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Новини Коронавірус і карантин
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Відкриття кордонів з багатьма країнами до літнього сезону є малоймовірним, - глава Держтуризму Олеськів про можливість відпусток за кордоном

Відкриття кордонів з багатьма країнами до літнього сезону є малоймовірним, - глава Держтуризму Олеськів про можливість відпусток за кордоном

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів прогнозує, що країни Європи, найімовірніше, не відкриють свої кордони до середини літа.

Чи розраховувати українцям на відпустку за кордоном найближчим часом і про перспективи відновлення роботи туроператорів розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Говорити про літній сезон ми не можемо, тому що малоймовірним є відкриття кордонів з багатьма країнами", - зазначила Олеськів.

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Вона прогнозує, що країни Європи, найімовірніше, не відкриють своїх кордонів до середини літа.

"Звісно, квитки продаються… але про туристів, котрі збираються до країн ЄС, не йдеться", - підкреслила голова Держтуризму.

Наразі відомство, за словами Олеськів, веде активну роботу з туроператорами щодо перепрофілювання на український ринок.

"І багато великих українських туроператорів вже готують свої пропозиції щодо літнього відпочинку в Україні", - стверджує вона.

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Також Мар’яна Олеськів прокоментувала можливу зміну цінової політики на авіаперельоти після виходу країн із карантину.

"Якщо говорити про ціни на авіаперельоти, то думки розходяться. Одні кажуть, що ціни будуть значно вищими, інші – навпаки, що ціни впадуть, бо авіакомпаніям потрібно буде наповнювати літаки", - зазначила голова Держтуризму.

Автор: 

карантин (18172) відпустка (125) туризм (1564) COVID-19 (19765) Олеськів Мар’яна (17) коронавірус (19923) Держагентство розвитку туризму (47)


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Топ коментарі
+5
Летний отпуск 73% процентное стадо баранов проведет в 95 гофноквартале Карантин на 5 лет...Шариковы пля...
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30.04.2020 08:54 Відповісти
+3
Кроме стран Европы на глобусе есть ещё и другие страны.
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30.04.2020 08:58 Відповісти
+3
Не стоит переживать. Турция, Египет, азиатский регион уже поняли всю никчемность карантина и откроются. Понятно на них будут жать та же Европа, которая не захочет терять лицо после потуг с запретами. Но уверен, вышеперечисленные страны на них будут пилевать. Возможно и Греция откроется.
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30.04.2020 09:41 Відповісти
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Льетний сезон мене не цікавить , що б ото у серпні відкрили то було б гут
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30.04.2020 08:51 Відповісти
В червні вже має бути все відкрите. В серпні можеш ріт відкрити, Лемке.
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30.04.2020 08:54 Відповісти
Хоча зазвичай я бронь в готелях робив за пів року мінімум в а зараз хз коли ці моря відкриють ??((!!
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30.04.2020 08:54 Відповісти
Пачку морской соли в ванну, наушники плейера, с записями шума прибоя с криками чаек, на уши, и тёмные очки на нос - вот и МОРЕ... А загорать - на крышу многоэтажки...
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30.04.2020 08:53 Відповісти
Чому 7 Авто..намет..мішок харчів .примус - і вперед !
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30.04.2020 08:55 Відповісти
Открытие границ со многими странами до летнего сезона является маловероятным, - глава Гостуризма Олеськив о вероятности отпусков за границей - Цензор.НЕТ 9753
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30.04.2020 08:53 Відповісти
в Крым, животные!
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30.04.2020 08:53 Відповісти
Летний отпуск 73% процентное стадо баранов проведет в 95 гофноквартале Карантин на 5 лет...Шариковы пля...
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30.04.2020 08:54 Відповісти
Кроме стран Европы на глобусе есть ещё и другие страны.
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30.04.2020 08:58 Відповісти
Отели Уханя уже открылись и ждут вас...
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30.04.2020 09:02 Відповісти
Та да,и сколько украинцев погибло в Ухане?
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30.04.2020 09:06 Відповісти
Джугашвили звонит Саакашвили и говорит:
Дарагой Бидьжо,ти абистчал превратит Украина в стадо идиотов,ти пачиму обомралься?
Йося..брат...родной золотой Сосо,это Порошенко винават,меня назначил миня начальникам Адессы..а я обосралься..што мине делат,Сосо?
Соса...ь баран ти тупой...
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30.04.2020 09:02 Відповісти
Деда опять прием таблеток пропускать стал.
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30.04.2020 09:14 Відповісти
Jesli svojix kurortax budet otdyxat eto xoroso,poderzyt svojix .Vriatli kto to iz drugix stran turistov prijedut otdyxat k vam.Liudi napugani i na dolgo
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30.04.2020 09:14 Відповісти
Иногда жалею,что нет деда Сенатора моего отца...3 года..почти...ПАДАЛЬ ВЫ тупая..
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30.04.2020 09:17 Відповісти
Копили на отпуск, а пришлось тратить во время карантина
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30.04.2020 09:22 Відповісти
ВЫ быдло...Михаил Булгаков в СОБАЧЬЕМ СЕРДЦЕ правильно..сказал...ВЫ БЮДЛО...НАВЕЧНО.......
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30.04.2020 09:23 Відповісти
Туризм в этом году будет представлять из себя следующее: - внутренний туризм (побережье Черного и Азовского морей), базы отдыха на реках, дачи и огороды в селах ...выезд за кордон будет в лучшем случае 1 на 1000 внутренних туристов ... в прошлом году, слетать на кофе и приодеться в Вене или Милане стоило от 200 евро за 3-4 дня ... теперь что бы отдохнуть в Коблево цена стартует от 500 гривен в сутки (без завтрака) на человека, при чем цена не окончательная (есть один частный отельчик, в Коблево, куда мы приезжали на 4-5 дней просто покупаться и отключить мозг от работы, сходить на шашлык к Гоге, на плов к Мураду, так вот, хозяйка сказала что в этом сезоне у нее уже оборвали телефон и предлагают выкупить все ее номера, а их там всего ничего 15 или 16, на весь сезон до конца сентября и средневзвешенная стоимость номера получается около 1000 гривен в сутки ... она в раздумьях т.к. ее постоянные клиенты сложились уже давно и она не хочет их терять ... так что основной туризм 73% безедльников и тугодумов будет в квартире, выездами на речку покупаться, нажраться дома водяры или поездка гастарбайтера к теще в село ... как-то так! И так оно и будет, так что надо было думать головой, а не жо...пой! удачи!
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30.04.2020 09:23 Відповісти
Шербурзькі парасольки будуть по телевізору.
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30.04.2020 09:26 Відповісти
А потом опять будут устраивать эвакуацию от туда.. Какой на хр--- сезон в этом году. Заразу нам завезли из за рубежа с Европы, Азии с РФ и т.д Ситация такая что пандемия закончится еще не скоро. Тут хотя бы удержать ситуацию в каких то рамках.. Так нет то рынки до 11 мая уже готовятся открыть то сезон этим летом.. Дурдом одним словом.
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30.04.2020 09:36 Відповісти
Заразу завезли, да. Но исключительно в голову.
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30.04.2020 09:42 Відповісти
Не стоит переживать. Турция, Египет, азиатский регион уже поняли всю никчемность карантина и откроются. Понятно на них будут жать та же Европа, которая не захочет терять лицо после потуг с запретами. Но уверен, вышеперечисленные страны на них будут пилевать. Возможно и Греция откроется.
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30.04.2020 09:41 Відповісти
После 15 мая посмотрим как будет развиваться ситуация.Запустят самолеты, а там может уже в июне все будет.
А вот Италия пусть гуляет лесом, там пляжи и природа по сравнению с другой средиземкой -унылое г.
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30.04.2020 11:05 Відповісти
Все на укладку брусчатки за три тищи гривасов!!
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30.04.2020 09:57 Відповісти
 
 