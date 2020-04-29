Спалах коронавірусу зафіксовано в будинку престарілих під Києвом, померла одна особа, - ЗМІ

95-річний киянин перебував у реабілітаційному центрі в Зазим'ї на Броварщині. Його інфікування коронавірусом підтвердили лабораторним ПЛР-тестом. Тим часом у цьому закладі вже 24 підопічних і 5 співробітників мають позитивний результат експрес-тесту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це місцевому виданню "Трибуна-Бровари" розповів Валентин Багнюк, голова Броварської багатопрофільної клінічної лікарні. У поліції повідомили, що взяли під контроль пересування в/з будинку.

Валентин Багнюк зазначив: помер саме той дідусь, про якого позавчора він розповідав нашим журналістам. Померлий - поки єдиний з гуртожитку, щодо якого вже надійшли результати лабораторного тесту. Тому його діагноз тепер встановлено офіційно.

Нинішню ситуацію в будинку престарілих керівник медустанови називає "катастрофічною". За його словами, на даний момент вже 24 мешканці і 5 співробітників мають позитивний результат експрес-тесту. Але даних ПЛР-тестів ще чекають. Однак, не всіх вдалося вмовити здати кров на аналіз.

Читайте також: Усіх студентів гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці протестували на COVID-19: у 13 осіб вірус підтверджено, результати ще 84 очікуються, - Володін

За словами глави ББКЛ, таких гуртожитків у Зазим'ї - 4, і в кожному з них живе близько 100 осіб. За неперевіреною інформацією, спалахи є не тільки в будинку, де жив померлий 95-річний дідусь.

Валентин Багнюк зазначає, що зараз доступу до будинків немає.

У Броварському відділі поліції підтвердили, що взяли під контроль гуртожиток. За словами керівника відділення Олега Петренка, на місці виставили пост. Інших подробиць поліцейські не повідомляють. Лише вказують, що діють згідно з розпорядженням т. в. о. голови Київоблдержадміністрації.