Спалах коронавірусу зафіксовано в будинку престарілих під Києвом, померла одна особа, - ЗМІ
95-річний киянин перебував у реабілітаційному центрі в Зазим'ї на Броварщині. Його інфікування коронавірусом підтвердили лабораторним ПЛР-тестом. Тим часом у цьому закладі вже 24 підопічних і 5 співробітників мають позитивний результат експрес-тесту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це місцевому виданню "Трибуна-Бровари" розповів Валентин Багнюк, голова Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. У поліції повідомили, що взяли під контроль пересування в/з будинку.
Валентин Багнюк зазначив: помер саме той дідусь, про якого позавчора він розповідав нашим журналістам. Померлий - поки єдиний з гуртожитку, щодо якого вже надійшли результати лабораторного тесту. Тому його діагноз тепер встановлено офіційно.
Нинішню ситуацію в будинку престарілих керівник медустанови називає "катастрофічною". За його словами, на даний момент вже 24 мешканці і 5 співробітників мають позитивний результат експрес-тесту. Але даних ПЛР-тестів ще чекають. Однак, не всіх вдалося вмовити здати кров на аналіз.
За словами глави ББКЛ, таких гуртожитків у Зазим'ї - 4, і в кожному з них живе близько 100 осіб. За неперевіреною інформацією, спалахи є не тільки в будинку, де жив померлий 95-річний дідусь.
Валентин Багнюк зазначає, що зараз доступу до будинків немає.
У Броварському відділі поліції підтвердили, що взяли під контроль гуртожиток. За словами керівника відділення Олега Петренка, на місці виставили пост. Інших подробиць поліцейські не повідомляють. Лише вказують, що діють згідно з розпорядженням т. в. о. голови Київоблдержадміністрації.
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Генпрокурор штату додав, що китайський уряд збрехав всьому світу про небезпеку коронавірусу і не вжив необхідних дій для запобігання поширенню захворювання. Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/news/pandemiya-koronavirusu-proti-kitayu-podano-pershiy-pozov-674938.html
Этим синглом музыканты хотели поддержать всех в борьбе пандемией коронавируса во всем мире(тыць)
https://youtu.be/C_G8d2n4yFg
Вот они:
1. Если протестированных на COVID-19 в мире меньше, чем погибших, то как узнали, что умирали именно от этого вируса (не болезни!)?
2. Если в мире пандемия, то разве можно делать прививки от него, не рискуя еще больше заразить?
3. Какая это вакцина "живая" или "неживая"?
Не будет ли причиной заражения и последующего летального исхода как раз именно от такого плохо проверенного вакцинирования?
4. Было официальное сообщение, что вакцина, которую Билл Гейтс собирается производить (бесплатно ли?), будет выпущена сразу в количестве 15 миллиардов экземпляров. Не многовато ли для вакцины, не имеющей стойкой положительной истории излечения?
А у вас есть ответы на эти вопросы?