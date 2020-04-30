Після заклику Зеленського до українців про повернення через коронавірус "слуга народу" Холодов вилетів на Кіпр і відтоді не повертався, - журналістка Єгошина

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов після звернення президента Володимира Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в Україну через карантин, виїхав на Кіпр і відтоді не повертався.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Валерії Єгошин, опублікований Радіо Свобода.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов вилетів у місто Ларнака (Кіпр) 15 березня – за два дні до анонсованого президентом припинення регулярного пасажирського авіасполучення. Відтоді народний депутат не повертався – тобто вже півтора місяці перебуває за межами країни.

Парламент за цей час п'ять разів збирався на позачергові засідання в сесійній залі, також відбулося онлайнове засідання комітету 30 березня. У наступних засіданнях комітету нардеп брав участь в режимі онлайн.

За даними журналістів, станом на 29 квітня Холодов залишався на Кіпрі. У нього там власний маєток поблизу узбережжя у місті Лімасол.

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"Після початку карантину в Україні 12 березня, президент Володимир Зеленський 13 березня у відеозверненні закликав українців, які перебувають за кордоном, повернутися протягом наступних трьох днів, бо згодом авіасполучення буде закрите. А спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що пасажирське авіасполучення буде повністю обмежене з 00:00 17 березня. 28 березня влада вирішила закрити кордон.

Тобто член президентської партії вирішив залишити країну вже після того, як президент закликав українців повернутися додому та попередив про закриття авіасполучення", - зазначають журналісти.

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Також повідомляється, що 30 березня Верховна Рада ухвалила постанову №3278, якою передбачено, що впродовж дії карантину депутати працюватимуть у режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). На своїх сторінках у соцмережах Андрій Холодов наполягає на впровадженні онлайн-сесій парламенту за прикладом Великої Британії.