Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, - Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова

Президент України Володимир Зеленський "зрозуміє через кілька місяців" помилковість звільнення керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і Державної податкової служби Сергія Верланова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"У нас було багато розмов... Але я так думаю, що вирішальним однаково є вплив людей, які частіше пояснюють… Тому що багато груп впливу хочуть, щоб президент мав якусь інформацію і доносять її через телеграм-канали, через якісь... Тобто створюють навколо нього інформаційне поле", – сказав Гончарук, додавши, що "достойні, правильні люди звільнені".

Невдачі Нефьодова та Верланова на посадах експрем’єр пояснює тим, що "ти не можеш прийти у митницю і за пів року повністю побороти систему, особливо, якщо тобі у цілій низці регіонів прямо заважають правоохоронні органи".

Гончарук вказав, що Зеленський досі не реалізував передвиборчу обіцянку, що СБУ має бути позбавлена повноважень в економічній сфері.

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"Цього і досі не відбулося. І якщо це було би зроблено, то я впевнений, що проблем з митницею і з корупцією на митниці було би значно менше. Тому що, я думаю, для багатьох не секрет, що працівники, на жаль, СБУ роками кришували окремі потоки на митниці і в сфері податків", – відзначив колишній голова уряду.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Вчора главою податкової призначили податківця часів Януковича Олексія Любченка, який підлягає люстрації.