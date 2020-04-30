Суд в окупованому Криму оштрафував імама на 30 тис. рублів за проведення п'ятничної молитви, - адвокат

У середу, 29 квітня, в окупованому Криму відбулося засідання так званого суду, рішенням якого за проведення п'ятничної молитви оштрафовано імама мечеті в Радянському районі Длявера Халілова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на адвоката Еміля Курбедінова у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Його притягають за те, що провів джума намаз (п'ятнична молитва. - Ред.) у мечеті, яка 16 років працює. Але раптом, виявилося що це не мечеть, а якийсь спорткомплекс, а він не імам мечеті, а порушник закону", - розповів Курбедінов.

"Суд" визнав Халілова винним за ч.2 ст. 20.2 КпАП РФ ("Організація масового одночасного перебування та (або) пересування громадян у громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку") і оштрафував на 30 000 рублів (близько 11 тисяч грн).

Курбедінов наголосив, що низку ключових клопотань захисту "суд" проігнорував. Зокрема, адвокати клопотали про виклик представника Духовного управління мусульман Криму Еміралі Аблаєва, який брав безпосередню участь у формуванні цієї релігійної громади ще в 2004 році. А також представили "суду" документи, які свідчили про те, що зазначена релігійна громада офіційно зареєстрована в Криму із 2004 року і діє на законних підставах.

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Захист вважає, що "справа імама Халілова" свідчить про те, що під виглядом правосуддя "суд" чинить беззаконня і планомірно знищує релігійні організації в окупованому Криму.

15 квітня 2020 року імама Длявера Халілова викликали в прокуратуру Радянського району, де його звинуватили в незаконній місіонерській діяльності. Але 22 квітня 2020 року звинувачення про притягнення до незаконної місіонерської діяльності було скасовано. У підсумку прокуратура висунула нове обвинувачення Дляверу Халілову за ч.2 ст. 20.2 КпАП РФ ("Організація масового одночасного перебування та (або) пересування громадян у громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку").



