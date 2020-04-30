За позовом батька Гандзюк заарештували рахунки нардепа Ківи: він зобов'язаний спростувати свій наклеп

На виконання рішення Солом'янського райсуду Києва за позовом батька активістки Катерини Гандзюк держвиконавець прийняв постанову про накладення арешту на грошові кошти нардепа Іллі Ківи для забезпечення сплати судового збору

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє юридична компанія "Міллер", яка раніше від імені батька активістки подала позов про захист честі і гідності Катерини Гандзюк.

"Народний депутат України Ілля Кива безпідставно звинуватив Катерину Гандзюк в корупції, що не відповідає дійсності. 26 червня 2019 року Солом’янський районний суд м. Києва задовольнив позов батька Катерини Гандзюк до Іллі Киви та ТОВ "Голдберрі" про захист честі, гідності, ділової репутації та зобов`язання спростувати недостовірну інформацію", - йдеться в повідомленні.

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Рішенням Солом'янського районного суду м.Києва:

Визнано недостовірною інформацію, поширену 02 жовтня 2018 року Кивою І.В. в ефірі телеканалу "Еспресо. TV" наступного змісту: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".

2. Зобов`язано Киву спростувати недостовірну інформацію, шляхом повідомлення в ефірі телеканалу "Еспресо. TV" про те, що поширена інформація не відповідає дійсності.

3. Зобов’язано стягнути з Киви на користь Гандзюка Віктора Михайловича судовий збір у розмірі 1409,60 грн.

22 квітня 2020 року на виконання рішення Солом’янського районного суду м. Києва державним виконавцем Дніпровського районного відділу ДВС у м. Києві ухвалено постанову про накладення арешту на кошти Іллі Володимировича для забезпечення сплати судового збору.

У разі невиконанні іншої частини рішення суду до Киви будуть застосовані заходи, передбачені ст. 63 Закону України "Про виконавче провадження", у вигляді штрафу, а потім і відкриття кримінального провадження.

"Таким чином, якщо Ілля Кива не виконає рішення суду у повній мірі, до органу досудового розслідування буде повідомлено про вчинення останнім кримінального правопорушення у відповідності зі ст. 382 КК України. Ілля Ківа повинен відповісти за свої слова проти Катерини Гандзюк", - зазначили юристи.