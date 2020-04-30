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Новини Коронавірус і карантин
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Київські лабораторії часто не встигають обробляти тести на коронавірус за 48 годин, - КМДА

Київські лабораторії часто не встигають обробляти тести на коронавірус за 48 годин, - КМДА

Лабораторії в Києві не можуть впоратися з обробкою аналізів на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, має надавати результати тестів протягом 48 годин. Так от, уже не поодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби, тому ми наголошуємо про те, що потрібно, як і збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", - заявив під час брифінгу голова комісії Київської міськради з питань охорони здоров'я Олег Гелевей.

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Він також наголосив, що столиці "катастрофічно" не вистачає ПЛР-тестів, а українська влада запізнюється із заходами з боротьби з коронавірусом на 10 днів.

Окрім того, за словами Гелевея, тести на коронавірус видали тільки медикам мобільних бригад, які працюють лише вдень, тоді як швидкі їх не отримали.

Гелевей також додав, що серед хворих у столиці "відносно високий відсоток хворих медиків". При цьому доплати отримали тільки лікарі трьох інфекційних лікарень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На 28 квітня проведено 98,7 тис. ПЛР-тестів на коронавірус в 46 державних і приватних лабораторіях, - ЦГЗ

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 43 нові випадки COVID-19 у Києві, одна людина померла, загалом 1341 хворий.

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2379) Київ (19693) тестування (457) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Эти тесты по информативности равны тестам на беременность у мужиков. "Тесты прилетели! Мы делаем тесты! Спешите воспользоваться!" У мыслящего человека всегда должен возникнуть вопрос - а зачем, а для чего? Нашел вирус и принял лекарство? Во первых таких лекарств нет, а во вторых при находке внутри себя к примеру вируса герпеса незачем пачками пить ацикловир, так можно и в крематорий себя запихнуть раньше времени. Какая же практическая значимость этих тестов? А никакая вообще. Причем вне зависимости от того показывают ли они 100процентно верный результат или просто это аналог тычка пальцем в небо. Совершенно такая же история с масками-респираторами и "санитайзерами". Единственный аргумент зачем это вообще надо заключается в вопле - "А посмотри на китайцев!" Хорошо что китайцы не ходили на четвереньках и с градусником в ж...., а то наш родной Кабмин непременно бы указал на обязательное для всех использование китайского опыта.
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30.04.2020 00:56 Відповісти
Он также отметил, что столице "катастрофически" не хватает ПЦР-тестов, а украинская власть запаздывает с мерами по борьбе с коронавирусом на 10 дней Сколько там нам рассказывали в сутки тестов надо делать????

"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов.Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель - делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки" - кто писал текст Нелоху?
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30.04.2020 01:10 Відповісти
Тот, кто не знает, что длительность проведения теста не 5-10 минут, а, как минимум, 3-4 часа. И это не считая времени подготовки геля. А гель готовить не все умеют, человека с улицы не поставишь.
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30.04.2020 06:29 Відповісти
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30.04.2020 04:23 Відповісти
Нет все очень просто. Просто, потому что нет достаточного количества амплификаторов. Приборов, которые собственно и проводят сам ПЦР тест, а не лаборатории. Они поддерживают температуру с точностью до 0, 1 С.
Работают по программе и некоторые имеют флоурисцентный анализ.
Что стоит собственно хваленному заводу Буревестник, который грозился выпускать ИВЛ, выпустить ещё и амплификаторы. Там всего то, два тена и терморегулято от инкубатора....гы-гы-гы....
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30.04.2020 06:37 Відповісти
усе через жопу: спочатку об"являють, що можуть більше, а потім - треба ще відкривати лаболаторій, бо не можем.
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30.04.2020 08:59 Відповісти
 
 