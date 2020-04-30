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Понад 7 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в Росії, це рекордний добовий приріст за весь час
За останню добу в Росії виявлено ще 7009 хворих на нову коронавірусну інфекцію. Це рекордний приріст за весь час. У процентному співвідношенні добовий приріст становить +7,1%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Таким чином, кількість осіб, які заразилися по всій країні, досягла 106 498 осіб.
Нові випадки зареєстровано у 85 регіонах, найбільше знову в Москві - 3093.
За весь період померли 1073 пацієнти з COVID-19. За добу померла 101 особа.
Одужали після перенесеного захворювання і виписані 11 619 осіб, зокрема 1333 одужали за останню добу.
Топ коментарі
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В тому числі тих,хто "вилікувався"
Фуйло щось знає та мовчить
легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из
них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик
Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету
легионеров!А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу, но жидко
обосрасались!
Лыжник Белов А.Г. пожизненно дисквалифицирован из-за приема
допинга, Мордор минус две (золото и серебро) медальки.
Таже Беларусь тестов в 2 раза больше делает, хотя у них населения в 4 раза меньше
Это абсолютно такой же маразм. Но это не удивительно, потому что не защищены люди хотя бы элементарными естественными знаниями.
И я хотел ответить еще на один вопрос. Вот из тех 146 миллионов вирусологов, которые сейчас населяют Российскую Федерацию, потому что сейчас все большие специалисты, - кому следует верить и к кому можно прислушиваться?
Я думаю, что единственный человек - это у нас главврач Коммунарки, потому что он очень злой, очень въедливый, очень внимательный, прошедший всю эту историю и очень трезвый, конечно. Все его реплики абсолютно лишены каких бы то ни было конспирологических закидонов, они очень трезвы и очень живые.
*
Отметим, накануне главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался: «Лично я за продолжение карантина».
Скорее на ход дел влияет хорошая сухая погода, народ начал массово ломиться в леса и парки на совместные пьянки.
Завтра и далее обещали хоть какие то дожди, может быть, это нас спасет.
ботва не хочешь сравнивать с рашкой сравни с США
В Акушинском районе Дагестана наблюдается аномальная заболеваемость населения с симптомами, схожими с пневмонией и ОРЗ. В селе Тебекмахи заболела половина населения, а в самом районе болеет около 20% населения и половина медиков.
Но в условиях пандемии достоверный диагноз поставить невозможно - в районе просто не делают тест на коронавирус. Об этом сообщили (https://mbk-news.appspot.com/region/puskaj-vsevyshnij/)местные врачи.
Внимание к проблеме в селе Тебекмахи привлек его глава Меджид Меджидов, записавший обращение в инстаграме (https://www.instagram.com/p/B_hWoxgD8tX/). В нем он обратился к главе и правительству Дагестана. Он рассказал, что в селе заболели больше 1000 человек при населении более чем 2000. Единственный в селе врач Магомед Магарамов подтвердил эту оценку. По словам Меджидова, сейчас в селе в каждой семье болеет 1−3 человека. 23 человека сейчас находятся в больнице в районном центре в тяжелом состоянии, 65 проходят амбулаторное лечение в самом селе.
Ситуация усугубляется тем, что в одном из домов люди проживают очень скученно, сказал Меджидов. Он рассказал, что в село приезжала делегация из министерства здравоохранения, которая сначала согласовала открытие временного госпиталя в детском саду для тех, кто проходит лечение амбулаторно, но потом чиновники передумали и решили проводить госпитализацию в райцентре. Кроме врача в селе есть еще три медсестры. «Медсестра 40 капельниц в день ставит, день и ночь работает»
Меджид Меджидов в ролике обратил внимание на аномальную смертность в Тебекмахи. За последний месяц там умерли 12 человек, подтверждает врач Магарамов, раньше, по его словам, умирало 15−17 человек за весь год. Он уточняет, что пять человек умерли в центральной районной больнице с симптомами пневмонии. По словам главы села Меджидова, большинство умерших были людьми преклонного возраста, но самая младшая из них - женщина 1964 года рождения, она умерла 28 апреля.
«Рост заболеваемости начался с середины апреля. У нас работы в селе нет, все находятся на выезде по всей России, после объявления карантинных мер все вернулись домой. Кто-то, видимо, завез болезнь в село. Все думали сначала, что это обычный грипп. В селе почти все друг другу родственники, начали ходить по гостям», - рассказал Меджид Меджидов.
Он говорит, что в селе не делали тесты на коронавирус, а когда начнут - неизвестно. Тестирование на коронавирус ни в селе, ни в районном центре не проводится, подтвердил Магарамов: «Приезжал замминистра - он в курсе ситуации. Я предлагал протестировать всех, начиная с себя».
Аналогичная ситуация во всем районе, сообщила врач из поликлиники в райцентре Акуша Сабият Ибрагимова: «Тесты на коронавирус в районе не проводят, даже у врачей, поэтому и нет выявляемости коронавируса. Я не пыталась сдать анализ на коронавирус, потому что сказали, что не берут. Другие врачи из районной больницы пытались сдать, но у них не взяли. Половина медперсонала уже болеет».
Врач и глава села Тебекмахи также жалуются на нехватку лекарств.
МОСКВА ..УЙ ЗАБИЛА НА РЕГІОНИ...