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Новини Коронавірус і карантин
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"Ми здолали кризу браку засобів захисту в лікарнях": В ОП повідомили про прибуття в Україну з Китаю 25-го літака з медичною допомогою

В Україну прибув з Китаю 25-й літак з медичною допомогою для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, прийшли близько 50 тис. щитків для обличчя та масок.

"Ми перемогли кризу браку засобів захисту в лікарнях. Надалі всі закупівлі здійснюватиме МОЗ. Надалі допомогу будуть доставляти як і літаками, так і морем, поїздами", - заявив Тимошенко.

Також читайте: Кризовий етап з постачанням медзасобів пройдено, лікарі захищені на місяць вперед, - заступник голови ОП Тимошенко

Новина оновлюється ...

Автор: 

карантин (18172) Китай (4718) літак (2971) Тимошенко Кирило (558) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+41


В ОП сообщили о прибытии в Украину из Китая 25-го самолета с медпомощью: "Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах" - Цензор.НЕТ 4539

В ОП сообщили о прибытии в Украину из Китая 25-го самолета с медпомощью: "Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах" - Цензор.НЕТ 6847
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30.04.2020 10:25 Відповісти
+38
І все це Ви можете купити в Епіцентрі!!!!!
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30.04.2020 10:23 Відповісти
+24
В ОП сообщили о прибытии в Украину из Китая 25-го самолета с медпомощью: "Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах" - Цензор.НЕТ 7506
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30.04.2020 10:27 Відповісти
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З приводу "пабєди" пропоную організувати парад в Епіцентрі з клоунами і дресированими собачками.
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30.04.2020 11:16 Відповісти
ДеЗентерія хвороба небезпечна, вона повзуче винищує усе, повертає у старі часи бескарності і свавілля товстосумів - її лікують локалізацією.
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30.04.2020 11:22 Відповісти
молодцы, всё верно.
свинарчувакские вывезли, Зе и команда привезли.
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30.04.2020 12:09 Відповісти
Ольгинский ЗЕбот?
Немного запаздываешь,обнови методичьку,Свинарчук при ЗЕле чувствует себя хорошо.
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30.04.2020 12:24 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на, вот прочти само себе о себе: "Ольгинский ЗЕбот?
Немного запаздываешь, обнови методичьку, Свинарчук при ЗЕле чувствует себя хорошо."
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30.04.2020 12:30 Відповісти
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