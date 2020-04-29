У селі Давидів біля Львова спалах коронавірусу - інфіковано близько 20 осіб, - голова ОДА
Спалах зараження коронавірусом COVID-19 зафіксували в селі Давидів Пустомитівського району
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.
"У Давидові здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпеченння порядку. Понад 20 інфікованих COVID-19 виявлено у с. Давидів Пустомитівського району. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців", - написав Козицький.
За його даними, медики встановлюють джерело занесення вірусу у населений пункт.
Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків НС Івана Собка, опублікованим на сторінці Давидівської сільради в "Фейсбуці", в Давидові з 16:00 29 квітня до 06:00 4 травня запроваджено обмеження на пересування і перебування людей у громадських місцях.
Крім того, Пустомитівська районна адміністрація і виконком Давидівської сільради мають забезпечити функціонування COVID-патрулів щодо контролю за виконанням карантинних вимог населенням на період дії обмежувальних заходів. Також районна та сільська ради зобов'язані прийняти рішення про режим обмеження в'їзду/виїзду з населеного пункту приватного транспорту й установки карантинних блокпостів.
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Если муфлоны поймут, что их наобманули... Я не завидую властям. Поэтому им (властям) приходится "держать фасон".
А Англия произвела перерасчет, не пугайтесь, то за два месяца и один день.
Вот они:
1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?
2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?
3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?
Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?
4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?
А у вас есть ответы на эти вопросы?
1. Протестированных НАМНОГО больше даже чем заболевших, не то что умерших. Только в одних США тестов сделали более 5.7 МИЛЛИОНОВ! Вопрос сам по себе глупый.
2. Прививок никто не делает так как вакцины еще нет.
3. Никакая, ее еще нет.
4. Смотри п.2 и 3
Вы что, родственник Кличко?? Умирают люди от осложнений вызванных болезнью, которая была вызвана вирусом. По тем глупостям что вы тут написали - я очень сомневаюсь и надеюсь, что вы еще найдете время доучиться в школе и подружиться с логическим мышлением