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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина за тиждень збільшила кількість ПЛР-тестів удвічі - до 141 тис. на добу

Німеччина за тиждень збільшила кількість ПЛР-тестів удвічі - до 141 тис. на добу

Німецькі лабораторії збільшили свої можливості щодо тестування на коронавірус до 141 815 ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) на день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на дані Інституту Роберта Коха (RKI).

Це означає, що національні лабораторії можуть проводити 860 494 тести на тиждень, зазначає RKI. Ця кількість пов'язана з тим, що не всі лабораторії працюють сім днів на тиждень. Утім, це вдвічі більше, ніж минулого тижня, коли в німецьких лабораторіях було проведено лише 467 137 тестів.

Німеччина заявила, що екстенсивне тестування є ключовим чинником в її стратегії боротьби з COVID-19 і послаблення деяких карантинних обмежень.

Німеччина 30 квітня повідомила про 1478 нових випадків і 173 смертельні випадки за останні 24 години, згідно з RKI.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київські лабораторії часто не встигають обробляти тести на коронавірус за 48 годин, - КМДА

В Україні за попередню добу провели рекордну кількість досліджень - 7315.

Автор: 

Німеччина (7496) карантин (18172) тестування (457) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Что еще раз доказывает: "нет тестов - нет проблем"
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30.04.2020 09:59 Відповісти
За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315, то есть в 20 раз меньше чем в Германии.
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30.04.2020 10:13 Відповісти
Интересно:сколько лабораторий проводят тесты на коронавирус в Германи?.Как успевают столько тестов провести?
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30.04.2020 11:06 Відповісти
Там використовують дорогі тест-системи, зі значно вищою продуктивністю
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30.04.2020 13:18 Відповісти
Значит появятся десятки тысяч новых зараженных. Если бы делали миллион тестов в день, то соответственно было бы сотни тысяч.
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30.04.2020 10:00 Відповісти
В Украине 7 000 тестов. Рекордное количество.
В Германии 70 000 и планируют удвоить до 141 000.

Стоит ли говорить о достоверности сведений по количеству заболевших?
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30.04.2020 10:04 Відповісти
Меньше тестов - меньше больных.
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30.04.2020 10:15 Відповісти
Наши 7000 выглядят просто смешно....
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30.04.2020 10:04 Відповісти
Заразившихся подавляющее большинство и ничего с этим не поделать. Британцы это предполагали поэтому борьба с короновирусом носила больше декларативный характер. Что бы не выедали джентельменам мозг бывшие партнеры по ЕС. Теперь нация имеет иммунитет без тех тотальных издержек которые получили другие европейцы.
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30.04.2020 10:15 Відповісти
 
 