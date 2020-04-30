Степанов закликав громадян не ходити на мітинги, щоб не заразитися коронавірусом

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через поширення коронавірусу відвідування мітингів є небезпечним для здоров'я його учасників та їхніх близьких.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ви ходите на мітинги або починаєте порушувати карантин, подумайте не тільки про себе - подумайте про рідних і близьких, яких ви можете інфікувати, заразившись на тих чи інших заходах", - сказав Степанов.

Він також порадив подумати про "маму і тата", які можуть перебувати в групі ризику або за віком, або за наявністю хронічних захворювань.

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