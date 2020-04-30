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Новини Коронавірус і карантин
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Мешканку Кривого Рогу оштрафували на 17 тис. за порушення карантину: була в компанії двох осіб

Мешканку Кривого Рогу оштрафували на 17 тис. за порушення карантину: була в компанії двох осіб

Суд оштрафував на 17 тисяч гривень жительку Кривого Рогу, яка перебувала на вулиці в компанії двох чоловіків, порушивши тим самим правило карантину.

Про це повідомляє "Первый Криворожский",  передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалив Жовтневий районний суд міста.

"7 квітня дівчина і ще двоє громадян перебували на вулиці. Патрульні поліцейські склали на жительку міста адміністративний протокол за порушення правил карантину (44-3 стаття КУпАП). Правоохоронці аргументували це тим, що згідно з постановою Кабінету міністрів України громадянам можна перебувати в громадських місцях компаніями більше двох осіб", - пише видання.

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Як зазначається, матеріали справи передали на розгляд до суду, а вже 22 квітня було прийнято рішення. Суддя постановив визнати криворожанку винною в порушенні правил карантину та зобов'язав її виплатити 17 тисяч гривень штрафу і 420 гривень судового збору.

Автор: 

карантин (18172) Кривий Ріг (1362) штраф (1884) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+35
А вот тут не больше двух собрались, поэтому их не оштрафовали :

Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек - Цензор.НЕТ 1085
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30.04.2020 11:01 Відповісти
+31
прикольно. а те двое как бы и ни при чём.
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30.04.2020 10:53 Відповісти
+27
То были полицейские...
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30.04.2020 10:55 Відповісти
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прикольно. а те двое как бы и ни при чём.
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30.04.2020 10:53 Відповісти
То были полицейские...
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30.04.2020 10:55 Відповісти
не удивлюсь, если менты своих к "жительнице" подослали, а потом штрафонули.
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30.04.2020 10:57 Відповісти
видимо шли двое ( например члены семьи) и встретили знакомую, которая к ним подошла поздороваться. Ну и как результат - 17 тысяч ( в виде "бонуса). Посмотрим как это правило будет действовать при открытии рынков.
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30.04.2020 11:41 Відповісти
Девушку оштрафовали, а тех "двух граждан" - нет?
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30.04.2020 10:54 Відповісти
у них правильная национальность
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30.04.2020 10:56 Відповісти
кошерная??
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30.04.2020 10:58 Відповісти
Уродина Кривожописк бубочки...
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30.04.2020 10:59 Відповісти
Те двое - это менты к которым она подошла спросить где АТБ
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30.04.2020 12:17 Відповісти
Почему именно девушка попала под раздачу из троицы?...
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30.04.2020 10:54 Відповісти
Копы и судьи оказались сексистами.
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30.04.2020 10:55 Відповісти
дєвушка проводіла нєзаконную трудовую дєятєльность. Давно пора лєгалізовать простітуцію! А заодно маріхуану і нарєзной короткоствол (ісключітєльно в мєдіцінскіх целях)
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30.04.2020 11:30 Відповісти
правильно так и надо...а то ваще холопы распустились...никакого порядка...То ли дело элита типа Тищенко тем можно и кабаки открытыми держать....и никакой суд им не указ....
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30.04.2020 10:56 Відповісти
Скотство это! Зяблики, вы сделали это вместе!
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30.04.2020 10:56 Відповісти
Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек - Цензор.НЕТ 6992
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30.04.2020 10:56 Відповісти
В точку, случай из моей жизни. лукашистка голосует за Лукашенко, но поехала на заработки за границу...
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30.04.2020 11:02 Відповісти
Так отож. Більшість людей не можуть навіть найпростіші причинно-наслідкові ланцюжки в один крок зрозуміти.
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30.04.2020 11:33 Відповісти
Можно подумать, что проголосуй мы все за другого клоуна - всё было бы по другому.
И карантина бы не было, и ограничений...
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01.05.2020 12:57 Відповісти
В этом городе надо для профилактики штрафовать всех.
Как говорит замминистра ВД России - если человек ни в чем не виноват, надо давать ему год условно, для профилактики.
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30.04.2020 10:59 Відповісти
Как определяют, кто третий лишний?
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30.04.2020 10:59 Відповісти
"Зенеки-бенеки ели вареники..."... считалочкой, мабуть
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30.04.2020 11:03 Відповісти
оч просто! определяет представитель правоохранительных органов, а они все 3,14дорасы, поэтому в компании из двух мужиков и одной женщины, сам догадайся кто оказывается лишним.
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30.04.2020 11:23 Відповісти
В Кривом Роге?
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!
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30.04.2020 11:00 Відповісти
Мало того что девушку лишили предстоящей радости двойного проникновения так и на бабло кинули.
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30.04.2020 11:00 Відповісти
да, МЖМ закончілся... полним пораженійєм із шесті букв. Вторая - і
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30.04.2020 11:26 Відповісти
Фіаско
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30.04.2020 11:26 Відповісти
А сколько бабла подняли на штрафах при сборище адептов РПЦ на Пасху? Там были тысячи любителей Мацковского Паханата.Можно на одних штрафах ватопедам заработать для казны миллионы грн. Но слышал, что выписали только пару попам. И то, скорее всего они не заплатят. А ЗЕбильная власть это "проглотит".Так Путин велел.
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30.04.2020 11:01 Відповісти
)
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30.04.2020 11:22 Відповісти
Пусть отправит пламенную благодарность на главную страничку земляка в мордобухе...
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30.04.2020 11:01 Відповісти
А вот тут не больше двух собрались, поэтому их не оштрафовали :

Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек - Цензор.НЕТ 1085
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30.04.2020 11:01 Відповісти
они в школе таких уравнений не решали: 100 < x < 2, шо такое х?
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30.04.2020 11:05 Відповісти
это лобызание икон и крестов, не считается...
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30.04.2020 11:08 Відповісти
Действительно, какова методика определения кто именно является третьим? Судью на мыло! Ни одного коррупционера не посадили, зато эту "мерзкую нарушительницу" натянули. Если у нее и работы сейчас нет по известной причине, тогда вообще торжество справедливости!
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30.04.2020 11:05 Відповісти
Вот и новая мулька мошенникам разводить население. Смотришь кто то движется внешне платежеспособен. Подбегают двое подставных , а через пару секунд липовый мент. Понятно что 17 тыс не собъют но пару сотен за просто отпустить вполне реально.
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30.04.2020 11:06 Відповісти
Одного из троих выбирали по половому признаку? Или у них какой-то алгоритм спущен сверху?
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30.04.2020 11:08 Відповісти
все равно народу не доходит. мэры не справятся могилы копать. до чего же народ тупорылый. и мы удивляемся , что у нас жизнь такая)) какой **** кошмар!!
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30.04.2020 11:12 Відповісти
Спишь в наморднике для профилактики?
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30.04.2020 12:20 Відповісти
а чего только девушку?
она медленно бегает или постеснялась послать???
или наоборот - не попросила прощения и послала?? ))))
почему из трех стоящих рядом виноват оказался только одни...вернее одна ????
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30.04.2020 11:12 Відповісти
ма'ть, вона була посередині *) в якісь там торбині. А хлопці покраях на вороних канях
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30.04.2020 11:22 Відповісти
(і тут.... "підманили Галю... Галю молодую..." на грошики розвели...от коні...Пржевальського! ))))
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30.04.2020 11:25 Відповісти
Хм ...Нормальний адвокат (за бабло звісно ) доведе до Європейського суду !
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30.04.2020 11:17 Відповісти
А скаких пор улица общественное место?
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30.04.2020 11:22 Відповісти
Всех организаторов этих штрафов под суд. Иначе мы скотимся до скотного двора как дрожащии твари.
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30.04.2020 11:25 Відповісти
А в автобусе тоже штрафовать будут?
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30.04.2020 11:25 Відповісти
Дичь какаято, шитая белыми нитками. Надо судей снова люстрировать.
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30.04.2020 11:26 Відповісти
До попы люстрация, как показало время. Надо как в Сингапуре- стрелять.
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30.04.2020 11:47 Відповісти
это ******
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30.04.2020 11:27 Відповісти
фіасkо
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30.04.2020 11:32 Відповісти
Хотелось бы услышать пояснения журналистов ЦН, авторов такого "шедевра"... Где ещё 2 представителя компании и почему они не оштрафованы? Или всё-таки "сексизм", ибо в последнее время мы слышим о преследовании, именно, девушек. Наступило время "джентльменов"?
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30.04.2020 11:27 Відповісти
Текст немного по-дебильному написан, - жительницу Кривого Рога таки да, в двух человек???
Бутусов, ты свои новости читаешь хоть иногда?
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30.04.2020 11:33 Відповісти
Слов нет, одни выражения.
По какому принципу выборочно штрафуют?
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30.04.2020 11:36 Відповісти
17 тыс грн?! Такой штраф должен быть при минимальной зарплате в 50000грн. Вы зеленые мрази уху ели?
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30.04.2020 11:47 Відповісти
Штрафи більше 50% доходу громадян установлюють для збору "ментовских податей"! Ще ніхто не відміняв правило, яке вже давно є законом - "порешаем на месте за половину или четверть.."
світова практика.
Відомо тільки про оприлюднені випадки. А скільки таких, що "на месте"?
Як в ситуації з "короною" підрахуйте оприлюднене і встановіть коефіцієнт 1000 або 10000. Потім помножте на четвертину штрафу (беремо найбільш вірогідне і можливе) і з цієї суми нехай 70% доходить до самого високого крісла міністерства. БІЗНЕС! Нічого особистого!
Мешканку Кривого Рогу оштрафували на 17 тис. за порушення карантину: була в компанії двох осіб - Цензор.НЕТ 2135
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30.04.2020 11:58 Відповісти
Я розумію що багато громадян не хочуть дотримуватися карантину, але карати такими космічними штрафами, коли багато хто живе бідно, це якась провокація.

А що розмінюватися на дрібниці, давайте штрафувати відразу на 17 000 000! Тільки хто заплатить таку суму?

Поліцейські повинні в першу чергу допомагати роз'яснювати людям вимоги законів.

А штрафи для злісних порушників повинні бути адекватні - наприклад 200 гривень.
І вдаватися до штрафів потрібно тільки після того, як громадянин відмовляється підкоритися вимогам поліцейських.
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30.04.2020 11:47 Відповісти
Как они определили,кто третий?
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30.04.2020 11:54 Відповісти
Лучше бы одна другая жительница Кривого Рога 43 года назад не находилась в компании одного человека.
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30.04.2020 12:00 Відповісти
Вот что значит не сделать вовремя аборт.
а потом люди страдают от идиотизма всяких уродов
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30.04.2020 12:57 Відповісти
да в запорожье половина без масок ходят не говоря о площадках детских наливайках и алкашах и парках. ****.цирк ...а в инсте и фб....таких видео сколько и фоток с парков всяческих городов......
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30.04.2020 12:25 Відповісти
Что то не слышно истерики Зе-ботов по поводу того, что во всём виноват Порох.
непорядок...
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30.04.2020 12:56 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BC&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi04bPT8Y_pAhWFrIsKHVrICmAQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1120&bih=893 втроем
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30.04.2020 12:59 Відповісти
А те две быстро согласились стать понятыми и подписали все бумаги!
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30.04.2020 13:02 Відповісти
І хтось буде восени голосувати за владу цих ідіотів, що нині вирядились "слугами народу"? Закони потрібно виконувати, тільки не потрібно доходити при цьому до ідіотизму: застав дурного богу молитися, то він і лоба поб'є.
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30.04.2020 13:26 Відповісти
О, копієчка в бюджет на утримання Вовіка з Лєнкою та нащадками!
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30.04.2020 13:46 Відповісти
ЖМЖ? МЖМ? ЖЖЖ?
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30.04.2020 15:33 Відповісти
 
 