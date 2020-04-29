Літаки "Антонова" можуть обслуговувати рейси між містами, - у Зеленського пояснили мету створення нової авіакомпанії
В Офісі президента пояснили необхідність створення в Україні державної авіакомпанії.
"Створення державної авіакомпанії допоможе завантажити роботою ДП "Антонов", а надійний національний авіаперевізник стане опорою для держави", - заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу ZIK, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.
Тимошенко пояснив, що антоновські літаки можуть легко обслуговувати всі регіональні рейси, які є в Україні між містами, і в найближчі країни. "У будь-якому випадку "Антонов" - це підприємство, воно теж бере якісь ресурси. Але краще за ці ресурси ми зробимо замовлення, створимо авіакомпанію. Вони працюватимуть, виготовлятимуть літаки. Авіакомпанія перевозитиме людей", - зазначив він.
Заступник голови ОП вважає, що національний авіаперевізник зможе стати своєрідною страховкою на випадок будь-яких екстрених ситуацій.
"Так, є ринок, є постійні авіакомпанії. Але держава завжди має бути впевнена: якщо щось трапиться, є на кого спертися - на державну авіакомпанію. Це одна з причин, чому вона створюється", - додав Кирило Тимошенко.
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Педантично...день за днём...день за днём...
Думаю, этот счет Зедебилу будет оплатить очень тяжело.
И при том - уже скоро!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Робота є, житло є, гроші є, автомобіль є, слуги є, літака немає, зробимо!
Літаків у нас немає, да панове?
Вывод - кто-то нассал клоуну в уши и хочет урвать кусок из бюджета.