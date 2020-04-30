Коронавірус повторно не заражає і не реактивується: позитивні результати в осіб, які видужали, пов'язані з чутливістю ПЛР-тестів, - південнокорейські вчені

У Південній Кореї практично відкинули реактивацію SARS-CoV-2 або повторне зараження як причину "рецидивів": вважають, що з антитілами це малоймовірно.

Позитивні результати тестів у деяких осіб, які видужали від коронавірусу, не є свідченням, що організм заразився SARS-CoV-2 знову або вірус раніше пішов у ремісію, а потім знову активізувався. Причина - у високій чутливості ПЛР-тестів, які визначають вже неактивні фрагменти вірусу, цитує експерта з інфекційних захворювань з Південної Кореї ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

Раніше медики в цій країні стривожили світову громадськість повідомленням, що 277 осіб, які видужали від COVID-19, коли їх протестували знову через тижні після одужання, показали позитивний результат.

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Через такі випадки ВООЗ засумнівалася у формуванні імунітету до коронавірусу і порадила не поспішати із запровадженням "імунних паспортів".

Однак, як заявив учора на пресконференції О Мьон-дон, глава Національного клінічного комітету ПК щодо боротьби з інфекційними хворобами, хибнопозитивні результати з'являються через те, що проведений ретельно тест за методом полімеразної ланцюгової реакції визначає в аналізі вже окремі фрагменти "розібраного", інактивованого коронавірусу.

Він пояснив, що при ПЛР генетичний матеріал вірусу багаторазово репліціюється, щоб його "засікти" тестом, і без різниці, буде це РНК активного вірусу чи тільки фрагменти "убитого", які довго можуть залишатися в організмі, поки той остаточно від них не очиститься.

"Період напіврозпаду" епітеліальної клітини з носоглотки - до трьох місяців, і тому РНК вірусу в ній можна знайти і через один-два місяці після відмирання клітини. Тести виявили рибонуклеїнову кислоту вже "мертвого" вірусу ", - наголосив О, завідувач відділення інфекційних хвороб лікарні Сеульського національного університету.

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Професор зазначив: малоймовірно, що вірус залишається в організмі назавжди, як герпес, ВІЛ або гепатит B: "Він не проникає в ядро ​​клітини і не зчіплюється з ДНК пацієнта; це означає, що вірус не дає хронічну інфекцію".

Раніше в Корейських центрах з контролю та профілактики захворювань заявили, що "повторні" пацієнти, очевидно, мають або незначну, або, що ймовірніше, нульову контагіозність.