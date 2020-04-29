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Літаки "Антонова" можуть обслуговувати рейси між містами, - у Зеленського пояснили мету створення нової авіакомпанії

Літаки

В Офісі президента пояснили необхідність створення в Україні державної авіакомпанії.

"Створення державної авіакомпанії допоможе завантажити роботою ДП "Антонов", а надійний національний авіаперевізник стане опорою для держави", - заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу ZIK, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

Тимошенко пояснив, що антоновські літаки можуть легко обслуговувати всі регіональні рейси, які є в Україні між містами, і в найближчі країни. "У будь-якому випадку "Антонов" - це підприємство, воно теж бере якісь ресурси. Але краще за ці ресурси ми зробимо замовлення, створимо авіакомпанію. Вони працюватимуть, виготовлятимуть літаки. Авіакомпанія перевозитиме людей", - зазначив він.

Заступник голови ОП вважає, що національний авіаперевізник зможе стати своєрідною страховкою на випадок будь-яких екстрених ситуацій.

"Так, є ринок, є постійні авіакомпанії. Але держава завжди має бути впевнена: якщо щось трапиться, є на кого спертися - на державну авіакомпанію. Це одна з причин, чому вона створюється", - додав Кирило Тимошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми побудуємо державну авіакомпанію і зробимо замовлення нашому "Антонову", - Зеленський хоче створити державіаперевізника

Автор: 

авіація (4175) ДП "Антонов" (241) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+13
Зеля, предлагаю обсудить и другие вопросы, не относящиеся к компетенции припи*дента:
1) Создание государственной ассенизаторской компании с использованием КрАЗов.
2) Создание государственной прачечной на основе положительного опыта отмывания денег через "Приват".
3) Создание государственной клоунской компании путём слияния "офиса припи*дента" и студии "говноквартал" с использованием п. 1) моего поста для её массовой доставки в нарiд.
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29.04.2020 22:19 Відповісти
+11
Самолеты "Антонова" могут обслуживать рейсы между городами, - у зеленского пояснили цель создания новой авиакомпании - Цензор.НЕТ 6191
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29.04.2020 22:13 Відповісти
+11
Якщо береться за Антонова, то просере і його.
Самолеты "Антонова" могут обслуживать рейсы между городами, - у Зеленского пояснили цель создания новой авиакомпании - Цензор.НЕТ 5522
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29.04.2020 22:25 Відповісти
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Какой чудак попрется в .Борисполь, потеряет кучу времени на дорогу, оформление и всё остальное, чтобы полететь к примеру в Одессу. Все равно билет стоить 10 долларов не будет. Интерсити - 7 часов и в Одессе.
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29.04.2020 22:28 Відповісти
По региональным рейсам зелёные уже мечтают об Одесса-Новосибирск
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29.04.2020 22:32 Відповісти
Запустят аэропорт в Святошине. Приезжаете на метро и через 30 минут - в самолете. Билет в Одессу будет стоить 19 долл.
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29.04.2020 23:31 Відповісти
Это Вам в ОП про цену билета напели?
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29.04.2020 23:52 Відповісти
Нет, мне "напевать" ничего не нужно. Я сам могу напеть, если нужно. А если серьезно, теоретически, такую компанию создать можно было бы. Найдутся и самолеты и экипажи и сотрудники компании. Но этим должны заниматься профессионалы, а не случайные люди. Пусть даже из ОП. Здесь я с Вами согласен.
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30.04.2020 08:21 Відповісти
Теоретически, мы уже должны долететь до Альфы Центавра... А практически - ни техники, ни ресурсов нет...
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30.04.2020 12:47 Відповісти
Во-во... Именно об этом я тут и написал некоторым "умникам"...
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30.04.2020 05:37 Відповісти
Очень надеюсь, что есть какой-то человек или компания, которая тщательно конспектирует все провалы и предательства этого зеленого недоноска и всей его банды поголовно..
Педантично...день за днём...день за днём...
Думаю, этот счет Зедебилу будет оплатить очень тяжело.
И при том - уже скоро!
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29.04.2020 22:33 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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29.04.2020 23:17 Відповісти
Спасибо!!!
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29.04.2020 23:35 Відповісти
Можно будет просто начать просматривать архив Форума с 1 дня после инаугурации.
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29.04.2020 23:53 Відповісти
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29.04.2020 23:58 Відповісти
Сидять слуги в ресторані Велюр і міркують, чого ще людям не хватає?
Робота є, житло є, гроші є, автомобіль є, слуги є, літака немає, зробимо!
Літаків у нас немає, да панове?
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29.04.2020 22:36 Відповісти
"Мрія" будет выполнять внутренние рейсы для Новой почты ? ))
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29.04.2020 22:36 Відповісти
Да. Президент будет рапортовать о быстрой доставке 100 тонн людей из одного города в другой.
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29.04.2020 22:38 Відповісти
операція "троянський кіт"

Літаки "Антонова" можуть обслуговувати рейси між містами, - у Зеленського пояснили мету створення нової авіакомпанії - Цензор.НЕТ 5698
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29.04.2020 22:47 Відповісти
Санитаров на Банковую! Срочно!
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29.04.2020 23:10 Відповісти
А що , є авіакомпанії які обслуговують рейси між селами ?
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29.04.2020 23:12 Відповісти
Ну и сколько нам нужно самолетов для внутренних авиалиний с учетом работающих аэропортов? Штук 30-40? А потом кому их продавать? Был же проект с арабами, не смогли развить. Без экспорта хотя бы пары сотен штук любая модель будет убыточной.
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29.04.2020 23:31 Відповісти
А Антонов еще способен производить самолеты?
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29.04.2020 23:35 Відповісти
Тебе не стыдно прятаться за американским флагом,блевотина кацапская?😂🌷
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30.04.2020 00:07 Відповісти
Способен. Почему нет. Вопрос денег и времени. И разумных решений в поиске инвестора, поставщиков основных узлов.
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30.04.2020 14:30 Відповісти
Гребаный совок...Оно хоть что-то может не обезьянить из совка или раши???
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29.04.2020 23:57 Відповісти
Я уже вижу, как народ массово из маршруток и плацкартных вагонов пересаживается на авиалайнеры, чтобы долететь из Киева до одного из немногих областных центров, где еще существуют аэропорты. Особенно это будет актуально после кризиса.
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29.04.2020 23:57 Відповісти
Боже, какая дичь несусветная
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30.04.2020 00:41 Відповісти
Есть в мире хоть 1 успешная авиакомпания, принадлежащая государству? Нет.
Вывод - кто-то нассал клоуну в уши и хочет урвать кусок из бюджета.
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30.04.2020 01:08 Відповісти
Беня под предлогом междугородних авиаперевозок пытается слить предбанкротное МАУ своей ручной обезьяне.
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30.04.2020 01:09 Відповісти
При чем за счёт налогоплательщиков Украины, также как и Приват.
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30.04.2020 01:10 Відповісти
гиперлупы были... водные каналы тоже... а тут как то мелковато....
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30.04.2020 06:57 Відповісти
Спочатку ця глибинна країна знищила все літакобудуваня, знищила податками і тупою розваленою Пахлом і Яценюком митницею Мотор Січ, а тепер зелені остолопи, візьмуть один літак і будуть возити маски від одного міста до іншого. Геніально.
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30.04.2020 07:00 Відповісти
Надо добавить "эпицентровские маски"
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30.04.2020 07:07 Відповісти
Будут сделаны и запущены суперсовременные самолеты АН-2зе, счастливых полетов товарищи.
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30.04.2020 08:01 Відповісти
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