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Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, - Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова

Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, - Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова

Президент України Володимир Зеленський "зрозуміє через кілька місяців" помилковість звільнення керівників Державної митної служби Максима Нефьодова і Державної податкової служби Сергія Верланова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"У нас було багато розмов... Але я так думаю, що вирішальним однаково є вплив людей, які частіше пояснюють… Тому що багато груп впливу хочуть, щоб президент мав якусь інформацію і доносять її через телеграм-канали, через якісь... Тобто створюють навколо нього інформаційне поле", – сказав Гончарук, додавши, що "достойні, правильні люди звільнені".

Невдачі Нефьодова та Верланова на посадах експрем’єр пояснює тим, що "ти не можеш прийти у митницю і за пів року повністю побороти систему, особливо, якщо тобі у цілій низці регіонів прямо заважають правоохоронні органи".

Гончарук вказав, що Зеленський досі не реалізував передвиборчу обіцянку, що СБУ має бути позбавлена повноважень в економічній сфері.

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"Цього і досі не відбулося. І якщо це було би зроблено, то я впевнений, що проблем з митницею і з корупцією на митниці було би значно менше. Тому що, я думаю, для багатьох не секрет, що працівники, на жаль, СБУ роками кришували окремі потоки на митниці і в сфері податків", – відзначив колишній голова уряду.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Вчора главою податкової призначили податківця часів Януковича Олексія Любченка, який підлягає люстрації.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) СБУ (12998) Нефьодов Максим (383) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+32
Все почалось з помилки рік тому назад.
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30.04.2020 09:31 Відповісти
+30
с самого начала я говорил, что каждое последующее назначение зеленых будет хуже предыдущего. на любых должностях и во всех сферах. рябошапка-венедиктова, гончарук-шмигаль, богдан-ермак и т.д., каждый следующий шаг - ступенька вниз
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30.04.2020 09:31 Відповісти
+17
Боротись треба з першопричинами - гнати кловуна наху назад в квартал - і це без варіантів.
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30.04.2020 09:33 Відповісти
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Не усвідомив помилки першої, що казати про наступні.
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30.04.2020 09:30 Відповісти
Все почалось з помилки рік тому назад.
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30.04.2020 09:31 Відповісти
Але ж було по приколу.
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30.04.2020 09:33 Відповісти
Зеленский никогда не поймет своих ошибок, так как тупой и так как им руководит преступный олигархат, а он выполняет как робот их установки и ничего от себя. Что за народ, элементарных вещей не могут понять.
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30.04.2020 10:49 Відповісти
"зеЛЕНСКИЙ" и "поймёт" это два несовместимых слова!!!
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30.04.2020 12:59 Відповісти
Та ні! Ми помилку зробили 30 років тому,коли не обрали президентом В.Чорновола.
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30.04.2020 11:03 Відповісти
с самого начала я говорил, что каждое последующее назначение зеленых будет хуже предыдущего. на любых должностях и во всех сферах. рябошапка-венедиктова, гончарук-шмигаль, богдан-ермак и т.д., каждый следующий шаг - ступенька вниз
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30.04.2020 09:31 Відповісти
і шо робити будеш? освіту вгробили.. медицину вгробили.. маємо того, кого маємо.. країна торгашів, бариг і заробітчан
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30.04.2020 09:55 Відповісти
надыя на 25% більш-менш свідомих громадян та на допомогу цивілізованих країн світу. В найближчій перспективі головна подія для нас - вибори у США. Критично необхідно щоб російського агента Трампа змінив Байден. Якщо Трамп залишиться на 2й термін - капець для нас стане ближчим
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30.04.2020 10:45 Відповісти
Если по-чесноку - то назначение Рябошапки было на порядок лучше назначения Луценко, Шокина, Махницкого, Пшенки и тд. Ну а Венедиктова - это, конечно, треш.
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30.04.2020 12:22 Відповісти
ггг, Пшенки и т.д. ))
будет вам еще и Пшенка, и Портнов. Луценко им плохой.. открывайте карман шире! )
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30.04.2020 12:25 Відповісти
А тебе безграмотный и некомпетентный Луценко - хороший? Тот, который "хорошие сапоги - будем брать"?
Или для тебя все назначения Порошка - хорошие потому, что от Порошка? На адекватную критику своего кумира вообще неспособен?
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30.04.2020 12:32 Відповісти
а "безграмотність і некомпетентність" Луценка хто визначив? мені краще Луценко, аніж портнови, пшонкі, вєнєдіктови і рябошапкі. Якщо будуть пропозиції кращі за Луценка - кажіть, розглянемо. але це точно не член коломойскої команди рябошапка, який запізно прозрів.
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30.04.2020 12:53 Відповісти
"а "безграмотність і некомпетентність" Луценка хто визначив?"
Луценко навіть не юрист! Про яку ще компетентність ви марите? Луценко - найменш компетентний і професійний генпрокурор України за останні 30 років. І це - факт.
І я не кажу, що він найгірший - найгіршим був, мабуть, все ж таки Махницький, Венедиктова - на другому місці з кінця, далі ще Пшонки.

"Якщо будуть пропозиції кращі за Луценка - кажіть, розглянемо."
Рябошапка. Набагато кращій.
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30.04.2020 13:01 Відповісти
знаєте, ось я юрист, і закінчив далеко не Соломонов університет, як "юрист" Рябошапка. Всі юристи в Україні більш-менш орієнтуються в рівні навчальних закладів, які випускають юристів. Так ось, Соломонів університет - це щось нижче плінтуса (ще нижче хіба що Криворізький інститут КНЕУ). Натомість Луценко дійсно не юрист, але він закінчив Львівську політехніку, а це хоч щось говорить про освіту людини. Так, звісно я хочу, щоб генпрокурором була як високоосвічена, так і чесна, патріотична людина, але обираючи між Луценко і Рябошапкою, я оберу Луценка. це абсолютно та ж ситуація, що з вибором між зєлєнским и Порошенко. Я обираю Порошенко, а не недорозвиненого клоуна-малороса, а комусь - "лішь би нє Парашєнко!"
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30.04.2020 13:43 Відповісти
" але обираючи між Луценко і Рябошапкою, я оберу Луценка. це абсолютно та ж ситуація, що з вибором між зєлєнским и Порошенко."

Взагалі це абсолютно протилежна ситуація, якщо казати про професіоналізм.
Бо між Луценко і Рябошапко - професійний юрист - саме Рябошапко,
а між Порошенко і Зеленським - професійний політик саме Порошенко.

Але вже зрозуміло, що обираєте ви не за професійними показниками і навіть не за порядністю, бо де порядність і де Луценко...а просто за політичними уподобаннями.
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30.04.2020 13:55 Відповісти
та зрозумійте, не можна називати професійним юристом людину, яка отримала диплом (не можу сказати "здобула освіту") в Соломоновому університеті. це те саме, що юрист з МАУП наприклад, або університету Поплавського
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30.04.2020 14:23 Відповісти
Ні, не зрозуміє, бо пуста голова ЗЄнєлоха на таке не здатана.
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30.04.2020 09:31 Відповісти
никакой ошибки нет. по поводу Варланава еще можно поспорить, но с Нефьодовым без вариантов. там только один вопрос: почему не выгнал раньше?
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30.04.2020 09:31 Відповісти
Боротись треба з першопричинами - гнати кловуна наху назад в квартал - і це без варіантів.
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30.04.2020 09:33 Відповісти
Порівнювати Пєтруху з Шмаклею - все одно що порівнювати Дарвіна з мавпою.
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30.04.2020 09:36 Відповісти
ну это да. пэтя за десятки лет у корыта заматерел, но у ЗЕбени есть неплохой шанс его обойти. он пока младенец в политике и околокорытных играх, но старт у него был - вся кодла "старых" политиков, типа пэти и ВОНЫ, чуть не удавились от зависти.
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30.04.2020 09:41 Відповісти
Не думаю що Порох заздрить тому, чиї виборці кліничні ідіоти.
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30.04.2020 09:43 Відповісти
он завидует. ведь 8% клинических идиотов гораздо хуже, чем 73%. для него хуже.
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30.04.2020 09:49 Відповісти
Що?

Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, - Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова - Цензор.НЕТ 7764
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30.04.2020 09:51 Відповісти
это я так вежливо назвал тебя и тебеподобную Ылиту такими же недалекими, как вы, Ылитные, считаете остальных. но в силу своей Ылитной узколобости тебе даже такой простейший намек не понять
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30.04.2020 09:54 Відповісти
Ото ти притрушений. Ходи здоровий, хай шастить.
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30.04.2020 09:58 Відповісти
и тебе не болеть, Ылитный, главное не размножайся
зы общайся дальше картинками, буковками у тебя пока не очень получается
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30.04.2020 10:00 Відповісти
Мені не до вподоби старти по занурюванню в дупу. Може це я просто старомодний?
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30.04.2020 09:47 Відповісти
нет, ты просто далек от сути. политика и есть жопа. и если ты лезешь в политику то ты туда ныряешь с головой, независимо от фамилии. пэтя в этой жопе уже десятки лет, он уже опытный жополаз, а тут его уделал какой-то сосунок из квартала
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30.04.2020 09:51 Відповісти
вы дебилы можете писать сообщения без "жоп" и "сосать"? читать противно. я понимаю что вы через одного пассивные но блин вы в приличном обществе вращаетесь. ведите себя прилично. не надо выпячивать свою сущность
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30.04.2020 10:19 Відповісти
я понимаю, что ты пассивный меряешь всех по себе...да и общество тебебодобной швали только тебеподобная шваль назовет приличным. тут приличных, кроме меня, раз-два и обчелся
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30.04.2020 12:45 Відповісти
понятно.
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30.04.2020 12:48 Відповісти
А что не так с Нефедовым? Мешал контрабандным схемам?
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30.04.2020 12:23 Відповісти
Когось ці два клована мені нагадують...
Зеленский скоро поймет свою ошибку, - Гончарук об увольнении Нефедова и Верланова - Цензор.НЕТ 2997
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30.04.2020 09:32 Відповісти
Тебя и твое отражение в зеркале.
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30.04.2020 09:57 Відповісти
Ножкою ще топни!
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30.04.2020 10:20 Відповісти
Для меня они все одинаковые, просто умиляет обострение синдрома непризнанного гения.
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30.04.2020 09:33 Відповісти
все таки Гончарук идиот, он так и не осознал что "Зеленский" и "поймет" это несопоставимые понятия
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30.04.2020 09:33 Відповісти
Хаха, а останься он премьером сейчас бы распевал песни как все прекрасно и правильно, мерзкая личность.
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30.04.2020 09:34 Відповісти
Гуппі, це ж найкращий прем'єр за всю історію України. За версією головного Блазня звісно.
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30.04.2020 09:37 Відповісти
вот здесь Гончарук снова называет Зелю дыбилом, которым управляют через телеграмм-каналы..
Разведка, аналитические службы, доклады экспертных групп? - нет, это не для Клоуна...
Гетман малоросов..., ****....

Потому что много групп влияния хотят, чтобы президент имел какую-то информацию и доносят ее через телеграмм-каналы, через какие-то .. . То есть создают вокруг него информационное поле", - сказал Гончарук, добавив, что "достойные, правильные люди освобождены".Источник: https://censor.net/n3192557
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30.04.2020 09:34 Відповісти
Налагоджена комунікація Шмакля видає інфу через відосіки, а отримує її через соцмережі. Головне що нарід балдіє.))
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30.04.2020 09:38 Відповісти
Если недоумок, случайная особь, Гончарук говорит что ошибка...То значит всё правильно, только надо было раньше уволить и теперь полный аудит и в СИЗО на допросы с пристрастием!
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30.04.2020 09:36 Відповісти
поддерживаю.только с пристрастием, оказывается, нельзя! "https://censor.net/news/3192563/denisova_trebuet_ot_politsii_bespristrastno_rassledovat_izbienie_kutepova"
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30.04.2020 09:46 Відповісти
Гончарук сам идиот, поэтому слишком хорошо думает о Зе. Бубочка ничего не поймет даже когда его на березу будут тащить...
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30.04.2020 09:37 Відповісти
Зелины ошибки и удачи - крайне относительные понятия.
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30.04.2020 09:37 Відповісти
Тв ніхрена воно не зрозуміє. Воно йому треба такою хернею перейматись? Воно нікому нічого не винне.
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30.04.2020 09:38 Відповісти
Зеленский? Поймет?
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30.04.2020 09:39 Відповісти
Порошенко звонит в ГОСДЕП и ПЕНТАГОН и ГОВОРИТ....барак обамыч,КАК МНЕ ОБОСРАТЬ рабссию...кгбиста?Обамыч говорит..Алексеич...поссы на памятник чЛЕНИНУ и СРАЛИнУ......
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30.04.2020 09:41 Відповісти
В этом вся сущность Порошенки- все обоссать у себя назло врагу.
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30.04.2020 10:10 Відповісти
А что это зеленский ?
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30.04.2020 09:41 Відповісти
Он уже её понял ,поэтому и дал вам пинка под зад ...
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30.04.2020 09:43 Відповісти
Зеленский скоро поймет свою ошибку, - Гончарук об увольнении Нефьодова и Верланова - Цензор.НЕТ 384
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30.04.2020 09:47 Відповісти
сбитый летчик подал голос из-под обломков самоката..... )
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30.04.2020 09:49 Відповісти
зеленскай - унылое говно
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30.04.2020 09:50 Відповісти
Вчера звонила сестра моя Ленка,настолько рюсская,что чЛЕНИН Сралин МУДАКИ..сегодня утром звонит и говорит..ИГОРЬ,держись..рюсских ТВАРЕЙ надо мочить в сортире...
Помните слова КГбиста??????Бараны...рюсские...знаете что такое БУМЕРАНГ???
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30.04.2020 09:50 Відповісти
Он уже давно понял свою ошибку совершенную чуть больше года назад. Только вот "спрыгнуть" сложнее чем запрыгнуть, как оказалось.
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30.04.2020 09:50 Відповісти
Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, - Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова - Цензор.НЕТ 5103
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30.04.2020 09:52 Відповісти
естественно поймет) сделать такую дыру в бюджете благодаря этим двум и Гончаруку - нужно иметь талант. хотя о чем это я...Україна має талант!!
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30.04.2020 09:52 Відповісти
Гончарук на самокате катался по кабмину, а экономика тем временем упала на 10%. Молчал бы уж лучше.
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30.04.2020 09:52 Відповісти
зеленский ничего не поймет - у него нет мозгов, за него думают олигархи.
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30.04.2020 09:54 Відповісти
Зеленский????
Дурак не поймёт.
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30.04.2020 09:57 Відповісти
главная его ошибка то что он родился
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30.04.2020 10:17 Відповісти
Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, - Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова - Цензор.НЕТ 1857
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30.04.2020 10:23 Відповісти
Дивно чому людина, яка "зробила себе сама", виявилась настільки беззубою! Йому треба навчитися мати і відстоювати свою думку, а також людей у своїй команді.
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30.04.2020 10:32 Відповісти
Почему гончарук доведший экономику Украины до кризиса ещё не в тюрьме?
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30.04.2020 10:40 Відповісти
Ні для кого не було і не є секретом, що всі економічні злочини і корупційні схеми знаходились (і знаходяться) під дахом правоохоронних органів, в тому числі і служби безпеки. Таким чином була побудована мафіозно-кримінальна влада. І не дивно, що декларації (мілліонні статки, зароблені непосильною працею) гебістів були засекречені.
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30.04.2020 10:41 Відповісти
Пахло і Клименко придумали як вкрасти гроші ще до їх зарахування до казначейства? Вірно потрібно об'єднати податкову і митницю. Що радо привітав і валюнтарист Яценюк і Ко з Порошенком разом, які розвалили і добили митну службу України, тим самим нанесли удар по економіці України. Молодь побачила, що там не робота, а виживання в умовах перманентних перетасовок дурнів і хабарників. Як можна управляти відомством у якому центральний апарат 1600 осіб. Це повна какофонія. Тому мафія злякалась, що Нефьодов розділив цього мафіозного виродка на окрему Державну митну службу (апарат управління якої був від 200 до 400 осіб в різні періоди), і яка давала 80 відсотків всього доходу до бюджету, яка була забезпечена кваліфікованими кадрами і була на рівні з митницями ЄС. Однак, на вимогу зарубіжних обкомів, і власної олігархії все було розвалено, кадри знищені. Волюнтаризм, лори, жори і кухарки заполонили кабінети. Попробували наїхати на теж "ТАБАККО" з США, яке дало копняка під зад тупим профанам, і все пішло юзом. Зеленим остолопам пояснила мафія, що вкрасти у розділеного відомства важче, що 400 осіб у центральному апараті не в змозі продукувати бардак за 1600 осіб. Тому і зняли Нефьодова. Хоч судити потрібно усіх правителів хто вбивав митницю з часів Януковича до теперішнього часу.
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30.04.2020 10:44 Відповісти
А я надеюсь, что Зеленский намного раньше свалит в Ростов к своему "батеястараюсь".
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30.04.2020 10:51 Відповісти
Если за год ни черта не понял, то пару месяцев ума не добавят
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30.04.2020 11:36 Відповісти
"...прямо мешают правоохранительные органы..". Рюкзаку на гиляку? То, что собой представляет Аваков и иже с ними, было очевидно изначально. Но вы же сделали на него ставку, чтобы удержаться у власти. Была сделана ставка на Баканова, "своего прокурора(шу)". Как в таких условиях "удалять" СБУ и остальных от схем? Никак. Это означает только одно: задача зеленского не менять что-либо в лучшую сторону, а наложить лапу на потоки. Свою лапу и лапу своих корешей.
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30.04.2020 11:42 Відповісти
а взагалі, нафіга ви всі, клоуни, перлися у владу, якщо у вас руки з жопи стирчать?
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30.04.2020 11:55 Відповісти
О, блакитний слимак озвався, бо викинули іншого блакитного слимака.
Мовчало б і тішилось, непорозуміння, що не закрили його років так на 15.
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30.04.2020 12:28 Відповісти
"Зеленский скоро поймет" - алогизм.
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30.04.2020 14:06 Відповісти
 
 