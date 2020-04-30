Ремдесивір буде стандартом у лікуванні COVID-19: він може блокувати вірус, - глава Націнституту інфекційних захворювань США Фауч

Хворі на коронавірус пацієнти, які приймали Ремдесивір, одужували на 30% швидше, ніж ті, хто вживав плацебо. Це перший випадок, коли було продемонстровано чіткий ефект у лікуванні небезпечної недуги.

Про це йдеться в новому масштабному дослідженні, проведеному в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Середній час відновлення таких пацієнтів становив 11 днів.

"Дані показують, що ремдесивір показує чіткий, значний, позитивний ефект у скороченні часу на одужання.. Доведено, що ліки можуть блокувати вірус", – заявив очільник Національного інституту алергії й інфекційних захворювань США Ентоні Фауч.

Крім того, у дослідженні йдеться, що пацієнти з наркотичною залежністю помирали не так часто, хоча різниця у порівнянні зі звичайними хворими невелика. У групі пацієнтів, які вживали Ремдесивір, смертність становила 8% проти 11,6% смертності у групі пацієнтів, які приймали плацебо.

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При цьому науковці зауважили, що повинні побачити повні результати, але якщо ефективність ліків підтвердиться, це буде "фантастичним результатом".

Ремдесивір належить до класу ліків, що впливають на вірус напряму. Він імітує один з чотирьох будівельних блоків РНК і ДНК, поглинається геномом вірусу, замикаючи процес реплікації. Водночас інші вчені погоджуються з першими доказами ефективності препарату, але вони поки не суттєві.

"Ці дані багатообіцяючі й, враховуючи, що у нас ще немає перевірених способів лікування COVID-19, це може призвести до пришвидшеного підтвердження Ремдесивіру для лікування COVID-19. А проте, це також показує, що ці ліки не чарівна куля в цьому контексті", – пояснив головний дослідник пекінського університету Цінхуа Сурок Джавід.



Ремдесивір, який пригнічує фермент, необхідний для реплікації РНК вірусу, експериментально призначався для лікування еболи. В Африці, проте, заявляли, що препарат набагато менш ефективний, ніж лікування моноклональними антитілами. Потім в Китаї і в усьому світі почали повідомляти про ефективність його застосування при COVID-19. У США дозволений для пацієнтів в критичному стані. Розроблено в 2015-му.

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Препарат виготовляє американська компанія Gilead Sciences. Вона веде переговори з Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США щодо схвалення ремдесівіра для лікування COVID-19. Президент США Дональд Трамп уже заявив: "Хочу, щоб вони (FDA) зробили це якомога швидше".

У березні Фауч зазначав, що навіть якщо перші тести на безпеку вакцин пройдуть успішно, "пройде рік-півтора", перш ніж будь-яка з них буде готова до широкого застосування.