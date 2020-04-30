"Ми здолали кризу браку засобів захисту в лікарнях": В ОП повідомили про прибуття в Україну з Китаю 25-го літака з медичною допомогою

В Україну прибув з Китаю 25-й літак з медичною допомогою для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, прийшли близько 50 тис. щитків для обличчя та масок.

"Ми перемогли кризу браку засобів захисту в лікарнях. Надалі всі закупівлі здійснюватиме МОЗ. Надалі допомогу будуть доставляти як і літаками, так і морем, поїздами", - заявив Тимошенко.

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