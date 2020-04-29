У міністерстві розвитку громад пояснили термін "громадське місце" в частині дотримання маскового режиму

Міністерство розвитку громад і територій України роз'яснило термін "громадське місце" в частині дотримання маскового режиму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна

Карантинні заходи в частині заборони перебування в громадських місцях без надітих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, зокрема й виготовлених самостійно, встановлені постановою Кабміну від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Як зазначає Мінрегіон, на законодавчому рівні визначення терміна "громадське місце" є лише в законі України "Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Так, згідно з абзацом 2 статті 1 зазначеного закону, громадське місце - це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.

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При цьому в розумінні Кодексу України про адміністративні правопорушення та закон України "Про заходи щодо запобігання та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" до громадських місць належать такі об'єкти:

· ліфти й таксофони;

· приміщення і території закладів охорони здоров'я;

· приміщення і території навчальних закладів;

· дитячі майданчики;

· приміщення і території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд і закладів фізичної культури та спорту;

· під'їзди житлових будинків;

· підземні переходи;

· транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

· приміщення закладів ресторанного господарства;

· приміщення об'єктів культурного призначення;

· приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

· стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

· приміщення підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

· приміщення готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

· приміщення гуртожитків;

· аеропорти й вокзали.

Водночас, згідно зі статтею 30 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", органам місцевого самоврядування на територіях, де оголошено карантин, зокрема, надається право встановлювати особливий порядок проведення профілактичних і протиепідемічних, зокрема дезінфекційних, та інших заходів.

Міністерство розвитку громад і територій нагадує, що стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює адміністративну відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, а саме за порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішеннями органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.