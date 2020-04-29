У селі Давидів біля Львова спалах коронавірусу - інфіковано близько 20 осіб, - голова ОДА

Спалах зараження коронавірусом COVID-19 зафіксували в селі Давидів Пустомитівського району

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

"У Давидові здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпеченння порядку. Понад 20 інфікованих COVID-19 виявлено у с. Давидів Пустомитівського району. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців", - написав Козицький.

За його даними, медики встановлюють джерело занесення вірусу у населений пункт.

Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків НС Івана Собка, опублікованим на сторінці Давидівської сільради в "Фейсбуці", в Давидові з 16:00 29 квітня до 06:00 4 травня запроваджено обмеження на пересування і перебування людей у громадських місцях.

Крім того, Пустомитівська районна адміністрація і виконком Давидівської сільради мають забезпечити функціонування COVID-патрулів щодо контролю за виконанням карантинних вимог населенням на період дії обмежувальних заходів. Також районна та сільська ради зобов'язані прийняти рішення про режим обмеження в'їзду/виїзду з населеного пункту приватного транспорту й установки карантинних блокпостів.

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