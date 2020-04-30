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Три нові дитячі будинки сімейного типу створять у Києві, - КМДА

Три нові дитячі будинки сімейного типу створять у Києві, - КМДА

Для забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Дніпровському, Подільському та Солом'янському районах будуть створені нові дитячі будинки сімейного типу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомила заступниця голови міськадміністрації Марина Хонда.

"Сьогодні у столиці близько 2400 дітей мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Із них 91% влаштовані до сімейних форм виховання. Місто давно тримає курс на те, щоб вони виховувалися в родинах або в умовах, наближених до сімейних. Дитячий будинок сімейного типу зарекомендував себе як ефективний заклад виховання дітей у сімейних умовах", – зазначила Хонда.

За її словами, квартири, які будуть використані під ДБСТ, вже передані на баланс районних адміністрацій і скоро там розпочнуться ремонти. Усі три квартири розташовані в одному будинку Солом’янського району. Вони зможуть забезпечити виховання близько 30 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 2020 року дітей не прийматимуть у дитячі будинки, а направлятимуть у патронатну або прийомну сім'ю чи сімейний дитбудинок, - Мінсоцполітики

Хонда також додала, що на сьогодні в Києві вже функціонує 26 ДБСТ, у яких виховуються 182 дитини.

Читайте: З держбюджету на інтернати виділяють 12 млрд грн, але для дітей фактичної користі немає, - дитячий омбудсмен Кулеба

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19693) сім’я (111) сироти (84) дитбудинок (27)


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Коран говорит, что дети - это милость Аллаха и одно из главных богатств мусульманина. И как же можно бросить их на произвол судьбы? Их забирают либо родственники родителей, либо усыновляет другая семья, которая имеет финансовые возможности для этого. Многодетность в исламе - это не просто норма, это показатель того, что члены семьи - правильные, хорошие мусульмане.

В Коране сказано, что тот, кто приютит сироту, сделает благое дело и получит в итоге награду по заслугам. Но вместе с тем приемным родителям вменяется в обязанность хорошо воспитать своих подопечных. Если они плохо справятся со своей миссией, то Аллах с них за это спросит.
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30.04.2020 07:17 Відповісти
Тримати дітей у дитячих будинках є знущанням над ними! Дитина повинна мати свою сім'ю!
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30.04.2020 07:22 Відповісти
не все готовы усыновить. Во многих странах действует система патроната - ребенок воспитывается в семье, не обязательно его усыновлять. Усыновление означает что ребенок имеет все права наследника наравне с родными детьми. К этому не все готовы. А вот просто заботиться о нем - это многие согласятся.
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30.04.2020 09:03 Відповісти
давно пора государству разрешить систему патроната. Чтобы детей не обязательно усыновляли, но их можно было взять на воспитание. Не каждая семья готова поделиться своим имуществом с чужим ребенком, а система патроната это позволяет - ребенку выделяется комната, он живет в семье, только считается воспитанником а не дочерью/сыном. Это очень эффективно, особенно на время, если ребенка надо срочно забрать из семьи алкоголиков, например. Хотя бы временно - на время поиска усыновителей.
А детдома гораздо дороже, да и не дают нужного тепла ребенку, чем семья.
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30.04.2020 09:02 Відповісти
Это как это семейного типа? Кто будет в этих домах в роли родителей?
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30.04.2020 09:16 Відповісти
Добровольці
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30.04.2020 11:42 Відповісти
 
 