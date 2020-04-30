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Новини Коронавірус і карантин
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Ремдесивір буде стандартом у лікуванні COVID-19: він може блокувати вірус, - глава Націнституту інфекційних захворювань США Фауч

Ремдесивір буде стандартом у лікуванні COVID-19: він може блокувати вірус, - глава Націнституту інфекційних захворювань США Фауч

Хворі на коронавірус пацієнти, які приймали Ремдесивір, одужували на 30% швидше, ніж ті, хто вживав плацебо. Це перший випадок, коли було продемонстровано чіткий ефект у лікуванні небезпечної недуги.

Про це йдеться в новому масштабному дослідженні, проведеному в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Середній час відновлення таких пацієнтів становив 11 днів.

"Дані показують, що ремдесивір показує чіткий, значний, позитивний ефект у скороченні часу на одужання.. Доведено, що ліки можуть блокувати вірус", – заявив очільник Національного інституту алергії й інфекційних захворювань США Ентоні Фауч.

Крім того, у дослідженні йдеться, що пацієнти з наркотичною залежністю помирали не так часто, хоча різниця у порівнянні зі звичайними хворими невелика. У групі пацієнтів, які вживали Ремдесивір, смертність становила 8% проти 11,6% смертності у групі пацієнтів, які приймали плацебо.

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При цьому науковці зауважили, що повинні побачити повні результати, але якщо ефективність ліків підтвердиться, це буде "фантастичним результатом".

Ремдесивір належить до класу ліків, що впливають на вірус напряму. Він імітує один з чотирьох будівельних блоків РНК і ДНК, поглинається геномом вірусу, замикаючи процес реплікації. Водночас інші вчені погоджуються з першими доказами ефективності препарату, але вони поки не суттєві.

"Ці дані багатообіцяючі й, враховуючи, що у нас ще немає перевірених способів лікування COVID-19, це може призвести до пришвидшеного підтвердження Ремдесивіру для лікування COVID-19. А проте, це також показує, що ці ліки не чарівна куля в цьому контексті", – пояснив головний дослідник пекінського університету Цінхуа Сурок Джавід.

Ремдесивір, який пригнічує фермент, необхідний для реплікації РНК вірусу, експериментально призначався для лікування еболи. В Африці, проте, заявляли, що препарат набагато менш ефективний, ніж лікування моноклональними антитілами. Потім в Китаї і в усьому світі почали повідомляти про ефективність його застосування при COVID-19. У США дозволений для пацієнтів в критичному стані. Розроблено в 2015-му.

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Препарат виготовляє американська компанія Gilead Sciences. Вона веде переговори з Управлінням з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США щодо схвалення ремдесівіра для лікування COVID-19. Президент США Дональд Трамп уже заявив: "Хочу, щоб вони (FDA) зробили це якомога швидше".

У березні Фауч зазначав, що навіть якщо перші тести на безпеку вакцин пройдуть успішно, "пройде рік-півтора", перш ніж будь-яка з них буде готова до широкого застосування.

Автор: 

карантин (18172) ліки (1335) США (23465) лікування (607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
завтра все сметут с аптек
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30.04.2020 09:53 Відповісти
+2
настал звездный час фармакологических компаний..
каждое, хоть на немного облегчающее симптомы лекарство будет объявлено панацеей (и цены на него взлетят до небес)
потом "вспыхнет" другое, потом третье...а потом пойдут конкурентные разоблачения...и шум в прессе с "сотнями побочных эффектов"...
это бизнес.. главное, чтоб в Минзраве не поддавались на панику и не вбрасывали деньги в закупки чего-то нового,недостаточно проверенного... оставляя на голодном пайке другие категории больных, ждущих, например инсулина или вакцин от столбняка и бешенства...
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30.04.2020 10:01 Відповісти
+2
Его нет в аптеках не то что в Украине, а и в США Он еще не в массовом доступе, а в тестировании и разрешительных документов на его использование.
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30.04.2020 10:03 Відповісти
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завтра все сметут с аптек
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30.04.2020 09:53 Відповісти
Его нет в аптеках не то что в Украине, а и в США Он еще не в массовом доступе, а в тестировании и разрешительных документов на его использование.
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30.04.2020 10:03 Відповісти
Ну прям таки, этому "новому" малоэффективному лекарству от лихорадки Эбола - минимум 5 лет.
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30.04.2020 10:17 Відповісти
погугли, есть и даже цена
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30.04.2020 10:20 Відповісти
Не могу даже представить порядок цифр которые платят за озвучивание очередной панацеи. Главное что практически каждый день новая сенсация с новыми торговыми названиями. Видать нужно успеть отблагодарить все фармкомпании успевшие поучаствовать в создании мировой истерии.
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30.04.2020 09:56 Відповісти
настал звездный час фармакологических компаний..
каждое, хоть на немного облегчающее симптомы лекарство будет объявлено панацеей (и цены на него взлетят до небес)
потом "вспыхнет" другое, потом третье...а потом пойдут конкурентные разоблачения...и шум в прессе с "сотнями побочных эффектов"...
это бизнес.. главное, чтоб в Минзраве не поддавались на панику и не вбрасывали деньги в закупки чего-то нового,недостаточно проверенного... оставляя на голодном пайке другие категории больных, ждущих, например инсулина или вакцин от столбняка и бешенства...
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30.04.2020 10:01 Відповісти
У них "звёздный час" никогда не заканчивался и не закончится, чем старее население, тем больше фармакологии потребляется.
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30.04.2020 13:02 Відповісти
это да! но тут еще и пандемия с неизведанными тропами...
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30.04.2020 13:04 Відповісти
СH₃СH₂OH
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30.04.2020 10:02 Відповісти
ЕТА аНО л
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30.04.2020 10:04 Відповісти
В случае с «Ремдесивиром» цена пока еще неизвестна. Но можно предположить, что она хоть и не будет столь велика, как в случае с лекарством от гепатита, но тоже весьма значительна. Инвесторы https://investorplace.com/2020/04/gilead-gild-stock-hopes-remdesivir-coronavirus/ рассчитывают на доход от применения препарата за время пандемии коронавируса в размере 2,5 млрд долларов. Учитывая, что генеральный директор компании Daniel O'Day сообщил на днях, что к октябрю планируется произвести 500 тысяч, а к концу года - миллион курсов «Ремдесивира», то легко подсчитать, что цена за один будет исчисляться тысячами долларов. С начала февраля акции Gilead Sciences на нью-йоркской бирже NASDAQ выросли с 65 долларов до 75.
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30.04.2020 10:04 Відповісти
Кроме того, в исследовании говорится, что пациенты с наркотической зависимостью умирали не так часто, хотя разница в сравнении с обычными больными небольшая.Источник: https://censor.net/n3192565 (с) Так наркота уменьшает шансы умерет от короны?
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30.04.2020 10:12 Відповісти
Смертность в 11.6% среди тех кто не принимал лекарство, и смертность в 8% среди тех кто принимал лекарство. Это даже не лекарство, а очередная дорогостоящая пустышка.
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30.04.2020 10:25 Відповісти
То есть по логике это лекарство будут прописывать в комбинации с кокаином. Для уменьшения побочных эффектов.
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30.04.2020 10:52 Відповісти
выздоравливали на 30% быстрее, Это первый случай, когда был продемонстрирован четкий эффект..

30% - это четкий эффект??? Не смешите...
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30.04.2020 12:17 Відповісти
 
 