УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12732 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 662 80

У міністерстві розвитку громад пояснили термін "громадське місце" в частині дотримання маскового режиму

У міністерстві розвитку громад пояснили термін

Міністерство розвитку громад і територій України роз'яснило термін "громадське місце" в частині дотримання маскового режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

Карантинні заходи в частині заборони перебування в громадських місцях без надітих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, зокрема й виготовлених самостійно, встановлені постановою Кабміну від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Як зазначає Мінрегіон, на законодавчому рівні визначення терміна "громадське місце" є лише в законі України "Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Так, згідно з абзацом 2 статті 1 зазначеного закону, громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми будемо носити маски ще тривалий період часу, - Степанов

При цьому в розумінні Кодексу України про адміністративні правопорушення та закон України "Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" до громадських місць належать такі об'єкти:

· ліфти й таксофони;

· приміщення і території закладів охорони здоров'я;

· приміщення і території навчальних закладів;

· дитячі майданчики;

· приміщення і території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд і закладів фізичної культури та спорту;

· під'їзди житлових будинків;

· підземні переходи;

· транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

· приміщення закладів ресторанного господарства;

· приміщення об'єктів культурного призначення;

· приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

· стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

· приміщення підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

· приміщення готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

· приміщення гуртожитків;

· аеропорти й вокзали.

Водночас, згідно зі статтею 30 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", органам місцевого самоврядування на територіях, де оголошено карантин, зокрема, надається право встановлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, зокрема дезінфекційних, та інших заходів.

Міністерство розвитку громад і територій нагадує, що стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює адміністративну відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, а саме за порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішеннями органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.

Автор: 

карантин (18172) суспільство (59) Мінрегіонрозвитку (754) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+35
В министерстве развития громад пояснили термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима - Цензор.НЕТ 1856
показати весь коментар
29.04.2020 20:17 Відповісти
+16
Пора уже вводить цветовую дифференциацию масок, чтобы сразу было видно - пацак или чатланин.
показати весь коментар
29.04.2020 20:15 Відповісти
+12
Таксофоны умиляют...
показати весь коментар
29.04.2020 20:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як вчасно...
показати весь коментар
29.04.2020 20:10 Відповісти
Я вот сейчас наблюдаю массовый посыл дурантина на три весёлых буквы в первый летний (по погоде) вечер. Люди сидят без намордников в "общественных местах"...
показати весь коментар
29.04.2020 20:10 Відповісти
В министерстве развития громад пояснили термин "общественное место" в части соблюдения масочного режима - Цензор.НЕТ 1856
показати весь коментар
29.04.2020 20:17 Відповісти
Цак должен определять пренадлежность к определенной группе.
показати весь коментар
29.04.2020 20:11 Відповісти
Пора уже вводить цветовую дифференциацию масок, чтобы сразу было видно - пацак или чатланин.
показати весь коментар
29.04.2020 20:15 Відповісти
Таксофоны умиляют...
показати весь коментар
29.04.2020 20:12 Відповісти
Угу. Еще бы про телеграфъ вспомнили.
показати весь коментар
29.04.2020 20:40 Відповісти
Гуртожитки прикольніше - поліцаї можуть зайти в перший будь який і за раз виконати тижневий план по штрафах
показати весь коментар
29.04.2020 21:10 Відповісти
Сьогодні мало хто йшов у масці. В основному маски не було, або носять її на підборідді.
показати весь коментар
29.04.2020 20:12 Відповісти
Вы ожидали чего-то другого?
показати весь коментар
29.04.2020 20:14 Відповісти
Ні, для вчора писав подібне про транспорт.
показати весь коментар
29.04.2020 20:18 Відповісти
У нас без масок людей не зустрінеш.
показати весь коментар
29.04.2020 20:20 Відповісти
Я тільки що був чотири години на вулиці, де побачив відсутність масок у людей!
показати весь коментар
29.04.2020 20:24 Відповісти
У нас теж.
показати весь коментар
29.04.2020 20:33 Відповісти
У нас теж без маски не зустрінеш.
показати весь коментар
29.04.2020 20:34 Відповісти
Здесь тот случай, когда могло бы хорошо сыграть доверие к власти. А доверия к зелёной власти нет от слова "совсем". Они всплыли на "восходящих потоках" вранья, и продолжают парить опираясь на них
показати весь коментар
29.04.2020 20:28 Відповісти
По вулиці мають право йти без маски. Читайте закон.
показати весь коментар
29.04.2020 20:21 Відповісти
І в міні парку теж саме!
показати весь коментар
29.04.2020 20:25 Відповісти
де курат, там і бєз намордніка мона
показати весь коментар
29.04.2020 20:45 Відповісти
Дим вбиває вірус?
показати весь коментар
29.04.2020 20:50 Відповісти
нє, курат - значить мєсто не общественне
показати весь коментар
29.04.2020 20:52 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2020 21:53 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2020 21:59 Відповісти
На стадионе уже целую неделю гоняют пацаны в футбол прямо рядом с опорным пунктом ментов.
показати весь коментар
29.04.2020 20:23 Відповісти
министерство розвития громадян, ни слова более, это звучит прекрасно без новостей
показати весь коментар
29.04.2020 20:13 Відповісти
Громад взагалі то, хоча теж незрозуміло, нащо воно потрібно.
показати весь коментар
29.04.2020 20:19 Відповісти
Улицы убрали из общественного места. А так всё осталось.
показати весь коментар
29.04.2020 20:13 Відповісти
Как то так.... В Баварии на улице можно ходить просто без маски, а в любой магазин без маски уже нельзя, от слова совсем. Возле непродовольственных магазинах стоят очереди и ждут когда можно будет войти внутрь т.к. внутри могут находится ограниченное число людей.
показати весь коментар
29.04.2020 20:21 Відповісти
Ничего они не убирали.

Читай: "В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий."

Так вот, Веталя определил абсолютно все помещения и территории, кроме туалета в твоей квартире, как общественные.
показати весь коментар
29.04.2020 20:21 Відповісти
Чтобы ужесточать общеукраинские законы на местах, надо иметь серьёзные обоснования. Я таких обоснований не вижу.
показати весь коментар
29.04.2020 20:28 Відповісти
Претензии к меру города.
показати весь коментар
29.04.2020 20:29 Відповісти
Пысы. До карантина Киев тоже имел отличие от закона - курение ближе 50м от остановки нигде не прописано.
Тем, более, остановки в виде просто таблички на столбе.
показати весь коментар
29.04.2020 20:32 Відповісти
Так сейчас же не карантин,а некоторые ограничения?
показати весь коментар
29.04.2020 20:31 Відповісти
Хрен его знает, что сейчас, но почитайте, что было написано в самом первом выступлении Ветали, при вводе этой фигни.
Ляшко типо разрешил по тротуару без маски при соблюдении дистанции, а Кличко для Киева озвучил другое.
показати весь коментар
29.04.2020 20:35 Відповісти
После этого разъяснения получается,что он не имеет на это право.
показати весь коментар
29.04.2020 20:41 Відповісти
Мелкими буквами в конце договора, обычно пишут то, что никто не читает...
Так и тут.
показати весь коментар
29.04.2020 20:43 Відповісти
Парки,береги водойм, тротуари,дороги, зелені зони й ...,не Є
показати весь коментар
29.04.2020 20:14 Відповісти
Ага, и прилегающее космическое пространтсво.
показати весь коментар
29.04.2020 20:32 Відповісти
От разьясните мне как можно рекомендовать больным людям одевать респиратор? Респиратор на выдых через клапан работает прямо минуя фильтр. Следовательно больным людям носить его категорически нельзя.
показати весь коментар
29.04.2020 20:17 Відповісти
А здоровым людям без специальных защитных очков хоть маски, хоть респираторы - до лампочки.
показати весь коментар
29.04.2020 20:34 Відповісти
Вы правы. Почему-то все думают, что они уж точно не больны. Хотя знают, что сначала все болеют без симптомов. Поражают телевизионные журналисты, когда берут интервью у человека, который специально во время интервью опускает маску на бороду, и они не просят его надеть маску нормально. Я не удивлюсь, если после врачей и продавцов самой пострадавшей категорией населения окажутся журналисты. Я писал о вреде масок с клапанами здесь: https://censor.net/news/3186571/s_6_aprelya_nahoditsya_v_obschestvennom_meste_bez_maski_i_dokumentov_zaprescheno_kabmin
показати весь коментар
29.04.2020 21:24 Відповісти
Завтра піду шукати таксофон.
показати весь коментар
29.04.2020 20:18 Відповісти
но сначала нужно найти маску. иначе в таксофон не пустят )))))))))))
показати весь коментар
29.04.2020 20:28 Відповісти
Только маску следует найти дома, так как в лифт без маски нельзя и в подъезде быть нельзя без ма
показати весь коментар
30.04.2020 00:44 Відповісти
"помещениях заведениях ресторанного хозяйства"... ггг. В маске пожрать пробовали? Источник:https://censor.net/n3192498
показати весь коментар
29.04.2020 20:18 Відповісти
Космонавти навіть в скафандрах їдять.
показати весь коментар
29.04.2020 20:19 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2020 20:20 Відповісти
Ти ніколи не бачив шолом-маску льотчиків дальної авіації ("стратегів")? На масці, в районі перенісся - дірка з клапаном. Туди вводиться гнучкий, довгий наконечник, що накручений на тубу з пюреподібною їжею. Наконечник, по гнучкому каналу, виходить прямо до розкритих губ. Льотчик давить на тубу і їжа потрапляє в рот...
показати весь коментар
29.04.2020 20:35 Відповісти
А далі як по "харчовому ланцюжку"? Теж вставлена трубка? Чи просто памперс?
показати весь коментар
29.04.2020 21:57 Відповісти
а в скафандре есть контейнер, куда потом эта еда утилизируется?
показати весь коментар
29.04.2020 20:37 Відповісти
Если это костюм стратега советской авиации то нет. Как и общественных туалетов не только на улицах, а в большинстве советских кафешек. Кушать да, срать нет. Особенно умиляло отсутствие туалетов в пивнушках.
показати весь коментар
29.04.2020 20:45 Відповісти
Ти правий,сьогоднi майже всi в мicтi в масках,70/40-повнiстю/пiдборiддя-на 18.00,чекали дощику...Дамо прочухану вiрусу i його пiдзелеглим!
показати весь коментар
29.04.2020 21:02 Відповісти
Мне, как-то, попал в руки иллюстирированый журнал времён Первой мировой... Так там на фото изображены французские солдаты на отдыхе, в перерыве между боями... Кто читает книжку, кто курит трубку, кто ест... И все - в противогазах... Курят и едят, приподняв край маски...
показати весь коментар
29.04.2020 20:28 Відповісти
Постановочные кадры появились вместе с Люмьерами.
показати весь коментар
29.04.2020 20:46 Відповісти
Ти сам зрозумів, що написав? Який стосунок мають брати Люм"єр, до фотографії - статичного зображення? Від фотографії до кінозйомки відстань у кілька десятків років... І там такі "постановочні кадри робили, що "ховайся"... Один станок з зажимами для голови, щоб вона була непорушною на протязі експозиції, яка в перші роки тяглася до 10-15 хвилин, чого варта!!!
показати весь коментар
29.04.2020 20:59 Відповісти
Ну, ведь именно для этого по ресторанам и ходят: в противогазах приятно провести время и поесть деликатесов.
показати весь коментар
29.04.2020 23:00 Відповісти
Запомним: улицы, парки, скверы, посадки, пляжи, леса не являются "общественными местами". Проще было перечислить, что не является. Я иногда курю в сквере на скамейке, если на ней никого нет, и не вижу в этом вреда для окружающих.
показати весь коментар
29.04.2020 20:19 Відповісти
Особо непонятливым поясняю.
"В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий."

Так вот, Веталя в Киеве определил абсолютно все помещения и территории, кроме туалета в твоей квартире, как общественные.
показати весь коментар
29.04.2020 20:25 Відповісти
Для неграмотных поясняю. Не "Веталя", а "Виталя".
показати весь коментар
29.04.2020 20:32 Відповісти
Не Виталя, а баран безмозглый.
показати весь коментар
29.04.2020 20:36 Відповісти
педалик оно
показати весь коментар
29.04.2020 20:53 Відповісти
Ну и дурак. Я уже лет 20 не курю. И очень этому рад. Бросал долго и болезненно.
показати весь коментар
29.04.2020 20:37 Відповісти
Тема не про вред курения.
показати весь коментар
29.04.2020 20:47 Відповісти
Я уже лет 20 не курю. И очень этому рад. Бросал долго и болезненно

Мужчина! Большое уважение и достойный пример!
показати весь коментар
29.04.2020 20:58 Відповісти
хє-е! бросіть куріть - ето лєхко. Йа уже раз сорок бросал *)
показати весь коментар
29.04.2020 22:16 Відповісти
есть одно общественное место, в который без маски, а то и противогаза люди добровольно не готовы войти. это постсовковые туалеты. не был, но думаю, такими они и на сегодня там пооставались ))
показати весь коментар
29.04.2020 20:19 Відповісти
Не кажіть дурниці - ворог підслуховує!
показати весь коментар
29.04.2020 20:27 Відповісти
Очень глупый список (всегда не полный, потому что фантазия и знания, тех кто составляет подобную глупость, очень ограничены). Даже улицы, площади и другие открытые пространства могут быть общественными местами, если скученность неродственных друг другу людей на них высокая!
показати весь коментар
29.04.2020 20:38 Відповісти
Кретин Карантин.
показати весь коментар
29.04.2020 20:43 Відповісти
Что за бред? Мне стыдно, что у нас такая власть.
показати весь коментар
29.04.2020 20:56 Відповісти
...відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу... Джерело: https://censor.net/ua/n3192498

Який із цих об'єктів можна вважати громадським місцем, а який ні? Адже обидва підпадають під опис!

У міністерстві розвитку громад пояснили термін "громадське місце" в частині дотримання маскового режиму - Цензор.НЕТ 563
У міністерстві розвитку громад пояснили термін "громадське місце" в частині дотримання маскового режиму - Цензор.НЕТ 8300
показати весь коментар
29.04.2020 21:13 Відповісти
ой! анєкдот згадав!!!
показати весь коментар
29.04.2020 22:01 Відповісти
пацієнт жалуйєця шо лікоть болить. Дохтор посилає на аналіз мочі. Пацієнт роздратовано пояснює шо лікоть болить - навіщо той аналіз?!?!?!?! Дохтір наполягає на мочі. Нє, не так.
-- дохтор, в мене лікоть болить
-- здайте аналіз мочі
-- навіщо моча? В мене ж лікоть болить
-- здайте мочу на аналіз
-- лана - думає собі пацієнт. Прийшов додому надзюрив в трилітрову банку сам, туди ж жінка з дочкою добавили, кішка - ше місця з півбанки лишилось - долив туди отработки з автомобіля, збовтав, заніс в раболаторію. На наступний день приносе дохтору результати, а сам скептично так в ус косо посміхаєця.
-- ну шо?
-- шо? - дивиця в бумажку - жінка вам зраджує з сусідом напроти. Донька на третьому місяці вагітності. У вашої кішки цистіт. Авто пропустило ТО вже півроку як. Да, і у Вас вузький туалєт
-- а причому тут туалєт?
-- ну як причому? Коли ви мастурбуйєте в туалєті, то б'єтесь ліктьом в стєнку - от тому у Вас болить лікоть
показати весь коментар
29.04.2020 22:14 Відповісти
В законе о курении - балкон собственной квартиры тоже общественное место.
показати весь коментар
29.04.2020 21:21 Відповісти
А общественные уборные упустили или это тоже самое что и подъезды жилых домов и подземные переходы? Впрочем у нас туда без противогаза не зайдешь.
показати весь коментар
29.04.2020 21:27 Відповісти
А парки и скверы - получаются не общественные места!
показати весь коментар
29.04.2020 22:32 Відповісти
министерстве чего и кому пояснили..прекол новый..ахахах..поясинте птичкам когда чирикать
показати весь коментар
29.04.2020 22:53 Відповісти
У нас особо одаренные заходят в магазин в маске, а потом опускают ее на подбородок и ходят по магазину, а на кассе снова одевают. Такие находчивые и немного дебильные люди.
показати весь коментар
30.04.2020 00:48 Відповісти
У нас развелось много "специалистов" по постановке языка сверлом, вот сидят и придумывают общественные места. Вот на пример сортир с одним очком - это не общественное место, а на два очка это уже общественное и сидеть без маски не моги.
показати весь коментар
30.04.2020 09:30 Відповісти
В законі України про захист населення від інфекційних хвороб вказується що карантину повині дотримуватися інфековані громадяни. До здорових це не відноситься. Тому Постанова КМУ №211 є антиконституційна і кримінальна.
показати весь коментар
30.04.2020 13:31 Відповісти
 
 