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Новини
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Повідомлено про підозру у справі про вбивство 3-річного сина депутата Соболєва, підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку

Повідомлено про підозру у справі про вбивство 3-річного сина депутата Соболєва, підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі, яка може бути причетна до замаху на умисне вбивство депутата Київської обласної ради та вбивства його 3-річного сина в центрі Києва в грудні 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Наразі фігуранта оголошено в міжнародний розшук. Також за клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це надає правові підстави компетентним органам затримати цю особу на території іншої держави.

Досудове розслідування триває.

Наразі шести особам повідомлено про підозру. Чотири особи перебувають під вартою, двоє - у міжнародному розшуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура повідомила про підозру в причетності до вбивства 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва ще двом особам

Як повідомлялося раніше, увечері 1 грудня 2019 року в Києві внаслідок обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" і член комісії з питань бюджету і фінансів.

2 грудня 2019 р. столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного Сашка Соболєва, яким згодом повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) КК. Підозрюваними є добровольці Андрій Лаврега й Олексій Семенов.

Автор: 

Вячеслав Соболєв (29) Офіс Генпрокурора (3283)


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Топ коментарі
+3
А убийство то не предумышленное, ведь целился в бизнесмена. На этом наш суд даст ему условное
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30.04.2020 10:48 Відповісти
+2
просто несчасный случай, жаль ребенка конечно, ведь родителей не выбирают...
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30.04.2020 10:55 Відповісти
+2
заказуху еще доказать нада, а у нас обычно это редкость. А вдруг убийца испытывал личную неприязнь и на основании этого и совершил данное криминальное деяние? кароче с хорошим адвокатом можно крутить варианты =)
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30.04.2020 10:57 Відповісти
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А убийство то не предумышленное, ведь целился в бизнесмена. На этом наш суд даст ему условное
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30.04.2020 10:48 Відповісти
За участие в заказухе можно и пожизненное получить
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30.04.2020 10:55 Відповісти
заказуху еще доказать нада, а у нас обычно это редкость. А вдруг убийца испытывал личную неприязнь и на основании этого и совершил данное криминальное деяние? кароче с хорошим адвокатом можно крутить варианты =)
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30.04.2020 10:57 Відповісти
Доказать ее как раз, как два пальца. А вот заказчика найти и организатора сложнее. Ну и доказать их связь с исполнителем.
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30.04.2020 11:06 Відповісти
дурак? это что получается - мы вас убили преднамеренно по ошибке?
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30.04.2020 11:05 Відповісти
Так ведь уже троих сразу поймали и каждый сознался .
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30.04.2020 10:51 Відповісти
Депутат-сепарок прикрывался своим ребенком
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30.04.2020 10:51 Відповісти
Какое к черту умышленное убийство? Кто умышленно детей убивает даже если они дети предателей?
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30.04.2020 10:53 Відповісти
просто несчасный случай, жаль ребенка конечно, ведь родителей не выбирают...
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30.04.2020 10:55 Відповісти
Шкода, звичайно, але, ймовірність, що виріс би зрадник надзвичайно висока з таким батьком. Або став би якоюсь новою Зайцевою. Або головою чергової ОПЗЖ років через 20.
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30.04.2020 11:41 Відповісти
Был умысел на убийство. А кого и как, это второй вопрос.
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30.04.2020 10:56 Відповісти
А разве по машине случайно выстрелили?
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30.04.2020 10:56 Відповісти
Сейчас у них самый момент залечь на дно в г. Брюгге...
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30.04.2020 11:06 Відповісти
никакой огласки в сми.
видать заказчики влиятельные.
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30.04.2020 12:21 Відповісти
соболев - сепарская тварь. жаль, что эту петушару не завалили.
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30.04.2020 12:46 Відповісти
Через таких гнид-сєпарів,як цей соболєв зараз гинуть кращі сини і доньки України у війні з підлою Московією,тому ті що чекають москалських вбивць в українських містах і селах не мають права на життя.
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30.04.2020 13:59 Відповісти
 
 