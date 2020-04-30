Степанов закликав українців залишатися вдома на травневі свята: "Для нас дуже важливо уникнути піку захворюваності"

МОЗ закликало українців залишатися вдома на травневі свята і дотримуватися карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Степанов зазначив, що для гарної статистики потрібно залишитися вдома на свята.

"Я прошу вас залишатися вдома на травневі свята, я прошу вас дотримуватися карантину. Я дуже хочу, щоб вранці, коли я зачитую статистику, щоб у нас було 0 хворих і 0 померлих. Заради цього закликаю вас залишатися вдома", - зазначив він.

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"Для нас дуже важливо уникнути піку захворюваності. Поки нам це вдається зробити завдяки карантинним заходам. Якщо ми і далі будемо прислухатися до вірусологів, епідеміологів, експертів, які розробляють ці заходи, ми зможемо уникнути піку захворюваності, коли система охорони здоров'я може не впоратися з потоком хворих", - сказав він.