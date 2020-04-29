В адмінбудівлі держорганів пускатимуть за цифровим паспортами в додатку "Дія", - міністр Федоров

Відтепер відвідувати адмінбудівлі органів державної влади можна за пред'явленням цифрових паспортів у додатку "Дія".

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше для отримання перепустки в КМУ, міністерства, відомства, місцеві державні адміністрації та інші держоргани був потрібен фізичний документ, що засвідчує особу.

Тепер же такий пропуск можна отримати, пред'явивши один із цифрових паспортів у "Дії": ID-картку або закордонний біометричний паспорт", - уточнив він.

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