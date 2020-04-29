Учні з Криму і Донбасу можуть консультуватися про вступ до вишів і дистанційне навчання по телефону, - Міносвіти

Гаряча лінія для учнів з тимчасово окупованих територій України консультує щодо освіти за контактним номером 0 800 504 425.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

"Наша мета – надати можливість отримувати якісну освіту в українських закладах. Консультанти, які працюють на гарячій лінії, пройшли навчання та готові надати вичерпні відповіді щодо освітніх процесів і можливостей, які турбують мешканців тимчасово окупованих територій. Учні непідконтрольних територій зможуть своєчасно отримати всю інформацію та вступити до українських вишів за спрощеною процедурою", – відзначила виконуюча обов’язки Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

По телефону можна дізнатися про спрощену процедуру вступу через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", отримання дистанційно середньої освіти в Україні, про законодавчі зміни у сфері освіти для осіб, які проживають на непідконтрольних територіях та для внутрішньо переміщених осіб тощо.

Гаряча лінія працює у робочі дні з 9:00 до 18:00 та є безкоштовною.

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