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Степанов: відкриття продовольчих ринків важливе для економіки, інший бізнес плануємо відкривати з 11 травня
Відкриття продовольчих ринків важливе для економіки України, відкриття іншого бізнесу планується після 11 травня.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.
"Відкриття продовольчих ринків - дуже важливий крок. Ринки, на яких продається близько 70% сільськогосподарської продукції, - дуже важливі для економіки і для цін на ці продукти. Ми знайшли спосіб, як їх відкрити, щоб не було поширення коронавірусної хвороби. Що стосується решти бізнесу - плануємо відкривати з 11 травня", - сказав міністр.
Топ коментарі
+10 саша паламарчук
показати весь коментар30.04.2020 10:04 Відповісти Посилання
+10 Сірий
показати весь коментар30.04.2020 10:07 Відповісти Посилання
+8 Apa6ecka
показати весь коментар30.04.2020 10:08 Відповісти Посилання
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Усі інші ринки міста зачинені.
Очень мудрое решение!
И при открытии рынков и при избрании Президентов.