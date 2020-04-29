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Новини Коронавірус і карантин
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Найвища летальність від коронавірусу - 18,5% спостерігається у віковій групі від 80 до 89 років, - ЦГЗ

Центр громадського здоров'я України опублікував інформацію про летальність від коронавірусу в різних вікових групах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці ЦГЗ.

У повідомленні зазначається: "Найвища летальність від COVID-19 в Україні у віковій групі від 80 до 89 років - 18,5% (на 29 квітня).

Летальність у віковій групі 70-79 років становить 11,76%. У групі 60-69 років - 4,5%, в групі 90-100 років - 13,3%.

Загалом, показник летальності по Україні від COVID-19 становить 2,5%".

У ЦГЗ підкреслюють: "Станом на 29 квітня 21 людина перебуває на штучній вентиляції легень (ШВЛ). За весь період із кількості пацієнтів з підтвердженим COVID-19 на ШВЛ було 128 осіб, із них 11 одужали, 96 померли.

Поки немає вакцин і ліків проти нової коронавірусної інфекції. Один із найефективніших способів захиститися і запобігти поширенню інфекції - фізичне дистанціювання і правила гігієни рук та етикету кашлю.

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Дистанція не менше півтора метри від інших людей у публічних місцях. Навіть якщо в супермаркетах або аптеках немає спеціальних наклейок, які позначають дистанцію, самостійно орієнтуватися не важко. Досить уявити собі довжину ліжка.

Безконтактні вітання. Щира посмішка або кивок голови можуть замінити звичне рукостискання і зменшити ризик інфікування.

Гігієна рук (миття рук упродовж 20-40 секунд теплою водою з милом або обробки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%). Досить перерахувати, наприклад, країни, які ви хотіли б відвідати після карантину. Це займе не менше 20 секунд".

"Дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю (чхати і кашляти в згин ліктя або одноразову серветку, яку потім слід викинути в контейнер). Цей навик виробиться не відразу, але точно вбереже вас від зайвого, а іноді й небезпечного контакту біологічних рідин із долонями рук.

При пандемії категорично не можна спльовувати на вулицях. Користуйтеся одноразовими паперовими хустками.

Самоізоляція в разі появи симптомів: кашлю, нежиті, підвищеної температури. Ізолювати себе від тих, із ким проживаєте, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед вас є люди похилого віку", резюмують в ЦГЗ.

Найвища летальність від коронавірусу - 18,5% спостерігається у віковій групі від 80 до 89 років, - ЦГЗ 01

Автор: 

карантин (18172) вік (15) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Найвища летальність 18% у віковій групі від 80 до 89 років! Та в такій віковій групі летальность по природі своїй складає 89% кожного дня. І по простій причині пісок в годиннику весь закінчився. 18 % для віку 80-89 років!!! Це що за такий "срашний" вірус?! Це не вірус це диверсія та теракт світового масштабу!
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29.04.2020 20:01 Відповісти
+4
и не от короновируса тоже
почему то
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29.04.2020 20:00 Відповісти
+3
более того - в этой группе смертность стремится к 99%.. редко кто живет дольше 90 лет.
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29.04.2020 20:02 Відповісти
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У нас это долгожители которых практически нет так что пох
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29.04.2020 20:00 Відповісти
более того - в этой группе смертность стремится к 99%.. редко кто живет дольше 90 лет.
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29.04.2020 20:02 Відповісти
и не от короновируса тоже
почему то
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29.04.2020 20:00 Відповісти
+++)
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29.04.2020 20:06 Відповісти
Найвища летальність 18% у віковій групі від 80 до 89 років! Та в такій віковій групі летальность по природі своїй складає 89% кожного дня. І по простій причині пісок в годиннику весь закінчився. 18 % для віку 80-89 років!!! Це що за такий "срашний" вірус?! Це не вірус це диверсія та теракт світового масштабу!
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29.04.2020 20:01 Відповісти
Диверсія - маланьйо при владі. Недарма,їх,усі любили...
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29.04.2020 20:10 Відповісти
Никогда не поверю что весь этот маскарад для безопасности пенсионеров. Для нашей власти смерть пенсионеров это снижение нагрузки на социальные выплаты.
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29.04.2020 21:01 Відповісти
может потому, что после 60-70 уже скапливаются "букеты" хронических заболеваний, которые добивают (вместе с экономией на качественном питании и...лечении) нашу "старую гвардию"
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29.04.2020 20:05 Відповісти
Як дивно Там,й без ЦОЗ найвища летальність..! Які казкові Придурки
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29.04.2020 20:08 Відповісти
18,5% от 80 до 89 лет- так это же долгожители...новость для Украины ни о чём.
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29.04.2020 20:08 Відповісти
Средняя продожительность жизни в ССР при Сралине была 46,7 года.Айда в сср дохлый...
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29.04.2020 20:08 Відповісти
"
Летальность в возрастной группе от 80 до 89 лет - 18,5% , в группе 90-100 лет - 13,3%.
Дожыви до 90 - и откроется второе дыхание!
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29.04.2020 20:10 Відповісти
Ото правда. Чомусь замовчують дані про вікову групу старших за 120 років. Певен, що в цій групі жоден в світі не помер від коронавірусу, або % дуже низький.
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30.04.2020 06:43 Відповісти
В кожній шутці є доля правди. Довгожитепі, вони тому і довгожителі, бо на практиці виконують певні правила життя, які ігнорують інші люди. Я веду до того, що всім, незалежно від віку, треба мати голову на плечах і бути обережними.
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30.04.2020 06:51 Відповісти
Краще дохли б дебіли при владі.
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29.04.2020 20:12 Відповісти
Возможно летальность завышена в 10 более раз. Ведь особо лёгкие случаи никто не мониторит, а многие "дедушки" ненавидят врачей и крайне неохотно обращаются к ним...
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29.04.2020 20:12 Відповісти
Несколько лет назад по соседству умерла девочка 12 лет от рака матки.Экология чиста, что слеза младенца...
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29.04.2020 20:13 Відповісти
Хоть так почувствуем себя итальянцами.
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29.04.2020 20:20 Відповісти
так чувствую дурантин будет продлен, протестов нет, значит дурантин продлят
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29.04.2020 20:24 Відповісти
Глубокие старики по рынкам и маркетах не бегают,а сидят у телевиза Зелю смотрят по 95 кварталу.Откуда у них КоронвиRUS?
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29.04.2020 20:27 Відповісти
Вот из-за этого весь сыр-бор? Они нас имеют, а мы терпилы. Нам ещё и прививки какие-то навяжут.
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29.04.2020 20:54 Відповісти
Просто в Украине практически нет таких возрастніх груп и если несколько человек заболело, то шансов на віздоровление нет. Плохо что, не указали групы 40- 50 лет.
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29.04.2020 21:35 Відповісти
Она на графике 1.2%
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29.04.2020 21:40 Відповісти
) Забавно однако, ведь в возрастной группе от 80 до 89 лет смертность намно-о-о-го выше и без короновируса.
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29.04.2020 22:00 Відповісти
Я, конечно, не вирусолог и не эпидемиолог. Но как руководитель общественной организации, посвятивший более 20 лет профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, не имею ответов на мучающие меня вопросы.

Вот они:

1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?

2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?

3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?

Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?

4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?

А у вас есть ответы на эти вопросы?
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29.04.2020 22:38 Відповісти
1. Подобные симптомы
2. Прививки от ковид не делают, вакцин и лекарств от него нет
3. См выше
4. Много кто обещал что-то производить, но подтверждённого противовирусного препарата не нашли до сих пор, поэтому решать вам как относиться к информации про вакцину от Билла Гейтса
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30.04.2020 09:20 Відповісти
После 89-ти смертность от короны совсем исчезает, потому что вирус на одуванчиков не действует.
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29.04.2020 22:44 Відповісти
Італійці взагалі завдяки коронавірусу позбавились всіх старих. Медичні працівники просто кидали старих та хворих без їжі та ліків, а самі тікали з робочих місць. Літні люди помирали на самоті та без догляду. Вже почали подавати до суду ті, хто таким чином втратив батьків.
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29.04.2020 22:45 Відповісти
Ну і придурки в цьому Центрі. Може вони ще і на бюджеті? Ви дайте можливість от цим всім віковим категоріям людей стрибнути з висоти три метри, наприклад, і отримаєте такий же результат по летальним випадкам, як і ви прив'язуєте до корона-віруса. Шарлатани демонструють свою псевдонауку за кошти, імовірно, платників податків: розводять лохів за кошти лохів.
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29.04.2020 23:34 Відповісти
Де статистика по місячно скільки померло за 2019 і за 2020? Адже, коли побачимо що померло , наприклад, за квітень 54 000 в 2019 році і 54000 в сумі за квітень 2020 року (44 000 від хвороб, а 10 000 від короновірусу) то зразу ж виявиться, що це велика брехня від аферистів. Тобто, всіх померлих будуть списувати на короновіруси, які є в організмі в 80 відсотків людей і тест буде їх виявляти і важкого збудника, і просто нешкідливого короновіруса. І таким чином нагнітати психоз та мати гешефт на медицині і бородьбі з вірусом. Наука починається там, де апелюють фактами і аналізом даних, а не прогнозами зі стелі і припущень якщо то... скоріш за все... можливо але...
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30.04.2020 06:38 Відповісти
 
 