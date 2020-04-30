2 нові випадки COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіє 54 особи, - Командування Медсил
У Збройних Силах України на респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 54 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.
Також за період пандемії одужали 20 осіб і 2 летальні випадки.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 353 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 47 осіб.
За минулу добу зареєстровано два нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Хворі (Кіровоградська та Харківська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
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показати весь коментар30.04.2020 09:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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