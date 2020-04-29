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Новини Окуповані території
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Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі

Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі

Святкові салюти здійснять 9 травня о 22:00 за місцевим часом артилеристи Південного військового округу (ПВО) РФ в десяти містах півдня Росії й окупованого Криму.

Про це повідомив командувач військами ПВО генерал-полковник Олександр Дворніков, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

За його словами, для святкових салютів залучено 45 знарядь і 18 салютних установок.

"9 травня в понад 50 містах Півдня Росії сплановано близько 100 маршрутів руху військових автомобілів із концертно-художніми бригадами і звукопідсилюючою апаратурою для привітання громадян, ветеранів війни і трансляції пісень фронтових років на вулицях і у дворах", - додав Дворніков.

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Також планується покладання квітів до пам'ятників та військових поховань (для цього задіють "понад 1,3 тис. груп військовослужбовців у складі не більше п'яти осіб") і "привітання понад 19 тис. ветеранів Великої Вітчизняної війни, які проживають у зоні відповідальності ПВО".

За інформацією Крим.Реалії, крім Сімферополя, Керчі та Севастополя, салюти будуть у російському Ростові-на-Дону, Волгограді, Новоросійську, Владикавказі, Астрахані, Новочеркаську, Ставрополі.

Нагадаємо, під час засідання оперативного штабу з розповсюдження COVID-19 28 квітня "глава парламенту" окупованого Криму Володимир Константинов заявив, що на півострові не планується проведення масових заходів на 9 травня.

Автор: 

День Перемоги (458) Крим (14192) Міноборони рф (717)


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Топ коментарі
+10
так...Воронежу приготовиться...
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29.04.2020 22:01 Відповісти
+9
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 8779
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29.04.2020 22:07 Відповісти
+8
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 5087
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29.04.2020 22:02 Відповісти
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И нам бы не мешало отсалютовать. на базах макак макшанских в Крыму..
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29.04.2020 22:01 Відповісти
так...Воронежу приготовиться...
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29.04.2020 22:01 Відповісти
коронавирусу трижды "Гип-гип-ура !"


пир во время чумы


.
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29.04.2020 22:55 Відповісти
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 3348
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29.04.2020 22:01 Відповісти
а Шойгу-то тут причем? Ведь "Это были местные силы самообороны!"?
или нет?
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29.04.2020 22:17 Відповісти
или нет
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29.04.2020 22:27 Відповісти
ихтамнет
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29.04.2020 23:03 Відповісти
Можно Вильхой-М подсобить!
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29.04.2020 22:01 Відповісти
******
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29.04.2020 22:02 Відповісти
херня какая то, без парада это не то, неужто руцкие испугались какого то вируса, говорят что руцких он неберёт, так что деда на палку и по улицам асфальт полировать, а там ещё и сто фронтовых, эх вы.
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29.04.2020 22:02 Відповісти
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 5087
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29.04.2020 22:02 Відповісти
Одна нога тут - друга там.
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29.04.2020 22:05 Відповісти
Здравствуй мама, возвратился я не весь. Вот нога моя, на гвоздь её повесь (с)
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29.04.2020 22:15 Відповісти
А фанерний Рейхстаг знов штурмуватимуть?
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 1654
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29.04.2020 22:03 Відповісти
"тра-та-та !", "бум-бум !" Хенде хох, фашисты, сдавайтесь !

Чим би русскіє не тішились, аби в Україну не лізли
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29.04.2020 23:03 Відповісти
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 8779
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29.04.2020 22:07 Відповісти
он (вирус) туда даже и не добрался бы (видимо автобусы там редкие "гости")!
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29.04.2020 23:09 Відповісти
кацапам більше святкувати нічого
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29.04.2020 22:08 Відповісти
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 4515
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29.04.2020 22:09 Відповісти
у х.ла кукуха поехала... в историю Спарты еще не навалял величаво..
шо там за двойников-двоечников понасобирали??? хрен их знает ))))
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29.04.2020 22:28 Відповісти
Чим більше грошей в повітря запустять тим менше залишиться на зброю для вбивства людей.
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29.04.2020 22:11 Відповісти
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 476
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29.04.2020 22:12 Відповісти
Братцы! Или как вас ещё назввать, как на День Великой Победы, где сложили НАШИ С ВАМИ ДЕДЫ ПРОТВ ЕДИНОГО ВРГАГА, полули б в небо салютами славными-памятнымим, а не по своих же братьях из всего, что в очереной раз перепало по случаю от очередной "гуманитарки".
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29.04.2020 22:13 Відповісти
Это тока меня коробит когда ВКУ (вооружённых кацапских ублюдков) называют "военными"?
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29.04.2020 22:21 Відповісти
Парашники- вам опять счастье привалило. За кота сойдёте, если что.
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 4868
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29.04.2020 22:23 Відповісти
Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі - Цензор.НЕТ 3040
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29.04.2020 23:14 Відповісти
Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі - Цензор.НЕТ 5859
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29.04.2020 22:29 Відповісти
что-то пу слишком симпатичный...
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29.04.2020 22:33 Відповісти
ну так до выстрела все симпатишные
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29.04.2020 22:43 Відповісти
если в Крыму - то это не "военные рф", а "армия оккупантов".
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29.04.2020 22:37 Відповісти
Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі - Цензор.НЕТ 2760
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29.04.2020 22:41 Відповісти
Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі - Цензор.НЕТ 6680
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29.04.2020 22:48 Відповісти
и в чем "новость"?
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29.04.2020 23:06 Відповісти
новость в том, что мордве нет покоя. Нет чтбы уже сейчас начинать возить воду на крысм цистернами так кацапня салюты устраивает.
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30.04.2020 00:09 Відповісти
Ну... есть старый сов. анекдот. Председатель колхоза открывает собрание. На повестке дня два вопроса.
1. Ремонт сарая
2. Построение коммунизма.
Поскольку досок для ремонта нет, переходим сразу ко второму вопросу.
Ну, что изменилось???
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30.04.2020 09:26 Відповісти
Фонтаны, б..., включите.
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30.04.2020 10:26 Відповісти
 
 