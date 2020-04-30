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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Житомирщині виявили 17 випадків COVID-19, загалом в області - 374, - ОДА

За добу на Житомирщині виявили 17 випадків COVID-19, загалом в області - 374, - ОДА

29 квітня в Житомирській області підтвердили 17 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом в області зареєстрували 374 випадки зараження.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами лабораторного дослідження 95 проб кількість хворих на COVID-19 зросла на 17 осіб. Окрім того, 5 повторних проб в інфікованих осіб показали наявність хвороби в організмі", - розповів він.

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Найбільше хворих нарахували в обласному центрі - 126 осіб. У Коростені підтвердили 69 заражень, у Бердичеві - 73.

Загалом в області вилікувалася 21 особа, 5 - за останні два дні.

Зазначимо, що до цього три дні поспіль у Житомирській області фіксували по 3 нові випадки зараження коронавірусом.

За добу на Житомирщині виявили 17 випадків COVID-19, загалом в області - 374, - ОДА 01
За добу на Житомирщині виявили 17 випадків COVID-19, загалом в області - 374, - ОДА 02

Автор: 

карантин (18172) Бунечко Віталій (52) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1286)


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А сколько людей протестировано, 95? Это ничтожно мало.
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30.04.2020 08:15 Відповісти
А перед чим було по три хворих .
.Здається опісля послаблення карантину особливо відкриття базарів буде . як у Боснії .
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30.04.2020 08:48 Відповісти
Гонконгский грип где-то в 68 году. В нашей школе болело больше чем в области сейчас.
Через три недели все было в норме. Не было карантина но приобрели имунитет. И больше эпидемий грипа у нас не было и туберкулезных не выгоняли с больниц. Сцуки заботливые
пора казать.
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30.04.2020 08:53 Відповісти
 
 