Центральний парк шведського Лунда устелять курячим послідом, щоб запобігти масовим гулянням у Вальпургієву ніч

У центральному парку шведського міста Лунда розкидають курячий послід, щоб не дати натовпу зібратися на фестиваль з нагоди Вальпургієвої ночі.

Про це пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що десятки тисяч людей зазвичай з'їжджаються в це місто, щоб відсвяткувати Вальпургієву ніч, яка відзначається по всій Скандинавії.

Але цього року чиновники через спалах коронавірусу хочуть не допустити цього. Ускладнюється все тим, що у Швеції офіційно не запроваджено карантин.

"Ми отримуємо можливість удобрити газони, і водночас вони смердітимуть, і тому буде не так приємно сидіти там і пити пиво", - заявив газеті Sydsvenskan голова комітету з довкілля місцевої ради Густав Лундблад.

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