Кризовий етап з постачанням медзасобів пройдено, лікарі захищені на місяць вперед, - заступник голови ОП Тимошенко

Впродовж квітня держава забезпечила доставку в Україну 1,3 млн спеціальних респіраторів, понад 200 тис. одноразових костюмів, а також 250 тис. ПЛР-тестів з Китаю та Південної Кореї.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

За його словами, цього вдалося досягти завдяки злагодженій роботі Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 при Офісі Президента України. Її довелося створити півтора місяця тому в умовах фактичної відсутності засобів захисту в українських лікарнях.

"З такою ситуацією зіткнулася не лише Україна. В усіх європейських державах не вистачало засобів захисту", – зазначив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента розповів, що на першому етапі Україна законтрактувала доставку з Китаю необхідних засобів захисту для лікарів. Але це – одноразові поставки, чого було недостатньо.

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Згодом було налагоджено так званий повітряний міст, що дало змогу завозити медзасоби на постійній основі.

Перший вид таких вантажів – це гуманітарна допомога для України, яка закуповувалася за кошти українського бізнесу зі спеціальних фондів.

Другий вид – це засоби захисту, які купував бізнес як гуманітарну допомогу для регіонів свого базування.

Третій вид – товар, який постачали за комерційними запитами, зокрема від аптечних мереж та ритейлерів. У цьому випадку держава перенаправляла запити в авіакомпанії, з якими бізнес мав комерційні відносини. Натомість одним із прохань держави до авіакомпаній стало надання бізнесу максимально низької вартості перевезення, щоб наповнити ринок масками.

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"Згадайте, скільки місяць тому коштували маски – 20-25 гривень. Сьогодні ціна – від 8 до 11 гривень за маску. Ціна зменшилася вдвічі. Чому? Тому що ми дали можливість швидко, активно наповнювати ринок. Він наповнився – ціна почала падати", – заявив заступник керівника Офісу президента.

Крім того, Кирило Тимошенко підкреслив, що за місяць держава запустила вітчизняне виробництво багаторазових костюмів та налагодила виготовлення українських ПЛР-тестів. Наразі вже відвантажено 600 тис. таких тестів, ще планується відвантажити 1,4 млн одиниць.

"Ми пройшли кризовий етап. Лікарі зараз захищені на чотири тижні наперед. З’являються одиничні відео. Але це – не через те, що не постачається продукція. Можливо, є якась внутрішньологістична проблема в Україні. Але ми привезли й забезпечили всіх лікарів. Ми пройшли цю кризу – це було наше основне завдання", – наголосив він.

Надалі, за словами Тимошенка, необхідні засоби закуповуватимуться структурами Міністерства охорони здоров’я і постачатимуться для наповнення резервів.

Нагадаємо, в Україну вранці 23 квітня прибув найбільший у світі транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем з Китаю. Літак привіз рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що отриманої партії вистачить на 3-4 тижні.

Журналістка Валерія Єгошина заявила, що рейс 23 квітня був комерційним - вантаж призначався для "Епіцентру".

Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець заявив, що літак АН-225 "Мрія" здійснить ще один рейс з медичними вантажем через тиждень.

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