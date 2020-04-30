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За минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-досліджень - 7315, - Степанов
В Україні за попередню добу провели рекордну кількість досліджень.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні провели 7,315 тис. ПЛР-досліджень за добу. Наша мета - робити якомога більше тестувань", - сказав він.
Міністр також зазначив, що наступної середи на засіданні уряд підніме зарплати працівникам лабораторій.
Топ коментарі
+1 Павел Довженко
показати весь коментар30.04.2020 09:39 Відповісти Посилання
+1 Rick Wandall
показати весь коментар30.04.2020 09:43 Відповісти Посилання
+1 Олександр Качмола
показати весь коментар30.04.2020 10:24 Відповісти Посилання
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значить чекаємо як радо буде влада писати про продовження карантину. і тоді люди їх винесуть)
пізднооооо!!!!!!!!!! гниди