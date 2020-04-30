Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 227 тис. осіб, інфіковано майже 3,2 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 30 квітня у світі зареєстрували 3 194 523 (3 116 992 вчора) випадки інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 227 659 (217 183 вчора) смертей від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 60 966, хворих - 1 039 909, протестовано - 6 026 170.
Іспанія повідомляє про 236 899 випадків COVID-19, 24 275 осіб померли.
В Італії зафіксовано 203 591 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 27 682 летальні.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Великій Британії.
У Великій Британії померли 26 166 осіб, у Франції - 24 121, у Німеччині - 6467, в Ірані - 5957, у Туреччині - 3081, в Бельгії - 7501, в Нідерландах - 4727, Канаді - 3155.
У РФ кількість заражених досягла 99 399 осіб, з яких 972 померли, в Білорусі - 13 181, померли - 84; в Польщі - 12 640, померли - 624; в Молдові - 3771, померли - 111; в Угорщині - 2727, померли - 300; в Румунії - 11 978, померли - 693; в Словаччині посилання - 1391, померли - 22.
Нагадаємо, в Україні на ранок 29 квітня зафіксовано 456 нових випадків COVID-19: загалом - 9866, летальних - 250, одужали 1103 особи.
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рейтинг карлика згідно останніх опитувань 28%, але це результати лояльного кремлю центру опитувань, насправді з високою долею вірогіюності можна припускати що рівень підтримки плешивого карлика набагато нижчий.
карлик увесь рік активно готувався до змін у конституцію, до "всенародного голосування", а вірус обломав усі плани карлика про призначення себя царем довічно. всі зусилля і мільярди бабла вкинуті у зміни в конституцію пішли коту під хвіст.
далі вірус убив ціну на нафту. поки по Європі літаки на землі, поїзди в депо, а автобуси в парках - до тих пір ціна на нафту буде низькою
кількість зараженних в московії жахлива, тести там не робляться, а купити в аптеці чи зробити тест у приватній клініці там неможливо, тести фактично заборонено
за останні 15 років карлик закрив і знищив тисячі лікарень по всій московії ізвільнив купу меликів
повноцінного офіційного карантину в московії так і не введено, бо карлик не хоче платити людям, хоче покалсти це на бізнес. Але бізнес і сам здихає і проклинає карлика
медики масово звільняються, влада абсолютно не забезпечила їх і на третю від наприклад укра\нських мед иків, рівень захворювання медиків там жахливий, медики масово звільняються або бойкотоують роботу, кидатися з рогаткою на танки вони не підписувались.
бізнес задихається
нвіть побєдобєсіє вілміняється в цьому році
а обмеження руху в московії карлик ввів уже коли кфлькфсть хворих зашкалила всі розумні межі і це було очевидно навіть без тестів
самий жостокий цдар наніс карлик по московії коли ввів вихідні по країні на т и ждень зі збереженням зарплати, типу я всіх пригощаю - от тут кацапи кинулись бухати масово і тут феєричний спалах кількості зараженних
Укра\нець, пам'ятай: вірус ударив по московії в сотню разів сильніше, ніж по Україні, а також у3московії тупо відсутні засоби захисту у вільному доступі
В Минском областном противотуберкулезном диспансере - 350 пациентов с Covid-19. Заняты все койкоместа.
"Минский областной противотуберквлезный диспансер в Боровлянах полностью освобождён от больных туберкулёзом, - пишет сотрудник учреждения здравоохранения. - Все 350 мест заняты больными с Covid-19.
Две недели назад было только два официальных случая. Сегодня 100%. Лежат, в основном, семьями, вместе с детьми. Почти все, кого подключили к аппарату ИВЛ и переревели в реанимацию, скончались. Освободившиеся койки в этот же день закладываются новыми пациентами.
В диагнозе паталогоанатомам запрещают писать Covid-19. Всем пишут интерстициальная пневмония, хотя в историях диагноз коронавирус стоит у всех".
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
но пишет шо надо 70%(как раз крепость "боярки")
показано пандемію "за класикою'..
коли висока контагіозність(у фільмі-вище 4-х) при відсутності ліків взагалі.
Польщу,румунію точно обігнали
Перед приездом журналистов БТ от здания Центральной районной больницы в Столбцах отогнали все "скорые"
"29 апреля в Столбцы приезжало БТ. Такой серьезной уборки в городе я не видел никогда. Разметку возле Центральной районной больницы кисточками рисовали. Ни одной "скорой" не видел, но при этом похороны проходили по расписанию", - рассказал житель Столбцов.
"Приезжала съемочная группа Белорусского телевидения в Столбцы. Снимали возле ЦРБ, откуда заблаговременно отогнали все "скорые". Очередь из родственников госпитализированных у главного входа убрать не получилось, но ее вряд ли покажут. На кладбище журналисты так и не поехали, хотя их и приглашали. Вчера за день - около десятка новых могил при том, что часть умерших хоронят в деревнях района".