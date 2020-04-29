ЄС надав 123,5 млн грн підприємцям Донбасу за перші чотири місяці роботи програми FinancEast
Субсидії та компенсації надано мікро-, малим і середнім підприємствам на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва ЄС в Україні, програма FinancEast передбачає відшкодування до 50% вартості інвестиційних проєктів. Йдеться про придбання в лізинг або в кредит сільськогосподарської техніки, устаткування і транспортних засобів, монтаж, будівництво та реконструкцію приміщень.
"Від початку року програма FinancEast у межах EU4Business профінансувала майже 70 інвестиційних проєктів мікро- і малих підприємств. І ця цифра ростиме за допомогою гранту, наданого Європейським союзом", - заявив посол ЄС Матті Маасікас.
FinancEast реалізують німецький державний банк розвитку KfW та Фонд розвитку підприємництва в межах проєкту "Підтримка Європейського союзу для сходу України" та ініціативи ЄС EU4Business. Головними партнерами стали АТ "Ощадбанк" і ТОВ "ОТП Лізинг".
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