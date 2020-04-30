Коронавірус повторно не заражає і не реактивується: позитивні результати в осіб, які видужали, пов'язані з чутливістю ПЛР-тестів, - південнокорейські вчені
У Південній Кореї практично відкинули реактивацію SARS-CoV-2 або повторне зараження як причину "рецидивів": вважають, що з антитілами це малоймовірно.
Позитивні результати тестів у деяких осіб, які видужали від коронавірусу, не є свідченням, що організм заразився SARS-CoV-2 знову або вірус раніше пішов у ремісію, а потім знову активізувався. Причина - у високій чутливості ПЛР-тестів, які визначають вже неактивні фрагменти вірусу, цитує експерта з інфекційних захворювань з Південної Кореї ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.
Раніше медики в цій країні стривожили світову громадськість повідомленням, що 277 осіб, які видужали від COVID-19, коли їх протестували знову через тижні після одужання, показали позитивний результат.
Через такі випадки ВООЗ засумнівалася у формуванні імунітету до коронавірусу і порадила не поспішати із запровадженням "імунних паспортів".
Однак, як заявив учора на пресконференції О Мьон-дон, глава Національного клінічного комітету ПК щодо боротьби з інфекційними хворобами, хибнопозитивні результати з'являються через те, що проведений ретельно тест за методом полімеразної ланцюгової реакції визначає в аналізі вже окремі фрагменти "розібраного", інактивованого коронавірусу.
Він пояснив, що при ПЛР генетичний матеріал вірусу багаторазово репліціюється, щоб його "засікти" тестом, і без різниці, буде це РНК активного вірусу чи тільки фрагменти "убитого", які довго можуть залишатися в організмі, поки той остаточно від них не очиститься.
"Період напіврозпаду" епітеліальної клітини з носоглотки - до трьох місяців, і тому РНК вірусу в ній можна знайти і через один-два місяці після відмирання клітини. Тести виявили рибонуклеїнову кислоту вже "мертвого" вірусу ", - наголосив О, завідувач відділення інфекційних хвороб лікарні Сеульського національного університету.
Професор зазначив: малоймовірно, що вірус залишається в організмі назавжди, як герпес, ВІЛ або гепатит B: "Він не проникає в ядро клітини і не зчіплюється з ДНК пацієнта; це означає, що вірус не дає хронічну інфекцію".
Раніше в Корейських центрах з контролю та профілактики захворювань заявили, що "повторні" пацієнти, очевидно, мають або незначну, або, що ймовірніше, нульову контагіозність.
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Если пессимист то плохо. (не падает)
Реалист на эту хрень не обратит внимание. У него полно проблем поважнее.
и диабет бы ему пригодился...
Прирост за 1 день растёт медленно, что хорошо. Прирост мог увеличиваться стремительно.
Вы еще, сволочи, скажите, что все умершие с положительными результатами ПЦР-тестов на коронавирус не умерли от коронавируса.
А тепер увага: нам будуть пропонувати (насильно ) щеплення проти ковіду. І що туди у вакцину запустять - ніхто із щеплених не знатиме. Хоча баланс вмерлих і виздоровивіших дуже оптимістичний насправді. Без всяких вакцин.
плюс постмайданні "Соросята" з біолабораторіми у Львові і Києві...
плюс Байєр("монсанто ") з проведенням тестування впливу ГМО на поплуяцію
плюс
Билла Гейтса назвали создателем COVID-19.
Для чего нужно сокращать население?
плани... до 2050 -населення України до 20 млн.
Багато із хитрунів, що топлять за вакцинацію, а самі через наближеність до певних кіл благополучно ту вакцинацію уникають, думають, що їхні нащадки виграють від цього. Але вони - повні дебіли. Вакцинація, що знищить імунітет тих, хто поряд, вилізе боком і хитрунам. Бо населення неспроможне протистояти епідеміям хворітиме поголовно. і не лише в Україні (як ми і зараз спостерігаємо). У всьому світі не буде незаразного куточка і хитрожопим прийдеться спробувати на собі те, що вони готовили іншим.
Якщо коротко: лише сильний природній імунітет всіх!!! жителів Землі дасть шанс не померти від нових природніх чи штучних інфекцій кожному окремо. Хто б шо не казав, а білгейтс із соратниками - дУрні.
«То, что произойдет с апреля 2020 года, - это уверенный шаг в направлении того, чтобы настроить систему под лучшие международные практики, которые существуют в мире, - пишет Супрун. - В развитых странах пациенты с туберкулезом находятся в стационаре около 14 дней (такую продолжительность пребывания в стационаре также рекомендует ВОЗ), далее лечение происходит амбулаторно. То есть пациенты могут жить обычной жизнью, ходить на работу, встречаться с родственниками и друзьями, регулярно принимая лекарства. В Украине средняя продолжительность пребывания больного в туберкулезном диспансере - 87,94 дня. В некоторых регионах даже больше 100 дней».