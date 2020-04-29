У Великій Британії після зміни методики обліку загальна кількість летальних випадків від COVID-19 зросла на 3,8 тис.

У Великій Британії з 29 квітня змінено методику обліку випадків смерті від COVID-19, що призвело до різкого збільшення загальної кількості летальних випадків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

На сьогодні у Великій Британії налічується 26 097 померлих від коронавірусу. Таким чином, Сполучене Королівство тепер посідає третє місце у світі за цим показником - після США та Італії.

Раніше влада фіксувала тільки пацієнтів, які померли в лікарнях. Тепер враховуються і люди, які померли в будинках престарілих та в інших місцях, у яких було підтверджено діагноз COVID-19. Цифри ретроспективно переглянуто міністерством охорони здоров'я з моменту першої смерті від коронавірусу в країні 2 березня; достовірно відомо про 3 811 раніше не врахованих померлих.

За останню добу у Великій Британії зареєстровано 765 смертей, зокрема 578 - у лікувальних установах. Виявлено 4 076 нових випадків інфікування (загалом - 165 221, п'яте місце у світі).

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