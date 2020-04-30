Київські лабораторії часто не встигають обробляти тести на коронавірус за 48 годин, - КМДА
Лабораторії в Києві не можуть впоратися з обробкою аналізів на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, має надавати результати тестів протягом 48 годин. Так от, уже не поодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби, тому ми наголошуємо про те, що потрібно, як і збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", - заявив під час брифінгу голова комісії Київської міськради з питань охорони здоров'я Олег Гелевей.
Він також наголосив, що столиці "катастрофічно" не вистачає ПЛР-тестів, а українська влада запізнюється із заходами з боротьби з коронавірусом на 10 днів.
Окрім того, за словами Гелевея, тести на коронавірус видали тільки медикам мобільних бригад, які працюють лише вдень, тоді як швидкі їх не отримали.
Гелевей також додав, що серед хворих у столиці "відносно високий відсоток хворих медиків". При цьому доплати отримали тільки лікарі трьох інфекційних лікарень.
Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 43 нові випадки COVID-19 у Києві, одна людина померла, загалом 1341 хворий.
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"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов.Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель - делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки" - кто писал текст Нелоху?
Работают по программе и некоторые имеют флоурисцентный анализ.
Что стоит собственно хваленному заводу Буревестник, который грозился выпускать ИВЛ, выпустить ещё и амплификаторы. Там всего то, два тена и терморегулято от инкубатора....гы-гы-гы....