Три нові дитячі будинки сімейного типу створять у Києві, - КМДА

Для забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Дніпровському, Подільському та Солом'янському районах будуть створені нові дитячі будинки сімейного типу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомила заступниця голови міськадміністрації Марина Хонда.

"Сьогодні у столиці близько 2400 дітей мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Із них 91% влаштовані до сімейних форм виховання. Місто давно тримає курс на те, щоб вони виховувалися в родинах або в умовах, наближених до сімейних. Дитячий будинок сімейного типу зарекомендував себе як ефективний заклад виховання дітей у сімейних умовах", – зазначила Хонда.

За її словами, квартири, які будуть використані під ДБСТ, вже передані на баланс районних адміністрацій і скоро там розпочнуться ремонти. Усі три квартири розташовані в одному будинку Солом’янського району. Вони зможуть забезпечити виховання близько 30 дітей.

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Хонда також додала, що на сьогодні в Києві вже функціонує 26 ДБСТ, у яких виховуються 182 дитини.

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