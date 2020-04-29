Ексспівробітнику "Беркута", який розганяв Майдан 30 листопада 2013 року, повідомлено про підозру, - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому міліціонеру полку особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в місті Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Експравоохоронець підозрюється у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством, службовому підробленні та у вчиненні службовою особою за попередньою змовою групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів тощо (ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року підозрюваний перевищив свої службові повноваження та затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодив організації та проведенню зборів. У подальшому підозрюваний, склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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