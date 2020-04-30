За минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-досліджень - 7315, - Степанов

В Україні за попередню добу провели рекордну кількість досліджень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні провели 7,315 тис. ПЛР-досліджень за добу. Наша мета - робити якомога більше тестувань", - сказав він.

Міністр також зазначив, що наступної середи на засіданні уряд підніме зарплати працівникам лабораторій.

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