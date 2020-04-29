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Виявлення ОГП "схрону" на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ, - Бутусов

Виявлення ОГП

База, показана Офісом Генпрокурора як "схрон зброї", належала Українській добровольчої армії. Зараз закінчується її передача на баланс 3-го полку спецназу ЗСУ.

Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Джерело з командування 3-го полку спецпризначення ЗСУ повідомило: "Це клоунада і показуха, слідчі дії прокуратури і поліції проведено на базі, яка належить 3-му полку спецпризначення, на базі наша охорона, а дана техніка і озброєння, згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, передається на баланс ЗСУ. Генпрокуратура показала на фото обшук у селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області - це колишня база Української добровольчої армії. У лютому 2020 року вся ця база разом з усім озброєнням і технікою була офіційно передана нашому полку, спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ ми провели опис всього майна, почали процес постановки на баланс армії, проведено всю необхідну службову переписку, завірено документи. Обшук почали через два місяці, після того, як ми зайняли цей об'єкт і він перебував під контролем спецпризначення. Я так зрозумів, хтось вирішив собі намалювати якісь досягнення, але це ж повна брехня, причому легко перевіряється".

Дивіться: БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів, - Офіс ГПУ заявив про виявлення масштабного схрону зі зброєю. ФОТОрепортаж

Голова УДА Дмитро Ярош цю інформацію Цензор.НЕТ повністю підтвердив: "Це колишня тилова база 5-го батальйону УДА, яку знають всі, і два місяці тому ми передали її 3-му полку спецпризначення, наших бійців на базі вже немає, на базі є тільки військовослужбовці ЗСУ. Журналісти можуть приїхати і переконатися, хто саме охороняє базу. Я здивований, що прокуратура і поліція, отримавши всю інформацію від військовослужбовців, від СБУ, вирішили влаштувати цей скандал. Просто дискредитують країну, що тут нібито БМП і боєприпаси невідомо кому належать . У влади взагалі відсутнє якесь розуміння, що вони творять, як я бачу, самі себе топлять".

Виявлення ОГП схрону на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ, - Бутусов 01

Нагадаємо, раніше в пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що "під час здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні військові прокурори Донецького гарнізону Об'єднаних сил спільно з командуванням Об'єднаних сил і ГУ Нацполіції в Донецькій області на території Донецької та Дніпропетровської областей виявили військову техніку, арсенал зброї, боєприпасів і вибухових речовин". Уточнювалося, зокрема, що знайдено БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів. За цим фактом внесено відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України.

Автор: 

скандал (629) техніка (1858) Бутусов Юрій (3618) 3 полк спецпризначенців (24) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+78
Прокурори які фальсифікували розкриття злочину мають бути арештовані та засуджені! Кожна фальсифікація має закінчуватись в тюрмі!
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29.04.2020 23:05 Відповісти
+72
Боже!!! Как же противно (((
И с каждым днем все противнее. Когда же наступит просвет в этом мороке?
Надежда, что за облаками - небо...........
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29.04.2020 23:03 Відповісти
+59
Ой, а хто це зробив разом?!
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29.04.2020 22:57 Відповісти
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Якщо правильно відповісти на питання "Хто така Венедіктова?": 1.Ідіотка; 2.Реваншистка; 3.Колаборантка, то все стає на свої місця. В п.1 - не вірю, п.2 - увірений; п.3 - 70 на 30, що зрадниця.
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30.04.2020 09:01 Відповісти
Кто-то на форуме сказал,что кликуха бени диктовой среди сослуживцев: Д.Б.С. (Дура без сисек)...
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30.04.2020 10:36 Відповісти
И тут очень вовремя вспомнилась фраза из "Самый лучший фильм"-
\Дело вёл следователь по особо важным делам,попахивающим идиотизмом..\\
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30.04.2020 09:24 Відповісти
Хвилиночку! Любі друзі! А що таке УДА? Незаконне озброєнне формування. Ні? Тоді дійсно схрон. У нормальній державі не може бути дві армії.
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30.04.2020 09:27 Відповісти
Пошел на хрен любий друг! Читати треба вміти , написано ,ж що передана в ВСУ і охорогяється ними! Що ВСУ незаконне формування?
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30.04.2020 09:49 Відповісти
- А що таке УДА? Незаконне озброєнне формування.
- Ми поінформовані про тези паРашинскьої пропаганди. Не варто їх тут переповідати.
- У нормальній державі не може бути дві армії.
- А чи може бути у державі, скажімо, 0.2 армії? Чи взагалі нуль? А от у нас станом на березень 2014-го фактично не було армії. Тоді країну врятували "незаконні озброєні формування" (як УДА і добробати) і волонтери.
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30.04.2020 10:56 Відповісти
Ти чи тупий,чи ідіот. Читати вмієш---ПЕРЕДАНО ЗСУ,
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30.04.2020 12:48 Відповісти
Новопризначеному генпрокурору потрібні результати, тому доводиться "висмоктувати їх з пальця".
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30.04.2020 09:57 Відповісти
Какого еще пальца??? Из куя портновского.
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30.04.2020 12:16 Відповісти
Хотелось бы услышать объяснения работников прокуратуру - это показуха работы или КАК!?. А почему спецы их так просто пустили на охраняемую территорию!?
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30.04.2020 10:01 Відповісти
Какие обьяснения? Главное что то громко ляпнуть, ответственности то никакой.
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30.04.2020 10:08 Відповісти
Матіоса давно вже нема, зате заступник залишився. Треба ж якось показати. що недарма хліб жуємо і лампаси прасуємо, а тут ще й на орден потягнути може. Клоуни, вас на передову треба і без касок, щоб вітром мізки продути!
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30.04.2020 10:18 Відповісти
Ви хотіли їх зробити? А зробили вони вас...
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30.04.2020 10:27 Відповісти
Ай да Вєнєдіктова, 200% прокурор Зеленського. Браво!!!
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30.04.2020 10:36 Відповісти
А у нас сейчас все так-президент каждый день новую серию драмы-мелодрамы выдает,а силовики принялись боевики и детективы снимать.Короче.сплошное кино.
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30.04.2020 10:37 Відповісти
Интересно было б знать этих "хероев" поименно.... Да и не только мне, наверное...
А то скоро новости будут типа: "В помещении, по адресу..... похожем на хранилище банка "Приват" обнаружено ...цать мильенив гривен и .... мильона долярив!Хто за это ответит?!"
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30.04.2020 10:37 Відповісти
Тупость представителей офиса ГПУ и ментов не знает границ.
Особенно рассмешила фраза:
"...два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм)..."
Ребятки имеют представление что, ствол 2А42 - НЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ орудие?
Идём дальше)))
Это уже переходит все границы.
"...63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111" Фагот ", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним..."
63 КОМПЛЕКСА 9К111 "Фагот"? Это что такое?
Это получается, они типа нашли 63 пусковые установки, каждая массой в 23 кг?
А потом ещё ДВЕ установки и неустановленное ими самими количество ракет к ним?
Для дебилов из офиса и мусоров, довожу до сведения, в 25 овдбр, КАЖДАЯ БМД была вооружена ПТРК типа 9П135(М). По их данным, они нашли комплексов НА ДВА батальона!!!

Вот так они ВСЕ документы делают. От драки у подъезда, до продажи госимущества за границу.
Источник: https://censor.net/p3192490
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30.04.2020 10:56 Відповісти
Совковая модель Украины заканчивается фарсом.Вырожденцы в управлении.Пора пока не поздно обсудить и обучить пересичных для перезапуска страны.
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30.04.2020 11:00 Відповісти
бгг, времена меняются и "добровольческие соединения" плавно меняют статус на опг
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30.04.2020 11:00 Відповісти
Пиар...Пиар...И ничего более...
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30.04.2020 11:06 Відповісти
Тут ключевое слово "Клоунада", красный нос, квартал 95
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30.04.2020 11:19 Відповісти
Тетка ген.прокурор -это нонсенс. Ей надо шо- то показать...Но интересного мало и надо выдумать.Журналюги у нас схавают всё ,любую глупость ,потому как ответственности нет. В интересное время живем...
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30.04.2020 11:26 Відповісти
Бенядиктова включилась у піартур.........далі буде.
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30.04.2020 11:32 Відповісти
Ой! Вполне какой-то местечковый прокурор что-то услышал и решил жопу рвануть, а начальство подхватило...
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30.04.2020 11:40 Відповісти
Тётка, которую освободили босиком, просто отдыхает.
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30.04.2020 11:48 Відповісти
21 травня 2019,Люди з "Кварталу 95" отримали важливі посади

Виявлення ОГП "схрону" на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1464
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30.04.2020 12:09 Відповісти
так сприймають Україну у всьому світі, завдяки не тільки "величайшему правителю всех времен".
До цього причетна і масовка з плакатами "хуже не будет", дайош дешовую водку колбасу и большие зарплати" та головне, було на всіх кутках -"аби не порох"
Виявлення ОГП "схрону" на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 687
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30.04.2020 12:15 Відповісти
Кагда посадят за илловайскую и не только трагедии парашенко и хомчака ?
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30.04.2020 12:27 Відповісти
Тоді, коли таких ідіотів не буде на ЦН.
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30.04.2020 12:55 Відповісти
а що дивного? так і буває коли дуру без мізків ставлять керувати прокурорами!
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30.04.2020 12:41 Відповісти
Не настоящие же базы им шмонать!

Таварищ Путен может осерчать!
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30.04.2020 12:48 Відповісти
Белобилетные идиоты.
Все эти венидиктовы это совок.
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30.04.2020 12:57 Відповісти
Клоунада и показуха?!И что?! Пришла команда "оттрахать и замазать грязью" добровольцев...как это было успешно сделано с волонтёрами,членами СНБО,Порошенко,ген. Марченко и др. и она будет выполнена зелёной властью !!!Интересно что думали себе Ярош со своими "нациками" и прочие добровольцы...когда 95% из них голосовали во втором туре -за Зе?!
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30.04.2020 13:50 Відповісти
это все совсем не смешно.Слушаем с 20-й минуты умных людей, война более чем вероятна. https://www.youtube.com/watch?v=C73nd6wM6XA
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30.04.2020 14:07 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZVvWgvat_kxsCku8LE9iw132vAu5zUa_PwbWzplWS4Or9e_UCVIhzNS84h8ZDbd7grJIZNpVTDM0qD3dvTBFQz0BhWn94nXfjy_iRAtS_MBB6vPNMP5YXvMHN7meP4EXiA&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3154943954525617?__cft__[0]=AZVvWgvat_kxsCku8LE9iw132vAu5zUa_PwbWzplWS4Or9e_UCVIhzNS84h8ZDbd7grJIZNpVTDM0qD3dvTBFQz0BhWn94nXfjy_iRAtS_MBB6vPNMP5YXvMHN7meP4EXiA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Арахамия скрыл то, что перед взрывами на складах, на них была совершена атака с воздуха, когда было сброшено 14 зажигательных боеприпасов, но пожар и взрывы успели предотвратить. Скрыл, потому что лично ему, похоже, очень нужно убрать российский след из этого дела, чтобы обвинить командование ВСУ и Пороха.

Офис Венедиктовой и мусора совершили налет на склад вооружения 3-го полка ССО - и тупо шьют фальшивое дело про "незаконный арсенал" вооружения, который уже несколько месяцев назад передан на баланс ВСУ от Украинской Добровольческой Армии с актами приемки, в том числе от контрразведки СБУ.
Парад абсурда, которым командует клоун, продолжается...
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30.04.2020 14:08 Відповісти
ЗеНеЛохи нас обманывают на каждом шагу.
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30.04.2020 20:10 Відповісти
"Обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха" - но зато какие
крутые премии они себе выпишут за доблестную и опасную работу ?
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30.04.2020 20:59 Відповісти
Нічого, ця бєнєдіктова шлюха від3.14здиться. Як показують її інтерв'ю, говорити "ні про що" і брехати ю, застосовуючи методику НЛП вона вміє досконало. От, тільки, вербальні і невербальні ознаки видають, що 3.14здить, як дєдушки лєйба троцький.
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01.05.2020 20:46 Відповісти
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