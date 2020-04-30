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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-досліджень - 7315, - Степанов

За минулу добу в Україні провели рекордну кількість ПЛР-досліджень - 7315, - Степанов

В Україні за попередню добу провели рекордну кількість досліджень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні провели 7,315 тис. ПЛР-досліджень за добу. Наша мета - робити якомога більше тестувань", - сказав він.

Міністр також зазначив, що наступної середи на засіданні уряд підніме зарплати працівникам лабораторій.

Також читайте: Коронавірус повторно не заражає і не реактивується: позитивні результати в осіб, які видужали, пов'язані з чутливістю ПЛР-тестів, - південнокорейські вчені

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Хоть бы не позорились с такими рекордами, нужно делать минимум на порядок больше.
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30.04.2020 09:39 Відповісти
+1
рекордное количество ПЦР-исследований позволило обнаружить рекордное число заболевших. Боюсь представить что было бы, если бы провели 70 тыс тестирований.
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30.04.2020 09:43 Відповісти
+1
Новина вище. Німечина за сутки 141 тисяча тестів. Дебіли і піаряться по дебільному.
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30.04.2020 10:24 Відповісти
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Хоть бы не позорились с такими рекордами, нужно делать минимум на порядок больше.
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30.04.2020 09:39 Відповісти
Стєпашці пора вручати орден.
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30.04.2020 09:41 Відповісти
рекордное количество ПЦР-исследований позволило обнаружить рекордное число заболевших. Боюсь представить что было бы, если бы провели 70 тыс тестирований.
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30.04.2020 09:43 Відповісти
За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315, - Степанов - Цензор.НЕТ 1336
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30.04.2020 09:43 Відповісти
ужас
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30.04.2020 10:00 Відповісти
Семь миллионов? Поправте цифру
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30.04.2020 09:51 Відповісти
рекордное колличество для нас и позорищно-смешное для нормальных стран
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30.04.2020 09:52 Відповісти
обратите внимание, сколько кацапских троллей работают на сайте. Их цель показывать, что Украина недогосударство, дестабилизировать по всем направлениям: политика, медицина, образование.. Порошенко или Зеленский - не важно. Ты виноват, что хочется мне кушать. Путлеру нужны еще пяток областей, он силами псевдо-патриотов подведет Украину к новому Майдану, скинет Зеленского и оккупирует, то что хотел еще в 2014
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30.04.2020 09:59 Відповісти
То есть, по мнению порохоботов, увеличение числа тестов играет на руку РФ??? Можете как то обосновать свой бред?
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30.04.2020 10:19 Відповісти
нe порохоботов, а патриотов, нe "биндeр", а патриотов, нe фашистов, а патриотов - уяснитe это уже себе, наконец, рашистские тролли. Кстати, "бред" - любимое слово рашистских троллей. Где ты, троль, про тесты увидел в моем посту. За поребрик, в бан, рашик
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30.04.2020 18:21 Відповісти
Мы хотим всем рекордам наши славные дать ЗЕимена!
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30.04.2020 10:00 Відповісти
За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315

значить чекаємо як радо буде влада писати про продовження карантину. і тоді люди їх винесуть)
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30.04.2020 10:02 Відповісти
Министр также отметил, что в следующую среду на заседании правительство поднимет зарплаты работникам лабораторий.Источник: https://censor.net/n3192561

пізднооооо!!!!!!!!!! гниди
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30.04.2020 10:02 Відповісти
Новина вище. Німечина за сутки 141 тисяча тестів. Дебіли і піаряться по дебільному.
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30.04.2020 10:20 Відповісти
Новина вище. Німечина за сутки 141 тисяча тестів. Дебіли і піаряться по дебільному.
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30.04.2020 10:22 Відповісти
Новина вище. Німечина за сутки 141 тисяча тестів. Дебіли і піаряться по дебільному.
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30.04.2020 10:24 Відповісти
молодцы.
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30.04.2020 12:38 Відповісти
 
 