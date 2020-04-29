Переговори з країнами, які хочуть запросити українських працівників, буде вести Пристайко

Переговори з країнами, які хочуть залучити українців на сезонні роботи буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Пристайко сказав в інтерв'ю сайту "Сьогодні".

"Сьогодні прем'єр-міністр уповноважив мене займатися цим питанням з конкретними країнами про організовані поїздки. Ми зараз намагаємося визначити, як організовано дати таку можливість людям, які хочуть працювати за кордоном. Цих людей цінують за кордоном, своїм сім'ям в Україні вони приносять дохід", - сказав віцепрем'єр.

За словами Пристайка, в уряді хотіли б, щоб ці люди залишилися в Україні і зробили "внесок в економіку країни, наприклад, побудувавши свої ферми".

"Державі ці люди дуже потрібні. Вони гнучкі, активні, готові виїхати за тисячі кілометрів від дому, щоб заробляти. Адже ми ж не Радянський Союз, ми не можемо їх тримати насильно", - сказав він.

Пристайко повторив позицію уряду про те, що немає й мови про будь-які заборони на виїзд, і заявив, що чартери для сезонних працівників організовуватимуться постійно.

За його словами, важливо зрозуміти різницю між працівниками, які постійно неорганізовано перетинають український кордон, чим посилюють ризики загрози нового спалаху коронавірусу, і сезонними робітниками, які їдуть за кордон на 3-6 місяців із виконанням умов обсервації і вимог безпеки.

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