УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12732 відвідувача онлайн
Новини Блокада Азовського моря
13 888 476

Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію

Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію

За останній рік жодне українське військове судно не перетнуло Керченську протоку, бо нинішня влада палець об палець не вдарила, щоб захистити свободу судноплавства в Азовському морі.

Про це п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко наголосив, що у травні спливає термін, коли Україна має подати свою позицію до Міжнародного арбітражу з морського права щодо компенсації Російською Федерацією збитків за порушення міжнародних норм під час акту військової агресії в листопаді 2018 року.

"Майже рік, як 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі ухвалив попереднє рішення на користь України у справі "Україна проти Росії про затримання військових кораблів та їхніх екіпажів у Керченській протоці в листопаді 2018 року". Трибунал оголосив про застосування тимчасових заходів по відношенню до Російської Федерації за порушення нею імунітету трьох українських військових кораблів та двадцяти чотирьох членів екіпажу. Він зобов’язав Кремль віддати наші кораблі і звільнити моряків. Завдяки цьому вердикту наших героїв вдалося повернути додому", – нагадав Порошенко.

П’ятий Президент України зазначив, що це безпрецедентне в історії трибуналу рішення стало наслідком високопрофесійної роботи української дипломатичної команди відповідно до підписаних ним директив.

"Директиви давали чітке завдання – притягнути агресора до відповідальності. Вже наступного місяця Україна має подати меморандум із роз’ясненням своєї позиції до Спеціального міжнародного арбітражу, створеного згідно з Конвенцією ООН з морського права. На даному етапі йдеться вже про компенсацію збитків, завданих Україні", – зазначає Порошенко.

"Однак, викликає сумніви готовність теперішньої української влади продовжити міжнародно-правовий процес, який наша команда започаткувала понад рік тому. А Росія вже використовує тезу про те, що адміністрація Зеленського, Офіс Генерального прокурора України, ДБР і самі розглядають події листопада 2018 року як військову провокацію з боку України", – наголошує Порошенко.

Він звертає увагу на те, що дії українського ДБР чітко синхронізуються з Федеральною службою безпеки Росії. "Бо і в ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем – кримінальним злочином. І ФСБ, і ДБР допитували українських моряків. Чи не єдиною розбіжністю між позицією цих двох відомств є те, що ФСБ арештувала українських моряків, а ДБР – хоче пред’явити підозру командувачу Військово-морських сил України адміралу Ігорю Воронченку", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

"Лише миттєва негативна реакція громадськості, ветеранів, журналістів і політиків-державників утримала владу від цього злочину проти України. Але кримінальна справа за фактом подій в Керченській протоці, що була розпочата з подачі поплічника Януковича Портнова, – продовжує "розслідуватися". Цією справою українська влада захищає правову позицію Росії, заперечуючи висновки Морського трибуналу ООН, який своїм рішенням визнав повністю правомірною позицію України.

Цією справою теперішня українська влада створює ризик скасування "азовського пакету" санкцій проти Кремля, запровадженого Євросоюзом та Сполученими Штатами", – застерігає Петро Порошенко.

Читайте також: Незважаючи на всі зусилля, в 2014 році Росія не змогла зламати оборону України, в 2020-му це буде значно складніше, - Божок

Він наголошує, що відтак виникають обґрунтовані підозри, ніби Володимир Зеленський змирився з повзучою анексією Росією Азова і фактично визнає Азовське море "внутрішнім озером" Росії.

"Влада в межах міжнародного морського права і за підтримки наших закордонних партнерів могла і мусила наполягати на нашому законному суверенному праві здійснювати такі переходи в інтересах зміцнення обороноздатності країни. Очевидно, що сам факт наявності в Україні кримінальної справи по подіях в Керченській протоці підриває позиції нашої держави в Спеціальному міжнародному арбітражі. Ініціатори цієї справи та посадові особи, які її порушили на догоду Москві, мають бути покарані за державну зраду", – переконаний Петро Порошенко.

"Ми вимагаємо від МЗС надати суспільству інформацію, яким чином країна готується до арбітражу, якщо взагалі готується. Ми очікуємо, що Володимир Зеленський знайде потрібні слова, для того, щоби висловити, нарешті, публічно свою позицію щодо нападу Росії на Україну в Керченській протоці. І це має статися не пізніше, ніж у травні", – наголосив п’ятий Президент.

"Стосунки з Росією – це закладене росіянами мінне поле. І помиляється той, хто думає, ніби має право на помилку", – переконаний Петро Порошенко.

Автор: 

Азовське море (1619) Зеленський Володимир (24391) моряки (927) Порошенко Петро (15195) ДБР (3564)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+59
Не тот случай. Зеленский еще сам компенсацию заплатит
показати весь коментар
29.04.2020 20:50 Відповісти
+53
Порошенко: Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию - Цензор.НЕТ 3447
показати весь коментар
29.04.2020 20:55 Відповісти
+48
А у гундявого какое обострение
Порошенко: Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию - Цензор.НЕТ 4384
показати весь коментар
29.04.2020 20:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 1741
показати весь коментар
29.04.2020 22:33 Відповісти
Клоунада актора з районної агіткультбригади.
показати весь коментар
29.04.2020 22:38 Відповісти
Ага.

Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 2580
показати весь коментар
29.04.2020 23:03 Відповісти
Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 4859
показати весь коментар
29.04.2020 23:04 Відповісти
певен що пан Зеленський ніколи так не стане перед памятником нашим воїнам...бо він "міратворец"...але не воїн...й власний світогляд в нього геть не проукраїнський...що доводить його риторика...
показати весь коментар
29.04.2020 22:54 Відповісти
Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 3525
показати весь коментар
29.04.2020 22:36 Відповісти
Точно, вже 400 років сміється і перед тим був веселий. Добре, що лахта за цим слідкує і нам нагадує постійно.
показати весь коментар
29.04.2020 22:40 Відповісти
які цікаві дві новини поруч:
https://censor.net/photo_news/3192483/zelenskiyi_zayavil_chto_mriya_23_aprelya_dostavila_rekordnyyi_gruz_dlya_bolnits_i_aptechnyh_seteyi_a
та
https://censor.net/news/3192504/poroshenko_zelenskiyi_obyazan_dovesti_do_kontsa_v_mejdunarodnom_arbitraje_delo_protiv_rf_za_agressiyu
Як лдин прЗЕдент бреше про комерційний вантаж як про гуманітани; а справжній Президент піклується про незалежність держави...та про міжнародну вздрючку ворога-агресора... Я вже мовчу про справжню гуманітарну допомогу з його боку...
показати весь коментар
29.04.2020 22:38 Відповісти
шмаркля не може відкрити рота, щоб не збрехати. І це не тільки з Мрією і з її комерційним рейсом, на якому шмаркля робить свій піар.

Панове, запам'ятайте, якщо Янелох Оманський відкрив рота, значить зараз підло збреше та все перекрутить.

Більш підлуватої та нахабної істоти серед українсих президентів ще не було, це якась пекельна суміш... підлість,хуцпа та страх в одій недолугій істоті, що взялась грати роль президента, роль, до якої шмаркля не готова навіть і на один відсоток.
показати весь коментар
30.04.2020 14:19 Відповісти
Подывицця на цого пионэра , люды добри .! Кому вы доручылы краину ?? Де був ваш здоровый глузд , рик тому . ?? .
Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 5020.
показати весь коментар
29.04.2020 22:43 Відповісти
Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 271
показати весь коментар
29.04.2020 22:46 Відповісти
"Русские идут"? Русские уже пришли: https://antikor.com.ua/articles/376724-russkie_idut_russkie_uhe_prishli Руководство силовых ведомств Украины - уже не украинское.
Практически все силовые ведомства Украины с инсталляцией Зеленского на посту Президента Украины возглавили лица не "титульного" этноса. Даже в странах с развитой демократией такое немыслимо. Невозможно, чтобы в Германии прокуратурой и полицией руководили французы. Во Франции - немцы. В Израиле арабы. В Польше, Венгрии Румынии - украинцы.
А когда в воюющем государстве - Украине - почти весь силовой блок вдруг возглавили представители этноса державы-агрессора, да еще и тесно связанные между собою бизнес- и прочими интересами - это может обойтись стране и украинцам очень дорого.
показати весь коментар
30.04.2020 03:03 Відповісти
Яке їхало, таке й здибало. Але до лєксєїча йому ще як до Києва рачки.
показати весь коментар
29.04.2020 22:47 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1588101473-portnikov-lavrov-vidverto-skazav-na-kogo-v-********-stavit.html

якось ось так...
показати весь коментар
29.04.2020 22:55 Відповісти
Піонер...

Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію - Цензор.НЕТ 6809
показати весь коментар
29.04.2020 23:06 Відповісти
4 страницы истерик Зе-Ко-Манды. Наконец им подфартило перед сном и на фоне суточных ляпов от власти, сделали подарок - ветка о Порошенко.
показати весь коментар
29.04.2020 23:19 Відповісти
Вы что-то напутали. На ветке в состоянии возбуждения находятся зеленые, так что не стоит свои эротические фантазии умалять. Не видите - работают не покладая рук.
показати весь коментар
29.04.2020 23:24 Відповісти
Зебіл, а ти вже?
показати весь коментар
29.04.2020 23:26 Відповісти
А цей звиздун чого не довів - "не встиг" (не знав, забув, думав, що якось воно буде)?
Про дєло за агрєсію проти Криму він у Мінську навіть не згадував...
показати весь коментар
29.04.2020 23:27 Відповісти
як кажуть багато моїх знайомих-можна пробачити багато чого...а от "прокацабську "позицію -ну це вже занадто...ми більше 300років були під кацабами...і що...?!!! вони завжди нам гадили і не голову вилазили...а скільки вони знищили українців під час Голодомору та Другої Світової...?!
показати весь коментар
29.04.2020 23:35 Відповісти
интересно, сколько зе-нулей патрушев в омане нарисовал....
показати весь коментар
29.04.2020 23:44 Відповісти
разве Петро и ЗеГниды не вместе барыжат ?
показати весь коментар
29.04.2020 23:49 Відповісти
касап, те, що для вас вигідно поставити знак рівності - нам відомо.
показати весь коментар
29.04.2020 23:55 Відповісти
ехай ...
показати весь коментар
30.04.2020 02:11 Відповісти
Що «барижить» Порошенко.
Обоснуй.
показати весь коментар
29.04.2020 23:56 Відповісти
Порошенко, слуги зегниды и подонок Вакарчук
продали ворованную у народа Украины землю
показати весь коментар
30.04.2020 02:10 Відповісти
Сеня,єхай в расею, буде твоє.
показати весь коментар
30.04.2020 07:22 Відповісти
єхай сама, оля ...
показати весь коментар
30.04.2020 07:54 Відповісти
О, а я думала, що у вас трошки у голові щось помінялося.
показати весь коментар
30.04.2020 04:13 Відповісти
скажем так, Порошенко лихо проголосовал вместе
с Зеленским, что должно измениться ?
показати весь коментар
30.04.2020 07:56 Відповісти
долбоjоп знбільний, в програмі партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» прямо записано: «Ключове завдання реформи сільського господарства - формування прозорого ринку землі. Це відкриє нові можливості для надходження інвестицій в аграрний сектор та активного виходу української продукції на міжнародні ринки» - https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_31_05_2019.pdf , стор.17.
Короче: партія йшла на вибори з цими рухівськими гаслами; вона їх і виконує.
показати весь коментар
30.04.2020 08:19 Відповісти
у°baN, где ты увидел «прозорий ринок землі» ?
показати весь коментар
30.04.2020 08:39 Відповісти
тільки такий СКіпідар зебільний, яки ти - кожен з вас буде стояти на совкових комуняцьких постулатах "земля заводи фабрики народу".
показати весь коментар
30.04.2020 08:45 Відповісти
что, ответить нечего ?
понятное дело, какашками кидаться куда веселее ...
показати весь коментар
30.04.2020 08:52 Відповісти
ти, долбоjоп зебільний, навіть очевидної ринкової істини не зрозумів. Не шастай!
показати весь коментар
30.04.2020 10:09 Відповісти
по сути Порошенко сделал правильное заявление, аж до слёз,
теперь , после ночного дерибана зеленскому следует понять,
что он с кодлой отхватил жирный кусок и им следует
думать о том, как его защищать,
но зачем Пётр Алексеевич пытается мёртвого осла - зеленского
запрягать в предвыборную телегу ?
возможно так , конечно, правильно,
но ....
показати весь коментар
30.04.2020 08:34 Відповісти
Пора повертати Пэтра i пiсля цього вiдмнити в Украiнi будь-якi вибори. Тiльки Пэтро.Пэтро назавди.
показати весь коментар
30.04.2020 00:03 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2020 05:14 Відповісти
Я плакаль ....Аве ...Аве , о шоколаднейший и мармеладнейший ! Петра на довічне !
показати весь коментар
30.04.2020 08:51 Відповісти
Казкар, якого турнули під дупу ногою, розповідає клоуну про те, як треба господарювати.
показати весь коментар
30.04.2020 00:05 Відповісти
Ну, "казкарю" до тебе, далеко... Ти, наприклад, називаючи себе украінцем і сидячи під польським прапором, шпариш по кремлівській методичці, аж іскри летять! Вам методички у Польщу привозять, і ти з тих, що, під виглядом поляків, розбиваєш плити і хрести на могилах воїнів УПА, чи твій "Люблін" з Краковом десь у Підмосков"ї знаходиться?.Так хто ж "казкар"?...
показати весь коментар
30.04.2020 04:07 Відповісти
ТАкому Миколі ніякий Українець вже не допоможе...
показати весь коментар
30.04.2020 07:31 Відповісти
Анекдот про Віцина, Моргугова і Нікуліна пам"ятаєте? "Негр я, негр!!!".
показати весь коментар
30.04.2020 07:42 Відповісти
восьмипроцентный клоун.
показати весь коментар
30.04.2020 00:11 Відповісти
Молодець !!!
Хороша заява.
І що у відповідь пробекає тля ?
показати весь коментар
30.04.2020 03:49 Відповісти
Ничего он не должен доводить до конца, разве, что страну.
показати весь коментар
30.04.2020 06:26 Відповісти
Ми повинні його довести до кінця, бо він доведе країну.
показати весь коментар
30.04.2020 07:35 Відповісти
педро-мальдивский он же барыга на зоне наверное будет паханом))что то не видно соевого)))видно с путиным вместе прячутся в бункере от короновируса?)))петя сцикливый)))помню как из мариуполя со страху эвакуировал "рошен" договорился с путиным что здаст Мариуполь но общественность и добровольцы не дали!!!
показати весь коментар
30.04.2020 08:12 Відповісти
Когда педро-мальдивский он же барыга на зоне будет паханом, клоун гундявый на той же зоне будет петухом. Вы здесь все про рошен,а как ибыть с сериалом сваты
показати весь коментар
30.04.2020 08:26 Відповісти
Должны сидеть в одной камере и смотреть "сватов", закусывая канхфэтками "рошен"
показати весь коментар
30.04.2020 10:17 Відповісти
Кому цікаво, на сайті "Прямого" є https://prm.ua/bez-publichnoyi-pozitsiyi-zelenskogo-********-mozhe-vtratiti-pravo-na-otrimannya-kompensatsiy-za-agresiyu-rf-u-kerchenskiy-prototsi-poroshenko/ повний, дослівний текст, який проголошує Порошенко на відео .
показати весь коментар
30.04.2020 08:25 Відповісти
Ну молодец этот самый Петрушка. Сам насрал не продумав последствий и не подготовив план на случай провокаци, а Ты Вова огреби за меня. Петя твоё корыто давно уже потекло и только потому что стояло на солнце пустым.
показати весь коментар
30.04.2020 09:19 Відповісти
"Большинство всегда неправо потому, что большинство людей - идиоты"

Эдгар Алан По
показати весь коментар
30.04.2020 11:32 Відповісти
Нестор також належить до дебільної більшості.)
показати весь коментар
30.04.2020 14:12 Відповісти
шмаркля не може відкрити рота, щоб не збрехати. І це не тільки з Мрією і з її комерційним рейсом, на якому шмаркля робить свій піар.

Панове, запам'ятайте, якщо Янелох Оманський відкрив рота, значить зараз підло збреше та все перекрутить.

Більш підлуватої та нахабної істоти серед українсих президентів ще не було, це якась пекельна суміш... підлість,хуцпа та страх в одій недолугій істоті, що взялась грати роль президента, роль, до якої шмаркля не готова навіть і на один відсоток.
показати весь коментар
30.04.2020 14:11 Відповісти
"Складається враження, що Росія чимось шантажує президента Володимира Зеленського, оскільки він фактично виконує її вказівки" - вважає політтехнолог Денис Богуш на прикладі здачі української території (в т.ч. в акваторії Чорного моря в районі Одеси), про що він висловився в ефірі "Прямого".

"Кожен день Росія відкушує частину акваторії Чорного моря. Якщо ви побачите карту, де вони рахують, що їх моря і всі родовища, які були українськими, навіть навколо Одеси, там вже стоять військові російські кораблі. І наша влада жодним чином про це нічого не говорить. Якщо говорити про цю ганебну історію з блокадою Азовського моря, повної блокади, то тут, ясна річ, влада нічого не робить. І я бачу в цьому деякий план і маю здогадки, що, може, Росія має на Зеленського якийсь великий компромат, що він зголосився на те, щоб це все виконувати", - сказав Богуш.
"Наприклад, я думаю, що в Омані, коли він був, там він зустрічався з якоюсь людиною, і росіяни відзняли на плівку, і зараз шантажують нашого президента цією плівкою. Це припущення. Тому що все, що відбувається, і деякі призначення на посади, і всі ці історії з тим, що звільняють з Нацради Сергія Костинського, який опікувався саме трансляцією українських каналів на окуповані території, на Крим, встановленням тих вишок радіо, які хоч якось доносили українську думку. І дуже багато таких системних дій відбувається", - звернув на це увагу політтехнолог.
https://prm.ua/skladayetsya-vrazhennya-shho-rosiya-maye-na-zelenskogo-kompromat-polittehnolog/
показати весь коментар
30.04.2020 15:57 Відповісти
Как от это сделает если он за одно с так зваными сепаратистами и РФ.
показати весь коментар
30.04.2020 20:02 Відповісти
зеленський зобовязаний? мені здається він путлеру більше зобовязаний
показати весь коментар
30.04.2020 21:18 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 