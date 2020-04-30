Степанов: відкриття продовольчих ринків важливе для економіки, інший бізнес плануємо відкривати з 11 травня

Відкриття продовольчих ринків важливе для економіки України, відкриття іншого бізнесу планується після 11 травня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Відкриття продовольчих ринків - дуже важливий крок. Ринки, на яких продається близько 70% сільськогосподарської продукції, - дуже важливі для економіки і для цін на ці продукти. Ми знайшли спосіб, як їх відкрити, щоб не було поширення коронавірусної хвороби. Що стосується решти бізнесу - плануємо відкривати з 11 травня", - сказав міністр.

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