Повідомлено про підозру у справі про вбивство 3-річного сина депутата Соболєва, підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі, яка може бути причетна до замаху на умисне вбивство депутата Київської обласної ради та вбивства його 3-річного сина в центрі Києва в грудні 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Наразі фігуранта оголошено в міжнародний розшук. Також за клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це надає правові підстави компетентним органам затримати цю особу на території іншої держави.



Досудове розслідування триває.



Наразі шести особам повідомлено про підозру. Чотири особи перебувають під вартою, двоє - у міжнародному розшуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура повідомила про підозру в причетності до вбивства 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва ще двом особам

Як повідомлялося раніше, увечері 1 грудня 2019 року в Києві внаслідок обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" і член комісії з питань бюджету і фінансів.

2 грудня 2019 р. столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного Сашка Соболєва, яким згодом повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) КК. Підозрюваними є добровольці Андрій Лаврега й Олексій Семенов.