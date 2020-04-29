Виявлення ОГП "схрону" на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ, - Бутусов
База, показана Офісом Генпрокурора як "схрон зброї", належала Українській добровольчої армії. Зараз закінчується її передача на баланс 3-го полку спецназу ЗСУ.
Про це пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Джерело з командування 3-го полку спецпризначення ЗСУ повідомило: "Це клоунада і показуха, слідчі дії прокуратури і поліції проведено на базі, яка належить 3-му полку спецпризначення, на базі наша охорона, а дана техніка і озброєння, згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, передається на баланс ЗСУ. Генпрокуратура показала на фото обшук у селі Великомихайлівка Покровського району Дніпропетровської області - це колишня база Української добровольчої армії. У лютому 2020 року вся ця база разом з усім озброєнням і технікою була офіційно передана нашому полку, спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ ми провели опис всього майна, почали процес постановки на баланс армії, проведено всю необхідну службову переписку, завірено документи. Обшук почали через два місяці, після того, як ми зайняли цей об'єкт і він перебував під контролем спецпризначення. Я так зрозумів, хтось вирішив собі намалювати якісь досягнення, але це ж повна брехня, причому легко перевіряється".
Голова УДА Дмитро Ярош цю інформацію Цензор.НЕТ повністю підтвердив: "Це колишня тилова база 5-го батальйону УДА, яку знають всі, і два місяці тому ми передали її 3-му полку спецпризначення, наших бійців на базі вже немає, на базі є тільки військовослужбовці ЗСУ. Журналісти можуть приїхати і переконатися, хто саме охороняє базу. Я здивований, що прокуратура і поліція, отримавши всю інформацію від військовослужбовців, від СБУ, вирішили влаштувати цей скандал. Просто дискредитують країну, що тут нібито БМП і боєприпаси невідомо кому належать . У влади взагалі відсутнє якесь розуміння, що вони творять, як я бачу, самі себе топлять".
Нагадаємо, раніше в пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що "під час здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні військові прокурори Донецького гарнізону Об'єднаних сил спільно з командуванням Об'єднаних сил і ГУ Нацполіції в Донецькій області на території Донецької та Дніпропетровської областей виявили військову техніку, арсенал зброї, боєприпасів і вибухових речовин". Уточнювалося, зокрема, що знайдено БМП, БТР, протитанкова гармата, три міномети і 100 тонн боєприпасів. За цим фактом внесено відомості в ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 КК України.
Будь ласка, зачекайте...
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\Дело вёл следователь по особо важным делам,попахивающим идиотизмом..\\
- Ми поінформовані про тези паРашинскьої пропаганди. Не варто їх тут переповідати.
- У нормальній державі не може бути дві армії.
- А чи може бути у державі, скажімо, 0.2 армії? Чи взагалі нуль? А от у нас станом на березень 2014-го фактично не було армії. Тоді країну врятували "незаконні озброєні формування" (як УДА і добробати) і волонтери.
А то скоро новости будут типа: "В помещении, по адресу..... похожем на хранилище банка "Приват" обнаружено ...цать мильенив гривен и .... мильона долярив!Хто за это ответит?!"
Особенно рассмешила фраза:
"...два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм)..."
Ребятки имеют представление что, ствол 2А42 - НЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ орудие?
Идём дальше)))
Это уже переходит все границы.
"...63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111" Фагот ", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним..."
63 КОМПЛЕКСА 9К111 "Фагот"? Это что такое?
Это получается, они типа нашли 63 пусковые установки, каждая массой в 23 кг?
А потом ещё ДВЕ установки и неустановленное ими самими количество ракет к ним?
Для дебилов из офиса и мусоров, довожу до сведения, в 25 овдбр, КАЖДАЯ БМД была вооружена ПТРК типа 9П135(М). По их данным, они нашли комплексов НА ДВА батальона!!!
Вот так они ВСЕ документы делают. От драки у подъезда, до продажи госимущества за границу.
Источник: https://censor.net/p3192490
До цього причетна і масовка з плакатами "хуже не будет", дайош дешовую
водкуколбасу и большие зарплати" та головне, було на всіх кутках -"аби не порох"
Таварищ Путен может осерчать!
Все эти венидиктовы это совок.
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3154943954525617?__cft__[0]=AZVvWgvat_kxsCku8LE9iw132vAu5zUa_PwbWzplWS4Or9e_UCVIhzNS84h8ZDbd7grJIZNpVTDM0qD3dvTBFQz0BhWn94nXfjy_iRAtS_MBB6vPNMP5YXvMHN7meP4EXiA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Арахамия скрыл то, что перед взрывами на складах, на них была совершена атака с воздуха, когда было сброшено 14 зажигательных боеприпасов, но пожар и взрывы успели предотвратить. Скрыл, потому что лично ему, похоже, очень нужно убрать российский след из этого дела, чтобы обвинить командование ВСУ и Пороха.
Офис Венедиктовой и мусора совершили налет на склад вооружения 3-го полка ССО - и тупо шьют фальшивое дело про "незаконный арсенал" вооружения, который уже несколько месяцев назад передан на баланс ВСУ от Украинской Добровольческой Армии с актами приемки, в том числе от контрразведки СБУ.
Парад абсурда, которым командует клоун, продолжается...
крутые премии они себе выпишут за доблестную и опасную работу ?