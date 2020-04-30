За добу на Житомирщині виявили 17 випадків COVID-19, загалом в області - 374, - ОДА

29 квітня в Житомирській області підтвердили 17 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом в області зареєстрували 374 випадки зараження.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами лабораторного дослідження 95 проб кількість хворих на COVID-19 зросла на 17 осіб. Окрім того, 5 повторних проб в інфікованих осіб показали наявність хвороби в організмі", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби на Житомирщині померли 2 пацієнти з COVID-19, одному з них було 18 років, - ОДА

Найбільше хворих нарахували в обласному центрі - 126 осіб. У Коростені підтвердили 69 заражень, у Бердичеві - 73.

Загалом в області вилікувалася 21 особа, 5 - за останні два дні.

Зазначимо, що до цього три дні поспіль у Житомирській області фіксували по 3 нові випадки зараження коронавірусом.



