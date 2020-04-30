На ранок 30 квітня зафіксовано 540 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 406, летальних - 261, одужали 1238 осіб, - МОЗ
В Україні зафіксовано 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіло 540 осіб. З них 45 дітей і 87 медпрацівників. Госпіталізовано 121 особу. Було зафіксовано 11 летальних випадків", - зазначив він.
При цьому 135 осіб одужали. Загалом за час епідемії в Україні захворіли 10 406 осіб. З них 717 дітей і 2 163 медпрацівники.
Загалом одужали 1238 осіб, летальних випадків 261.
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 417 випадків;
Волинська область — 280 випадків;
Дніпропетровська область — 347 випадків;
Донецька область — 68 випадків;
Житомирська область — 374 випадки;
Закарпатська область — 419 випадків;
Запорізька область — 243 випадки;
Івано-Франківська область — 862 випадки;
Кіровоградська область — 391 випадок;
м. Київ — 1401 випадок;
Київська область — 664 випадки;
Львівська область — 430 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 126 випадків;
Одеська область — 277 випадків;
Полтавська область — 203 випадки;
Рівненська область — 637 випадків;
Сумська область — 102 випадки;
Тернопільська область — 779 випадків;
Харківська область — 249 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 82 випадки;
Чернівецька область — 1571 випадок;
Черкаська область — 290 випадків;
Чернігівська область — 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 квітня 2020 року до Центру надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 29 062 повідомлення про підозру на COVID-19.
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В пред.дни было около 5000
Минздрав предупреждает- вера в корона вирус лишает вас ума.
Симптомы 1 неумение разделить два числа
2 выпученные от страха глаза
3 круглосуточное ношение маски
4 желание одеть на голову мешок
Будьте здоровы!...
А от сезонного гриппа она 0.05%-0.1% и поражает грипп 5-15% населения...
А так да, страхи вообще необоснованы
если власть вводит меры, которые народ пошлёт, то виноват не народ, а виновата власть. не?
Многие скорее лишаться своего состояния, чем откажутся от своего мнения... По себе знаю...
Золотые слова!
Отмывание денег под благовидным предлогом. Это приведет к инфляции, к задержке зарплат итп. Если маска стоила 100-10 грн,то представляю кая стоимость теста.
Оно и не будет уменьшаться- ждут когда народ продажу земли проглотит...
Главный хирург страны о сегодняшнем состоянии отечественной медицины.
https://youtu.be/D9KSxtseCWo
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
Как по мне-тот кто верит СМИ и ежедневной статистике...
Коронавирус может сменить туберкулез. Виной всему - медреформа Супрун, благодаря которой, дефицит финансирования противотуберкулезных заведений доходит до 80%. Результатом такой "оптимизации" может быть увеличение на 30% заболеваемости туберкулезом и рост смертности в ближайшие 2-3 года. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Коронавирус может сменить туберкулез
это очень серьезно- слыхал такое от медработников, которые возмущены этой оптимизацией.Корона и рядом не стояла...
Ты ушёл от неудобных вопросов.
В кацапстане карантин снимать не надо - он быстрее развалит эту ОПГ, чем вирусочек.
Нет, будем реалистами, этот бесноватый сосед надолго.
А вот когда меня делают преступником, если я гуляю в лесу один с социальной дистанцией 1 000 м, это может вызвать только агрессию.
Дык надо же использовать ситуацию- а тут без войны и такая халява - маска -100грн. АВЛ- цены не сложат, а тесты- тайна за 7-ю замками! Главное , чтоб СМИ масла в огонь подливали!....
А по количеству чихающих?... Сколько умерло и в каком возрасте и при каком здоровье- это главный показатель.Об этом текущая статистика умалчивает.А почему?
В РБ МРТ делают бесплатно ,а в Украине - около 2000 грн. Так что Украине в этом отношении далеко до РБ!
https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vspyshka-stratehicheskoho-znachenija-u-75-rabotnikov-khmelnitskoj-aes-zapodozrili-koronavirus-3892430 У 75 работников Хмельницкой АЭС, которая находится в городе Нетешине Хмельницкой области, заподозрили COVID-19. Об этом сказано на странице Нетешинского городского совета в социальной сети Facebook. https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vspyshka-stratehicheskoho-znachenija-u-75-rabotnikov-khmelnitskoj-aes-zapodozrili-koronavirus-3892430
Сообщается, что в течение трех последних дней проводятся усиленные меры по розыску лиц, контактировавших с двумя жительницами города, у которых обнаружен коронавирус. Среди таких оказалось 75 работников атомной станции.
Саша у сына силен в математике ... Я поражаюсь!
Так скоро всех заболевших на ноль изведут...
Думаю есть и вероятно она не менее печальна
Или тогда смертность украинцев не приносила таких дивидендов и была не интересна
Кроме огромного попила и лоббирования интересов своих людей, ничего нового коронавирус в страну не принёс.
Этой зимой тяжелым гриппом с высокой температурой болели подъездами и ?!
Нашу власть кроме воровства и кумовства ничего не интересует, а тут просто джекпот
Смертностьв Италии за 2019 и 2020 практически не отличается. Лапша на уши доверчивым гражданам...
Так что все логично, что цифра растет.
Та да нет здоровых людей, есть плохо обследованные...
Если идти на поводу нынешних то и до сталинских лагерей недалеко, как по мне.
Чем отличается перепуганный короной человек от "сознательного"красноармейца стерегущего " врага народа".И тот и тот убежден в своей правоте.
мы с продавцом были в масках
полиция зорко следила, чтоб не нарушали