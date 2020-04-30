До апаратів ШВЛ в Україні підключено 138 осіб, з них одна дитина і 10 медиків, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 7192 пацієнти з коронавірусом, з них 577 дітей і 1713 медпрацівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ЦГЗ у Facebook.

Як наголошується, найбільше потребували госпіталізації 3214 осіб, з них 140 дітей і 350 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легень потребували 138 осіб, в тому числі одна дитина і 10 медиків.

У результаті ускладнень, викликаних хворобою, померла 261 особа, з них 146 чоловіків і 115 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%).

Загалом 1238 пацієнтів уже одужали, з них 268 медпрацівників, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Всього в Україні досліджено 111 859 зразків методом ПЛР.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 квітня в Україні зафіксовано 540 нових випадків COVID-19: загалом – 10 406, летальних - 261, одужали 1238 осіб.