Міністерства розробляють критерії, у разі дотримання яких зможуть працювати магазини, перукарні та кав’ярні, - Шмигаль
Кабінет Міністрів планує ухвалити рішення про послаблення обмежувальних заходів на наступному засіданні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"На наступному засіданні плануємо розглянути низку рішень щодо послаблення карантинних обмежень. Я вже доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для об’єктів, які будуть поступово відкриватися. Адже ми не просто маємо відкрити магазини, перукарні та кав’ярні, ми маємо створити умови, за яких перебування там людей не загрожуватиме новим спалахом хвороби", - повідомив прем'єр.
Нагадаємо, на засіданні 29 квітня Кабмін підтримав критерії, що дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.
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ок, ухожу, Марья Ивановна, ухожу.
"...В стране, где я сейчас живу, рынки не закрыты. Этот вопрос даже не обсуждался, это и в голову никому не пришло.
Но, если бы было принято решение закрыть рынки - они были бы закрыты. И закрыты настолько, насколько посчитает нужным правительство. В частности, МОЗ. Который опирается на выводы и рекомендации ВОЗ.
И если бы кто-то в этом случае начал перекрывать трассы и требовать открытия рынков, то применены были бы все средства по полной программе - с водометами, слезоточивым газом и штрафами - я не знаю, какие тут штрафы, мне что-то даже в голову не приходило узнавать - но в максимуме что-то там тысячи по две евро.
Потому что проведено исследование, составлена диаграмма распространения, выявлено количество смертей при пессимистичном сценарии, при оптимистичном сценарии, прикинуто хвостом к носу и сказано - все, братцы, сидим по домам до 15 мартобря. А там посмотрим, Может, и продлим карантин. Потому что так надо. Точка.
И никто не бунтует. Потому что все понимают. Что делается. Зачем делается. Почему делается. Что ищется наиболее оптимальный баланс между ограничениями и попытками максимально продлить максимальные свободы, не обрушив экономику.
А, главное, делается - для них же.
Я вот сейчас кручу башкой - и не могу найти причину, которая заставила бы меня выйти на улицы и начать перекрывать трассы.
Рынки работают. Транспорт ходит. Никто идиотией с пересчетом пассажиров по головам не занимается. Более того, проезд официально объявлен бесплатным, чтобы не заражать контролеров и водителей. Некоторые магазины перешли на круглосуточный режим работы - чтобы разгрузить наплыв посетителей и частично перекинуть его на ночные часы. Гигантские скидки, начавшиеся с карантином, держатся до сих пор. Половина товаров, наверное, по скидкам. До сорока процентов.
Я не знаю, как у них получается это совмещать, какие ходы они там нашли и кто кого дотирует - но и поддержка производителя, и поддержка покупателя, оставшегося без работы, тоже как-то чувствуется. В одно и то же время. Вот прям на кассе.
Из эмигрантов у каждого второго я тоже читаю - скидки. Продукты подешевели.
Чтобы огурцы сейчас подорожали в магазине - это уже откуда-то из другой вселенной. Мне сложно это представить.
И - вишенка на торте - подешевел и бензин.
Вот я в принципе не представляю, что меня может сейчас вывести на улицы.
Такой подход характеризуется наличием государства на данной территории.
И есть некий офис. Который первый месяц вообще спит. У которого из страны во время эпидемии маски продают миллионами, а он даже не в курсе. Который вместо решения наступающих проблем занимается вывезением собачек на президентском самолете. Сто двадцатым увольнением министров. Записыванием роликов. Да хрен его знает, чем этот офис занимался, у меня такое количество ада в голове просто не складируется, я уже не помню.
А потом, спустя месяц, - ба-бах! - и закрывает метро, мосты, общественный транспорт, рынки, передвижение, выписывает совершенно какие-то инопланетные для страны штрафы в семнадцать тысяч (все спрашивают, откуда взялись эти семнадцать тысяч....Они не знают ценность денег. Для них нет разницы между пятьюдесятью и пятьюстами тысячами. Семнадцатью и семнадцатью тысячами. Они просто не понимают уровень наличия денег в среднем кошельке среднестатистического гражданина своей страны) - и оставляют производителя без а) дотаций и б) рынков сбыта.
А страну, соответсвенно, без продовольственной безопасности.
Такой подход характеризуется отсутствием государства на данной территории.
И производитель, естественно, выходит на улицы. И, напуганное выходом фермеров на улицы, правительство тут же открывает рынки.
И вот у меня вопрос.
У вас стратегией противодействия пандемии кто руководит - фермеры? Кто у вас решает, что все, теперь можно, карантин закончен - производители помидоров? ...То есть вы месяц орали-орали про пандемию, вводили совершенно безумные меры ограничения, гоняли людей полицией, арестовывали десятью космонавтами на пляже в Гидропарке, а потом, когда сто фермеров вышло на улицу, вы послюнявили палец, вдохнули свежий воздух Арканара и провозгласили - люди! воздух чист! чума ушла! выходите, люди! идите на рынки! пойте и пляшите! целуйтесь и обнимайтесь!..."Аркадий Бабченко
Вот и все, что нам нужно знать о "турборежиме".
Для сравнения: в 1960 году один советский художник, съездив в командировку в Индию, привез оттуда в Москву оспу. Самую натуральную оспу, которую не лечат: от оспы либо умирают, либо выживают. Поскольку с 1936 года на территории СССР оспы не наблюдалось (благодаря вакцинации), то оспу распознали не сразу (а врача, которая намекала, что может быть оспа - врача закнули, ранг у нее был невысокий, ординатор она была). Только через две недели установили, что таки да, именно что оспа, да где - в столице нашей тогда всехней родине, городе-герое Москве.
Не буду даже упоминать, как ловко и профессионально локализовали всех зараженных (а это было непросто, людей снимали с поездов даже).
Заострю внимание на другом: в течение 5 дней были вакцинированы 7 миллионов человек.
Вы прочли правильные цифры, 7 миллионов за 5 дней.
Были привлечены все: студенты-медики, фельдшеры, все абсолютно.
Но эпидемии удалось избежать, а умерли от оспы только три человека (сам горе-художник, истопник больницы, прошедший по коридору, куда выходили палаты с больными, и несчастная врач-ординатор, которая первой предположила оспу, но ей заткнули рот).
Я не буду давать ссылку, эта история есть и в Википедии, и документальные фильмы о ней есть на youtube.
К чему, собственно, я?
Я сравниваю эффективность: вакцинация 7 миллионов людей за 5 дней и "разработка критериев" Шмыгалем.