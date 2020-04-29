Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі

Святкові салюти здійснять 9 травня о 22:00 за місцевим часом артилеристи Південного військового округу (ПВО) РФ в десяти містах півдня Росії й окупованого Криму.

Про це повідомив командувач військами ПВО генерал-полковник Олександр Дворніков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

За його словами, для святкових салютів залучено 45 знарядь і 18 салютних установок.

"9 травня в понад 50 містах Півдня Росії сплановано близько 100 маршрутів руху військових автомобілів із концертно-художніми бригадами і звукопідсилюючою апаратурою для привітання громадян, ветеранів війни і трансляції пісень фронтових років на вулицях і у дворах", - додав Дворніков.

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Також планується покладання квітів до пам'ятників та військових поховань (для цього задіють "понад 1,3 тис. груп військовослужбовців у складі не більше п'яти осіб") і "привітання понад 19 тис. ветеранів Великої Вітчизняної війни, які проживають у зоні відповідальності ПВО".

За інформацією Крим.Реалії, крім Сімферополя, Керчі та Севастополя, салюти будуть у російському Ростові-на-Дону, Волгограді, Новоросійську, Владикавказі, Астрахані, Новочеркаську, Ставрополі.

Нагадаємо, під час засідання оперативного штабу з розповсюдження COVID-19 28 квітня "глава парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що на півострові не планується проведення масових заходів на 9 травня.