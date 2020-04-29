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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Ексспівробітнику "Беркута", який розганяв Майдан 30 листопада 2013 року, повідомлено про підозру, - ДБР

Ексспівробітнику

Слідчі Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому міліціонеру полку особливого призначення "Беркут" ГУ МВС України в місті Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Експравоохоронець підозрюється у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством, службовому підробленні та у вчиненні службовою особою за попередньою змовою групою осіб незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів тощо (ч. 2 ст. 365 та ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року підозрюваний перевищив свої службові повноваження та затримав учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронець застосував до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодив організації та проведенню зборів. У подальшому підозрюваний, склав рапорт про затримання потерпілого, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Автор: 

Беркут (533) злочини проти Майдану (309) ДБР (3564)


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А тих беркутів, яких обміняли теж будуть судити?
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29.04.2020 20:45 Відповісти
Підозра не вовк, в ліс не втіче
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29.04.2020 21:14 Відповісти
це шоп процесуально очистити
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29.04.2020 21:41 Відповісти
если потерпевший известен, то сегодня такая новость для него ничего хорошего не предвещает, в отличие от беркутовца.
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29.04.2020 21:47 Відповісти
Уже те вороны, что клевали эту падлу на виселице должны были 5 раз от старости здохнуть, а у нах только подозрение предъявили...
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30.04.2020 03:16 Відповісти
 
 