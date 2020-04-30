За добу на Львівщині виявили 25 нових випадків COVID-19, всього 430 хворих, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу у Львівській області зафіксовано 25 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради з посиланням на дані заступника міського голови Галини Слічної.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 1827 осіб, госпіталізовані — 366, на амбулаторному лікуванні — 1461 особа, виписані — 260 осіб. Зараз у лікарні перебуває 105 осіб, з них в реанімації — 6 осіб, на апаратні ШВЛ — 1 особа. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 430 осіб, 14 людей померло. 77 пацієнтів одужало", - сказано в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 233 ПЛР-тестування, з яких 25 - позитивні.

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Як пізніше уточнили в пресслужбі Львівської міськради в Telegram, 27 квітня, через коронавірус помер 70-річний львів'янин. Пацієнт перебував на лікуванні в лікарні швидкої медичної допомоги, був переведений 24 квітня у Восьму міську клінічну лікарню. У чоловіка була двостороння пневмонія, інфаркт міокарда. Вчора у померлого була підтверджена коронавірусна інфекція методом ПЛР.

Нагадаємо, в Україні на ранок 29 квітня зафіксовано 456 нових випадків COVID-19: всього - 9866, летальних - 250, одужали 1103 людини.