Учні з Криму і Донбасу можуть консультуватися про вступ до вишів і дистанційне навчання по телефону, - Міносвіти
Гаряча лінія для учнів з тимчасово окупованих територій України консультує щодо освіти за контактним номером 0 800 504 425.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
"Наша мета – надати можливість отримувати якісну освіту в українських закладах. Консультанти, які працюють на гарячій лінії, пройшли навчання та готові надати вичерпні відповіді щодо освітніх процесів і можливостей, які турбують мешканців тимчасово окупованих територій. Учні непідконтрольних територій зможуть своєчасно отримати всю інформацію та вступити до українських вишів за спрощеною процедурою", – відзначила виконуюча обов’язки Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.
По телефону можна дізнатися про спрощену процедуру вступу через освітні центри "Донбас-Україна" та "Крим-Україна", отримання дистанційно середньої освіти в Україні, про законодавчі зміни у сфері освіти для осіб, які проживають на непідконтрольних територіях та для внутрішньо переміщених осіб тощо.
Гаряча лінія працює у робочі дні з 9:00 до 18:00 та є безкоштовною.
Будь ласка, зачекайте...
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или у них егэ там? нам тоже подходит если шо
7-ой год уже временно окупированые
одна радость шо прокуратура крыма у нас есть
Хто бажав вже давно виїхав зтого Лугандона !
Сєпарів приймуть
донецких и луганских полно было на лыжах в Буковеле и Драгобрате, с декабря по март шарились, бухали все вместе , говорили хоч на английском и проблем не было, от слова совсем...
пока эта .**** кремлевская в 2014 -м, не попёрся со своим дебильным "сруцким миром" и не внушил что одни это освободители а другие фошизды, чтобы оттяпать немного землицы, которой сучьему сруцкому миру вечно мало, но пусть будут уверены, нам это стоит уже дорого - но сруцкому миру эта подлость будет стоить очень дорого и не только в материальном плане...