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Суд в окупованому Криму оштрафував імама на 30 тис. рублів за проведення п'ятничної молитви, - адвокат

Суд в окупованому Криму оштрафував імама на 30 тис. рублів за проведення п'ятничної молитви, - адвокат

У середу, 29 квітня, в окупованому Криму відбулося засідання так званого суду, рішенням якого за проведення п'ятничної молитви оштрафовано імама мечеті в Радянському районі Длявера Халілова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на адвоката Еміля Курбедінова у Facebook повідомляє "Кримська солідарність".

"Його притягають за те, що провів джума намаз (п'ятнична молитва. - Ред.) у мечеті, яка 16 років працює. Але раптом, виявилося що це не мечеть, а якийсь спорткомплекс, а він не імам мечеті, а порушник закону", - розповів Курбедінов.

"Суд" визнав Халілова винним за ч.2 ст. 20.2 КпАП РФ ("Організація масового одночасного перебування та (або) пересування громадян у громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку") і оштрафував на 30 000 рублів (близько 11 тисяч грн).

Курбедінов наголосив, що низку ключових клопотань захисту "суд" проігнорував. Зокрема, адвокати клопотали про виклик представника Духовного управління мусульман Криму Еміралі Аблаєва, який брав безпосередню участь у формуванні цієї релігійної громади ще в 2004 році. А також представили "суду" документи, які свідчили про те, що зазначена релігійна громада офіційно зареєстрована в Криму із 2004 року і діє на законних підставах.

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Захист вважає, що "справа імама Халілова" свідчить про те, що під виглядом правосуддя "суд" чинить беззаконня і планомірно знищує релігійні організації в окупованому Криму.

15 квітня 2020 року імама Длявера Халілова викликали в прокуратуру Радянського району, де його звинуватили в незаконній місіонерській діяльності. Але 22 квітня 2020 року звинувачення про притягнення до незаконної місіонерської діяльності було скасовано. У підсумку прокуратура висунула нове обвинувачення Дляверу Халілову за ч.2 ст. 20.2 КпАП РФ ("Організація масового одночасного перебування та (або) пересування громадян у громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку").

Суд в окупованому Криму оштрафував імама на 30 тис. рублів за проведення пятничної молитви, - адвокат 01
Суд в окупованому Криму оштрафував імама на 30 тис. рублів за проведення пятничної молитви, - адвокат 02

Автор: 

Крим (14192) молитва (87) штраф (1884)


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Топ коментарі
+3
Вот нашим силовикам яркий пример того, как нужно поступать с вкрай обнаглевшими попами московского патриархата. Страна не понимает, почему им их преступные деяния сходят с рук. Множетство людей на сходках заболело, ряд умерло. Должна быть у всех отвественность.
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30.04.2020 08:05 Відповісти
+2
Мабуть звичка писати "*****" з маленької літери.
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30.04.2020 08:25 Відповісти
+2
МП массово нарушал закон (указы президента, постановления местных властей). Они должны ответить. Иначе народ сам их поправит, дождетесь. Каждый должен ответить за себя. Вы же уже выросли из детсада, когда тыкают пальцами, "а он", "а он", пытаясь уйти от своей отвественности.
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30.04.2020 08:35 Відповісти
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Вот нашим силовикам яркий пример того, как нужно поступать с вкрай обнаглевшими попами московского патриархата. Страна не понимает, почему им их преступные деяния сходят с рук. Множетство людей на сходках заболело, ряд умерло. Должна быть у всех отвественность.
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30.04.2020 08:05 Відповісти
А что делают попы других конфессий? Вообще то первая умершая от вируса заразилась в католическом храме и потом заразила многих без всякого участия МП. Любят наши профессиональные патриоты наехать на все московское, кроме нефти и газа, а вот маски носить в общественных местах не любят. т.к. при необычайной любви к нации в целом плевать им на каждого отдельного человека из этой нации.
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30.04.2020 08:20 Відповісти
МП массово нарушал закон (указы президента, постановления местных властей). Они должны ответить. Иначе народ сам их поправит, дождетесь. Каждый должен ответить за себя. Вы же уже выросли из детсада, когда тыкают пальцами, "а он", "а он", пытаясь уйти от своей отвественности.
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30.04.2020 08:35 Відповісти
Факты нарушений отдельными попами установлены в законном порядке? Если установлены, то виновные ответят, но при чем здесь весь МП? Вообще МП не может ни за что отвечать, т.к. все храмы принадлежат отдельным физическим или юр. лицам и все попы ведут деятельность под свою ответственность, точно так же и в прочих конфессиях, невозможно Папу привлечь за незаконное собрание в какой то униатской церкви.
"Народ" никогда никого не может "поправить" в обход государства, т.к. государство - единственный представитель народа, более - менее от всего народа зависимый, все остальные "представители народа", кроме легальных депутатов и чиновников, просто бандиты.
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30.04.2020 08:46 Відповісти
Ваша демагогия бессмысленна. Простые и логичные доводы к вам не доходят. Это неконтруктивная, зашоренная позиция. Все, кто это читает, прекрасно понимают это. И я не ставлю своей целью вам что-то доказать публично, поскольку в вашем случает это невозможно. Удачи вам с вашими взглядами!
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30.04.2020 09:08 Відповісти
Давно пора уже рассматривать МП как агента влияния иностранного государства. А действия на Пасху и в Вербное воспресение - спланированной массовой провокацией этого иностранного государства, нацеленную против народа Украины. С соотвествующими выводами. МП должен потерять право вести свою подрывную и антиукраинскую деятельность в Украине. Почему-то этого не происходит.
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30.04.2020 08:39 Відповісти
Аналогично такие же агенты греко-католики и паства Варфоломея.
" МП должен потерять право вести свою подрывную и антиукраинскую деятельность в Украине. Почему-то этого не происходит."
Дело в том, что по конституции определять, какая деятельность "украинская", а какая "антиукраинская", уполномочен только Совет старейшин Киевского общества любителей копрофагии, а его решения не обязательны для правоохранительных органов, потому ничего и не происходит.
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30.04.2020 08:52 Відповісти
Это ложь и демагогия. Будьте же с этим благословенны.
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30.04.2020 09:09 Відповісти
В чём ложь и демагогия? Поконкретнее пожалуйста.
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30.04.2020 10:27 Відповісти
Звичайно, що мотивом цього штрафу було не виконання законів, а бажання переслідувати кримських татар (навіть це не релігійне переслідування). Мабуть перед тим імам відмовився співробітничати з ФСБ.
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30.04.2020 08:17 Відповісти
У каждого национал патриота своя особая алогичная логика
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30.04.2020 09:16 Відповісти
Даже не знаю, что лучше: штраф в Крыму или сжигание Храмов в украине ?!
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30.04.2020 08:18 Відповісти
Чому ви на писали Україна з маленької літери?
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30.04.2020 08:21 Відповісти
Мабуть звичка писати "*****" з маленької літери.
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30.04.2020 08:25 Відповісти
Як варіант! Чекаємо його відповіді щодо ***** та чий Крим!
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30.04.2020 08:28 Відповісти
***** это ты наверное про украинскую элитку, Тогда нужно использовать множественное число, например *****, ударение на первый слог.
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30.04.2020 10:30 Відповісти
Харьковские болельщики этим прозвищем "наградили" лишь одного известного субъекта, сопроводив припевом. Называть так других лиц без согласия этих болельщиков - нарушение их авторского права.
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30.04.2020 10:48 Відповісти
надіюсь що "***** володимир" пише правильно
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30.04.2020 08:45 Відповісти
Диалог крымчан: "Настанет то время, когда в Крыму туристам будут рассказывать: Вот здесь во время российской оккупации был уничтожен исторический памятник, а вот здесь…", "Посмотрите налево. Тут был заповедник… Здесь когда-то было водохранилище… А здесь были песчаные пляжи… Раньше тут зеленела можжевеловая роща… Нет, не высохшее русло реки. Это остатки Северо-Крымского канала… Про крымские персики писал Маяковский. Как "куда делись"?"
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30.04.2020 08:23 Відповісти
Сумніваюсь, що на той час буде туди туристичний потік, окремі сталкери будуть навідуватися.
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30.04.2020 08:28 Відповісти
І потім мало поїдуть. Не можна їхати і відпочивати серед дебілів!
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30.04.2020 08:29 Відповісти
 
 