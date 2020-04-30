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Новини Коронавірус і карантин
6 305 59

Понад 7 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в Росії, це рекордний добовий приріст за весь час

Понад 7 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в Росії, це рекордний добовий приріст за весь час

За останню добу в Росії виявлено ще 7009 хворих на нову коронавірусну інфекцію. Це рекордний приріст за весь час. У процентному співвідношенні добовий приріст становить +7,1%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Таким чином, кількість осіб, які заразилися по всій країні, досягла 106 498 осіб.

Нові випадки зареєстровано у 85 регіонах, найбільше знову в Москві - 3093.

За весь період померли 1073 пацієнти з COVID-19. За добу померла 101 особа.

Одужали після перенесеного захворювання і виписані 11 619 осіб, зокрема 1333 одужали за останню добу.

Читайте: У Росії за добу зафіксовано понад 5,8 тис. випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих наблизилася до 100 тис.

Автор: 

карантин (18172) росія (66175) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время - Цензор.НЕТ 2388
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30.04.2020 10:58 Відповісти
+15
Самое главное парад провести, а то как-то не красиво получается. В Минске парад будет, а в мацве пуйло зассал
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30.04.2020 10:59 Відповісти
+11
Видимо мельчают кацапы, вот и фотка показательная на фото: Девушка, явно не бурятка, и на телефоне сззади тоже не бурят, видимо фотка парня, а в утробе бьется сердце еще одного ускоглазенького москвича. Китай уже близко, Сибирь наш!!!!
Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время - Цензор.НЕТ 2905
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30.04.2020 11:03 Відповісти
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А комусь цікаво скільки там новіх випадків в *********?? Звісно якщо це не смертельні випадки
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30.04.2020 10:57 Відповісти
короновірус просто підриває організм зсередини
В тому числі тих,хто "вилікувався"
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30.04.2020 11:29 Відповісти
Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время - Цензор.НЕТ 2388
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30.04.2020 10:58 Відповісти
Самое главное парад провести, а то как-то не красиво получается. В Минске парад будет, а в мацве пуйло зассал
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30.04.2020 10:59 Відповісти
Как в одном мультике говорилось ,МАЛОВАТО БУДЕТ даже учитывая что можно смело умножать на 10 а то и на 20 ...
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30.04.2020 11:00 Відповісти
Лапті вирішили перегнати Америку.
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30.04.2020 11:00 Відповісти
Касабу щось мудрують: ціна навти вниз, а кількість інфікованих в раші вверх.
Фуйло щось знає та мовчить
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30.04.2020 13:41 Відповісти
Типова росіяночка на фото до новини.
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30.04.2020 11:01 Відповісти
Це ще фігня. Ви портрет їх найвеличнішого поета бачили? Так отож!
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30.04.2020 11:03 Відповісти
ну и что что пушкин был негром? это не повод для русофобии
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30.04.2020 11:04 Відповісти
А хто тут каже про русофобію? Просто один абіссинський поет "удєлал" усіх корєнніх російських поетів. А росіяни цим фактом неймовірно пишаються.
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30.04.2020 11:14 Відповісти
Надо проявить сочувствие и отнести разовые повязки к посольству России. Но только б/у.
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30.04.2020 11:01 Відповісти
лучше отправить гумконвой использованных повязок на рассею, да и шприцы тоже можно использованные, те которые валяются за трансформаторной будкой
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30.04.2020 11:05 Відповісти
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2020 рухнул до 31.3 пунктов с 47.5 пункта в марте. Абсолютный минимум с начала сбора данных (сентябрь 1997).Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время - Цензор.НЕТ 7556
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30.04.2020 11:02 Відповісти
Вчера было 4841,да,это прилично за сутки
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30.04.2020 11:03 Відповісти
У них тоже Пасха с Радуницей были.
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30.04.2020 11:24 Відповісти
Видимо мельчают кацапы, вот и фотка показательная на фото: Девушка, явно не бурятка, и на телефоне сззади тоже не бурят, видимо фотка парня, а в утробе бьется сердце еще одного ускоглазенького москвича. Китай уже близко, Сибирь наш!!!!
Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время - Цензор.НЕТ 2905
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30.04.2020 11:03 Відповісти
На зимней олимпиаде в Сочи 90% российских спортсменов так выглядели. А как в олимпийской сборной России ущемляют руццкий языг...
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30.04.2020 11:06 Відповісти
Кацапы Олимпиаду-2014 в Сочи выиграли за счет зарубежных
легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из
них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик
Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету
легионеров!А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу, но жидко
обосрасались!

Лыжник Белов А.Г. пожизненно дисквалифицирован из-за приема
допинга, Мордор минус две (золото и серебро) медальки.
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30.04.2020 11:13 Відповісти
Вау, фотка азиатки в Москве, вот это сенсация))
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30.04.2020 11:10 Відповісти
Фотка ******** росіянки, в чому сенсація? Подивіться на Шойгу чи фуйло, те ж саме.
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30.04.2020 11:12 Відповісти
В спаме покукарекай.
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30.04.2020 11:44 Відповісти
Понад 7 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в Росії, це рекордний добовий приріст за весь час - Цензор.НЕТ 8215
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30.04.2020 11:16 Відповісти
Вспомнил рассказ Арсеньева где Дерсу Узала несколько часов рассматривает картину, где мать сидит у постели больного ребёнка. Он даже заметил такие детали, что в керосиновой лампе осталось совсем мало керосина. Значит, она просидела всю ночь. Он тоже силился понять, ребёнок выздоровел, или нет. Вот и я рассматривал долго эту картинку. Размышлял, и так и этак, силился понять вашу позиция. Ну вероятно она Китаянка. Возможно, она и беременна. Скорее всего от Китайца. И если даже допустим, что они не туристы, а граждане РФ, то что вас так поразило, что "Сибирь наш"? Что плохого для России, в том, что частица Сибири может принадлежать Россиянам различных национальностей, включая Китайцев по происхождению? А если Цыганам, или Азербайджанцам? Или Вы националист? Но даже если Вы и националист, то всё равно непонятно. А если Россияне, по происхождению Украинцы, то это для вас хорошо или плохо? Почему Вы так ненавидите Китайцев? Это же прекрасная, трудолюбивая, мирная нация. Да пусть их будет как можно больше по России. Что же вас так коробит, не могу понять?
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03.05.2020 23:18 Відповісти
рашка тестов в 30-35 раз больше делает, страшно за реальную картину в Украине становится
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30.04.2020 11:05 Відповісти
Саме більше лякають російські тести, навіть Лука сказав що лайно.
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30.04.2020 11:09 Відповісти
именно поэтому он продолжает их закупать
Таже Беларусь тестов в 2 раза больше делает, хотя у них населения в 4 раза меньше
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30.04.2020 11:14 Відповісти
От тому москалі і просрали країну, що в них чомусь 160 більше за 110 в два рази, москальська нація лох по життю.
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30.04.2020 11:17 Відповісти
Тікай в кацапстан скоріше, тамА нЄстрашно тобі буде...
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30.04.2020 11:10 Відповісти
Так він там і сидить, тести з носа звисають.
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30.04.2020 11:11 Відповісти
Так оно оттуда и строчит😂
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30.04.2020 11:11 Відповісти
Только вот статистику смертности от короновируса неправильно ведет. Занижает безбожно.
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30.04.2020 11:10 Відповісти
понятное дело от рашки реальных цифр по смертям не дождешся как и китая
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30.04.2020 11:24 Відповісти
― Дальше уже начинаются шапочки из фольги, ― рассуждает российский публицист Александр Невзоров на https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2633634-echo/ Эхе Москвы , говоря о массовых обсуждениях «теорий заговоров» на почве появления коронавируса. ― Нет, они (многие граждане, ― прим.) на полном серьезе хотя спиливать эти вышки 5G. Есть такие же абсолютно безумные люди, которые считают, что существует мировой заговор, и из крови младенцев делаются эликсиры молодости для голливудских звезд.
Это абсолютно такой же маразм. Но это не удивительно, потому что не защищены люди хотя бы элементарными естественными знаниями.
И я хотел ответить еще на один вопрос. Вот из тех 146 миллионов вирусологов, которые сейчас населяют Российскую Федерацию, потому что сейчас все большие специалисты, - кому следует верить и к кому можно прислушиваться?
Я думаю, что единственный человек - это у нас главврач Коммунарки, потому что он очень злой, очень въедливый, очень внимательный, прошедший всю эту историю и очень трезвый, конечно. Все его реплики абсолютно лишены каких бы то ни было конспирологических закидонов, они очень трезвы и очень живые.
*
Отметим, накануне главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался: «Лично я за продолжение карантина».
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30.04.2020 11:26 Відповісти
А где Поедатель зябликов? Опять забанили? Даешь парад 9 мая на Красной площади! И чтобы военных без маски побольше.
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30.04.2020 11:08 Відповісти
Мене більше всього цікавить другий показник...
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30.04.2020 11:08 Відповісти
Чем больше делается тестов тем больше выявляется зараженных, в рашке сделано 170 тыс исследований и выявили 7 тыс, а в Украине сделано 7 тыс и выявлено 540.
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30.04.2020 11:09 Відповісти
Випадково виявили, то тести на вагітність у крілів.
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30.04.2020 11:10 Відповісти
Так и населения в 3 раза больше
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30.04.2020 11:28 Відповісти
Говорю тебе, в спаме кукарекай.
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30.04.2020 11:46 Відповісти
Интересно, а 540 заболевших сегодня в Украине не рекорд?
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30.04.2020 11:11 Відповісти
Ні, тиждень назад було 570.
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30.04.2020 11:13 Відповісти
Это очень утешает!
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30.04.2020 11:20 Відповісти
Великдень дає себе знати, а от чого спалах в мусульманській московії?
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30.04.2020 11:21 Відповісти
Пасхального пика не было, мы его уже проехали пару дней назад.
Скорее на ход дел влияет хорошая сухая погода, народ начал массово ломиться в леса и парки на совместные пьянки.
Завтра и далее обещали хоть какие то дожди, может быть, это нас спасет.
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30.04.2020 11:43 Відповісти
эти ежедневные ~500 сделает умножать на 25-35 и будет реальная картина
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30.04.2020 11:16 Відповісти
Даю підказку, множ на млрд, може стане легче діда на патику нести.
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30.04.2020 11:18 Відповісти
это не паника а элементарная математика сними очки ботяра
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30.04.2020 11:21 Відповісти
Так якщо взяти елементарну математику, то відсоткове відношення тестів незмінне, а хворих на московії більше. Йди до школи, тупа вата.
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30.04.2020 11:25 Відповісти
открою секрет чем больше тестов страна проводит тем больше число зараженных
ботва не хочешь сравнивать с рашкой сравни с США
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30.04.2020 11:36 Відповісти
Скорее на 5, но что это меняет? Если у нас нет сил изолировать болеющих без симптомов, составляющих основную массу больных и сейчас не регистрируемую, если нет сил выявить и изолировать тех, кто с ними контачил, то все равно, знаем мы полное число зараженных, или не знаем, нам важна динамика, а она просматривается и при регистрации только явно больных.
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30.04.2020 11:25 Відповісти
Понад 7 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в Росії, це рекордний добовий приріст за весь час - Цензор.НЕТ 7361
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30.04.2020 11:12 Відповісти
ну що тут дивного, це ж передова країна, з нано технологіями та махами! Удачі, та нових рекордів!
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30.04.2020 11:27 Відповісти
Дагнать и пиригнать Омерику!!!
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30.04.2020 12:27 Відповісти
Странно, что они вообще там что-то тестируют.
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30.04.2020 12:38 Відповісти
❗️Жесть в Дагестане, почитайте.
В Акушинском районе Дагестана наблюдается аномальная заболеваемость населения с симптомами, схожими с пневмонией и ОРЗ. В селе Тебекмахи заболела половина населения, а в самом районе болеет около 20% населения и половина медиков.
Но в условиях пандемии достоверный диагноз поставить невозможно - в районе просто не делают тест на коронавирус. Об этом сообщили (https://mbk-news.appspot.com/region/puskaj-vsevyshnij/)местные врачи.
Внимание к проблеме в селе Тебекмахи привлек его глава Меджид Меджидов, записавший обращение в инстаграме (https://www.instagram.com/p/B_hWoxgD8tX/). В нем он обратился к главе и правительству Дагестана. Он рассказал, что в селе заболели больше 1000 человек при населении более чем 2000. Единственный в селе врач Магомед Магарамов подтвердил эту оценку. По словам Меджидова, сейчас в селе в каждой семье болеет 1−3 человека. 23 человека сейчас находятся в больнице в районном центре в тяжелом состоянии, 65 проходят амбулаторное лечение в самом селе.
Ситуация усугубляется тем, что в одном из домов люди проживают очень скученно, сказал Меджидов. Он рассказал, что в село приезжала делегация из министерства здравоохранения, которая сначала согласовала открытие временного госпиталя в детском саду для тех, кто проходит лечение амбулаторно, но потом чиновники передумали и решили проводить госпитализацию в райцентре. Кроме врача в селе есть еще три медсестры. «Медсестра 40 капельниц в день ставит, день и ночь работает»
Меджид Меджидов в ролике обратил внимание на аномальную смертность в Тебекмахи. За последний месяц там умерли 12 человек, подтверждает врач Магарамов, раньше, по его словам, умирало 15−17 человек за весь год. Он уточняет, что пять человек умерли в центральной районной больнице с симптомами пневмонии. По словам главы села Меджидова, большинство умерших были людьми преклонного возраста, но самая младшая из них - женщина 1964 года рождения, она умерла 28 апреля.
«Рост заболеваемости начался с середины апреля. У нас работы в селе нет, все находятся на выезде по всей России, после объявления карантинных мер все вернулись домой. Кто-то, видимо, завез болезнь в село. Все думали сначала, что это обычный грипп. В селе почти все друг другу родственники, начали ходить по гостям», - рассказал Меджид Меджидов.
Он говорит, что в селе не делали тесты на коронавирус, а когда начнут - неизвестно. Тестирование на коронавирус ни в селе, ни в районном центре не проводится, подтвердил Магарамов: «Приезжал замминистра - он в курсе ситуации. Я предлагал протестировать всех, начиная с себя».
Аналогичная ситуация во всем районе, сообщила врач из поликлиники в райцентре Акуша Сабият Ибрагимова: «Тесты на коронавирус в районе не проводят, даже у врачей, поэтому и нет выявляемости коронавируса. Я не пыталась сдать анализ на коронавирус, потому что сказали, что не берут. Другие врачи из районной больницы пытались сдать, но у них не взяли. Половина медперсонала уже болеет».
Врач и глава села Тебекмахи также жалуются на нехватку лекарств.

МОСКВА ..УЙ ЗАБИЛА НА РЕГІОНИ...
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30.04.2020 13:45 Відповісти
очен очен многа слёс мешяют мне гаварит маи сабалезнавания, проста какаята вирусафобия затеяна
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30.04.2020 13:13 Відповісти
Приятная новость! Врагам Украины - смерть!
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30.04.2020 14:17 Відповісти
 
 