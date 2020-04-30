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Новини Коронавірус і карантин
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Після заклику Зеленського до українців про повернення через коронавірус "слуга народу" Холодов вилетів на Кіпр і відтоді не повертався, - журналістка Єгошина

Після заклику Зеленського до українців про повернення через коронавірус

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов після звернення президента Володимира Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в Україну через карантин, виїхав на Кіпр і відтоді не повертався.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Валерії Єгошин, опублікований Радіо Свобода.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов вилетів у місто Ларнака (Кіпр) 15 березня – за два дні до анонсованого президентом припинення регулярного пасажирського авіасполучення. Відтоді народний депутат не повертався – тобто вже півтора місяці перебуває за межами країни.

Парламент за цей час п'ять разів збирався на позачергові засідання в сесійній залі,  також відбулося онлайнове засідання комітету 30 березня. У наступних засіданнях комітету нардеп брав участь в режимі онлайн.

За даними журналістів, станом на 29 квітня Холодов залишався на Кіпрі. У нього там власний маєток поблизу узбережжя у місті Лімасол.

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"Після початку карантину в Україні 12 березня, президент Володимир Зеленський 13 березня у відеозверненні закликав українців, які перебувають за кордоном, повернутися протягом наступних трьох днів, бо згодом авіасполучення буде закрите. А спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що пасажирське авіасполучення буде повністю обмежене з 00:00 17 березня. 28 березня влада вирішила закрити кордон.

Тобто член президентської партії вирішив залишити країну вже після того, як президент закликав українців повернутися додому та попередив про закриття авіасполучення", - зазначають журналісти.

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Також повідомляється, що 30 березня Верховна Рада ухвалила постанову №3278, якою передбачено, що впродовж дії карантину депутати працюватимуть у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). На своїх сторінках у соцмережах Андрій Холодов наполягає на впровадженні онлайн-сесій парламенту за прикладом Великої Британії.

Автор: 

ВР (15050) карантин (18172) ЗМІ (1367) Холодов Андрій (80) Слуга народу (2820) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+81
Запретили заробитчанам выезжать при растущей безработице. Ограничили свободную передачу денег 5-ю тысячами, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150к до 400к.Закрыли на 2мес весь мелкий бизнес,но оставили Эпицентр.Херасе там борьба с барыгами выруе, радоваться не успеваю.
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30.04.2020 00:03 Відповісти
+54
Порошенко подарував Україні безвіз,
Зеля подарував безвиїзд.
Ціна лише однієї галочки в бюлетені. Зате посміялись
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30.04.2020 00:05 Відповісти
+49
После призыва Зеленского к украинцам о возвращении из-за коронавируса "слуга народа" Холодов вылетел на Кипр и с тех пор не возвращался, - журналистка Егошина - Цензор.НЕТ 7997
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30.04.2020 00:12 Відповісти
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и что? он дома на "самоизоляции"!
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30.04.2020 08:15 Відповісти
Родина у каждого своя, человек все понял буквально)))))
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30.04.2020 08:30 Відповісти
Родина у каждого ОДНА, а он ее продал.
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30.04.2020 08:47 Відповісти
воно до своєї "істєричної матєрщини"(хайфи)недоїхав Ще 275км!!
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30.04.2020 08:57 Відповісти
Дебіли вибрали кіпріотів депутатами України. Де логіка. Восени чукчів вибирайте
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30.04.2020 08:52 Відповісти
Большинство людей тебе подобных на выборы тупо не ходят, а потом обкакивают тех кто ходил.
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30.04.2020 09:02 Відповісти
На твій превеликий жаль ні одні вибори не пропустив. За піяніста не голосував принципово по його походженню
Вважаю за нього мають голосувати виборці Ізраїлю
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30.04.2020 13:17 Відповісти
Ну хоть согласен с тем, что от тебя уже ничего не будет зависеть. Ни сейчас , ни в будущем.)
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30.04.2020 09:07 Відповісти
аґа "юґікі" вже всралися і агітують ЛЮДЕЙ на вибори не ходити
бо ж ВСІ закордонні дільниці проголосували за те що клоуни=зебіли
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30.04.2020 09:17 Відповісти
"закордонні дільниці проголосували за те що клоуни=зебіли" (с) что-то невнятное, но пойдёт.
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30.04.2020 09:23 Відповісти
Після заклику Зеленського до українців про повернення через коронавірус "слуга народу" Холодов вилетів на Кіпр і відтоді не повертався, - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 1300
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30.04.2020 10:07 Відповісти
Холодов не украинская власть, а международный коррупционер и если такие при зе, значит они помогают прятать уже наворованное зе за бугром. Бо как такую мразь в слугах народа объяснить?
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30.04.2020 10:46 Відповісти
А может этот еврей и вор оказался самый хитрый. Он сохранил себе жизнь. Граница ведь из-за пандемии оказалась в стране закрыта !
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30.04.2020 11:25 Відповісти
видно, порядочный человек… А мог бы за это время прибарахлиться. Внукам бы хватило.
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30.04.2020 12:30 Відповісти
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