Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко

На закупівлю медичних засобів для боротьби з коронавірусом, які проводилася кілька тижнів за кордоном під егідою Офісу Президента України, не витрачалися кошти з бюджету країни, а комерційні організації закупівлі для власних потреб оплачували за свій рахунок, підкреслює заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

"Офіс Президента наступного тижня про роботу наших благодійних фондів зробить великий звіт. Ми покажемо, скільки грошей було витрачено, на що - на літаки, на закупівлю засобів захисту тощо. Там багато чого зроблено. Ми також ремонтували ІВЛи, які є в Україні - на це також витрачалися кошти. Але хочу підкреслити: на все, що робив Офіс Президента, не було витрачено жодної копійки з державного бюджету України. Це все оплачувалося з благодійних фондів", - розповів він на брифінгу в четвер після прибуття чергового літака з Китаю, який став останнім під егідою Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тимошенко зауважив, що засоби, які купували комерційні організації, вони привозили за свій рахунок, оплачували літаки. "Для своїх потреб. Ритейлери - для продажу. Ви ж бачите, що зараз вже багато і масок, і інших засобів захисту є в аптеках. Місяць або півтора місяці тому нічого цього не було", - зазначив він.

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Раніше з'ясувалося, що Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень і аптек", а він для "Епіцентру".