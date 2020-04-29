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В адмінбудівлі держорганів пускатимуть за цифровим паспортами в додатку "Дія", - міністр Федоров

В адмінбудівлі держорганів пускатимуть за цифровим паспортами в додатку

Відтепер відвідувати адмінбудівлі органів державної влади можна за пред'явленням цифрових паспортів у додатку "Дія".

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше для отримання перепустки в КМУ, міністерства, відомства, місцеві державні адміністрації та інші держоргани був потрібен фізичний документ, що засвідчує особу.

Тепер же такий пропуск можна отримати, пред'явивши один із цифрових паспортів у "Дії": ID-картку або закордонний біометричний паспорт", - уточнив він.

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В адмінбудівлі держорганів пускатимуть за цифровим паспортами в додатку Дія, - міністр Федоров 01

Автор: 

паспорт (1161) біометричні паспорти (231) Федоров Михайло (887) диджиталізація (281) Дія (1144)


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Топ коментарі
+21
Надпотужна зереформа від Офісу Віслюка за рік
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29.04.2020 23:19 Відповісти
+16
я имею смартфон, но не имею "Дії" и не хочу иметь.

это мое право
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29.04.2020 23:24 Відповісти
+12
Года идут---а дурь крепчает! Та не мак имел в виду а извилины переходящие в прямую линию и до горизонта!
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29.04.2020 23:20 Відповісти
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Надпотужна зереформа від Офісу Віслюка за рік
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29.04.2020 23:19 Відповісти
Года идут---а дурь крепчает! Та не мак имел в виду а извилины переходящие в прямую линию и до горизонта!
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29.04.2020 23:20 Відповісти
я имею смартфон, но не имею "Дії" и не хочу иметь.

это мое право
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29.04.2020 23:24 Відповісти
Тогда надо с собой документ нести.
Я когда заголовок прочитал - охренел. А оказалось все иначе.
Журнашлюхи - этим все сказано
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29.04.2020 23:28 Відповісти
Зато "Дія" имеет Вас. Впрочем, как и всех остальных.
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30.04.2020 01:25 Відповісти
Может я и совру, сказав, что быть одиноким хорошо, но как же это классно, когда никто не **@т т**е мозг!
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29.04.2020 23:26 Відповісти
Отлично!!!
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29.04.2020 23:26 Відповісти
Оце так досягнення,не те що гидкий безвіз.
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29.04.2020 23:26 Відповісти
а по "простым" можна?
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29.04.2020 23:27 Відповісти
или заграничный биометрический паспорт"Источник: https://censor.net/n3192523

От скажіть прихильники зелених,в які країну можна поїхати,по закордонному паспорті в смартфоні?
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29.04.2020 23:29 Відповісти
У зеботів і на це є відповідь... В адмінбудівлі держорганів пускатимуть за цифровим паспортами в додатку "Дія", - міністр Федоров - Цензор.НЕТ 8269
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29.04.2020 23:48 Відповісти
https://censor.net/user/20924 Я цей коментар бачив раніше,подібних є багато.Це типові совки.
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29.04.2020 23:51 Відповісти
і чого ж ти такий тупорилий...
в Україні закордонний біо-паспорт є ДОКУМЕНТОМ що засвічує особу,а пенсійне посвідчення -НІ ... І ніхто не збирається з біо-паспортом в смартфоні за кордон їздити
ти один-дурко=цього не розумієш
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30.04.2020 06:56 Відповісти
https://censor.net/user/428885 І навіщо тоді закордонний біометричний паспорт в смартфоні? Хіба внутрішнього id паспорта недостатньо?
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30.04.2020 11:10 Відповісти
Закачал Дію. Зарегистрировался, а паспорт так и не подтягивает. Техподдержка разводит руками, вы нас должны понять и простить. Мы только тестируем это приложение. Что на руководящих должностях в правительстве, что у программистов, работающих на наше государство, признаки общие - руки выросли из жопы.
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29.04.2020 23:30 Відповісти
Скиньте смартфон до заводських налаштувань, встановіть справді потрібний софт і більше не експериментуйте з цим лайном під назвою "дія". І без потреби не вмикайте геолокацію.
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30.04.2020 00:23 Відповісти
Да Вы вспомните, как рекламировали пластиковые карточки вместо книжечек паспортных... Приходишь, куда-то, требуют регистрацию места проживания... "Так в паспорте же, закодировано! Читайте!"... "А у нас нет считывающих устройств... Давайте "бамагу"...". Вот и приходится с собой "бамагу" формата А4 таскать... Смысл тогда в "карточке"?...
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30.04.2020 06:00 Відповісти
Математические задачи - это единственное место в мире, где некто может купить 60 арбузов и никто его не спросит "а нахрена?!"
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29.04.2020 23:30 Відповісти
Блиин! Этот комментарий надо ставить вперед заголовка. Он в большей мере отражает суть изложенного!
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29.04.2020 23:35 Відповісти
Прийде літня людина без смартфона, з паспортом, і ви її не пустите? На якій підставі
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29.04.2020 23:32 Відповісти
бандитские охметовские органы устанавливают новые правила для быдла ....
уря проходимцу зеленскому , уря уря уря
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29.04.2020 23:35 Відповісти
Что? Люди опомнились и уже просто так не загружают?
Хотите принудить хотя бы таким образом?
Дебилы, б.лять!
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29.04.2020 23:37 Відповісти
Тобто - тим, хто без смартфхвона, туди пертися нічого?
Українська держава поступово стає "Країною в телефоні"
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29.04.2020 23:38 Відповісти
В адмінбудівлі держорганів пускатимуть за цифровим паспортами в додатку "Дія", - міністр Федоров - Цензор.НЕТ 2144
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29.04.2020 23:45 Відповісти
А знайдеться колись (хай навіть і поліціянт), який опереже вилупка Портнова?
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29.04.2020 23:52 Відповісти
ДЛБ конченные
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30.04.2020 00:01 Відповісти
И ЭТО ДАЖЕ НЕ ВО ВРЕМЯ КОРОНОВИРУСА !!! А ИСПОЛЬЗУЯ ЕГО !!!
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30.04.2020 00:40 Відповісти
Это всё настораживает.
Но пока что читаем внимательно: посещать админздания.... можно по предъявлению цифрового паспорта.
Читаем дальше: такой пропуск можно получить, предъявив один из цифровых...
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30.04.2020 00:52 Відповісти
Угу, на днях имели возможность наблюдать действие электронных прав
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30.04.2020 00:58 Відповісти
Страна в смартфоне превращается в тотальный контроль!!! Тотальный контроль + менты = велкам ту раша! Вы еще не поняли зачем эта затея????
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30.04.2020 01:58 Відповісти
а ти шо "тотально ВСРАВСЯ"?
і шо ж ти там приховуєш? чи то елементарна параноя?
Не переймайся Бо хто ти і хто-кому-рабіновіч УСІМ ДАВНО ВІДОМО
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30.04.2020 07:02 Відповісти
https://censor.net/user/240819 - "Тотальный контроль + менты = велкам ту раша! ......."

+ ще дещо:

В адмінбудівлі держорганів пускатимуть за цифровим паспортами в додатку "Дія", - міністр Федоров - Цензор.НЕТ 6861
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30.04.2020 02:29 Відповісти
Во старые бабки-то обрадываються... Наверняка будут выковыривать с флигелей номера домов (цифра☝) чтобы с психологом в сильраде душу пра пэнсию-стипендию кокалякать
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30.04.2020 04:23 Відповісти
що до діжиталізації #"старихбабок"
Перша в СВІТІ персональна ЕОМ"мір" створена в1965 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9C._%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інститутом кібернетики Академії наук України . І СВОРИЛИ ЇЇ ЛЮДИ що були принаймні старше ніж 23роки( не молодші 1943р н!!) які по оцінкам ******** зе-дебілів є #"старі бабки та діди" ...
Коли була створена Перша в СВІТІ персональна ЕОМ маркетолог-пройдисвіт Джобс ще грався кубіками, а ТВОРЕЦЬ комп'ютерів Степан Гері Возняк(українського походження доречі..) ще грав ся в бейсбол.., хоча Любомир Романків(винахідник накопичувачів на твердих дисках ) вже працював в IBM
З тих часів не сталось НІЧОГО такого що люди старшого віку не здатні зрозуміти
і саме тому зебіли які себе вважають "найрозумнішими" бо навчились використовувати те що винайшли #"старі бабки та діди" і самі не усвідомлюють свою дебілізацію
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30.04.2020 08:17 Відповісти
"Дія" - система тотального контроля (по крайней мере, в ней заложена такая возможность). Власть должна следить за своими рабами, а для этого идеально подходит электронный ошейник, который каждый индивид приобретает сам себе, за свои же деньги (пока что, на добровольных началах...).
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30.04.2020 05:51 Відповісти
Когда начнут сносить зеленую плесень,то никакой электронный документ не понадобится.
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30.04.2020 05:52 Відповісти
Почався експеримент з чіпізацією, спочатку сматфонів, а потім і громадян. А нах кому та "Дія" коли треба раз за життя туди зайти." Дія" це не документ це програма, яка повинна лише для бажаючих прискорювати послугу, а не підміняти собою документи і Конституцію.
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30.04.2020 06:33 Відповісти
А где он? Федоров в смысле...Одна сплошная виртуализация. Зебилы, вы хоть существуете в реальности, или от вас тоже одна голограмма осталась?
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30.04.2020 08:07 Відповісти
Хто ж боїться інформаційної прозорості?
А https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk01k5SpQTImd1dBYa7S3z44AG1kEpw:1588224135792&q=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjEzb_7s4_pAhUFC-wKHQIFBfUQBSgAegQICxAp відповідь ну дуже проста- злодіюжки та покидьки ДУЖЕ не хочуть жити в "прозорому"світі
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30.04.2020 08:22 Відповісти
Оригионально! Не уж то это всё, что можно сделать по диджитализации в стране и какой будет результат когда мошенники всех мастей, а у нас их больше чем население страны, начнут массово осваивать этот пласт возможностей для махинаций. Мне почему то кажется что мы получим очередное поле чудес в стране дураков.
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30.04.2020 09:05 Відповісти
Коли я ходив до дитячого садочка, була у нас одна дівчинка, дочка військовця, мабуть прикордонника або вертухая. Вона була поведена на нав'язуванні в усіх іграх мотивів шлагбаумів, малювання документів, аусвайс-контролю та інших маразмів.
Може зараз її дітки чи онуки продовжують ті ігри, тільки в діджіталізованому вигляді?
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30.04.2020 11:44 Відповісти
 
 