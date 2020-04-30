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"Ми здолали кризу браку засобів захисту в лікарнях": В ОП повідомили про прибуття в Україну з Китаю 25-го літака з медичною допомогою
В Україну прибув з Китаю 25-й літак з медичною допомогою для боротьби з коронавірусом COVID-19.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, прийшли близько 50 тис. щитків для обличчя та масок.
"Ми перемогли кризу браку засобів захисту в лікарнях. Надалі всі закупівлі здійснюватиме МОЗ. Надалі допомогу будуть доставляти як і літаками, так і морем, поїздами", - заявив Тимошенко.
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Топ коментарі
+41 Лео Кот
показати весь коментар30.04.2020 10:25 Відповісти Посилання
+38 Валерій Atman
показати весь коментар30.04.2020 10:23 Відповісти Посилання
+24 Mganga Zambezi
показати весь коментар30.04.2020 10:27 Відповісти Посилання
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свинарчувакские вывезли, Зе и команда привезли.
Немного запаздываешь,обнови методичьку,Свинарчук при ЗЕле чувствует себя хорошо.
на, вот прочти само себе о себе: "Ольгинский ЗЕбот?
Немного запаздываешь, обнови методичьку, Свинарчук при ЗЕле чувствует себя хорошо."