Степанов закликав українців залишатися вдома на травневі свята: "Для нас дуже важливо уникнути піку захворюваності"
МОЗ закликало українців залишатися вдома на травневі свята і дотримуватися карантину.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.
Степанов зазначив, що для гарної статистики потрібно залишитися вдома на свята.
"Я прошу вас залишатися вдома на травневі свята, я прошу вас дотримуватися карантину. Я дуже хочу, щоб вранці, коли я зачитую статистику, щоб у нас було 0 хворих і 0 померлих. Заради цього закликаю вас залишатися вдома", - зазначив він.
"Для нас дуже важливо уникнути піку захворюваності. Поки нам це вдається зробити завдяки карантинним заходам. Якщо ми і далі будемо прислухатися до вірусологів, епідеміологів, експертів, які розробляють ці заходи, ми зможемо уникнути піку захворюваності, коли система охорони здоров'я може не впоратися з потоком хворих", - сказав він.
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Жартую, звичайно. А ось щодо "що тєрять" - так не заради економії грошей сидять на карантині. Самі вже чекаємо з нетерпінням, коли воно скінчиться.
До речі, майже всі протоколи суди завертають.
Дерева побілили, стовпи що біля двору - також.
А на травневі свята - сажатимем картоплю і вечером жаритимем шашлик у дворі. Отак і сяткуватимем Перше Травня.
власти пофиг на граждан , главное показать власть да бабла поднять на респираторах
сейчас они называются по дебильному - противовакцинная маска