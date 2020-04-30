До кримінальної відповідальності від початку року притягли 236 корупціонерів, до адміністративної - 736, - НАЗК. ІНФОГРАФІКА

За перший квартал 2020 року до відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення притягнуто 1012 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Загалом до відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення притягнуто 1012 осіб. З них 236 були притягнуті до кримінальної відповідальності, 736 осіб - до адміністративної відповідальності, ще щодо 40 осіб було застосовано дисциплінарне стягнення", - заявили в НАЗК.

За даними відомства, до відповідальності притягували за несвоєчасне подання декларації (625 осіб) та пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (133).

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Серед осіб, притягнутих до відповідальності, 350 депутатів місцевих рад, 163 посадові особи юридичних осіб публічного права та 95 працівників органів поліції.

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