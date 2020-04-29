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Новини Коронавірус і карантин
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У Великій Британії після зміни методики обліку загальна кількість летальних випадків від COVID-19 зросла на 3,8 тис.

У Великій Британії після зміни методики обліку загальна кількість летальних випадків від COVID-19 зросла на 3,8 тис.

У Великій Британії з 29 квітня змінено методику обліку випадків смерті від COVID-19, що призвело до різкого збільшення загальної кількості летальних випадків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

На сьогодні у Великій Британії налічується 26 097 померлих від коронавірусу. Таким чином, Сполучене Королівство тепер посідає третє місце у світі за цим показником - після США та Італії.

Раніше влада фіксувала тільки пацієнтів, які померли в лікарнях. Тепер враховуються і люди, які померли в будинках престарілих та в інших місцях, у яких було підтверджено діагноз COVID-19. Цифри ретроспективно переглянуто міністерством охорони здоров'я з моменту першої смерті від коронавірусу в країні 2 березня; достовірно відомо про 3 811 раніше не врахованих померлих.

За останню добу у Великій Британії зареєстровано 765 смертей, зокрема 578 - у лікувальних установах. Виявлено 4 076 нових випадків інфікування (загалом - 165 221, п'яте місце у світі).

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Автор: 

Велика Британія (5666) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
то есть у всез умерших будут проводить тесты? ***, так и на герпес сразу проверяйте - 95% умерших будут с герпесом
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29.04.2020 23:54 Відповісти
+4
Всё, Великобританию можно вычеркнуть из цепочки доказательство про безопасность короновируса...
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29.04.2020 23:43 Відповісти
+4
Полностью обанкротившиеся "элиты" ищут отмазки для этого всепланетного безобразия, которое они учинили.
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30.04.2020 00:00 Відповісти
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методика заключалась в применении коэффициента 0,2?
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29.04.2020 23:39 Відповісти
Это какой-то позор. Что у них там творится?
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29.04.2020 23:42 Відповісти
Да это просто: нужно в результаты паталогоанатомического исследования записать "найден вирус", независимо от причины смерти.
Учитывая ненадёжность тестов, цифру можно раздуть любую.
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29.04.2020 23:54 Відповісти
Немає ніякого коронавіруса. Це рептилоїди захопили інтернет і фальшують всю статистику. Не факт, що вся ця ваша Британія не медіафейк, видумають жеж всякі лондони з манчестерами, хто їх коли бачив?
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30.04.2020 00:32 Відповісти
LOL.
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30.04.2020 00:37 Відповісти
Всё, Великобританию можно вычеркнуть из цепочки доказательство про безопасность короновируса...
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29.04.2020 23:43 Відповісти
Надо и у вас методику поменять
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30.04.2020 00:00 Відповісти
Да, говорят людям надо дать второй шанс, а в старых методичках есть список дебилов, но я не буду тебе его озвучивать, чтобы ты не расстраивался и у тебя был второй шанс.
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30.04.2020 00:05 Відповісти
Храни тебя "святой" лука
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30.04.2020 00:12 Відповісти
Тебе же дали второй шанс...
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30.04.2020 00:18 Відповісти
ВКЛ - это тумблер, от нажатия на который изливается доза порохоботских фейкалий.
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30.04.2020 00:55 Відповісти
Ловкость рук и никакого мошенничества. Хоть кто-то нашими методиками начал пользоваться, даже гордость взяла😋
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29.04.2020 23:48 Відповісти
Бойтесь всего. Гады почему не боитесь, почему не умираете сотнями тыс.?
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29.04.2020 23:50 Відповісти
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29.04.2020 23:55 Відповісти
Может потому, что не заражаются миллионом? Но ты попробуй для проверки статистики.
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30.04.2020 00:22 Відповісти
OFF тебе больше подойдёт троллятина русявая.
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30.04.2020 07:50 Відповісти
https://censor.net/user/467065, Лахта, после этого поста ты засветился.
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30.04.2020 10:46 Відповісти
А ты ..... просканируй где Я, москалыку.
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30.04.2020 11:32 Відповісти
Просканировал, ты из Лугандона.
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30.04.2020 11:46 Відповісти
Немного теплее стало, двигай далее.
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30.04.2020 12:53 Відповісти
Власти очень не хотят нести ответственность за массовое скотское нарушение прав граждан? Понимаю! Но ни хрена не сочувствую подонкам.
Пошли по пути углубления мухлежа в создании мифа про великий вирус. Впрочем и до этого шёл наглый обман: вместо "умер при наличии заражения" считали "умер от".
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29.04.2020 23:53 Відповісти
Ці дані ніхто не може перевірити.
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29.04.2020 23:53 Відповісти
то есть у всез умерших будут проводить тесты? ***, так и на герпес сразу проверяйте - 95% умерших будут с герпесом
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29.04.2020 23:54 Відповісти
Еще, уверен, все умершие пили чай, поэтому можно начинать кампанию по запрету этого смертельно опасного напитка.
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30.04.2020 07:40 Відповісти
Да. Арифметики еще те... Думал, только у нас такое возможно. А может сделают перекличку и окажется, что все живы?
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29.04.2020 23:59 Відповісти
Полностью обанкротившиеся "элиты" ищут отмазки для этого всепланетного безобразия, которое они учинили.
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30.04.2020 00:00 Відповісти
Що, невже полностю, а може є якась заначка на Нібіру?
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30.04.2020 00:35 Відповісти
Нет заначек никаких. Если только триллионные государственные долги.
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30.04.2020 00:39 Відповісти
так може еліта - ті кому винні, чи всі "збанкрутували"?
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30.04.2020 00:50 Відповісти
Ростовщики - элита ? Они сейчас в полном пролёте: клиенты послали Грету на ***, а макароно-вирус засветил всю их агентуру на территориях, которые они уже считали своими.
Это была их последняя попытка дорваться до "нового мирового порядка". Теперь их начинают просто бить. Дональд Фредович уже показал в NY и в LA им что все их "армии" нейтрализуются за неделю-две.
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30.04.2020 00:57 Відповісти
"повнiстю", а не "полностю", "украинец" ты наш неподдельный.
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30.04.2020 00:44 Відповісти
кнопка ввімкнення почуття гумору? ні, не чули
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30.04.2020 00:51 Відповісти
Следы решений политичесих элит ведут к "ученым", упоротым на своих математических моделях, невзирая на присущие им ограничения и предположения, на учёных-алармистов, стремящихся к статусу пророков, и к ученым, которые оправдывали гранты на этически неприемлемые исследования вроде синтеза коронoвируса с ВИЧ (как та небезизвестная статья в Nature, соавтор которой потом перехала в Ухань). Наука зафлужена такими учёными-тщеславцами, алармистами и учеными-маниупуляторами природы а ля франкенштейн. Общество еще не осознало этого аспекта современной науки, напялившей на себя балахон проповедников истин и инквизиторов, как делали их средневековые предшественники.
Говорю об этом как один из учёных, знающий сей супчик изнутри.
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30.04.2020 00:51 Відповісти
"Учёные" - это обслуга. Они просто выполнили заказ на "правильное" моделирование. В уравнения странного аттрактора (или двойного маятника, и т.д.) можно зашить коэффициенты с небольшим отклонением, и результат моделирования пойдёт по совсем другому сценарию. Профессионалы это знают, а илитки (не говоря уже о населении) - не знают.
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30.04.2020 01:16 Відповісти
Ну в моделях вирусологов, думаю, странных аттракторов нет. Там не стохастическая зависимость от начальных условий (и предположений), скорее всего, хотя бифуркации какие-нибудь наверное есть.

Мне не нужна высшая сила, отдающая приказы прислуге. Достаточно дури самой прислуги.
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30.04.2020 06:01 Відповісти
Достаточно того факта что уравнения нелинейны. Что означает: любой сценарий может развернуться при минимальных вариациях коэффициентов.
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30.04.2020 10:11 Відповісти
Раз у них на выходе решение в виде экспоненты, то, похоже, "предсказатели" не вышли за рамки линейной диффузии.
Не буду вам уточнять, что нелинейность - не обязательно хаотическое поведение решений, ведь есть интегрируемые случаи и близкие к ним.
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01.05.2020 00:42 Відповісти
Нелинейный характер уравнений означает что решения могут показывать чудовищную нестабильность. Что и имеет место быть в случае странного аттрактора и двойного маятника. Странный аттрактор - вполне таки интегрируемая задача. Суть в том что переход с одной спирали на другую практически непредсказуем, при малейших вариациях коэффициентов.

А то что они вышли на экспоненту - так это из серии "заставь дурака Богу молиться".
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01.05.2020 01:09 Відповісти
Британцы понимают что вирусом заразятся почти все. Хотелось бы этого или нет. Может половина уже и заражена, но это не значит что они повально заболели и лежат пластом. Подавляющее большинство знать об этом не знают. Поэтому просто помирают своей смертью а потом оказывается что они были и носителями. Поэтому статистика изменилась. В скором времени в мире будут чуть ли не все смерти засчитывать от короновируса. Потому что им переболеют практически все.
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30.04.2020 01:14 Відповісти
Все в конце концов померли от того, что в яйцеклетку проник сперматазоид.
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01.05.2020 00:45 Відповісти
Еще можно объявить страшной болезнью от которой помирает огромное количество людей простой кариес. Он был у большинства народонаселения планеты. Так что любого умершего можно причислить к жертвам. Разве только не счастливых обладателей пластмассовых челюстей.
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30.04.2020 01:19 Відповісти
Если учесть площадь , занимаемую США и соответственную Британии, то какое там третье место? Второе после Италии или даже первое.
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30.04.2020 06:46 Відповісти
Ох уж эти британские учёные,если не срачка,то пердячка...
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30.04.2020 07:16 Відповісти
 
 