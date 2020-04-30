Три нові дитячі будинки сімейного типу створять у Києві, - КМДА
Для забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Дніпровському, Подільському та Солом'янському районах будуть створені нові дитячі будинки сімейного типу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомила заступниця голови міськадміністрації Марина Хонда.
"Сьогодні у столиці близько 2400 дітей мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Із них 91% влаштовані до сімейних форм виховання. Місто давно тримає курс на те, щоб вони виховувалися в родинах або в умовах, наближених до сімейних. Дитячий будинок сімейного типу зарекомендував себе як ефективний заклад виховання дітей у сімейних умовах", – зазначила Хонда.
За її словами, квартири, які будуть використані під ДБСТ, вже передані на баланс районних адміністрацій і скоро там розпочнуться ремонти. Усі три квартири розташовані в одному будинку Солом’янського району. Вони зможуть забезпечити виховання близько 30 дітей.
Хонда також додала, що на сьогодні в Києві вже функціонує 26 ДБСТ, у яких виховуються 182 дитини.
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В Коране сказано, что тот, кто приютит сироту, сделает благое дело и получит в итоге награду по заслугам. Но вместе с тем приемным родителям вменяется в обязанность хорошо воспитать своих подопечных. Если они плохо справятся со своей миссией, то Аллах с них за это спросит.
А детдома гораздо дороже, да и не дают нужного тепла ребенку, чем семья.