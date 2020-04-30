Міністерства розробляють критерії, у разі дотримання яких зможуть працювати магазини, перукарні та кав’ярні, - Шмигаль

Кабінет Міністрів планує ухвалити рішення про послаблення обмежувальних заходів на наступному засіданні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"На наступному засіданні плануємо розглянути низку рішень щодо послаблення карантинних обмежень. Я вже доручив міністерствам і відомствам розробити критерії для об’єктів, які будуть поступово відкриватися. Адже ми не просто маємо відкрити магазини, перукарні та кав’ярні, ми маємо створити умови, за яких перебування там людей не загрожуватиме новим спалахом хвороби", - повідомив прем'єр.

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Нагадаємо, на засіданні 29 квітня Кабмін підтримав критерії, що дозволяють продовольчим ринкам відновити свою діяльність. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

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