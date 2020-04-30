Понад 7 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в Росії, це рекордний добовий приріст за весь час

За останню добу в Росії виявлено ще 7009 хворих на нову коронавірусну інфекцію. Це рекордний приріст за весь час. У процентному співвідношенні добовий приріст становить +7,1%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Таким чином, кількість осіб, які заразилися по всій країні, досягла 106 498 осіб.

Нові випадки зареєстровано у 85 регіонах, найбільше знову в Москві - 3093.

За весь період померли 1073 пацієнти з COVID-19. За добу померла 101 особа.

Одужали після перенесеного захворювання і виписані 11 619 осіб, зокрема 1333 одужали за останню добу.

Читайте: У Росії за добу зафіксовано понад 5,8 тис. випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до 100 тис.