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Новини Коронавірус і карантин
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Кризовий етап з постачанням медзасобів пройдено, лікарі захищені на місяць вперед, - заступник голови ОП Тимошенко

Кризовий етап з постачанням медзасобів пройдено, лікарі захищені на місяць вперед, - заступник голови ОП Тимошенко

Впродовж квітня держава забезпечила доставку в Україну 1,3 млн спеціальних респіраторів, понад 200 тис. одноразових костюмів, а також 250 тис. ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки злагодженій роботі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 при Офісі Президента України. Її довелося створити півтора місяця тому в умовах фактичної відсутності засобів захисту в українських лікарнях.

"З такою ситуацією зіткнулася не лише Україна. В усіх європейських державах не вистачало засобів захисту", – зазначив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента розповів, що на першому етапі Україна законтрактувала доставку з Китаю необхідних засобів захисту для лікарів. Але це – одноразові поставки, чого було недостатньо.

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Згодом було налагоджено так званий повітряний міст, що дало змогу завозити медзасоби на постійній основі.

Перший вид таких вантажів – це гуманітарна допомога для України, яка закуповувалася за кошти українського бізнесу зі спеціальних фондів.

Другий вид – це засоби захисту, які купував бізнес як гуманітарну допомогу для регіонів свого базування.

Третій вид – товар, який постачали за комерційними запитами, зокрема від аптечних мереж та ритейлерів. У цьому випадку держава перенаправляла запити в авіакомпанії, з якими бізнес мав комерційні відносини. Натомість одним із прохань держави до авіакомпаній стало надання бізнесу максимально низької вартості перевезення, щоб наповнити ринок масками.

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"Згадайте, скільки місяць тому коштували маски – 20-25 гривень. Сьогодні ціна – від 8 до 11 гривень за маску. Ціна зменшилася вдвічі. Чому? Тому що ми дали можливість швидко, активно наповнювати ринок. Він наповнився – ціна почала падати", – заявив заступник керівника Офісу президента.

Крім того, Кирило Тимошенко підкреслив, що за місяць держава запустила вітчизняне виробництво багаторазових костюмів та налагодила виготовлення українських ПЛР-тестів. Наразі вже відвантажено 600 тис. таких тестів, ще планується відвантажити 1,4 млн одиниць.

"Ми пройшли кризовий етап. Лікарі зараз захищені на чотири тижні наперед. З’являються одиничні відео. Але це – не через те, що не постачається продукція. Можливо, є якась внутрішньологістична проблема в Україні. Але ми привезли й забезпечили всіх лікарів. Ми пройшли цю кризу – це було наше основне завдання", – наголосив він.

Надалі, за словами Тимошенка, необхідні засоби закуповуватимуться структурами Міністерства охорони здоров’я і постачатимуться для наповнення резервів.

Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що отриманої партії вистачить на 3-4 тижні.

Журналістка Валерія Єгошина заявила, що рейс 23 квітня був комерційним - вантаж призначався для "Епіцентру".

Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець заявив, що літак АН-225 "Мрія" здійснить ще один рейс з медичними вантажем через тиждень.

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Автор: 

карантин (18172) медицина (2136) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2033) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+9
И в эпицентре гумпомощь продаётся по полной. Лохи доятся, краина стрится.
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29.04.2020 20:46 Відповісти
+5
соромно читати цей висер про маски і захист на місяць, вивезли з країни 200 млн масок по 1,5 грн, а зараз продають по 19-20 грн, за ідіотів нас мають ці слуги
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29.04.2020 20:54 Відповісти
+4
"«Згадайте, скільки місяць тому коштували маски - 20-25 гривень. Сьогодні ціна - від восьми до 11 гривень за маску. Ціна зменшилася вдвічі....», - заявив заступник керівника Офісу Президента".
А я пригадую, що в січні я купував маску за гривню з копійками...
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29.04.2020 20:50 Відповісти
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И в эпицентре гумпомощь продаётся по полной. Лохи доятся, краина стрится.
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29.04.2020 20:46 Відповісти
Лохи доятся, краина строится***
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29.04.2020 20:46 Відповісти
Тимошенко бреше, засобів захисту не достатньо, для лікарів Подольська (Котовська) Одеської області волонтери збирають звичайні маски, щитки, костюми, респиратори! Влада живе в якійсь окремій реальності?
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29.04.2020 21:00 Відповісти
усе есть в эпицентри!!!
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29.04.2020 22:13 Відповісти
Китайським лахміттям вони захищені.
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29.04.2020 20:46 Відповісти
В Опере рисунка не видать
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29.04.2020 21:01 Відповісти
Кризисный этап с поставкой медсредств пройден, врачи защищены на месяц вперед, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1884
"Мрия" лопаты привезла!
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29.04.2020 20:50 Відповісти
для блинов?
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29.04.2020 21:21 Відповісти
"«Згадайте, скільки місяць тому коштували маски - 20-25 гривень. Сьогодні ціна - від восьми до 11 гривень за маску. Ціна зменшилася вдвічі....», - заявив заступник керівника Офісу Президента".
А я пригадую, що в січні я купував маску за гривню з копійками...
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29.04.2020 20:50 Відповісти
если 11 грн разделить на 10, то и будет гривня і десять копійок ))) просто он не делил, а так бы сказал, шо цена выросла только на 9 копеек )
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29.04.2020 20:53 Відповісти
Не транди. Минимальная цена была в Розетке - 2 грн. за штуку, и не в январе, а в декабре 2019.
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29.04.2020 20:57 Відповісти
ну, може, я забув точну ціну... А, може - ще попалась мені стара ціна, літня.
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29.04.2020 21:04 Відповісти
в ноябре 2019 одна маска в мелком опте (коробка в 100 штук) стоила 75 копеек и 7% ПДВ.. То есть около 80 копеек. Аптека в рознице добавляла ещё 10% цены. Выходило 90 копеек маска в рознице
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29.04.2020 22:07 Відповісти
меньше гривны была
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29.04.2020 21:26 Відповісти
Была и меньше в "копейке". Стоимость маски меньше 5 центов.
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29.04.2020 21:51 Відповісти
На початку лютого 1гр.20коп. в Луцьку.
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29.04.2020 21:29 Відповісти
скоро! свободная продажа и любых медикаментов во всех "епицентрах". гуманитарные поставки из лучших аптек лондОна и китая. "больше берёш - меньше платишь!" )
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29.04.2020 20:50 Відповісти
соромно читати цей висер про маски і захист на місяць, вивезли з країни 200 млн масок по 1,5 грн, а зараз продають по 19-20 грн, за ідіотів нас мають ці слуги
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29.04.2020 20:54 Відповісти
Авжеж...а хто ні нехай купить собі усе в Епіцентрі
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29.04.2020 20:54 Відповісти
Кризисный этап с поставкой медсредств пройден, врачи защищены на месяц вперед, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6116
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29.04.2020 21:05 Відповісти
гереги довольны - его холопы тимошенки довольны
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29.04.2020 21:08 Відповісти
Короворис показал, что стратегические запасы государства должны быть заполнены под завязку лет на 20-ть вперёд. Рано или поздно по миру ударит ещё какой нибуть неовирус и мы должны всю индустрию государства готовить под защиту населения заблаговременно. Здравохранение в первую очередь и если власть в ближайшее время не отменит антинародную медреформу то такая власть Украине просто не нужна.
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29.04.2020 21:36 Відповісти
Моя мама працює терапевтом в лікарні. До них приходять різні пацієнти, в тому числі і ті, які можуть мати КОВІД-19.
За весь період їй видали аж 5 одноразових масок та 10 одноразових шапочок. І все....
Для чого і для кого ця брехня?
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29.04.2020 21:57 Відповісти
Син терапевта? Не все так однозначно тут.
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30.04.2020 00:47 Відповісти
Кризовий етап з постачанням медзасобів пройдено, лікарі захищені на місяць вперед, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4404
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29.04.2020 22:05 Відповісти
На фото в заголовке администрация эпицентра.
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29.04.2020 22:06 Відповісти
Налаживание работы по обеспечению медпрепаратами произошло благодаря Шмыгалю, а пиариться на этом будет Зеля и ОП. Помним как ФедориноГоре-Гончарук браво рапортовал о готовности к пандемии и какой пшик из этого произошел тоже помним. Помним и Зелю, наложившего в штаны и абсолютно деморализованого, когда вирус пошел по Украине. Пока не пришли люди, которые умеют что-то делать, а не видосики писать, дела не было.
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29.04.2020 22:24 Відповісти
Чето вспоминаю, в декабре Гончарук и чуть позже шмЫгаль рапортовали о 100% готовности Украины к эпидемии...практика показала, что это была брехня...а теперь они опять "прошли кризисный этап"...
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29.04.2020 22:50 Відповісти
шмыга и зегнида рулят
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29.04.2020 23:48 Відповісти
Как Зе развел медиков это же надо так относиться к людям

Смешные суммы: Медики разочарованы доплатами за борьбу с коронавирусом

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

Украинские медработники все-таки получили доплату за работу с инфицированными https://inforesist.org/tag/koronavirus/ коронавирусом . Однако суммы оказались мизерными - от 100 до тысячи гривен. Об этом https://inforesist.org/goto/https://tsn.ua/ru/svit/goryat-banki-i-magaziny-koronavirus-i-defolt-priveli-k-volne-protestov-v-livane-1537752.html сообщает ТСН.
Медсестра Ольга с Тернопольщины получила в качестве премии 663 гривны. Как пояснили в бухгалтерии, это и есть 300 процентов от оклада за работу с коронавирусными пациентами. Только считали его по часам - сколько медсестра была в палате пациента.
«Мы принимали больных в первую очередь. Я рискую здоровьем своей семьи за 600 гривен. Мы все думали, что это будет 300 процентов от зарплаты», - рассказал медработник.
Подобных возмущений в Сети за сегодняшний день появилось немалое количество.
Так, медсестра Галина из Ивано-Франковска приняла решение, что завтра будет увольняться, так как ее доплата составила чуть больше 100 гривен.
Дополнительные выплаты за работу с пациентами, страдающими от коронавируса, Министерство здравоохранения пообещало еще месяц назад. Однако документ до сих пор не опубликован на сайте правительства.
В мартовскую зарплату доплата не вошла. Теперь ее проводят в апрельскую зарплату, но из расчета, сколько времени медработник провел с пациентом. Каким образом это рассчитывают - непонятно.
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30.04.2020 00:29 Відповісти
Класс. Все переделал. Ну видосик лошью и спатки
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30.04.2020 06:13 Відповісти
В стране есть ещё "верующие" властям? Или дураков уже нет, вирус "вылечил".
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30.04.2020 06:32 Відповісти
 
 