Німеччина за тиждень збільшила кількість ПЛР-тестів удвічі - до 141 тис. на добу

Німецькі лабораторії збільшили свої можливості щодо тестування на коронавірус до 141 815 ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) на день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на дані Інституту Роберта Коха (RKI).

Це означає, що національні лабораторії можуть проводити 860 494 тести на тиждень, зазначає RKI. Ця кількість пов'язана з тим, що не всі лабораторії працюють сім днів на тиждень. Утім, це вдвічі більше, ніж минулого тижня, коли в німецьких лабораторіях було проведено лише 467 137 тестів.

Німеччина заявила, що екстенсивне тестування є ключовим чинником в її стратегії боротьби з COVID-19 і послаблення деяких карантинних обмежень.

Німеччина 30 квітня повідомила про 1478 нових випадків і 173 смертельні випадки за останні 24 години, згідно з RKI.

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