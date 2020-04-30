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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області СOVID-19 виявили у 264 медиків, 3 із них померли. Половина медпрацівників заразилася під час надання допомоги пацієнтам, - ОДА

У Чернівецькій області СOVID-19 виявили у 264 медиків, 3 із них померли. Половина медпрацівників заразилася під час надання допомоги пацієнтам, - ОДА

У Чернівецькій області померли вже троє медичних працівників, у яких підтвердили коронавірус.

Про це АСС повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у нас в області підтвердили 264 випадки захворювання на коронавірус серед медичних працівників. Сюди входять і лікарі, і медсестри, і санітарки тощо. На жаль, маємо три факти смерті серед медичних працівників. Усі вони, крім COVID-19, мали також супутні хвороби", - сказав Чорний.

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Обласний чиновник також повідомив, що стан інших хворих медиків легкого або середнього ступеня важкості. Жоден медпрацівник із підтвердженим COVID-19 не потребує підключення до апаратів ШВЛ.

"Наразі найбільше захворіло медпрацівників із Хотинської районної лікарні та Чернівецької обласної клінічної лікарні - 54 та 53 особи відповідно. У Чернівецькій міській лікарні №1 є 21 підтверджений випадок, ще 24 медпрацівники захворіли з обласного центру екстреної медичної допомоги. У інших лікарнях є по 10 і менше хворих медпрацівників", - додав Чорний.

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Також він зазначив, що за результатами епідеміологічних розслідувань близько половини із підтверджених випадків захворювання медпрацівників сталося під час надання медичної допомоги. Решта медиків захворіли не на робочому місці.

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) ОДА (1631) смерть (6782) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Скількі людей,ті медики інфікували ,до,позитивного тесту...
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30.04.2020 08:32 Відповісти
Вчора вирішила "освіжити" запас масок. В районі кінотеатру "Чернівці" в трьох аптеках не було масок. ЗашЕбись!!!
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30.04.2020 08:39 Відповісти
Але ніхто не відповів за вивезення захисних засобів з Держрезерву в період вірусної епідемії ...
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30.04.2020 08:40 Відповісти
Що значить, як влада підготувалася до пандемії, яка почалася не в нас (а в Китаї) і було заглдя відомо, що нас дістане... Мінімум два, а то й три місяці було для того, щоб підготуватися! Три місяці було! Ще в грудні всі знали, що коронавірус - це той самий грип, але більш заразний і в рази жорстокіший! Що потрібно було заготовити засоби захисту, перш за все для медперсоналу!
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30.04.2020 08:56 Відповісти
Медики - як пожежники в 1986 році при ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС. Також будуть їм ставити меморіали пам*яті. Знову "заслуги" влади.
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30.04.2020 09:24 Відповісти
Лише половина заразилася при виконанні. Половина як всі люди - в побуті. Але інфа подається як загроза. Хоча є підтвердження, що у померлих були серйозні проблеми із здоровьям. Коли хтось хоче маніпулювати свідомістю людей, то він готовить отакий коктейль правди і напівправди. Аби у свідомості читача осталась неадекватна оцінка ситуації.
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30.04.2020 10:11 Відповісти
 
 