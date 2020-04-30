Ворог за добу 15 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, один український воїн зазнав бойової травми, ліквідовано найманця РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання про припинення вогню і 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, 29 квітня противник застосував проти українських воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Українські захисники для припинення ворожої активності результативно застосували чергові вогневі засоби. Окупаційні війська, відчувши на собі рішучість дій наших воїнів, відмовились від подальшої активності. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - йдеться в повідомленні.

Так, 12 порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Противник вів вогонь по наших позиціях неподалік Верхньоторецького із використанням станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів.

Зі снайперського озброєння ворог обстріляв українських захисників у районі Новомихайлівки

Поруч з Водяним окупанти двічі відкривали вогонь по українських військовослужбовцях з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Неподалік Павлополя російські найманці двічі застосовували гранатомети різних систем.

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Біля Гнутового окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів, а оборонців Старогнатівки, Тарамчука та Авдіївки ворог обстрілював із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

По околицях Мар’їнки противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації і прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитися від продовження обстрілу.

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Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації використали 9 мін 82-мм калібру під час обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новотошківського та Оріхового.

Неподалік Новозванівки українські воїни зафіксували ворожий вогонь зі 120 мм мінометів - 15 мін.

"Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

"Утримуючи оборону, наші військовослужбовці протягом минулої доби діяли рішуче і дали ворожим підрозділам гідну відсіч. На будь-які спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції підрозділи Об'єднаних сил і надалі будуть оперативно і жорстко реагувати з наявних вогневих засобів", - додали в штабі.

За даними розвідки, 29 квітня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.



