УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11412 відвідувачів онлайн
Новини
8 503 185

Переговори з країнами, які хочуть запросити українських працівників, буде вести Пристайко

Переговори з країнами, які хочуть запросити українських працівників, буде вести Пристайко

Переговори з країнами, які хочуть залучити українців на сезонні роботи буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Пристайко сказав в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

"Сьогодні прем'єр-міністр уповноважив мене займатися цим питанням з конкретними країнами про організовані поїздки. Ми зараз намагаємося визначити, як організовано дати таку можливість людям, які хочуть працювати за кордоном. Цих людей цінують за кордоном, своїм сім'ям в Україні вони приносять дохід", - сказав віцепрем'єр.

За словами Пристайка, в уряді хотіли б, щоб ці люди залишилися в Україні і зробили "внесок в економіку країни, наприклад, побудувавши свої ферми".

"Державі ці люди дуже потрібні. Вони гнучкі, активні, готові виїхати за тисячі кілометрів від дому, щоб заробляти. Адже ми ж не Радянський Союз, ми не можемо їх тримати насильно", - сказав він.

Пристайко повторив позицію уряду про те, що немає й мови про будь-які заборони на виїзд, і заявив, що чартери для сезонних працівників організовуватимуться постійно.

За його словами, важливо зрозуміти різницю між працівниками, які постійно неорганізовано перетинають український кордон, чим посилюють ризики загрози нового спалаху коронавірусу, і сезонними робітниками, які їдуть за кордон на 3-6 місяців із виконанням умов обсервації і вимог безпеки.

Читайте також: Чартер з українськими сезонними працівниками після 9-годинної затримки вилетів до Лондона

Автор: 

заробітчани (673) Пристайко Вадим (498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+42
Продаж рабів на невольницькому ринку?Оце так кінець епохи бідності,навіть Петрусь до такого не допетрив))
показати весь коментар
29.04.2020 22:48 Відповісти
+40
Переговоры со странами, которые хотят пригласить украинских работников будет вести Пристайко - Цензор.НЕТ 6405
показати весь коментар
29.04.2020 22:49 Відповісти
+29
накуй вы вообще нужны, все обеспечивает работодатель, лишь бы вы не мешали
показати весь коментар
29.04.2020 22:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.
Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
показати весь коментар
29.04.2020 23:11 Відповісти
https://censor.net/user/334806 І що ви хотіли цим сказати? Це стаття для рабів,не для феодалів.
показати весь коментар
29.04.2020 23:22 Відповісти
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
показати весь коментар
30.04.2020 00:39 Відповісти
Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба

А це рабство.І не кажіть за Ізраїль чи Швецію.В нас це чисте рабство,по якому тільки біднота служить.А не як в тій же Швеції.де принцеса зі всіма проходить службу.
показати весь коментар
30.04.2020 01:21 Відповісти
...от же фарисеи!. и там хотите пососать.
показати весь коментар
29.04.2020 23:12 Відповісти
Україна збирається торгувать рабсилою на державному рівні, або, як сказали б борці за децентралізлвану приватизацію, хоче "монополізувати ринок".
показати весь коментар
29.04.2020 23:12 Відповісти
По словам Пристайко, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и сделали "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы"Источник: https://censor.net/n3192515 И на хрена мне ферма да и вообще бизнес в нынешней Украине ? Кормить всю коррупционную братию взятками ? Да пошли вы на.уй
показати весь коментар
29.04.2020 23:16 Відповісти
"Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", - сказал он c сожалением, и всплакнул.Но мы что-нибудь придумаем"
показати весь коментар
29.04.2020 23:23 Відповісти
Хрен-ли там переговаривать, просто меняйте их на борзЫх...
показати весь коментар
29.04.2020 23:24 Відповісти
"Долой Нефедова! Привет старый орел Януковича и Ахметова!"
Цушко в политике почти все время независимости. Сначала с СПУ Александра Мороза как депутат, потом как министр внутренних дел в правительстве Виктора Януковича, где он сменил строптивого Юрия Луценко.

24 мая 2007. Погода теплая и солнечная. Киевляне готовятся праздновать День Киева, а журналисты ждут едва ли не введения в столицу войск и чрезвычайного положения.

Президент Виктор Ющенко и коалиция коммунистов, регионалов и социалистов сошлись в решающей битве. Президент инициирует досрочные выборы парламента, но его решение блокируется через Конституционный суд. Ющенко требует расследовать действия судей от Генпрокуратуры, но генпрокурор Святослав Пискун не спешит этим заниматься. Тогда Ющенко увольняет Пискуна и назначает и.о. Виктора Шемчука.

Служба госохраны приходит в ГПУ, чтобы освободить кабинет Пискуна для нового руководителя. Но на его защиту встает Василий Цушко с "Беркутом", который едва ли не выносит двери ГПУ.

"Тогда своими действиями я видимо внес свою лепту в то, чтобы Ющенко лишился второго срока президентства. Если бы тогда был незаконно заменен Генпрокурор, а я в Генпрокуратуру именно и пошел, чтобы не допустить этого, то они бы могли сделать очень просто - арестовали бы всю оппозицию. Был список тех, кто подлежал аресту. в первой десятке - Виктор Янукович, Александр Мороз, Николай Азаров, Андрей Клюев. Их должны быть обвинить в невыполнении указа президента по обеспечению выборов", - заявил позже Цушко в интервью газете «Сегодня».

Янукович не забыл Цушко услугу в противостоянии с Ющенко, и когда стал президентом, назначил его министром экономики в правительство Азарова.

На этом посту он запомнился не только тем, что имел наибольшее количество заместителей министров - девять, но и постоянными обвинениями в укрывательстве сомнительных "тендерных" схем Антона Яценко.

Публично министр и депутат от БЮТ Яценко были в контрах. Летом 2010 года Цушко даже разбил лицо народному депутату.

Но Татьяна Черновол однажды подловила Яценко на совместном походе с Цушко в гости к Петру Симоненко.Источники в тогдашнем Кабмине рассказывали журналистам, что драка с Яценко требовалась Цушко, чтобы отмежеваться от депутата, которому светило тогда снятие неприкосновенности из-за уголовного дела в ГПУ за попытку вмешаться в работу печально известного концерна ЕДАПС. А на самом деле министр очень даже помогал депутату - брал на должности его людей и подписывал нужные инициативы.

Так, источник "Экономической правды" в правительстве рассказывал, что в 2005 году, когда была создана Тендерная палата (оплот тогдашней коррупции), Цушко стал соавтором внесения скандальных изменений в закон о закупках. Позже министр говорил, что Яценко подделал его подпись.

Через несколько месяцев Цушко потерял должность министра, но был переведен на менее жирную - главы Антимонопольного комитета.

Вот так выглядели ленты новостей того времени.

17 декабря 2010

Антимонопольный комитет разрешил компании "Столичный ЦУМ" (Донецк) купить целостный имущественный комплекс киевского Центрального универмага на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик.

18 декабря 2010

Антимонопольный комитет разрешил компании TRK Media Holding Ltd. покупку более 50% акций "Телевизионной службы Днепропетровска" ( "34" канал).

Как пишет газета "Дело", эта кипрская компания является владельцем 99% ООО "Медиа группа" Украина ", которое входит в группу СКМ.

4 марта 2011

АМКУ разрешил "ДТЭК" купить более 25% акций "Западэнерго".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

"Предоставлено разрешение ООО" Донбасская топливно-энергетическая компания "на приобретение акций" Западэнерго ", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента", - говорится в сообщении.

Именно тогда Ахметов получил под свой контроль большинство тепловой генерации. Неудивительно, что сейчас именно с Ахметовым связывают попытки возвращения Цушко в Кабмин.
показати весь коментар
29.04.2020 23:25 Відповісти
Касир на відкатах .Навіть при Янику не було. Зарубіжні компанії і країни мусять "порєшать" з цим кльопою як,коли,і скільки випускати за кордон кріпаків !!! Жесть !
Оце Зєля бізнес придумав !
показати весь коментар
29.04.2020 23:28 Відповісти
Та це ж по нашому, по куркульскі, ...одержати профіт на всьому, навіть на чужой біді...бо йдуть "на полуницю" не від гарного життя.
показати весь коментар
30.04.2020 10:10 Відповісти
"по куркульські",часом,не євреї вигадали ? Що це означає ?
показати весь коментар
30.04.2020 10:24 Відповісти
Іудей сьогодні керує Україною і призначає хохлів. які не випускають за кордон інших хохлів)))))
показати весь коментар
30.04.2020 10:45 Відповісти
по куркульскі- перекладаю-по жлобски.
показати весь коментар
30.04.2020 13:45 Відповісти
а я думал, что людей продавать преступление... ан нет - бизнес однако.
показати весь коментар
29.04.2020 23:29 Відповісти
>Ведь мы же не Советский Союз


Куда вам до Советского Союза. Вы импотенты. Вы даже не можете обеспечить свой народ работой за приличную зарплату.
Вы редкостные ушлёпки - вот вы кто, пан Пристайко.

показати весь коментар
29.04.2020 23:33 Відповісти
А коронавируса уже нет или я что-то пропустил?
показати весь коментар
29.04.2020 23:34 Відповісти
А вбитий брат дєрмака що --дуже зайнятий? Та ж Пристайко сам не справиться без спеца по решалову.
показати весь коментар
29.04.2020 23:41 Відповісти
Теперь все кто не приехал на Пасху, теперь фиг когда вернутся в Украину.
А все кто приехал могут и на Майдан заглянуть - поговорить!
показати весь коментар
29.04.2020 23:50 Відповісти
Смотрящего назначили...команда крепких специалистов "договариваться где-то посередине"?
показати весь коментар
30.04.2020 00:10 Відповісти
Дристайко бабла захотів, корупційна підстилка.
показати весь коментар
30.04.2020 08:14 Відповісти
Вот я, допустим, нанимаю себе работников, допустим из индии. При чем тут из власть?!
Я же легально, допустим, их у себя трудоустраиваю!
показати весь коментар
30.04.2020 00:11 Відповісти
В Германии государство установило:
- сколько гастарбайтеров привлекать, чтоб не нанести ущерба местному рынку труда,
- требования к гастам - желательно уже работавших в стране, мин владения языком, прививки и итд

- требования к работе - компактными группами, такое же проживание, мин контактов с местными,
- переезды,

- контроль за соблюдением,
Власть именно за этим: нужно ли, если нужно, то сколько и как.
показати весь коментар
30.04.2020 17:41 Відповісти
Всё по честному(с)
Но "наши" власти готовы кэш получить на ровном месте)))
показати весь коментар
30.04.2020 23:22 Відповісти
сказать, что это полный, наикрутейший писец - ничего не сказать. Какие чмыри, млять, будут решать, кому, куда и на сколько ехать. ****** очi..........
показати весь коментар
30.04.2020 00:17 Відповісти
Землю майже розпродали-за розпродажу кріпаків взялися.
показати весь коментар
30.04.2020 00:54 Відповісти
Человек сам становится крепостным, а не его им делают...
показати весь коментар
30.04.2020 04:06 Відповісти
...хохлом.)
показати весь коментар
30.04.2020 17:46 Відповісти
Землю майже розпродали-за розпродажу кріпаків взялися.
Крепостной - человек, которого заставляют работать именно в конкр месте внеэкономическими мерами. Вы о работе вахтовым методом слышали?
показати весь коментар
30.04.2020 17:43 Відповісти
Я не о вахтовиках или & наёмниках террориста *****,а о крепостных агрокомплекса поросенка,пашущих на 122-х тыс.га его земли за 2-а тюка соломы в день.http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/poroshenko-vsled-za-konditerskim-perepisal-na-syna-i-agrobiznes/
показати весь коментар
30.04.2020 17:58 Відповісти
Видимо, в лупатых глазах главзебила постоянно маячит цифра в 12 лярдов, которую мимо него проносят роботящие украинцы изза границы. Поэтому лихорадочно разрабатываются планы по относительно законной реквизиции этих денег. Хотя бы частично. То ли выкуп при выезде, то ли при въезде, но задумки продюсируются с необычайной скоростью доходящей до хаоса. Поэтому восемь планов за три часа выпускать лайнер с заробитчанами или нет и целый букет противоречивых заявлений о порядке выезда за границу. То есть если нет ума заработать то можно попробовать отобрать.
показати весь коментар
30.04.2020 01:01 Відповісти
То есть если нет ума заработать то можно попробовать отобрать.
Власть может помощь/помешать, а сама не может заработать.
показати весь коментар
30.04.2020 17:45 Відповісти
Ну пипл пока хавает
показати весь коментар
30.04.2020 01:03 Відповісти
Так это ему за рабов бабки заносить теперь?
показати весь коментар
30.04.2020 01:06 Відповісти
Вы там че?
ЗЕленая плесень совсем оху.ли? твари.
людей за холопов держите суки.
Наголосовали *****.
показати весь коментар
30.04.2020 01:27 Відповісти
Ветка недоумков каких то! Люди едут зарабатывать деньги,и они оказывается рабы.А постящие бред на ветке получающие по 5 тыс грн в месяц и боящиеся оторвать жопу от дивана,оказывается господа!
показати весь коментар
30.04.2020 01:49 Відповісти
https://censor.net/user/407554 Так ты предлагаешь всем выехать? Ты, наверное, патриот?
показати весь коментар
30.04.2020 11:00 Відповісти
Нет, он идиот.
показати весь коментар
30.04.2020 12:09 Відповісти
Зачем свои умственные способности на других проэцируешь?
показати весь коментар
30.04.2020 13:17 Відповісти
Научись сначала писать грамотно, идиотик...проЄцируешь
показати весь коментар
30.04.2020 13:50 Відповісти
Идиотики сексом без презерватива занимались,в результате ты появился.
показати весь коментар
30.04.2020 13:57 Відповісти
Нет,я предлагаю холопам за тарелку похлебки батрачить,им это привычно.
показати весь коментар
30.04.2020 13:16 Відповісти
Переговори з країнами, які хочуть запросити українських працівників, буде вести Пристайко - Цензор.НЕТ 6454 https://censor.net/user/407554 А ты работаешь на чужое государство, на пана, за миску супа и миску каши. Как прижало - домой, до хаты, ибо ты там никто, батрак. Как пошла клубника- воспрянули духом и зашевелились. А я работал на свою Родину и если она еще не развалилась, то в этом и часть моих заслуг.
показати весь коментар
30.04.2020 13:26 Відповісти
Открою секрет,за миску супа и миску каши работают только у нас,и то патриоты типа тебя.А те ,кто ездят на заработки,зарабатывают минимум от двух раз больше чем здесь.
Не зря существует поговорка:
- Рыба ищет где глубже, а человек где лучше!
показати весь коментар
30.04.2020 13:32 Відповісти
https://censor.net/user/407554 Так, я патріот, хоч і не часто про це розказую. А ти якого хріна тут робиш, на патріотичному сайті? Їдь до пана, жопи мити, урожай збирати, ями копати, робити те, що поляки не хочуть. Чи будеш тут сидіти і із Польщі повчати нас патріотизму?
показати весь коментар
30.04.2020 13:45 Відповісти
Не рассказывай мне что делать,и я не буду рассказывать тебе,куда идти.
У узколобых география только на Польше и пане заканчивается. Открой карту,мир гораздо больше польши и украины.
показати весь коментар
30.04.2020 14:00 Відповісти
https://censor.net/user/407554 Пиши названия стран с большой буквы! У нас пройдет, а в Польшу могут и не пустить! Плыви, рыбка, ищи где глубже и, желательно,с концами. Без таких мы проживем!
показати весь коментар
30.04.2020 16:01 Відповісти
Ну да:
- Преображенские уехали. Остались только Шариковы. Нужно выбирать умных среди Шариковых!
В.В. Жириновский
Удачи в выборе!
показати весь коментар
30.04.2020 16:51 Відповісти
https://censor.net/user/407554 Преображенские уехали собирать клубнику и мыть жопы престарелым иностранцам
показати весь коментар
30.04.2020 18:03 Відповісти
Как скажешь!
показати весь коментар
30.04.2020 18:31 Відповісти
А я работал на свою Родину

В Польше миним пенсионный стаж для женщин - 20 лет, а на Украине будет 27 лет. Чем эта работа на "свою Родину " лучше работы на пана?
показати весь коментар
30.04.2020 21:07 Відповісти
как крепостных крестьян, - на собак менять будут?
показати весь коментар
30.04.2020 01:49 Відповісти
Для зелёных недоумков поясню что люди которых удерживают вне их воли для выполнения каких либо работ являются рабами.
показати весь коментар
30.04.2020 01:52 Відповісти
пристайко охметовская падаль
показати весь коментар
30.04.2020 02:00 Відповісти
зеленский гной охметовский
показати весь коментар
30.04.2020 02:01 Відповісти
зегнидные мрази раздерибанили землю и ждут, когда
на ней рабы ФЕРМЫсоздавать начнут
зеленский, пристайко, шмыга - падаль
показати весь коментар
30.04.2020 02:03 Відповісти
пора организовывать всеукраинскую забастовку !
показати весь коментар
30.04.2020 02:04 Відповісти
Переговори з країнами, які хочуть запросити українських працівників, буде вести Пристайко - Цензор.НЕТ 5639
показати весь коментар
30.04.2020 02:26 Відповісти
Браво ! Аплодую зе-кагалу ! МОЛОДЦІ !!!
Так їх, гоїв !
Сказано =назад, сідєть, к ноґє= ! І все !
А то роз*їздилися.

=сдєлалі вмєстє= - от =вмєстє= і сидіть.
Тільки у тлі і його кодла пики розпухають од переїдання делікатесами - скоро в монітор не вміщатимуться, а ви, зе-лохи, штанці підперезуйте і переходьте на хліб та воду.
І повторюйте з ранку до вечора вашу зе-мантру, щоб з ніг не впасти "аби не Порох - гірше не буде", "аби не Порох - гірше не буде".
То трохи довше протягнете.

Та й таке ...
показати весь коментар
30.04.2020 02:44 Відповісти
Ппц, а эти страны что вымерли, у них людей нету? На нашем месте, можно бы было, как-то разыграть эту карту для выгоды Украины, но явно зеленые обосрутся и тут....
показати весь коментар
30.04.2020 04:07 Відповісти
...типа: я, мзду беру и мне на державу насрать
показати весь коментар
30.04.2020 04:27 Відповісти
Да-с.. сутенерство какое то
показати весь коментар
30.04.2020 05:07 Відповісти
Зетварі хочуть впасти на хвіст українцям. Дуже хочеться мільярдів, але їм заспівають : отсосни, отсосни , отсосни відірви іголочку.
показати весь коментар
30.04.2020 08:12 Відповісти
барин ведет переговоры об аренде холопов))))
показати весь коментар
30.04.2020 06:27 Відповісти
Государство надо менять. И начинать с народовладдя.
показати весь коментар
30.04.2020 07:24 Відповісти
Зачем? Вам больше нечем заняться? Вложите деньги в Украине, создайте аналогичные рабочие места с аналогичной зарплатой и люди в Украине трудоустроятся. Нет, для этого же поработать властям нужно. Намного проще принять насильные решения сложных вопросов. Нет у этого простого и быстрого решения, Пристайко, опомнжитесь, а вначале предложите свою достойную альтернативу, что же вы делаете?
Запрещать и не пущать - это путь коммунистов в СССР. Это ужасные откаты и шарахания, а главное, под видом якобы заботы о населении, просто удручают.
показати весь коментар
30.04.2020 08:20 Відповісти
Власть все больше и откровенней скатывается к авторитаризму. Бездарная, неумелая, пытается защитить только саму себя, совершенно не думая о стране и о людях.
показати весь коментар
30.04.2020 08:24 Відповісти
Пристайко, вместе с Зеленским! А со своим народом не хотите провести переговоры вначале? Ну чтобы знать его мнение об этом и о массе других вопросов? Ваша самоизоляция и самодурство приведет к очень печальным последствиям.
показати весь коментар
30.04.2020 08:28 Відповісти
Вести переговоры ...
Начата торговля рабами?
показати весь коментар
30.04.2020 08:35 Відповісти
Сидит себе такой зебил и возмущается - а как я буду харчеватся? До Шмыгаля на работу, за 6000 гривасов в месяц, на каменоломню. А-ха-ха!!
показати весь коментар
30.04.2020 08:36 Відповісти
Уже построили свои фермы и огурцы и редис выкинули на дорогу.
Клоуны ***.
показати весь коментар
30.04.2020 08:42 Відповісти
Во всех странах Европы (подчеркиваю ВО ВСЕХ) контролируется легальность трудоустройства, даже если это несколько дней. В конце года работник получает сводку о заработке (в Польше PIT-11). С этого заработка во время работы идут отчисления также в пенсионный фонд данной страны. Если в нем насобирается так называемый "начальный капитал" будешь получать пенсию этой страны. Если нет, то существуют согласованные правительствами справки (в Польше см. https://www.zus.pl/documents/10182/18428/PL-UA-1-4.477.pdf/021d2871-c491-4a67-9575-3835255c6380), благодаря которым накопленные средства идут в зачет к украинской пенсии. Вот этим должно заниматься правительство, а не накладывать зеленую лапу на организаторов выездов. Но в правительстве сидят зеленые бараны, которые вместо того, чтобы пополнять пенсионный фонд с других стран, стучат дальше членом по роялю... Эй, голосовавшие за придурка, правда ж грамотные люди не нужны?
показати весь коментар
30.04.2020 09:01 Відповісти
Ты и тут посрал, голубь? В странах Европы не бывает украинских НЕЛЕГАЛЬНЫХ заробитчан?
показати весь коментар
30.04.2020 11:47 Відповісти
Господи неужто и здесь нужен этот государственный пятак что бы лезть в чужое корыто. Пусть Пристадко займётся созданием рабочих мест внутри страны, а заодно и пересмотрит процент рентабильности и процент заработной платы от прибыли. Если сами не можете смотрите как делают на западе и учитесь, результат даст о себе знать только при подходе к делу с умом, а это не всем дано.
показати весь коментар
30.04.2020 09:13 Відповісти
Який фігньою у нас займаються дорослі люди!
показати весь коментар
30.04.2020 11:10 Відповісти
В КМ мізки точно поїхали.
показати весь коментар
30.04.2020 11:12 Відповісти
Куди б ця недолуга влада не пихнула свого задлінного носа все перетворюється в лайно.
показати весь коментар
30.04.2020 13:21 Відповісти
Бу-га-га! ЗЕлейобики пляшите!
показати весь коментар
30.04.2020 14:41 Відповісти
К 30-и Летию Независимости землю с крепостными Украины требуется распродать жыдве!Слава кучко-поросячей зелупони Украины!
показати весь коментар
30.04.2020 18:19 Відповісти
Это что нас как лошадей собираются продавать?Да хер вам по всей морде.Попробуйте только...В 14-м снесли а сейчас тем более снесем и в памяти не останетесь...
показати весь коментар
30.04.2020 22:37 Відповісти
Это что нас как лошадей собираются продавать?
Чем справки о проведении обязательных прививок для лошадей принципиально отличается от таких же справок для людей? И в том и в другом случае по ним решают, пускать или не пускать. Разница только в причинах поездки, точнее - в способах принуждения к поездке: для лошадей - внеэкономическая, для людей - экономическая.
показати весь коментар
01.05.2020 10:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 