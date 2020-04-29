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ЄС надав 123,5 млн грн підприємцям Донбасу за перші чотири місяці роботи програми FinancEast

ЄС надав 123,5 млн грн підприємцям Донбасу за перші чотири місяці роботи програми FinancEast

Субсидії та компенсації надано мікро-, малим і середнім підприємствам на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва ЄС в Україні, програма FinancEast передбачає відшкодування до 50% вартості інвестиційних проєктів. Йдеться про придбання в лізинг або в кредит сільськогосподарської техніки, устаткування і транспортних засобів, монтаж, будівництво та реконструкцію приміщень.

"Від початку року програма FinancEast у межах EU4Business профінансувала майже 70 інвестиційних проєктів мікро- і малих підприємств. І ця цифра ростиме за допомогою гранту, наданого Європейським союзом", - заявив посол ЄС Матті Маасікас.

FinancEast реалізують німецький державний банк розвитку KfW та Фонд розвитку підприємництва в межах проєкту "Підтримка Європейського союзу для сходу України" та ініціативи ЄС EU4Business. Головними партнерами стали АТ "Ощадбанк" і ТОВ "ОТП Лізинг".

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Автор: 

допомога (8453) підприємці (621) представництво (79) Євросоюз (13686)


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Топ коментарі
+3
Нужно быстро половину отдать предпринимателям на неподконтрольную территорию. А то вдруг они нас любить перестанут.
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29.04.2020 21:50 Відповісти
+1
Там трудящимся попадет совсем мало. Забыли , как деньги узникам концентрационных лагерей украли?.Ермаки свое не упустят.
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29.04.2020 21:53 Відповісти
+1
ЄС надав 123,5 млн грн підприємцям Донбасу за перші чотири місяці роботи програми FinancEast - Цензор.НЕТ 2488
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29.04.2020 22:09 Відповісти
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А Я думал это РФ сбила самолет.
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29.04.2020 22:56 Відповісти
Нужно быстро половину отдать предпринимателям на неподконтрольную территорию. А то вдруг они нас любить перестанут.
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29.04.2020 21:50 Відповісти
Там трудящимся попадет совсем мало. Забыли , как деньги узникам концентрационных лагерей украли?.Ермаки свое не упустят.
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29.04.2020 21:53 Відповісти
Европа долги отдает, за то что Дамбас ее все врем'я кормил, нахлебников
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29.04.2020 21:54 Відповісти
ЄС надав 123,5 млн грн підприємцям Донбасу за перші чотири місяці роботи програми FinancEast - Цензор.НЕТ 2488
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29.04.2020 22:09 Відповісти
А лугандонцям ***** пришле черговий гумконвой з ************.
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29.04.2020 22:11 Відповісти
Дамбас это любит...это хорошо..
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29.04.2020 22:12 Відповісти
Если бы ещё США прислали, что им жалко буржуям паганым...бл.....
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29.04.2020 22:13 Відповісти
НА ДОНБАСЕ НИЧЕ НЕ РАСТЕТЬ НЕ РОДИТЬ....
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29.04.2020 22:27 Відповісти
не парьтесь, это не вам дали а ефремовым, бойко, королевской, шуфричам, тигипко, порошенко, ну, и наконец, зелебобам... ничего не изменилось
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29.04.2020 22:45 Відповісти
ЕС может предоставлять помощь вечно и побольше - Донбасс согласен!
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30.04.2020 00:03 Відповісти
 
 