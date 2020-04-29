У міністерстві розвитку громад пояснили термін "громадське місце" в частині дотримання маскового режиму
Міністерство розвитку громад і територій України роз'яснило термін "громадське місце" в частині дотримання маскового режиму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна
Карантинні заходи в частині заборони перебування в громадських місцях без надітих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, зокрема й виготовлених самостійно, встановлені постановою Кабміну від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Як зазначає Мінрегіон, на законодавчому рівні визначення терміна "громадське місце" є лише в законі України "Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
Так, згідно з абзацом 2 статті 1 зазначеного закону, громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.
При цьому в розумінні Кодексу України про адміністративні правопорушення та закон України "Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" до громадських місць належать такі об'єкти:
· ліфти й таксофони;
· приміщення і території закладів охорони здоров'я;
· приміщення і території навчальних закладів;
· дитячі майданчики;
· приміщення і території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд і закладів фізичної культури та спорту;
· під'їзди житлових будинків;
· підземні переходи;
· транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
· приміщення закладів ресторанного господарства;
· приміщення об'єктів культурного призначення;
· приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
· стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.
· приміщення підприємств, установ і організацій усіх форм власності;
· приміщення готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
· приміщення гуртожитків;
· аеропорти й вокзали.
Водночас, згідно зі статтею 30 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", органам місцевого самоврядування на територіях, де оголошено карантин, зокрема, надається право встановлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, зокрема дезінфекційних, та інших заходів.
Міністерство розвитку громад і територій нагадує, що стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює адміністративну відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, а саме за порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішеннями органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.
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Читай: "В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий."
Так вот, Веталя определил абсолютно все помещения и территории, кроме туалета в твоей квартире, как общественные.
Тем, более, остановки в виде просто таблички на столбе.
Ляшко типо разрешил по тротуару без маски при соблюдении дистанции, а Кличко для Киева озвучил другое.
Так и тут.
"В то же время, согласно статье 30 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" органам местного самоуправления на территориях, где установлен карантин, в частности, предоставляется право устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий."
Так вот, Веталя в Киеве определил абсолютно все помещения и территории, кроме туалета в твоей квартире, как общественные.
Мужчина! Большое уважение и достойный пример!
Який із цих об'єктів можна вважати громадським місцем, а який ні? Адже обидва підпадають під опис!
-- дохтор, в мене лікоть болить
-- здайте аналіз мочі
-- навіщо моча? В мене ж лікоть болить
-- здайте мочу на аналіз
-- лана - думає собі пацієнт. Прийшов додому надзюрив в трилітрову банку сам, туди ж жінка з дочкою добавили, кішка - ше місця з півбанки лишилось - долив туди отработки з автомобіля, збовтав, заніс в раболаторію. На наступний день приносе дохтору результати, а сам скептично так в ус косо посміхаєця.
-- ну шо?
-- шо? - дивиця в бумажку - жінка вам зраджує з сусідом напроти. Донька на третьому місяці вагітності. У вашої кішки цистіт. Авто пропустило ТО вже півроку як. Да, і у Вас вузький туалєт
-- а причому тут туалєт?
-- ну як причому? Коли ви мастурбуйєте в туалєті, то б'єтесь ліктьом в стєнку - от тому у Вас болить лікоть