Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, - Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова
Президент України Володимир Зеленський "зрозуміє через кілька місяців" помилковість звільнення керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і Державної податкової служби Сергія Верланова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"У нас було багато розмов... Але я так думаю, що вирішальним однаково є вплив людей, які частіше пояснюють… Тому що багато груп впливу хочуть, щоб президент мав якусь інформацію і доносять її через телеграм-канали, через якісь... Тобто створюють навколо нього інформаційне поле", – сказав Гончарук, додавши, що "достойні, правильні люди звільнені".
Невдачі Нефьодова та Верланова на посадах експрем’єр пояснює тим, що "ти не можеш прийти у митницю і за пів року повністю побороти систему, особливо, якщо тобі у цілій низці регіонів прямо заважають правоохоронні органи".
Гончарук вказав, що Зеленський досі не реалізував передвиборчу обіцянку, що СБУ має бути позбавлена повноважень в економічній сфері.
"Цього і досі не відбулося. І якщо це було би зроблено, то я впевнений, що проблем з митницею і з корупцією на митниці було би значно менше. Тому що, я думаю, для багатьох не секрет, що працівники, на жаль, СБУ роками кришували окремі потоки на митниці і в сфері податків", – відзначив колишній голова уряду.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.
Вчора главою податкової призначили податківця часів Януковича Олексія Любченка, який підлягає люстрації.
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будет вам еще и Пшенка, и Портнов. Луценко им плохой.. открывайте карман шире! )
Или для тебя все назначения Порошка - хорошие потому, что от Порошка? На адекватную критику своего кумира вообще неспособен?
Луценко навіть не юрист! Про яку ще компетентність ви марите? Луценко - найменш компетентний і професійний генпрокурор України за останні 30 років. І це - факт.
І я не кажу, що він найгірший - найгіршим був, мабуть, все ж таки Махницький, Венедиктова - на другому місці з кінця, далі ще Пшонки.
"Якщо будуть пропозиції кращі за Луценка - кажіть, розглянемо."
Рябошапка. Набагато кращій.
Взагалі це абсолютно протилежна ситуація, якщо казати про професіоналізм.
Бо між Луценко і Рябошапко - професійний юрист - саме Рябошапко,
а між Порошенко і Зеленським - професійний політик саме Порошенко.
Але вже зрозуміло, що обираєте ви не за професійними показниками і навіть не за порядністю, бо де порядність і де Луценко...а просто за політичними уподобаннями.
зы общайся дальше картинками, буковками у тебя пока не очень получается
Разведка, аналитические службы, доклады экспертных групп? - нет, это не для Клоуна...
Гетман малоросов..., ****....
Потому что много групп влияния хотят, чтобы президент имел какую-то информацию и доносят ее через телеграмм-каналы, через какие-то .. . То есть создают вокруг него информационное поле", - сказал Гончарук, добавив, что "достойные, правильные люди освобождены".Источник: https://censor.net/n3192557
Помните слова КГбиста??????Бараны...рюсские...знаете что такое БУМЕРАНГ???
Дурак не поймёт.
Мовчало б і тішилось, непорозуміння, що не закрили його років так на 15.