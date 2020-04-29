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Новини Коронавірус і карантин
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Керівництво лікарні в Рівному несвоєчасно відреагувало на загрозу коронавірусу, що призвело до його спалаху, і понесе відповідальність, - ОДА

Спалах коронавірусу в Рівненській обласній лікарні, де захворіли 88 медпрацівників, сталася з вини керівництва, яке несвоєчасно відреагувало на поширення COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль за підсумками епідрозслідування.

"За результатами виявлено порушення, які були допущені в режимі роботи даної установи. Зокрема, визначено сім відділень, де зафіксували спалах і було найбільше поширення інфекції", - заявив він.

Випадки інфікування коронавірусу фіксували у відділеннях анестезіології, інтенсивної терапії, мікрохірургії вуха і сурдоневрології, гнійної хірургії, проктології, центрах ортопедії і травматології, торакальної хірургії. Однак керівництво лікарні зволікало із закриттям цих відділень.

За результатами епідрозслідування головного лікаря Івана Зиму і його заступників, причетних до організації санітарно-епідеміологічних заходів, притягнуть до відповідальності.

Начальнику управління охорони здоров'я ОДА Олегу Вівсяннику, його заступнику Ігорю Добровольському і всім посадовим особам, причетним до порушень у лікарні, оголосили догану, додав Коваль.

Читайте також: На Рівненщині COVID-19 підтверджено у 109 медпрацівників, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Рівне (577) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1194)


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Топ коментарі
+10
Так в першу чергу винні ********** з урядом, ось хай і відповідають.
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29.04.2020 23:09 Відповісти
+7
Хто вс@ався? Руководство, кто же еще? Вопрос только какое руководство? Сдается, что больничное руководство хотят перевести на роль невестки.
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29.04.2020 23:11 Відповісти
+3
На данный момент, больницы - главные рассадники короновируса.
Кто хочет заразится, обращайтесь за помощью в любую больницу.
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29.04.2020 23:09 Відповісти
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На данный момент, больницы - главные рассадники короновируса.
Кто хочет заразится, обращайтесь за помощью в любую больницу.
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29.04.2020 23:09 Відповісти
А моргах проверяют на короновирус, если пациент к врачам не обращался?
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29.04.2020 23:35 Відповісти
Так в першу чергу винні ********** з урядом, ось хай і відповідають.
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29.04.2020 23:09 Відповісти
Хто вс@ався? Руководство, кто же еще? Вопрос только какое руководство? Сдается, что больничное руководство хотят перевести на роль невестки.
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29.04.2020 23:11 Відповісти
шото в інформаціонном ефірє подозрітєльно тіхо - відать, Зє!льоная плєсєнь какую-то гадость готовіт. На днях узнайєм, какой сюрпріз нам в еті дні власть пріготовіла
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29.04.2020 23:13 Відповісти
)) напомнило совок с его медноголовыми военными и их воплями: "вспышка слева! вспышка справа!"
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29.04.2020 23:14 Відповісти
Ось воно як.
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29.04.2020 23:21 Відповісти
Несвоевременное реагирование, это конек наших целителей, так что короносвинтус тут не причем, но формулировка пойдет.
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29.04.2020 23:22 Відповісти
Не боюсь короновируса, но боюсь людей, которые боятся короновируса.
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29.04.2020 23:25 Відповісти
Надеешься на скорое наследство?
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29.04.2020 23:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eieeY1vdre8 Нью-йоркские больницы являются зонами военных действий, когда появляются новостные камеры: где находятся трупы Нью-Йорка? Чиновники говорят, что больницы Нью-Йорка в Нью-Йорке заполнены больными коронавирусом. Простое исследование показывает обратное.
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30.04.2020 00:23 Відповісти
https://youtu.be/eieeY1vdre8?t=321 А это социальная дистанция при страшному вирусЕ?? и прям война в ньюйорке с вирусом? или показуха))
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30.04.2020 00:30 Відповісти
Я не возражаю, заразись короновирусом и для твоего старшего поколения всё обойдётся и наследство ты не скоро получишь.
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30.04.2020 00:35 Відповісти
ответь что за шоу. если б действительно был страшен вирус такого не было б.
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30.04.2020 00:40 Відповісти
Я не смотрю шоу дилетантов, из контролируемых выживании и смерти от короновируса цифр очевидно, что при бесконтрольном распространении на Земле умрёт 1 миллиард людей, а то, что там цифры с потолка берут на 100 тысяч населения. то даже самым тупым объяснили, что это только для динамики, а не для определения смертносности.
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30.04.2020 00:47 Відповісти
Мильярд? у тебя с головой все норм?
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30.04.2020 00:48 Відповісти
Может у меня таблица умножения была с ошибкой, проверь и тогда сделаем вывод у кого с головой не всё в порядке

Керівництво лікарні в Рівному несвоєчасно відреагувало на загрозу коронавірусу, що призвело до його спалаху, і понесе відповідальність, - ОДА - Цензор.НЕТ 8269

Проверь, если будут трудные места - я тебе их объясню
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30.04.2020 00:58 Відповісти
интересно, откуда ты такой? где такие уникальные люди живут?
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30.04.2020 01:03 Відповісти
На планете Земля или у тебя есть другие данные от экспертов кофейной гущи, а не научных данных?
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30.04.2020 01:07 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iceland/ А еще островная Исландия мега смертность Исландии ) только 10 человек на 1700 уже выздоровевших. И то 10 это не сомневаюсь глубокие пенсионеры. И как Исландцы портят шоу фарм компаниям ...
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30.04.2020 01:11 Відповісти
Конечно, не сомневаешься, ведь для тебя догадки доказательней, чем научные данные. и я не сомневаюсь, что про то, что Порошенко - вор и мародёр, ты догадался даже без данных.
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30.04.2020 01:24 Відповісти
До чого тут Порошенко? Ти такий цікавий, що стверджуєш, що від корони вмре 1 млрд. Це мене цікавить? Я дивуюсь як можна бути таким ковідіністом, щоб таке сказати. Замість слова "цікавий" там рахуй, що образливе слово я замінив)
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30.04.2020 01:33 Відповісти
А что это ты с русского на украинский перешел? Хочешь сказать,что и ты поймёшь, что ёупень это совсем не оскорбительное слово для тебя?
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30.04.2020 01:42 Відповісти
Может ты перейдёшь на русский, чтобы понимать - что ты принимаешь в качестве доказательств и Порошенко здесь действительно ни при чём, а только твоя вера в подобные "доказательства".
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30.04.2020 01:44 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/faeroe-islands/ Фареры - 0 смертей Попал как-то смертельный вирус на островок Фарерры) и что мы видим при всей своей суперсмертности вирус никого не убил, а шоу фарреры со статистикой наверное не захотели устраивать гады такие
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30.04.2020 01:07 Відповісти
Очевидно, что это - показатель, ведь учёные там всё исследовали и определили причину такой статистики.
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30.04.2020 01:13 Відповісти
Руководство больницы в Ривном несвоевременно отреагировало на угрозу коронавируса, что привело к его вспышке, и понесет ответственность, - ОГА - Цензор.НЕТ 7937
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29.04.2020 23:27 Відповісти
Да, когда прививок мало делали или их не было...
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29.04.2020 23:39 Відповісти
руководству больницы надо подать в суд на правительство и зеленского, можно поспорить на 300%, что их не обеспечили никакой защитой, значит ответственность должна быть солидарной.
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29.04.2020 23:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AvtBF27xp08 Есть ли пандемия? Как нас разводят.
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29.04.2020 23:30 Відповісти
Можешь ещё поискать про ВИЧ, который тоже - выдумка, там много на youtube экспертов по ВИЧ.
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29.04.2020 23:40 Відповісти
бурление говен ...
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29.04.2020 23:42 Відповісти
....покажи пример лечи сам. стрелочник
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30.04.2020 00:06 Відповісти
....покажи пример лечи сам. стрелочник
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30.04.2020 00:08 Відповісти
Доганку оголосили, от главнюк ліпила плаче горючими слізками тепер
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30.04.2020 00:21 Відповісти
 
 