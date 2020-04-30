На ранок 30 квітня зафіксовано 540 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 406, летальних - 261, одужали 1238 осіб, - МОЗ

В Україні зафіксовано 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 540 осіб. З них 45 дітей і 87 медпрацівників. Госпіталізовано 121 особу. Було зафіксовано 11 летальних випадків", - зазначив він.

При цьому 135 осіб одужали. Загалом за час епідемії в Україні захворіли 10 406 осіб. З них 717 дітей і 2 163 медпрацівники.

Загалом одужали 1238 осіб, летальних випадків 261.

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 417 випадків;

Волинська область — 280 випадків;

Дніпропетровська область — 347 випадків;

Донецька область — 68 випадків;

Житомирська область — 374 випадки;

Закарпатська область — 419 випадків;

Запорізька область — 243 випадки;

Івано-Франківська область — 862 випадки;

Кіровоградська область — 391 випадок;

м. Київ — 1401 випадок;

Київська область — 664 випадки;

Львівська область — 430 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 277 випадків;

Полтавська область — 203 випадки;

Рівненська область — 637 випадків;

Сумська область — 102 випадки;

Тернопільська область — 779 випадків;

Харківська область — 249 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 82 випадки;

Чернівецька область — 1571 випадок;

Черкаська область — 290 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 квітня 2020 року до Центру надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 29 062 повідомлення про підозру на COVID-19.

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