Відключено ще один атомний блок - №3 Рівненської АЕС. Вимкнені блоки "Енергоатому" будуть заміщені вугільними ТЕС, - "слуга народу" Герус

Від мережі відключено ще один атомний блок Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт.

Про це повідомив у Facebookдепутат "Слуги народу" Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні о 20.05 після спрацювання автоматики від мережі був відключений ще один атомний блок - номер 3 Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт. Загальна потужність працюючих блоків Енергоатому впала до 7300 МВт. Ще декілька місяців тому в Украіні працювали блоки АЕС загальною потужністю 11 400 МВт, що на 56% більше, аніж зараз. Непрацюючі блоки Енергоатому будуть заміщені блоками вугільних електростанцій", - повідомив Герус.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів через балансові обмеження виводить у резерв три енергоблоки АЕС, ще 9 - переводить на знижену потужність. Станом на 28 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків. Енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі і виведено в резерв з 21 квітня 2020 року. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС - 131 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 13 доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС - 13 доба середнього планового ремонту. За минулу добу, 27 квітня, станціями вироблено 200 250 000 кВт-год електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 40 560 000 кВт-год електроенергії.