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Новини Коронавірус і карантин
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2 нові випадки COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіє 54 особи, - Командування Медсил

2 нові випадки COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіє 54 особи, - Командування Медсил

У Збройних Силах України на респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 54 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Також за період пандемії одужали 20 осіб і 2 летальні випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 353 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 47 осіб.

За минулу добу зареєстровано два нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Хворі (Кіровоградська та Харківська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Також читайте: У ЗСУ 52 людини хворіють на COVID-19, 20 - одужали, 2 - померли, - Командування Медичних сил

Автор: 

армія (3780) карантин (18172) ЗСУ (7680) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужанна нашим бійцям
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30.04.2020 09:38 Відповісти
 
 