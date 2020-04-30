Вранці в Харкові посеред вулиці затримали оголену жінку, яка несла в пакеті відрізану голову, - поліція. ФОТО 18+

Сьогодні вранці в Харкові затримали жінку, яка оголеною йшла вулицями міста, а в руках тримала пакет з відрізаною жіночою головою. УВАГА! Матеріал не рекомендується до перегляду особам зі слабкою психікою, неповнолітнім та вагітним!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харківській області.

"30 квітня близько 06:00 до Холодногірського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вулицею Полтавський шлях йде оголена жінка. Виїздом на місце події поліцейські виявили громадянку в неадекватному стані. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет, в якому була відрізана жіноча голова.

Будь-що пояснювати та розповідати працівникам поліції жінка відмовилася. Для з’ясування обставин події її доставлено до Холодногірського відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 30 квітня о 8:25 зі служби "102" до Дергачівського відділу поліції надійшла інформація про звернення 40-річного мешканця села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем мешкання в сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. Чоловік мешкає у будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її донькою.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дергачівського відділу поліції.

Інформацію про ці події зареєстровано в журналах обліку територіальних підрозділів поліції. Усі обставини встановлюються.