Відключено ще один атомний блок - №3 Рівненської АЕС. Вимкнені блоки "Енергоатому" будуть заміщені вугільними ТЕС, - "слуга народу" Герус
Від мережі відключено ще один атомний блок Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт.
Про це повідомив у Facebookдепутат "Слуги народу" Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні о 20.05 після спрацювання автоматики від мережі був відключений ще один атомний блок - номер 3 Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт. Загальна потужність працюючих блоків Енергоатому впала до 7300 МВт. Ще декілька місяців тому в Украіні працювали блоки АЕС загальною потужністю 11 400 МВт, що на 56% більше, аніж зараз. Непрацюючі блоки Енергоатому будуть заміщені блоками вугільних електростанцій", - повідомив Герус.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів через балансові обмеження виводить у резерв три енергоблоки АЕС, ще 9 - переводить на знижену потужність. Станом на 28 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків. Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі і виведено в резерв з 21 квітня 2020 року. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС - 131 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 13 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС - 13 доба середнього планового ремонту. За минулу добу, 27 квітня, станціями вироблено 200 250 000 кВт-год електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40 560 000 кВт-год електроенергії.
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https://generacia.energy/ru/zelenij-tarif/chto-takoe-zelenyj-tarif-i-kak-ego-podkljuchit/
https://generacia.energy/ru/interesnoe/zt-mir-03012020/
20-30% - це не "мізер"
https://mind.ua/publications/20206525-nezrilij-peregriv-5-klyuchovih-pomilok-zelenoyi-energopolitiki-v-******** "У 2020 році загальна вартість «зеленої» електрики повинна досягти 43-45 млрд грн (проти 28 млрд грн у 2019 році), що складе близько 20% від обороту енергоринку при 6-7%-вій частці ВДЕ в загальному виробництві електроенергії в країні. Тобто виробляємо 6%, платимо 20%."
Це стаття написана до коронакризи та обвалу попиту на е\е!
Що "зільонка" (оскільки в генерації це в основному великі СЕС та ВЕС) розбалансовує енергосистему та не створює в Україні ніякого розвитку - ні технологій (основна собівартість - імпорт обладнання), ні кваліфікованих роб.місц (це переважно інсталятори), ні зниження цін на енергію - "то все фігня", головне щоб різним "18есам" не урізали годівницю
https://twitter.com/Wind0fFreed0m
Северин Підгірний
@Wind0fFreed0m
Я вже не знаю до чого може призвести ЗЕлена Влада. Те що почалося за часів Януковича і Порошенко, зараз сягають апогею. Зупинка 3 енергоблоків і зменшення потужностей на 7 - прямий удар по енергобезпеці країни. Це нечувано і неймовірно небезпечно. Це крах державності
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
Зачем продавать туземцам электроэнергию АЭС по 90 копеек, если можно порезать на металлом АЭС и рвать из бюджета дотации по 3 гривны с киловатта? Или мы выходим на Майдан и заносим Саакашвили на Банковую, или рыжая гнида о...нет пару реакторов и Чернобыль нам покажется сказкой.
Угольные грязные - это только полдела. Откупная Ахметову, шоб не мешал.
Вторая половина - это покупка электрики у Роиси. С приходом ЗЕ именно этим и занялся Коломой.
Торговля на крови, так сказать.
щаз в окопах отрабатывают русские деньги
Если вы думаете, что Вы лично не платите по 5 грн за зеленую/доллоравую энергетику то вы ошибаетесь, Вы платите за електроенергию в счете 1,6грн. а остаток 3,4, Вы заплатите своими налогами через бюджет-за Вас уже правительство решило это зделать, которые уйдут ахметке, а не тем же врачам или для поддержки населения во время карантина.
А ви тільки ниєте, ниєте і винуватих шукаєте.
http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
(Партия и Ленин - близнецы-братья
кто более матери-истории ценен? )
== нет-не-так; не-актуально ==
Ахметов и Порошенко - близнецы-братья
кто более украинцам ценен ?
Мы говорим Ахметов
подразумеваем -Порошенко,
мы говорим Порошенко,
подразумеваем -Ахметов.
(31.10.2016) http://https://censor.net/news/3192524/
в 2010-2013 гг [=до= Майдана]
ДТЭК набрал около $3 млрд кредитов для покупки новых активов и их модернизации.
С падением курса гривни, эти кредиты стали причиной огромных убытков компании - около 20
млрд грн в 2014 году и более 37 млрд грн в 2015 году.
В апреле 2016г гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил,
что часть облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU,
близкая к президенту Петру Порошенко.
в ICU [то есть на Порошенко] работали и нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк [2016],
и бывший министр энергетики Владимир Демчишин [c декабря 2014г по апрель 2016г].
в ответ на официальный запрос, ICU направила открытое письмо, подписанное управляющим
директором компании Макаром Пасенюком.
В нем утверждалось, что покупка долговых бумаг ДТЭК [в интересах Порошенко] никак не
связана с тарифами.
Примечательно, что именно в конце 2015 - начале 2016 года, когда НКРЭКУ держал низким
тариф для ТЭС
и облигации ДТЭК стоили дешевле всего, ICU в интересах Порошенко скупала долговые бумаги
ДТЭК .
Их стоимость начала расти в мае,
когда [в интересах Порошенко] поползли вверх и выработка тепловой генерации и тариф.
что часть облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU,
близкая к президенту Петру Порошенко.
в ICU [то есть на Порошенко] работали и нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк [2016],
и бывший министр энергетики Владимир Демчишин [c декабря 2014г по апрель 2016г].
в ответ на официальный запрос, ICU направила открытое письмо, подписанное управляющим
директором компании Макаром Пасенюком.
В нем утверждалось, что покупка долговых бумаг ДТЭК [в интересах Порошенко]
никак не связана с тарифами.
Примечательно, что именно в конце 2015 - начале 2016 года,
когда НКРЭКУ держал низким тариф для ТЭС и облигации ДТЭК стоили дешевле всего,
ICU в интересах Порошенко скупала долговые бумаги ДТЭК .
Стоимость долговых бумаг ДТЭК начала расти в мае,
когда [в интересах Порошенко] поползли вверх и выработка тепловой генерации и тариф.
(31.10.2016) http://https://biz.censor.net/resonance/3014392/
повышает тарифы для потребителей ?.
(21.04.2020) https://biz.censor.net/resonance/3189743/https://biz.censor.net/resonance/3189743/
В Украине нарастает энергетический кризис.
Его главной причиной стал неконтролируемый прирост мощностей "зеленой" генерации
[Ахметова-Порошенко] в 2019 году, который совпал с падением потребления электроэнергии.
"Зеленый" тариф в Украине [в интересах Ахметова-Порошенко]
в разы выше, чем аналогичные тарифы в Европе.
При этом тариф привязан к курсу евро,
а производители из ВИЭ не несут ответственности за небалансы -
вся их электроэнергия выкупается государством по зеленому "тарифу",
даже если она избыточна и не потребляется.
премьер Денис Шмыгаль, ранее работавший в ДТЭК [подразумеваем также на Порошенко],
16 апреля назначил и.о. министра энергетики Ольгу Буславец,
которая считается ставленницей ДТЭК [подразумеваем Порошенко].
По итогам 2019 года ДТЭК [Ахметов-Порошенко] является крупнейшим производителем
"зеленой" электроэнергии в стране.
Ахметов-Порошенко сконцентрировали четверть производства "зелёнки" в Украине.
ситуация стала критической в конце марта - начале апреля, когда с приходом весны
увеличилась инсоляция (ярче начало светить солнце).
Из-за этого резко выросло производство солнечной энергии
====================================
в итоге корупционного договорняка
между Ахметовым Порошенко Зеленском Шмыгалём Богуславец
отключаются АЭС , то есть уничтожается (типа "снижается") дешёвая "атомная" генерация,
в интересах Ахметова-Порошенко .
Таким образом
корупционный договорняк Ахметова Порошенко Зеленского Шмыгаля Богуславец
приведёт к повышению тарифа на электроэнергию,
а так же на коммуналку, на ж-д, метро, трамвай-тролейбус ...
По итогам 2019 года ДТЭК [Ахметов-Порошенко] является крупнейшим производителем
"зеленой" электроэнергии в стране.
Ахметов-Порошенко сконцентрировали четверть производства "зелёнки" в Украине.
ситуация стала критической в конце марта - начале апреля, когда с приходом весны
увеличилась инсоляция (ярче начало светить солнце).
Из-за этого резко выросло производство солнечной энергии
====================================
в итоге корупционного договорняка
между Ахметовым Порошенко Зеленском Шмыгалём Богуславец
отключаются АЭС , то есть уничтожается (типа "снижается") дешёвая "атомная" генерация,
в интересах Ахметова-Порошенко .
Таким образом
корупционный договорняк Ахметова Порошенко Зеленского Шмыгаля Богуславец
приведёт к повышению тарифа на электроэнергию,
а так же на коммуналку, на ж-д, метро, трамвай-тролейбус ...
Шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
Дякую за визнання. Але всі ми не вічні.
Про це на Дні атомної енергетики в рамках ХV Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» https://www.facebook.com/atom.gov.ua/photos/a.1426664737585614.1073741828.1424675631117858/1939561296295953/?type=3&theater сказав директор з міжнародного співробітництва НАЕК https://www.ukrinform.ua/tag-energoatom «Енергоатом» Микола Кухарчук.
"За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, до 2050 року ядерна енергетика робитиме найбільший внесок у зменшення викидів парникових газів, а її частка у виробництві електроенергії збільшиться з нинішніх 11% до 17%. До 2040 року 65% електроенергії на планеті вироблятиметься із низьковуглецевих джерел енергії", - сказав Кухарчук.
Він зазначив, що ядерна енергетика також дозволить досягти цілей Паризької угоди, пов'язаних зі стримуванням глобального потепління, якщо зростання ядерно-енергетичних потужностей у світі здійснюватиметься за оптимістичними сценаріями МАГАТЕ, WNA, МЕА - 554 ГВт до 2030 р.Ахметов ще хоче заробити перед закриттям шахт
Намечены планы на будущее - дальнейшая замена угольных ТЭС на зелёную энергетику.