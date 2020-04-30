Відкриття кордонів з багатьма країнами до літнього сезону є малоймовірним, - глава Держтуризму Олеськів про можливість відпусток за кордоном

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів прогнозує, що країни Європи, найімовірніше, не відкриють свої кордони до середини літа.

Чи розраховувати українцям на відпустку за кордоном найближчим часом і про перспективи відновлення роботи туроператорів розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Говорити про літній сезон ми не можемо, тому що малоймовірним є відкриття кордонів з багатьма країнами", - зазначила Олеськів.

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Вона прогнозує, що країни Європи, найімовірніше, не відкриють своїх кордонів до середини літа.

"Звісно, квитки продаються… але про туристів, котрі збираються до країн ЄС, не йдеться", - підкреслила голова Держтуризму.

Наразі відомство, за словами Олеськів, веде активну роботу з туроператорами щодо перепрофілювання на український ринок.

"І багато великих українських туроператорів вже готують свої пропозиції щодо літнього відпочинку в Україні", - стверджує вона.

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Також Мар’яна Олеськів прокоментувала можливу зміну цінової політики на авіаперельоти після виходу країн із карантину.

"Якщо говорити про ціни на авіаперельоти, то думки розходяться. Одні кажуть, що ціни будуть значно вищими, інші – навпаки, що ціни впадуть, бо авіакомпаніям потрібно буде наповнювати літаки", - зазначила голова Держтуризму.