На Житомирщині виникли 3 нові ділянки лісових пожеж, у Чорнобильській зоні триває гасіння осередків тління, - ДСНС

Рятувальники ліквідують 4 осередки лісових пожеж (три з них виникли 29 квітня) в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах Житомирської області. Пожежі в Чорнобильській зоні локалізовані, рятувальники продовжують гасіння окремих осередків тління пнів, залишків деревини та торфовищ в ділянках, пройдених вогнем.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"28 квітня поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району на території Поліського природного заповідника виникло загорання сухої трави та лісового масиву. 29 квітня поблизу с. Повча Лугинського району на території Повчанського лісництва виникло загорання лісової підстилки та лісового масиву (вогнем пройдено близько 80 га). 29 квітня поблизу с. Лучанки Овруцького району на території Слобідського лісництва виникло загорання лісової підстилки (вогнем пройдено близько 25 га). 29 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Дубовий Гай Овруцького району на території Овруцького лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісового масиву (вогнем пройдено близько 15 га) ... Станом на 7 год. 30 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС в четвер вранці.

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Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 818 осіб та 140 од. техніки, з них від ДСНС 122 чол. особового складу та 30 од. техніки, в тому числі три літаки Ан-32П, якими 29 квітня здійснено 6 скидів - 48 тонн води.

"Пожежі в лісових масивах зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення локалізовані. Станом на 7 год. 30 квітня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ в гасінні окремих осередків тління пнів, залишків деревини та торфовищі в осередках, пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Повідомляється, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і ЗСУ. Інженерною технікою створено 1 тис. 55 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 207 чол. і 64 од. техніки, з них від ДСНС 149 чол. особового складу та 34 од. техніки, в тому числі два вертольоти, якими 29 квітня здійснено 42 скидання - 84 тонн води (з початку робіт здійснено 2 тис. 354 скидання - 5 тис. 378 тонн води).