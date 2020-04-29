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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу зафіксовано в будинку престарілих під Києвом, померла одна особа, - ЗМІ

Спалах коронавірусу зафіксовано в будинку престарілих під Києвом, померла одна особа, - ЗМІ

95-річний киянин перебував у реабілітаційному центрі в Зазим'ї на Броварщині. Його інфікування коронавірусом підтвердили лабораторним ПЛР-тестом. Тим часом у цьому закладі вже 24 підопічних і 5 співробітників мають позитивний результат експрес-тесту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це місцевому виданню "Трибуна-Бровари" розповів Валентин Багнюк, голова Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. У поліції повідомили, що взяли під контроль пересування в/з будинку.

Валентин Багнюк зазначив: помер саме той дідусь, про якого позавчора він розповідав нашим журналістам. Померлий - поки єдиний з гуртожитку, щодо якого вже надійшли результати лабораторного тесту. Тому його діагноз тепер встановлено офіційно.

Нинішню ситуацію в будинку престарілих керівник медустанови називає "катастрофічною". За його словами, на даний момент вже 24 мешканці і 5 співробітників мають позитивний результат експрес-тесту. Але даних ПЛР-тестів ще чекають. Однак, не всіх вдалося вмовити здати кров на аналіз.

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За словами глави ББКЛ, таких гуртожитків у Зазим'ї - 4, і в кожному з них живе близько 100 осіб. За неперевіреною інформацією, спалахи є не тільки в будинку, де жив померлий 95-річний дідусь.

Валентин Багнюк зазначає, що зараз доступу до будинків немає.

У Броварському відділі поліції підтвердили, що взяли під контроль гуртожиток. За словами керівника відділення Олега Петренка, на місці виставили пост. Інших подробиць поліцейські не повідомляють. Лише вказують, що діють згідно з розпорядженням т. в. о. голови Київоблдержадміністрації.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4104) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Сейчас адепты вирусобесия меня начнут пинать, но... А вот интересно, какие права гарантирует закон заблокированным в таких домах? Есть они хоть имеют право? Или полное средневековье?
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29.04.2020 22:01 Відповісти
+3
Я, конечно, не вирусолог и не эпидемиолог. Но как руководитель общественной организации, посвятивший более 20 лет профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, не имею ответов на мучающие меня вопросы.

Вот они:

1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?

2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?

3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?

Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?

4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?

А у вас есть ответы на эти вопросы?
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29.04.2020 22:25 Відповісти
+2
вот что грипп творит)) что даст то что они дом заблокировали)?
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29.04.2020 22:13 Відповісти
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Сейчас адепты вирусобесия меня начнут пинать, но... А вот интересно, какие права гарантирует закон заблокированным в таких домах? Есть они хоть имеют право? Или полное средневековье?
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29.04.2020 22:01 Відповісти
вот что грипп творит)) что даст то что они дом заблокировали)?
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29.04.2020 22:13 Відповісти
не грипп, а мандраж плюс внутренне присущая склонность любой власти к борзению
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29.04.2020 22:16 Відповісти
Самое обидное в таких случаях что от вируса умирают те кто совсем не катался по миру и не привозил гадость в Украину. Короновирусных туристов нужно привлекать по статье за неумышленное убийство
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29.04.2020 22:11 Відповісти
может Китай привлечешь ? а за смерть от гриппа кого обічно привлекают?
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29.04.2020 22:15 Відповісти
Перші 2 штати США та Ізраїль подали позови проти Китаю за величезні збитки від коронавірусу.
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29.04.2020 22:58 Відповісти
Там не про збитки безпосередньо від вірусу, а від приховування інформації про нього і його дію. Це різні речі.
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29.04.2020 23:03 Відповісти
Та невже? А мені здається, що і про те і про інше. Зверніть увагу на слова з позову, які я виділив нижче. Там недвозначно йдеться наслідки, викликані приховуванням інформації. Генпрокурор американського штату Міссурі Ерік Шмітт подав позов проти китайської влади, яку він звинуватив у пандемії коронавірусу. «У Міссурі вплив вірусу дуже помітний - тисячі людей були заражені, багато хто з них померли, малі підприємства закриваються», - заявив Шмітт.
Генпрокурор штату додав, що китайський уряд збрехав всьому світу про небезпеку коронавірусу і не вжив необхідних дій для запобігання поширенню захворювання. Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/news/pandemiya-koronavirusu-proti-kitayu-podano-pershiy-pozov-674938.html
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29.04.2020 23:25 Відповісти
Это Вы серьёзно или фигура речи такая?
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29.04.2020 22:17 Відповісти
Точно ли от коронавируса умер в 95 лет ?
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29.04.2020 22:15 Відповісти
сейчас тебя сектанты сведетелей ужасного Ковида спалят на костре за такие вопросы)
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29.04.2020 22:18 Відповісти
правильно было бы посчитать, насколько вирус ему укоротил жизнь. это бы наглядно показало, что дурантин перекачивает жизнь от здоровых к больным с фантастически хреновым кепеде.
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29.04.2020 22:26 Відповісти
А від чого в наш час?
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29.04.2020 23:05 Відповісти
По новой методике от британских учОных то да.
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30.04.2020 01:27 Відповісти
Scorpions представили новый трек
Этим синглом музыканты хотели поддержать всех в борьбе пандемией коронавируса во всем мире(тыць)
https://youtu.be/C_G8d2n4yFg
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29.04.2020 22:17 Відповісти
Я, конечно, не вирусолог и не эпидемиолог. Но как руководитель общественной организации, посвятивший более 20 лет профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом, не имею ответов на мучающие меня вопросы.

Вот они:

1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?

2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?

3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?

Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?

4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?

А у вас есть ответы на эти вопросы?
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29.04.2020 22:25 Відповісти
Главная цель этих компаний вакцинаций это уменьшения населения. Билл Гейтс любитель этой идеи. А ещё дурантин - смерть от голода это тоже минус населения. Сразу убивают несколько зайцев.
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29.04.2020 22:38 Відповісти
человек умер от сердечного приступа, так медики просили чтобы родственники подписали что от коронавируса. АЛЧНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО....
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29.04.2020 22:26 Відповісти
А тут пишеться що "Померлий - поки єдиний з гуртожитку, щодо якого вже надійшли результати лабораторного тесту. Тому його діагноз тепер встановлено офіційно". І далі: "Тим часом у цьому закладі вже 24 підопічних і 5 співробітників мають позитивний результат експрес-тесту". То яка тут роль родичів? Джерело: https://censor.net/ua/n3192509
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29.04.2020 23:08 Відповісти
Трибуна - Бровари пише. Питань нема.
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29.04.2020 23:11 Відповісти
Ну, якщо Ольга Княжицька спростовує інформацію від Валентина Багнюка, голови Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, подану в Цензор-нет через місцеві ЗМІ, то виникають сумніви. Може проясните, що ж відбувається насправді в лікарні Валентина Багнюка і у реабілітаційному центрі в Зазим'ї?
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29.04.2020 23:40 Відповісти
Піди і ти собі собі тест на корону зроби.
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30.04.2020 06:56 Відповісти
Родичі - дебіли. Дивлюсь, в нас багато таких, нічого дивного.
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29.04.2020 23:09 Відповісти
Дедсадик превратился в концлагерь...неудивительно, соросята
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30.04.2020 04:32 Відповісти
 
 