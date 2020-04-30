Вранці в Харкові посеред вулиці затримали оголену жінку, яка несла в пакеті відрізану голову, - поліція. ФОТО 18+
Сьогодні вранці в Харкові затримали жінку, яка оголеною йшла вулицями міста, а в руках тримала пакет з відрізаною жіночою головою. УВАГА! Матеріал не рекомендується до перегляду особам зі слабкою психікою, неповнолітнім та вагітним!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.
"30 квітня близько 06:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Полтавський шлях йде оголена жінка. Виїздом на місце події поліцейські виявили громадянку в неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому була відрізана жіноча голова.
Будь-що пояснювати та розповідати працівникам поліції жінка відмовилася. Для з’ясування обставин події її доставлено до Холодногірського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 30 квітня о 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем мешкання в сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. Чоловік мешкає у будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її донькою.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції.
Інформацію про ці події зареєстровано в журналах обліку територіальних підрозділів поліції. Усі обставини встановлюються.
Будь ласка, зачекайте...
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Ця дівчина вбила свою маму, відрізала голову, винесла в сумці ще й поцілувала (відрізану голову) перед товаришем, витягла мізки... детальніше тут
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8079461/Daughter-36-cut-73-year-old-mothers-head-knife-scissors.html Pictured: Daughter, 36, 'who cut off her 73-year-old mother's head with knife and scissors before storing it in carrier bag and taking it out to kiss in front of family friend'
в расее єсть Єврейська автономія, але там окромя китайців, мабуть жодного, з земель Моісея.
Мабуть такі як ти робе що хоче, а у отриманому смітті звинівачує Бога.
Що тобі ще неясно?
З психічними ситуація інша, але тримати людей проти іх волі у психлікарнях Конституція не дозволяє, особливо як що до цього вони ще нічого кримінального не зробили.
ЗЕлень, лікуй. Ви нас зробили ще раз, грьобані ублюдки!!!
але як з правами інших людей, що ще не здуріли остаточно в цьому скаженому світі? потрібно ж щось робити з небезпечно скаженими людьми...
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
Він просто становиться твариною - у часи французської революції коли у Франції на три роки заборонили Біблію і Божий закон такі речи коїлись повсякчсано, включаючи канібалізм і пиття людської крови, люмпен наводив "порядки" над тим кого вважав винними у своїх проблемах, через три роки сатанинського кровопролиття влада Франція зняла заборону закону Божого і Біблії яку до цього палили у вогнищах і подібне сатанинство закінчилось.
Україна потребує не ставлення свічок і свячення пасок у церквах, а знакомство і вивчення Божих заповідей.