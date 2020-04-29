У Великій Британії після зміни методики обліку загальна кількість летальних випадків від COVID-19 зросла на 3,8 тис.
У Великій Британії з 29 квітня змінено методику обліку випадків смерті від COVID-19, що призвело до різкого збільшення загальної кількості летальних випадків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
На сьогодні у Великій Британії налічується 26 097 померлих від коронавірусу. Таким чином, Сполучене Королівство тепер посідає третє місце у світі за цим показником - після США та Італії.
Раніше влада фіксувала тільки пацієнтів, які померли в лікарнях. Тепер враховуються і люди, які померли в будинках престарілих та в інших місцях, у яких було підтверджено діагноз COVID-19. Цифри ретроспективно переглянуто міністерством охорони здоров'я з моменту першої смерті від коронавірусу в країні 2 березня; достовірно відомо про 3 811 раніше не врахованих померлих.
За останню добу у Великій Британії зареєстровано 765 смертей, зокрема 578 - у лікувальних установах. Виявлено 4 076 нових випадків інфікування (загалом - 165 221, п'яте місце у світі).
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Учитывая ненадёжность тестов, цифру можно раздуть любую.
Пошли по пути углубления мухлежа в создании мифа про великий вирус. Впрочем и до этого шёл наглый обман: вместо "умер при наличии заражения" считали "умер от".
Это была их последняя попытка дорваться до "нового мирового порядка". Теперь их начинают просто бить. Дональд Фредович уже показал в NY и в LA им что все их "армии" нейтрализуются за неделю-две.
Говорю об этом как один из учёных, знающий сей супчик изнутри.
Мне не нужна высшая сила, отдающая приказы прислуге. Достаточно дури самой прислуги.
Не буду вам уточнять, что нелинейность - не обязательно хаотическое поведение решений, ведь есть интегрируемые случаи и близкие к ним.
А то что они вышли на экспоненту - так это из серии "заставь дурака Богу молиться".