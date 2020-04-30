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Степанов закликав громадян не ходити на мітинги, щоб не заразитися коронавірусом

Степанов закликав громадян не ходити на мітинги, щоб не заразитися коронавірусом

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через поширення коронавірусу відвідування мітингів є небезпечним для здоров'я його учасників та їхніх близьких.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ви ходите на мітинги або починаєте порушувати карантин, подумайте не тільки про себе - подумайте про рідних і близьких, яких ви можете інфікувати, заразившись на тих чи інших заходах", - сказав Степанов.

Він також порадив подумати про "маму і тата", які можуть перебувати в групі ризику або за віком, або за наявністю хронічних захворювань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов закликав українців залишатися вдома на травневі свята: "Для нас дуже важливо уникнути піку захворюваності"

Автор: 

мітинг (755) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
для депутатів і урядавців не небезпечно ходити в ресторан тищенка?
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30.04.2020 10:22 Відповісти
+23
Так у вас все 5 лет будет карантин и пандемия! Вы не принимайте хрени всякой и митингов не будет. Всех во власти и будущих кандидатов на обязательные комиссии психиатрические!
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30.04.2020 10:23 Відповісти
+21
стєпанов, ти дивись, щоб через деякий час не стало небезпечним вам виходити з власних кабінетів..
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30.04.2020 10:23 Відповісти
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для депутатів і урядавців не небезпечно ходити в ресторан тищенка?
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30.04.2020 10:22 Відповісти
Так у вас все 5 лет будет карантин и пандемия! Вы не принимайте хрени всякой и митингов не будет. Всех во власти и будущих кандидатов на обязательные комиссии психиатрические!
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30.04.2020 10:23 Відповісти
стєпанов, ти дивись, щоб через деякий час не стало небезпечним вам виходити з власних кабінетів..
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30.04.2020 10:23 Відповісти
а що,якісь добрі люди дозволили травневі мітинги під час карантину?
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30.04.2020 10:25 Відповісти
Даже пока в парки и на берег моря не разрешили. Штраф 17000. А пусть приходят : с каждого штраф-какой доход в казну города! И как раз с того, кого надо! 👏👏👏
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30.04.2020 10:33 Відповісти
Янукович вон тоже штрафовал! И где он?
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30.04.2020 10:37 Відповісти
Боїтесь суки? Правильно.
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30.04.2020 10:26 Відповісти
За твоих родителей боится. Это правильно?
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30.04.2020 10:29 Відповісти
Він боїться за моїх батьків? Ти їбанутий?
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30.04.2020 10:59 Відповісти
серьезно?
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30.04.2020 10:27 Відповісти
я правильно понимаю - теперь для поддержания теории на практике граждан будут пытаться максимально заразить на митингах?...
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30.04.2020 10:30 Відповісти
На данном этапе карантин главное оружие антинародной власти барыг, мародёров, коррупционеров, казнокрадов, то бишь олигархов-паразитов проти народа.
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30.04.2020 10:31 Відповісти
Та нет, они все толпой пойдут не на митинг а на рынки ( не вижу совершенно разницы)
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30.04.2020 10:31 Відповісти
На рынки пойдут за едой🍖, а на митинг 1мая - опиум для народа🔫💉.
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30.04.2020 10:37 Відповісти
Гдето я это слышал! А вспомнил во времена Януковича министр здравохранения призывал!
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30.04.2020 10:36 Відповісти
Стоп-стоп , Степанов , а как-же "Велюровский штаб" ? Слугам Урода можно сходки делать , а народу нет ? .... Давайте хотя-бы по очереди .
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30.04.2020 10:36 Відповісти
спалити накуй цей велюр, може до декого тоді дійде.
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30.04.2020 11:35 Відповісти
А в ВР можно ходить? В "Эпицентр"? В "АТБ"? В "Велюр"? А холопам - сидеть дома, а то вирус нападет.
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30.04.2020 10:38 Відповісти
Це він про "дідів на палках"? Тоді, так. "Нефиг шастать"
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30.04.2020 10:44 Відповісти
Степанов старый налоговик, он руководил налоговой инспекцией Украины в 2004 году
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30.04.2020 10:50 Відповісти
беги вава беги
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30.04.2020 10:55 Відповісти
які ж ви гидкі ублюдки.
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30.04.2020 11:09 Відповісти
Когда мне очень долго сверлят дырку в голове на тему, что я должен бесконечно принимать плевки от власти ради кого-то там, я начинаю ненавидеть этого кого-то там вместе в зебильной властью.
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30.04.2020 11:10 Відповісти
та вони там ******. Тільки пустять громадський транспорт, на всі **** мітинги буду ходити проти цих довбойобів. Раніше я ходив тільки на великі, а тепер буду на всі. Заїбали. Можете сцяти своїм виборця, а мені в очі сцяти не треба.
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30.04.2020 11:32 Відповісти
А ви не змушуйте людей це робити...
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30.04.2020 11:40 Відповісти
Призываем депутатов и чинуш не ходить в ВР, АП, министерства и т.д. что бы.......
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30.04.2020 11:43 Відповісти
на час карантину у всіх депутатів і чинуш забрати зарплату! всерівно живуть не на зарплату!
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30.04.2020 12:02 Відповісти
Вообще выходя из дому, есть 50% вероятность, что на голову вам тут же упадет кирпич.
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30.04.2020 12:48 Відповісти
Богатирьова теж казала, що на Майдані можна підхопити різні віруси. Степанов йде по її стопах.
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30.04.2020 22:16 Відповісти
 
 