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Новини
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Учні з Криму і Донбасу можуть консультуватися про вступ до вишів і дистанційне навчання по телефону, - Міносвіти

Учні з Криму і Донбасу можуть консультуватися про вступ до вишів і дистанційне навчання по телефону, - Міносвіти

Гаряча лінія для учнів з тимчасово окупованих територій України консультує щодо освіти за контактним номером 0 800 504 425.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Наша мета – надати можливість отримувати якісну освіту в українських закладах. Консультанти, які працюють на гарячій лінії, пройшли навчання та готові надати вичерпні відповіді щодо освітніх процесів і можливостей, які турбують мешканців тимчасово окупованих територій. Учні непідконтрольних територій зможуть своєчасно отримати всю інформацію та вступити до українських вишів за спрощеною процедурою", – відзначила виконуюча обов’язки Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

По телефону можна дізнатися про спрощену процедуру вступу через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", отримання дистанційно середньої освіти в Україні, про законодавчі зміни у сфері освіти для осіб, які проживають на непідконтрольних територіях та для внутрішньо переміщених осіб тощо.

Гаряча лінія працює у робочі дні з 9:00 до 18:00 та є безкоштовною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна стане однією з перших країн, де запрацює нова глобальна освітня онлайн-платформа для дітей та молоді

Автор: 

Крим (14192) освіта (1314) Міносвіти (1421) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+3
нетужки, их родители хотели рузьке мир, пусть дипломы рузьке мир или университета имени захарченко получали, я нехочу чтоб быдло получившее среднее образование, стали в Украине учителями, врачами или мчсниками, идите к папе впопучленцу или маме членопопочке и скажите спасибо за свое щастливое будущее
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29.04.2020 20:28 Відповісти
+2
Диплом вышлем СМСкой.
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29.04.2020 20:24 Відповісти
+2
зно им сдавать не надо я так понял?
или у них егэ там? нам тоже подходит если шо
7-ой год уже временно окупированые
одна радость шо прокуратура крыма у нас есть
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29.04.2020 20:30 Відповісти
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Поможем окончить магистратуру по телефону. Правительство.
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29.04.2020 20:22 Відповісти
Диплом вышлем СМСкой.
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29.04.2020 20:24 Відповісти
Как в анекдоте сказал папа -бегемот ,- Сейчас......ну прям все брошу.....
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29.04.2020 20:24 Відповісти
нетужки, их родители хотели рузьке мир, пусть дипломы рузьке мир или университета имени захарченко получали, я нехочу чтоб быдло получившее среднее образование, стали в Украине учителями, врачами или мчсниками, идите к папе впопучленцу или маме членопопочке и скажите спасибо за свое щастливое будущее
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29.04.2020 20:28 Відповісти
зно им сдавать не надо я так понял?
или у них егэ там? нам тоже подходит если шо
7-ой год уже временно окупированые
одна радость шо прокуратура крыма у нас есть
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29.04.2020 20:30 Відповісти
Тля !!! ..Меньше в ср ...їм заглядати потрібно ...Хай до ***** в Мордор їдуть ...
Хто бажав вже давно виїхав зтого Лугандона !
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29.04.2020 20:44 Відповісти
А что так можно? Можно взять справку у террористов и окупантов о окончании школы имени Сталина с золотой медалью и украинская власть ету справку признает документом и еще даст льготные места на поступление в ВУЗ за счет бюджета???
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29.04.2020 20:48 Відповісти
Там такие же украинские граждане, и они имеют такие же права.
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29.04.2020 21:33 Відповісти
Учні з Криму і Донбасу можуть консультуватися про вступ до вишів і дистанційне навчання по телефону, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 5433
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29.04.2020 20:54 Відповісти
Шахтеры сидели в шахтах,ожидая срусского мира в 2014 г..Они ненавидели Украину и не защитили свои дома и уклад жизни..
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29.04.2020 21:30 Відповісти
Для чого час гаяти - зразу виписуйте диплом, паспорт - і в міністри.
Сєпарів приймуть
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29.04.2020 22:01 Відповісти
кацапы с бульбашами шарились с нами по полуострову , бухали вместе и говорили на любом языке с марта по октябрь и проблем не было, от слова совсем...
донецких и луганских полно было на лыжах в Буковеле и Драгобрате, с декабря по март шарились, бухали все вместе , говорили хоч на английском и проблем не было, от слова совсем...
пока эта .**** кремлевская в 2014 -м, не попёрся со своим дебильным "сруцким миром" и не внушил что одни это освободители а другие фошизды, чтобы оттяпать немного землицы, которой сучьему сруцкому миру вечно мало, но пусть будут уверены, нам это стоит уже дорого - но сруцкому миру эта подлость будет стоить очень дорого и не только в материальном плане...
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29.04.2020 22:02 Відповісти
Нестыковка тут. Но ведь аттестаты у них РФ---у крымчан например выпускников? Ну так вроде же? А как тогда это всё расматривать с точки зрения интереса наших выпускников на местах? С конкурентной точки зрения! Поступить всем ведь охота в ВУЗ. Да не надо вообще таким устраивать ЗНО. На платное поступать по тарифам как для студентов арабов или прочих---та и всё. Международная практика это и давно. По Харькову арабы толпами учатся. Как? А хоть бы как! Работать у себя ведь будут! Мы же своим подрезаем крылья!
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29.04.2020 22:02 Відповісти
То есть они для вас иностранцы.
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29.04.2020 22:48 Відповісти
Для меня они засранцы. Имею в виду родителей выпускников. В 2014 эти кому предлагают вариант учёбы у нас были в 5 классе примерно. Тут не стоит усугублять. Крымчане давно все с паспортами РФ, конечно иностранцы но де факто, но похоже их устраивает и такое де-юре. Я помню чего стоил Крым нашему народу в 60гг. Тема большая. Всё шло тогда туда. Кстати я сторонник платного обучения и медуслуг и лечения. Это при совдепии кстати родилась поговорка *Лечится даром---даром лечится*. И чем быстрее пойдёт это, тем реальней станет жизнь для всех.
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29.04.2020 23:05 Відповісти
Я тоже сторонник рыночных отношений, но мне неведом такой правовой статус гражданина как "засранец". За шесть лет, пора бы уже решиться на какую либо твёрдую позицию, по отношению к бэушным гражданам Украины. Всё таки этот временной интервал составляет, где то 4.5% жизни человека.
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29.04.2020 23:24 Відповісти
Та мне вроде как бы определятся чуть не рентабельно. Пусть упомянутые определяются. В позапрошлое воскресенье 67 пасочку откусил. Чуть напомнило мне это слова из одной песенки весёлой лет 50 назад спетой очень сильным человеком:*...Дусь, а Дусь?---может я без Бангладэшта обойдусь....*. Такой я вот кодеин с сахаром. Заспиртованый. Удачи всем.
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30.04.2020 00:06 Відповісти
Так мы почти ровесники. Причём я даже старше. Но интерес к жизни я пока не утратил, чего и вам желаю. Упомянутые, как мне кажется уже довольно таки давно определились. Это у Украинцев никак не проходят фантомные боли. Такое ощущение, что они все употребляют алкалоид опиума с сахаром.
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30.04.2020 08:39 Відповісти
В онлайн-школі Зеленського: сьогодні вчителька на уроці історії розповіла, що каструля - символ Євромайдану. Трансляція по 112 https://twitter.com/Bykvu/status/1255555429054242816
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29.04.2020 22:31 Відповісти
 
 