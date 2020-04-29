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Новини Коронавірус і карантин
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У селі Давидів біля Львова спалах коронавірусу - інфіковано близько 20 осіб, - голова ОДА

У селі Давидів біля Львова спалах коронавірусу - інфіковано близько 20 осіб, - голова ОДА

Спалах зараження коронавірусом COVID-19 зафіксували в селі Давидів Пустомитівського району

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

"У Давидові здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпеченння порядку. Понад 20 інфікованих COVID-19 виявлено у с. Давидів Пустомитівського району. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців", - написав Козицький.

За його даними, медики встановлюють джерело занесення вірусу у населений пункт.

Згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків НС Івана Собка, опублікованим на сторінці Давидівської сільради в "Фейсбуці", в Давидові з 16:00 29 квітня до 06:00 4 травня запроваджено обмеження на пересування і перебування людей у громадських місцях.

Крім того, Пустомитівська районна адміністрація і виконком Давидівської сільради мають забезпечити функціонування COVID-патрулів щодо контролю за виконанням карантинних вимог населенням на період дії обмежувальних заходів. Також районна та сільська ради зобов'язані прийняти рішення про режим обмеження в'їзду/виїзду з населеного пункту приватного транспорту й установки карантинних блокпостів.

Читайте також: За минулу добу на Львівщині зафіксовано 34 нові випадки інфікування коронавірусом, загалом 405 хворих, - міськрада

Автор: 

карантин (18172) Козицький Максим (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2469)


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Топ коментарі
+2
То, что паника разгоняется - это само собой. Я с утра считал новости вирусобесия на Цензоре. С 8 до 11 насчитал 7 штук, потом надоело.
Если муфлоны поймут, что их наобманули... Я не завидую властям. Поэтому им (властям) приходится "держать фасон".
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29.04.2020 21:53 Відповісти
+2
Вони протестують щоб дозволили працювати а не карантин відмінили. Овочі праворуч фрукти ліворуч, все просто.
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29.04.2020 22:05 Відповісти
+1
Наверное самогон забыли спиртом продезинфицировать....
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29.04.2020 21:43 Відповісти
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Наверное самогон забыли спиртом продезинфицировать....
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29.04.2020 21:43 Відповісти
попаскували.
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29.04.2020 21:48 Відповісти
Как по мне- лапша,ни возраст, ни состояние здоровья- одни страшилки.
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29.04.2020 21:50 Відповісти
То, что паника разгоняется - это само собой. Я с утра считал новости вирусобесия на Цензоре. С 8 до 11 насчитал 7 штук, потом надоело.
Если муфлоны поймут, что их наобманули... Я не завидую властям. Поэтому им (властям) приходится "держать фасон".
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29.04.2020 21:53 Відповісти
Хорошо что у нас нет дальних аулов, а то там бы все были заражены! Кто проверит, пиши что хошь! Нагоняй страху!
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29.04.2020 21:51 Відповісти
А якщо всіх нас перевірити? Це взагалі законно, хто знає?
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29.04.2020 21:57 Відповісти
то фігня - он голодні підприємці бастують , аби карантин взагалі відмінили !
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29.04.2020 21:57 Відповісти
Вони протестують щоб дозволили працювати а не карантин відмінили. Овочі праворуч фрукти ліворуч, все просто.
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29.04.2020 22:05 Відповісти
Стыдно сказать, но в Индии сегодня почти никто не заболел и вообще никто не умер.
А Англия произвела перерасчет, не пугайтесь, то за два месяца и один день.
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29.04.2020 22:11 Відповісти
Я, конечно, не вирусолог и не эпидемиолог. Но как руководитель общественной организации, посвятивший более 20 лет профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, не имею ответов на мучающие меня вопросы.

Вот они:

1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?

2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?

3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?

Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?

4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?

А у вас есть ответы на эти вопросы?
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29.04.2020 22:26 Відповісти
Да, есть ответы:

1. Протестированных НАМНОГО больше даже чем заболевших, не то что умерших. Только в одних США тестов сделали более 5.7 МИЛЛИОНОВ! Вопрос сам по себе глупый.

2. Прививок никто не делает так как вакцины еще нет.

3. Никакая, ее еще нет.

4. Смотри п.2 и 3
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29.04.2020 22:44 Відповісти
" умирали именно от этого вируса (не болезни!)"

Вы что, родственник Кличко?? Умирают люди от осложнений вызванных болезнью, которая была вызвана вирусом. По тем глупостям что вы тут написали - я очень сомневаюсь и надеюсь, что вы еще найдете время доучиться в школе и подружиться с логическим мышлением
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29.04.2020 22:47 Відповісти
 
 