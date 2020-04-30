У Чернівецькій області СOVID-19 виявили у 264 медиків, 3 із них померли. Половина медпрацівників заразилася під час надання допомоги пацієнтам, - ОДА
У Чернівецькій області померли вже троє медичних працівників, у яких підтвердили коронавірус.
Про це АСС повідомив директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогодні у нас в області підтвердили 264 випадки захворювання на коронавірус серед медичних працівників. Сюди входять і лікарі, і медсестри, і санітарки тощо. На жаль, маємо три факти смерті серед медичних працівників. Усі вони, крім COVID-19, мали також супутні хвороби", - сказав Чорний.
Обласний чиновник також повідомив, що стан інших хворих медиків легкого або середнього ступеня важкості. Жоден медпрацівник із підтвердженим COVID-19 не потребує підключення до апаратів ШВЛ.
"Наразі найбільше захворіло медпрацівників із Хотинської районної лікарні та Чернівецької обласної клінічної лікарні - 54 та 53 особи відповідно. У Чернівецькій міській лікарні №1 є 21 підтверджений випадок, ще 24 медпрацівники захворіли з обласного центру екстреної медичної допомоги. У інших лікарнях є по 10 і менше хворих медпрацівників", - додав Чорний.
Також він зазначив, що за результатами епідеміологічних розслідувань близько половини із підтверджених випадків захворювання медпрацівників сталося під час надання медичної допомоги. Решта медиків захворіли не на робочому місці.
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