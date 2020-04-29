Порошенко: Зеленський зобов'язаний довести до кінця в Міжнародному арбітражі справу проти РФ за агресію в Керченській протоці і стягнути з Кремля компенсацію

За останній рік жодне українське військове судно не перетнуло Керченську протоку, бо нинішня влада палець об палець не вдарила, щоб захистити свободу судноплавства в Азовському морі.

Про це п’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко наголосив, що у травні спливає термін, коли Україна має подати свою позицію до Міжнародного арбітражу з морського права щодо компенсації Російською Федерацією збитків за порушення міжнародних норм під час акту військової агресії в листопаді 2018 року.

"Майже рік, як 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права у Гамбурзі ухвалив попереднє рішення на користь України у справі "Україна проти Росії про затримання військових кораблів та їхніх екіпажів у Керченській протоці в листопаді 2018 року". Трибунал оголосив про застосування тимчасових заходів по відношенню до Російської Федерації за порушення нею імунітету трьох українських військових кораблів та двадцяти чотирьох членів екіпажу. Він зобов’язав Кремль віддати наші кораблі і звільнити моряків. Завдяки цьому вердикту наших героїв вдалося повернути додому", – нагадав Порошенко.

П’ятий Президент України зазначив, що це безпрецедентне в історії трибуналу рішення стало наслідком високопрофесійної роботи української дипломатичної команди відповідно до підписаних ним директив.

"Директиви давали чітке завдання – притягнути агресора до відповідальності. Вже наступного місяця Україна має подати меморандум із роз’ясненням своєї позиції до Спеціального міжнародного арбітражу, створеного згідно з Конвенцією ООН з морського права. На даному етапі йдеться вже про компенсацію збитків, завданих Україні", – зазначає Порошенко.

"Однак, викликає сумніви готовність теперішньої української влади продовжити міжнародно-правовий процес, який наша команда започаткувала понад рік тому. А Росія вже використовує тезу про те, що адміністрація Зеленського, Офіс Генерального прокурора України, ДБР і самі розглядають події листопада 2018 року як військову провокацію з боку України", – наголошує Порошенко.

Він звертає увагу на те, що дії українського ДБР чітко синхронізуються з Федеральною службою безпеки Росії. "Бо і в ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем – кримінальним злочином. І ФСБ, і ДБР допитували українських моряків. Чи не єдиною розбіжністю між позицією цих двох відомств є те, що ФСБ арештувала українських моряків, а ДБР – хоче пред’явити підозру командувачу Військово-морських сил України адміралу Ігорю Воронченку", – наголошує лідер "Європейської Солідарності".

"Лише миттєва негативна реакція громадськості, ветеранів, журналістів і політиків-державників утримала владу від цього злочину проти України. Але кримінальна справа за фактом подій в Керченській протоці, що була розпочата з подачі поплічника Януковича Портнова, – продовжує "розслідуватися". Цією справою українська влада захищає правову позицію Росії, заперечуючи висновки Морського трибуналу ООН, який своїм рішенням визнав повністю правомірною позицію України.

Цією справою теперішня українська влада створює ризик скасування "азовського пакету" санкцій проти Кремля, запровадженого Євросоюзом та Сполученими Штатами", – застерігає Петро Порошенко.

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Він наголошує, що відтак виникають обґрунтовані підозри, ніби Володимир Зеленський змирився з повзучою анексією Росією Азова і фактично визнає Азовське море "внутрішнім озером" Росії.

"Влада в межах міжнародного морського права і за підтримки наших закордонних партнерів могла і мусила наполягати на нашому законному суверенному праві здійснювати такі переходи в інтересах зміцнення обороноздатності країни. Очевидно, що сам факт наявності в Україні кримінальної справи по подіях в Керченській протоці підриває позиції нашої держави в Спеціальному міжнародному арбітражі. Ініціатори цієї справи та посадові особи, які її порушили на догоду Москві, мають бути покарані за державну зраду", – переконаний Петро Порошенко.

"Ми вимагаємо від МЗС надати суспільству інформацію, яким чином країна готується до арбітражу, якщо взагалі готується. Ми очікуємо, що Володимир Зеленський знайде потрібні слова, для того, щоби висловити, нарешті, публічно свою позицію щодо нападу Росії на Україну в Керченській протоці. І це має статися не пізніше, ніж у травні", – наголосив п’ятий Президент.

"Стосунки з Росією – це закладене росіянами мінне поле. І помиляється той, хто думає, ніби має право на помилку", – переконаний Петро Порошенко.