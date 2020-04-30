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Новини Убивство Гандзюк
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За позовом батька Гандзюк заарештували рахунки нардепа Ківи: він зобов'язаний спростувати свій наклеп

За позовом батька Гандзюк заарештували рахунки нардепа Ківи: він зобов'язаний спростувати свій наклеп

На виконання рішення Солом'янського райсуду Києва за позовом батька активістки Катерини Гандзюк держвиконавець прийняв постанову про накладення арешту на грошові кошти нардепа Іллі Ківи для забезпечення сплати судового збору

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє юридична компанія "Міллер", яка раніше від імені батька активістки подала позов про захист честі і гідності Катерини Гандзюк.

"Народний депутат України Ілля Кива безпідставно звинуватив Катерину Гандзюк в корупції, що не відповідає дійсності. 26 червня 2019 року Солом’янський районний суд м. Києва задовольнив позов батька Катерини Гандзюк до Іллі Киви та ТОВ "Голдберрі" про захист честі, гідності, ділової репутації та зобов`язання спростувати недостовірну інформацію", - йдеться в повідомленні.

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Рішенням Солом'янського районного суду м.Києва:

  1. Визнано недостовірною інформацію, поширену 02 жовтня 2018 року Кивою І.В. в ефірі телеканалу "Еспресо. TV" наступного змісту: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".
    2. Зобов`язано Киву спростувати недостовірну інформацію, шляхом повідомлення в ефірі телеканалу "Еспресо. TV" про те, що поширена інформація не відповідає дійсності.
    3. Зобов’язано стягнути з Киви на користь Гандзюка Віктора Михайловича судовий збір у розмірі 1409,60 грн.

22 квітня 2020 року на виконання рішення Солом’янського районного суду м. Києва державним виконавцем Дніпровського районного відділу ДВС у м. Києві ухвалено постанову про накладення арешту на кошти Іллі Володимировича для забезпечення сплати судового збору.

У разі невиконанні іншої частини рішення суду до Киви будуть застосовані заходи, передбачені ст. 63 Закону України "Про виконавче провадження", у вигляді штрафу, а потім і відкриття кримінального провадження.

"Таким чином, якщо Ілля Кива не виконає рішення суду у повній мірі, до органу досудового розслідування буде повідомлено про вчинення останнім кримінального правопорушення у відповідності зі ст. 382 КК України. Ілля Ківа повинен відповісти за свої слова проти Катерини Гандзюк", - зазначили юристи.

За позовом батька Гандзюк заарештували рахунки нардепа Ківи: він зобовязаний спростувати свій наклеп 01

Автор: 

Кива Ілля (377) Гандзюк Катерина (549)


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Топ коментарі
+17
цього гандона ківу треба було ще на кримблокаді утілізувати..
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30.04.2020 10:15 Відповісти
+9
Как это причем, оно тоже на всю голову больное!
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30.04.2020 10:43 Відповісти
+6
Кива выручал своего поддельника мангера. А не пара ли зачистить украинскую власть от инородцев и иноверцев?
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30.04.2020 10:34 Відповісти
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А причем здесь Кива?
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30.04.2020 10:17 Відповісти
ну так, разговор хотел поддержать. Ещё что нибудь?
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30.04.2020 10:22 Відповісти
Как это причем, оно тоже на всю голову больное!
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30.04.2020 10:43 Відповісти
цього гандона ківу треба було ще на кримблокаді утілізувати..
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30.04.2020 10:15 Відповісти
Обязано взыскать с Киви

==
так он овощ или фрукт?
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30.04.2020 10:20 Відповісти
Говоряща мавпа.
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30.04.2020 12:22 Відповісти
Невже сій примат опиниться в достойному середовищі?
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30.04.2020 10:21 Відповісти
Так он же герой революции.
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30.04.2020 10:23 Відповісти
Яйцедрок ...так точнее.
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30.04.2020 10:26 Відповісти
Олигофрен
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30.04.2020 10:27 Відповісти
Тарчок.
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30.04.2020 10:28 Відповісти
Ну да, приход ловит, яйца чешет.
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30.04.2020 10:31 Відповісти
сосіалісти=фашисти та Ж*камунякі такі як кива ДужЕ відрізняються від Л Ю Д Е Й
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30.04.2020 10:34 Відповісти
Кива выручал своего поддельника мангера. А не пара ли зачистить украинскую власть от инородцев и иноверцев?
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30.04.2020 10:34 Відповісти
Кива тоже из "актывистив". Такие же и Гандзюк убили, такие же и за нее вступаются
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30.04.2020 10:52 Відповісти
счета???
это наверное по 100 тыс.с фуры в зоне АТО??
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30.04.2020 11:03 Відповісти
1409 грн. судового збору! Це ж скільки треба відкладати з депутатської зарплати, щоб її сплатити, хоч гуманітарку дали, чи депутати скинулися б.
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30.04.2020 11:04 Відповісти
а с Ляшками только так и поступать...
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30.04.2020 11:17 Відповісти
Кива - ******** ЖИВОТНОЕ (((((((
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30.04.2020 11:18 Відповісти
до...здівся мудак авакінський, тварина зі справкою дебіла від психіатра..
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30.04.2020 12:54 Відповісти
 
 