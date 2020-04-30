Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 227 тис. осіб, інфіковано майже 3,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 30 квітня у світі зареєстрували 3 194 523 (3 116 992 вчора) випадки інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 227 659 (217 183 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 60 966, хворих - 1 039 909, протестовано - 6 026 170.

Іспанія повідомляє про 236 899 випадків COVID-19, 24 275 осіб померли.

В Італії зафіксовано 203 591 випадок інфікування коронавірусною інфекцією, з них - 27 682 летальні.

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Іспанії, Італії та Великій Британії.

У Великій Британії померли 26 166 осіб, у Франції - 24 121, у Німеччині - 6467, в Ірані - 5957, у Туреччині - 3081, в Бельгії - 7501, в Нідерландах - 4727, Канаді - 3155.

У РФ кількість заражених досягла 99 399 осіб, з яких 972 померли, в Білорусі - 13 181, померли - 84; в Польщі - 12 640, померли - 624; в Молдові - 3771, померли - 111; в Угорщині - 2727, померли - 300; в Румунії - 11 978, померли - 693; в Словаччині посилання - 1391, померли - 22.

Нагадаємо, в Україні на ранок 29 квітня зафіксовано 456 нових випадків COVID-19: загалом - 9866, летальних - 250, одужали 1103 особи.