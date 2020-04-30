Мешканку Кривого Рогу оштрафували на 17 тис. за порушення карантину: була в компанії двох осіб
Суд оштрафував на 17 тисяч гривень жительку Кривого Рогу, яка перебувала на вулиці в компанії двох чоловіків, порушивши тим самим правило карантину.
Про це повідомляє "Первый Криворожский", передає Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення ухвалив Жовтневий районний суд міста.
"7 квітня дівчина і ще двоє громадян перебували на вулиці. Патрульні поліцейські склали на жительку міста адміністративний протокол за порушення правил карантину (44-3 стаття КУпАП). Правоохоронці аргументували це тим, що згідно з постановою Кабінету міністрів України громадянам можна перебувати в громадських місцях компаніями більше двох осіб", - пише видання.
Як зазначається, матеріали справи передали на розгляд до суду, а вже 22 квітня було прийнято рішення. Суддя постановив визнати криворожанку винною в порушенні правил карантину та зобов'язав її виплатити 17 тисяч гривень штрафу і 420 гривень судового збору.
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И карантина бы не было, и ограничений...
Как говорит замминистра ВД России - если человек ни в чем не виноват, надо давать ему год условно, для профилактики.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!
она медленно бегает или постеснялась послать???
или наоборот - не попросила прощения и послала?? ))))
почему из трех стоящих рядом виноват оказался только одни...вернее одна ????
Бутусов, ты свои новости читаешь хоть иногда?
По какому принципу выборочно штрафуют?
світова практика.
Відомо тільки про оприлюднені випадки. А скільки таких, що "на месте"?
Як в ситуації з "короною" підрахуйте оприлюднене і встановіть коефіцієнт 1000 або 10000. Потім помножте на четвертину штрафу (беремо найбільш вірогідне і можливе) і з цієї суми нехай 70% доходить до самого високого крісла міністерства. БІЗНЕС! Нічого особистого!
А що розмінюватися на дрібниці, давайте штрафувати відразу на 17 000 000! Тільки хто заплатить таку суму?
Поліцейські повинні в першу чергу допомагати роз'яснювати людям вимоги законів.
А штрафи для злісних порушників повинні бути адекватні - наприклад 200 гривень.
І вдаватися до штрафів потрібно тільки після того, як громадянин відмовляється підкоритися вимогам поліцейських.
а потом люди страдают от идиотизма всяких уродов
непорядок...