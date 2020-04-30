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Новини Коронавірус і карантин
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Центральний парк шведського Лунда устелять курячим послідом, щоб запобігти масовим гулянням у Вальпургієву ніч

Центральний парк шведського Лунда устелять курячим послідом, щоб запобігти масовим гулянням у Вальпургієву ніч

У центральному парку шведського міста Лунда розкидають курячий послід, щоб не дати натовпу зібратися на фестиваль з нагоди Вальпургієвої ночі.

Про це пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що десятки тисяч людей зазвичай з'їжджаються в це місто, щоб відсвяткувати Вальпургієву ніч, яка відзначається по всій Скандинавії.

Але цього року чиновники через спалах коронавірусу хочуть не допустити цього. Ускладнюється все тим, що у Швеції офіційно не запроваджено карантин.

"Ми отримуємо можливість удобрити газони, і водночас вони смердітимуть, і тому буде не так приємно сидіти там і пити пиво", - заявив газеті Sydsvenskan голова комітету з довкілля місцевої ради Густав Лундблад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеція через лібералізм із карантином має вже 900 загиблих. Для нас вона не приклад для наслідування, - Геращенко

Автор: 

карантин (18172) Швеція (969) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
ааааа-ха-ха ! молодцы!!!! класс идея!!!
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30.04.2020 10:35 Відповісти
+5
сторонники дурантинов - засранцы и копрофилы!
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30.04.2020 10:36 Відповісти
+5
Чесно кажучи, не дуже, можна знищити парк таким чином, певне міський житель приймав рішення.
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30.04.2020 10:43 Відповісти
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ааааа-ха-ха ! молодцы!!!! класс идея!!!
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30.04.2020 10:35 Відповісти
Чесно кажучи, не дуже, можна знищити парк таким чином, певне міський житель приймав рішення.
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30.04.2020 10:43 Відповісти
я теж подумав про "передоз" добрива...(тим паче якщо смердить - то значить неперепрівше)))
але можливо вони розкладуть його кучками... тільки для сморіду, а не на самий газон - бо послід випалить його назовсім...
але, погодьтесь - ідея класна!!!!
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30.04.2020 11:07 Відповісти
...а лавки слід поквецяти тавотом
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30.04.2020 12:01 Відповісти
сторонники дурантинов - засранцы и копрофилы!
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30.04.2020 10:36 Відповісти
Колись наш завхоз перед новим роком ялинки на території гімном обмазувала..щоб не спіонерілі..
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30.04.2020 10:40 Відповісти
а у нас лампочку в подъезде чьтоб не выкрутили гавном обмазывали
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30.04.2020 10:44 Відповісти
Одразу дві корисні справи: і лямпочка на місці, і повітря дезодороване
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30.04.2020 10:59 Відповісти
Курячки швидко вивітрюються, та й парк шкода, велика кількість спалить флору.
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30.04.2020 10:41 Відповісти
так що, тре ьзапропонувати ляшку обмазати ресторацію колі-котлєти лайном? От тоді там точно буде повний карантин..
А там можна і опу теж обмазати. Це ж цілком природньо: опа повинна пахнути лайном))
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30.04.2020 10:43 Відповісти
Дебилизм.
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30.04.2020 10:45 Відповісти
хуже дебилизма только дебилизм перерастаемый в зебилизм. Наша бубочка и министр Шморгаль могут позаимствовать только самые жесткие меры по карантину из опыта других стран
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30.04.2020 10:46 Відповісти
Ну, наших би це не зупинило. Та й на всі парки гівна не напасешся.
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30.04.2020 10:46 Відповісти
Чем опасен куриный помет.
Свежий помёт очень сильно окисляет почву, угнетает микроорганизмы и гумус, нарушая её естественную экосистему биоценоза. ... Куриный помёт содержит значительное количество жизнеспособных семян сорняков, яиц и личинок гельминтов, возбудителей инфекционных болезней (сальмонелл, стафилококков, энтерококков).
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30.04.2020 10:47 Відповісти
Раз в рік і москаль правду каже.
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30.04.2020 10:56 Відповісти
Какая зрада пропала, а раньше на Швецию ссылались до тех пор, пока там недавно стали проверять на короновирус не только тех, у кого затруднённое дыхание...
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30.04.2020 10:55 Відповісти
А тех, у кого ЧДД менее 20, сатурация более 95% и нет симптомов ОРВИ, проверять и не нужно. Большинство переболевает бессимптомно или с минимальными симптомами, атипичная пневмония встречается очень редко.
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30.04.2020 11:08 Відповісти
Откуда научные данные? Можно ссылку увидеть?
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30.04.2020 11:14 Відповісти
Китай официально признал, что "на сегодняшний день" симптомы демонстрируют не более 20% из инфицированных. Ми Фэн, представитель их госкомиссии по вопросам здоровья, рассказал об этом на брифинге полмесяца назад. На этом они и строили свою статистику, записывая в больные только тех, у кого есть симптомы.

Грубо говоря, если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких "ВИЧ протоколов" , никакого "китайского опыта", то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче.
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30.04.2020 11:23 Відповісти
Меня не интересуют данные от политиков, я доверяю информации от учёных.
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30.04.2020 11:38 Відповісти
А вот и зря, потому что рецензирование статей о COVID-19 временно отменили, и потому в уважаемые ранее журналы полился такой мусор, что раньше побоялись бы публиковать из-за риска разгромной критики от рецензента и конца научной карьеры.
А медчиновникам самого Китая, которые имели прямое отношение к сбору статистики, доверять как раз стоит. Иногда, когда они все же решаются сказать правду
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30.04.2020 11:53 Відповісти
Это с каких пор политики дают более достоверные данные, чем учёные?

Кто дал рецензию, без рецензии, что в научные журналы полился мусор?
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30.04.2020 11:56 Відповісти
За бессимптомников можно только порадоваться, но они способны заражать других людей, которые могут оказаться не такими устойчивыми к вирусу.
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30.04.2020 12:41 Відповісти
Теперь понятно, почему в садовых супермаркетах лежат целые палеты курячего помета, а коровий и лошадиный навоз раскупили. 2 кг гранул из коровьих лепешек - 2.5 евро
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30.04.2020 11:14 Відповісти
Геніально!
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30.04.2020 11:46 Відповісти
Ну, до такого я не додумался, а вот скосить нахрен все тюльпаны там от селфи-делателей идея была!

Центральний парк шведського Лунда устелять курячим послідом, щоб запобігти масовим гулянням у Вальпургієву ніч - Цензор.НЕТ 3229
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30.04.2020 12:14 Відповісти
вот из-за таких нечестивцев и https://www.bbc.com/ukrainian/features-52441559?fbclid=************************************************************* гнев Божий на всех
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30.04.2020 12:47 Відповісти
Эх, надо было московские храмы перед Пасхой дерьмом обмазать!
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30.04.2020 13:30 Відповісти
Хорошо бы в раде все говном завалить... можно не только куриным...
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30.04.2020 15:42 Відповісти
 
 