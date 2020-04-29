Керівництво лікарні в Рівному несвоєчасно відреагувало на загрозу коронавірусу, що призвело до його спалаху, і понесе відповідальність, - ОДА

Спалах коронавірусу в Рівненській обласній лікарні, де захворіли 88 медпрацівників, сталася з вини керівництва, яке несвоєчасно відреагувало на поширення COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль за підсумками епідрозслідування.

"За результатами виявлено порушення, які були допущені в режимі роботи даної установи. Зокрема, визначено сім відділень, де зафіксували спалах і було найбільше поширення інфекції", - заявив він.

Випадки інфікування коронавірусу фіксували у відділеннях анестезіології, інтенсивної терапії, мікрохірургії вуха і сурдоневрології, гнійної хірургії, проктології, центрах ортопедії і травматології, торакальної хірургії. Однак керівництво лікарні зволікало із закриттям цих відділень.

За результатами епідрозслідування головного лікаря Івана Зиму і його заступників, причетних до організації санітарно-епідеміологічних заходів, притягнуть до відповідальності.

Начальнику управління охорони здоров'я ОДА Олегу Вівсяннику, його заступнику Ігорю Добровольському і всім посадовим особам, причетним до порушень у лікарні, оголосили догану, додав Коваль.

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