.

Самоізоляція в разі появи симптомів: кашлю, нежиті, підвищеної температури. Ізолювати себе від тих, із ким проживаєте, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед вас є люди похилого віку", резюмують в ЦГЗ.