Мешканку Кривого Рогу оштрафували на 17 тис. за порушення карантину: була в компанії двох осіб

Суд оштрафував на 17 тисяч гривень жительку Кривого Рогу, яка перебувала на вулиці в компанії двох чоловіків, порушивши тим самим правило карантину.

Про це повідомляє "Первый Криворожский", передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалив Жовтневий районний суд міста.

"7 квітня дівчина і ще двоє громадян перебували на вулиці. Патрульні поліцейські склали на жительку міста адміністративний протокол за порушення правил карантину (44-3 стаття КУпАП). Правоохоронці аргументували це тим, що згідно з постановою Кабінету міністрів України громадянам можна перебувати в громадських місцях компаніями більше двох осіб", - пише видання.

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Як зазначається, матеріали справи передали на розгляд до суду, а вже 22 квітня було прийнято рішення. Суддя постановив визнати криворожанку винною в порушенні правил карантину та зобов'язав її виплатити 17 тисяч гривень штрафу і 420 гривень судового збору.