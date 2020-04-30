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Центральний парк шведського Лунда устелять курячим послідом, щоб запобігти масовим гулянням у Вальпургієву ніч
У центральному парку шведського міста Лунда розкидають курячий послід, щоб не дати натовпу зібратися на фестиваль з нагоди Вальпургієвої ночі.
Про це пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що десятки тисяч людей зазвичай з'їжджаються в це місто, щоб відсвяткувати Вальпургієву ніч, яка відзначається по всій Скандинавії.
Але цього року чиновники через спалах коронавірусу хочуть не допустити цього. Ускладнюється все тим, що у Швеції офіційно не запроваджено карантин.
"Ми отримуємо можливість удобрити газони, і водночас вони смердітимуть, і тому буде не так приємно сидіти там і пити пиво", - заявив газеті Sydsvenskan голова комітету з довкілля місцевої ради Густав Лундблад.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар30.04.2020 10:35 Відповісти Посилання
+5 Поедатель Зябликов
показати весь коментар30.04.2020 10:36 Відповісти Посилання
+5 буков
показати весь коментар30.04.2020 10:43 Відповісти Посилання
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але можливо вони розкладуть його кучками... тільки для сморіду, а не на самий газон - бо послід випалить його назовсім...
але, погодьтесь - ідея класна!!!!
А там можна і опу теж обмазати. Це ж цілком природньо: опа повинна пахнути лайном))
Свежий помёт очень сильно окисляет почву, угнетает микроорганизмы и гумус, нарушая её естественную экосистему биоценоза. ... Куриный помёт содержит значительное количество жизнеспособных семян сорняков, яиц и личинок гельминтов, возбудителей инфекционных болезней (сальмонелл, стафилококков, энтерококков).
Грубо говоря, если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких "ВИЧ протоколов" , никакого "китайского опыта", то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче.
А медчиновникам самого Китая, которые имели прямое отношение к сбору статистики, доверять как раз стоит. Иногда, когда они все же решаются сказать правду
Кто дал рецензию, без рецензии, что в научные журналы полился мусор?