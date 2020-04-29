Найвища летальність від коронавірусу - 18,5% спостерігається у віковій групі від 80 до 89 років, - ЦГЗ
Центр громадського здоров'я України опублікував інформацію про летальність від коронавірусу в різних вікових групах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці ЦГЗ.
У повідомленні зазначається: "Найвища летальність від COVID-19 в Україні у віковій групі від 80 до 89 років - 18,5% (на 29 квітня).
Летальність у віковій групі 70-79 років становить 11,76%. У групі 60-69 років - 4,5%, в групі 90-100 років - 13,3%.
Загалом, показник летальності по Україні від COVID-19 становить 2,5%".
У ЦГЗ підкреслюють: "Станом на 29 квітня 21 людина перебуває на штучній вентиляції легень (ШВЛ). За весь період із кількості пацієнтів з підтвердженим COVID-19 на ШВЛ було 128 осіб, із них 11 одужали, 96 померли.
Поки немає вакцин і ліків проти нової коронавірусної інфекції. Один із найефективніших способів захиститися і запобігти поширенню інфекції - фізичне дистанціювання і правила гігієни рук та етикету кашлю.
Дистанція не менше півтора метри від інших людей у публічних місцях. Навіть якщо в супермаркетах або аптеках немає спеціальних наклейок, які позначають дистанцію, самостійно орієнтуватися не важко. Досить уявити собі довжину ліжка.
Безконтактні вітання. Щира посмішка або кивок голови можуть замінити звичне рукостискання і зменшити ризик інфікування.
Гігієна рук (миття рук упродовж 20-40 секунд теплою водою з милом або обробки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%). Досить перерахувати, наприклад, країни, які ви хотіли б відвідати після карантину. Це займе не менше 20 секунд".
"Дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю (чхати і кашляти в згин ліктя або одноразову серветку, яку потім слід викинути в контейнер). Цей навик виробиться не відразу, але точно вбереже вас від зайвого, а іноді й небезпечного контакту біологічних рідин із долонями рук.
При пандемії категорично не можна спльовувати на вулицях. Користуйтеся одноразовими паперовими хустками.
Самоізоляція в разі появи симптомів: кашлю, нежиті, підвищеної температури. Ізолювати себе від тих, із ким проживаєте, наскільки це можливо. Особливо, якщо серед вас є люди похилого віку", резюмують в ЦГЗ.
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почему то
Летальность в возрастной группе от 80 до 89 лет - 18,5% , в группе 90-100 лет - 13,3%.
Дожыви до 90 - и откроется второе дыхание!
Вот они:
1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?
2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?
3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?
Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?
4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?
А у вас есть ответы на эти вопросы?
2. Прививки от ковид не делают, вакцин и лекарств от него нет
3. См выше
4. Много кто обещал что-то производить, но подтверждённого противовирусного препарата не нашли до сих пор, поэтому решать вам как относиться к информации про вакцину от Билла Гейтса