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Новини Коронавірус і карантин
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До апаратів ШВЛ в Україні підключено 138 осіб, з них одна дитина і 10 медиків, - ЦГЗ

До апаратів ШВЛ в Україні підключено 138 осіб, з них одна дитина і 10 медиків, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 7192 пацієнти з коронавірусом, з них 577 дітей і 1713 медпрацівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ЦГЗ у Facebook.

Як наголошується, найбільше потребували госпіталізації 3214 осіб, з них 140 дітей і 350 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легень потребували 138 осіб, в тому числі одна дитина і 10 медиків.

У результаті ускладнень, викликаних хворобою, померла 261 особа, з них 146 чоловіків і 115 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).

Загалом 1238 пацієнтів уже одужали, з них 268 медпрацівників, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Також читайте: На 28 квітня проведено 98,7 тис. ПЛР-тестів на коронавірус в 46 державних і приватних лабораторіях, - ЦГЗ

Всього в Україні досліджено 111 859 зразків методом ПЛР.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 квітня в Україні зафіксовано 540 нових випадків COVID-19: загалом – 10 406, летальних - 261, одужали 1238 осіб.

До апаратів ШВЛ в Україні підключено 138 осіб, з них одна дитина і 10 медиків, - ЦГЗ 01

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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30.04.2020 10:59 Відповісти
Це менше 4 відсотків наявних ШВЛ.
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30.04.2020 11:02 Відповісти
"В Украине на амбулаторном лечении находится 7192 пациента с коронавирусом, из них 577 детей и 1713 медработников.
Источник: https://censor.net/n3192588"

Вот и стало очевидно, что медики в Украине - никудышные, т.к. не отказываются от лечения и не хотят слушать форумных экспертов...
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30.04.2020 11:22 Відповісти
На ШВЛ выздоровило 11 человк и это наверное ребенок и все 10 медиков, а остальным не надана кваливикацийная медицинская помощь, так как в больнице берут когда простой человек уже задыхается.
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30.04.2020 11:23 Відповісти
 
 