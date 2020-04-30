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Новини Коронавірус і карантин
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Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко

Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко

На закупівлю медичних засобів для боротьби з коронавірусом, які проводилася кілька тижнів за кордоном під егідою Офісу Президента України, не витрачалися кошти з бюджету країни, а комерційні організації закупівлі для власних потреб оплачували за свій рахунок, підкреслює заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

"Офіс Президента наступного тижня про роботу наших благодійних фондів зробить великий звіт. Ми покажемо, скільки грошей було витрачено, на що - на літаки, на закупівлю засобів захисту тощо. Там багато чого зроблено. Ми також ремонтували ІВЛи, які є в Україні - на це також витрачалися кошти. Але хочу підкреслити: на все, що робив Офіс Президента, не було витрачено жодної копійки з державного бюджету України. Це все оплачувалося з благодійних фондів", - розповів він на брифінгу в четвер після прибуття чергового літака з Китаю, який став останнім під егідою Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Тимошенко зауважив, що засоби, які купували комерційні організації, вони привозили за свій рахунок, оплачували літаки. "Для своїх потреб. Ритейлери - для продажу. Ви ж бачите, що зараз вже багато і масок, і інших засобів захисту є в аптеках. Місяць або півтора місяці тому нічого цього не було", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми перемогли кризу браку засобів захисту в лікарнях": В ОП повідомили про прибуття в Україну з Китаю 25-го літака з медичною допомогою

Раніше з'ясувалося, що Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень і аптек", а він для "Епіцентру".

Автор: 

карантин (18172) Мрія (118) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2033) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3102665.html Лютi новини

1. Бензоколонка захлебывается собственной нефтью.
Лишние баррели - негде хранить. Емкости Петербургского нефтяного терминала заполнены под завязку. В Европе нефть не принимают: 30 танкеров стоят на рейде с невозможностью разгрузиться. Арабы продолжают демпинговать цены на нефть. Цена на нефть Urals с поставкой в мае протестировала уровень в $14.5 за бочку черной жижи.
Год назад на 1 грамм золота в порту Роттердама можно было купить 0,6 бочки нефти Urals, емкостью 159 литров. Сейчас за 1 грамм благородного металла дают 4 бочки нефти Urals.
Нефть, в переводе на золото, за год подешевела в 7 раз.
Результат: жижа с бензоколонки не продается вообще. Сейчас идет тотальное заполнение хранилищ, потом начнется обвальная консервация скважин, потом конец.
Никто не заплачет.

2. Презервативы после использования - выбрасывают.
Бодя Кутепов поборол "барыгу", но оказалось, что он сделал себя сам, причем - в самой брутальной форме. В качестве побочного явления, вернулся старый добрый беркут из 2014, который показал Боде, что он никто на этом празднике жизни.
А вы говорите, что машины времени не существует. Менты "Янелоха" отделали "недорогеньких" и сломали им аппаратуру. Да-да, тех самых "недорогеньких", которые сделали все, чтобы ЗЕлёная шмаркля узурпировала власть.
И теперь их мутузят, как при Януковиче.
Сначала журналистам платили за свержение Пороха, а теперь их просто *издят.
Благодаря таким гандонам, всего за один год власти зеленых, полицию, которую мы начали уважать, низвели до уровня старых мусоров.
Службу Божью Украины, которой мы гордились, превратили в сборище предателей.
ГУР МОУ трансформируют в проходной двор.
Экономику, которая росла - убили.
Право, Законы и Конституция - попраны и растоптаны.
Пи*дец обещает быть фееричным. Я не злорадствую, но весь тот ужас, который испытали 25% от понимания, в каком социуме проживаем, какая пропасть ожидает Украину и невыносимый стыд от выбора нарида 21.04.19.
Все эти наши эмоции только сейчас догоняют тех 73%.
Хотя нет, вру, люто злорадствую.
Каждый организм, который отдал свой голос за зеленого ублюдка, должен жрать землю, харкать кровью и выть как собака. Чтобы при одном упоминании фамилии Зеленский, у людей вырывались неконтролируемые потоки нецензурной лексики.

3. Клоун Апокалипсиса.
Зеленский - гениальный и величайший политик современности. Он смог сделать то, что не смог никто другой.
Он взял страну с растущим ВВП, с растущей экономикой, с растущим промышленным производством, с растущими доходами жителей этой страны, и уе*ал ее об стену, при этом продолжает добивать ногами.
Запретили заробiтчанам выезжать при растущей безработице. МВФ нервно курит в стороне. Заробiтчани в 2019 году перечислили в Украину $16 млрд. В этом году - большой и толстый хер без соли.
Экономический прорыв близок как никогда. Ограничили свободную передачу денег до 5-ти тысяч, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150 000 до 400 000.
Уровень экономического рывка от Зекоманды - это платеж в 200 баксов, которые будут мониторить, и блокировать если вызывают подозрение. Ещё раз, внимание - 200 баксов.
В общем, диджитализировали, диджитализировали и додиджитализировались до того что переходим в кэш, чтобы не привлекать внимание финустанов.
Закрыли на 2 месяца весь мелкий и средний бизнес, но оставили Эпицентр. Херасе там борьба с барыгами вирує, радоваться не успеваю.
В общем, достижения Зеленского - как преступления Порошенко: все о них говорят, но никто найти не может.
Прошел год.
Подведем итоги: падение ВВП, крах экономики, ни одной реформы, ни одного достижения в социальной сфере, ни одного шага в направлении евро интеграции, невыполнение бюджета на 300 млрд., рост безработицы, ни единого достижения на фронте, потеря территорий, втрое больше погибших на востоке, горят десятки сел, леса, ЧАЭС, единственное достижение - Киев занял первое место по качеству воздуха - Киев в гари и пепелище, а мудрый нарид, сидит дома без работы и радуется как он без смазки сам себя сделал.
Нарид не вылазил из кабаков, заграниц, каждый второй ходил с айфоном, а на улицах километровые пробки из тачек. При этом ныли как плохо, какое зубожиння.
Пол вареника, пол сосиски. Карма за такое кощунство - наказывает. Наказывает жестко.

P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
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30.04.2020 11:08 Відповісти
+24
почему же зелебоба назвал коммерческий груз "гуманитарнім"??
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30.04.2020 11:09 Відповісти
+24
Похоже, в той Мрии вообще не было ни гуманитарного груза, ни купленного МОЗ. Остается загадкой - почему рейс встречал президент. Привет.
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30.04.2020 11:15 Відповісти
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Ротвейлеры прочитал сперва
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30.04.2020 11:06 Відповісти
Поплыл Тимошенко. От горе)))
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30.04.2020 11:19 Відповісти
Ага,самі,так як і поїздку Зелєбоби до Оману))
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30.04.2020 11:07 Відповісти
так теми же самолетами привозили или другими?
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30.04.2020 11:08 Відповісти
Похоже, в той Мрии вообще не было ни гуманитарного груза, ни купленного МОЗ. Остается загадкой - почему рейс встречал президент. Привет.
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30.04.2020 11:15 Відповісти
Вчера хорошо и емко уже писали. "Не президент, а какой-то Хатико ..... твою дивизию"
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30.04.2020 11:24 Відповісти
Глядя на то, что происходит, начинаешь сомневаться вообще в его адекватности. Может мы зря вообще на него наезжаем и его просто лечить надо?
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30.04.2020 11:29 Відповісти
Таки да.
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30.04.2020 11:31 Відповісти
И я не ёрничаю в данном случае. Как минимум, признаки эскапизма у него действительно ярко выражены. Придумал себе человек свой какой-то мир и живет в нем, не задумываясь и не замечая того, что творится вокруг.
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30.04.2020 11:46 Відповісти
Так и я тоже. Он играет роли, все время играет какие-то роли. Отсюда и тяга к видосикам и внешней стороне процесса, в отличие от результата. Он так и не стал реальным президентом, а все время пытается играть его роль, причем совсем-совсем хреново пытается. А о зависимости бубочки от антидепрессантов и подобного не писал уже только ленивый психиатр.
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30.04.2020 12:02 Відповісти
Будет не смешно, если об этом начнут говорить не только наши психиатры.
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30.04.2020 12:07 Відповісти
а наш Хатико всё приезжает и ждёт гуманитарную помощь...
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30.04.2020 12:40 Відповісти
нет, он просто болван, которого пользуют все кто имеет доступ к телу. Коммерческие грузы доставляют без растаможки потому что "под эгидой Офиса Президента".
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30.04.2020 11:55 Відповісти
Болван настолько - это уже патология.
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30.04.2020 11:57 Відповісти
ну так его же 73% не за мозги выбирали
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30.04.2020 12:26 Відповісти
Это уже другая патология. Выбирали не Зеленского, выбирали Голобородько. Представляете, если бы жители Калифорнии, выбрав Шварценегера, да еще дважды, губернатором сели бы у телевизоров и стали ждать, что Железный Арни станет вести себя как Терминатор........... Я не представляю.
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30.04.2020 12:39 Відповісти
Хачико))
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30.04.2020 11:46 Відповісти
ЗЕЛЁНАЯ СОПЛЯ в доле ОДНОЗНАЧНО.
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30.04.2020 13:40 Відповісти
"Для своих потребностей. Ритейлеры - для продажи. Вы же видите, что сейчас уже много и масок, и других средств защиты есть в аптеках. Месяц или полтора месяца назад ничего этого не было", - отметил он.
А нахера тоннами было продавать свои маски,А??
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30.04.2020 12:03 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3102665.html Лютi новини

1. Бензоколонка захлебывается собственной нефтью.
Лишние баррели - негде хранить. Емкости Петербургского нефтяного терминала заполнены под завязку. В Европе нефть не принимают: 30 танкеров стоят на рейде с невозможностью разгрузиться. Арабы продолжают демпинговать цены на нефть. Цена на нефть Urals с поставкой в мае протестировала уровень в $14.5 за бочку черной жижи.
Год назад на 1 грамм золота в порту Роттердама можно было купить 0,6 бочки нефти Urals, емкостью 159 литров. Сейчас за 1 грамм благородного металла дают 4 бочки нефти Urals.
Нефть, в переводе на золото, за год подешевела в 7 раз.
Результат: жижа с бензоколонки не продается вообще. Сейчас идет тотальное заполнение хранилищ, потом начнется обвальная консервация скважин, потом конец.
Никто не заплачет.

2. Презервативы после использования - выбрасывают.
Бодя Кутепов поборол "барыгу", но оказалось, что он сделал себя сам, причем - в самой брутальной форме. В качестве побочного явления, вернулся старый добрый беркут из 2014, который показал Боде, что он никто на этом празднике жизни.
А вы говорите, что машины времени не существует. Менты "Янелоха" отделали "недорогеньких" и сломали им аппаратуру. Да-да, тех самых "недорогеньких", которые сделали все, чтобы ЗЕлёная шмаркля узурпировала власть.
И теперь их мутузят, как при Януковиче.
Сначала журналистам платили за свержение Пороха, а теперь их просто *издят.
Благодаря таким гандонам, всего за один год власти зеленых, полицию, которую мы начали уважать, низвели до уровня старых мусоров.
Службу Божью Украины, которой мы гордились, превратили в сборище предателей.
ГУР МОУ трансформируют в проходной двор.
Экономику, которая росла - убили.
Право, Законы и Конституция - попраны и растоптаны.
Пи*дец обещает быть фееричным. Я не злорадствую, но весь тот ужас, который испытали 25% от понимания, в каком социуме проживаем, какая пропасть ожидает Украину и невыносимый стыд от выбора нарида 21.04.19.
Все эти наши эмоции только сейчас догоняют тех 73%.
Хотя нет, вру, люто злорадствую.
Каждый организм, который отдал свой голос за зеленого ублюдка, должен жрать землю, харкать кровью и выть как собака. Чтобы при одном упоминании фамилии Зеленский, у людей вырывались неконтролируемые потоки нецензурной лексики.

3. Клоун Апокалипсиса.
Зеленский - гениальный и величайший политик современности. Он смог сделать то, что не смог никто другой.
Он взял страну с растущим ВВП, с растущей экономикой, с растущим промышленным производством, с растущими доходами жителей этой страны, и уе*ал ее об стену, при этом продолжает добивать ногами.
Запретили заробiтчанам выезжать при растущей безработице. МВФ нервно курит в стороне. Заробiтчани в 2019 году перечислили в Украину $16 млрд. В этом году - большой и толстый хер без соли.
Экономический прорыв близок как никогда. Ограничили свободную передачу денег до 5-ти тысяч, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150 000 до 400 000.
Уровень экономического рывка от Зекоманды - это платеж в 200 баксов, которые будут мониторить, и блокировать если вызывают подозрение. Ещё раз, внимание - 200 баксов.
В общем, диджитализировали, диджитализировали и додиджитализировались до того что переходим в кэш, чтобы не привлекать внимание финустанов.
Закрыли на 2 месяца весь мелкий и средний бизнес, но оставили Эпицентр. Херасе там борьба с барыгами вирує, радоваться не успеваю.
В общем, достижения Зеленского - как преступления Порошенко: все о них говорят, но никто найти не может.
Прошел год.
Подведем итоги: падение ВВП, крах экономики, ни одной реформы, ни одного достижения в социальной сфере, ни одного шага в направлении евро интеграции, невыполнение бюджета на 300 млрд., рост безработицы, ни единого достижения на фронте, потеря территорий, втрое больше погибших на востоке, горят десятки сел, леса, ЧАЭС, единственное достижение - Киев занял первое место по качеству воздуха - Киев в гари и пепелище, а мудрый нарид, сидит дома без работы и радуется как он без смазки сам себя сделал.
Нарид не вылазил из кабаков, заграниц, каждый второй ходил с айфоном, а на улицах километровые пробки из тачек. При этом ныли как плохо, какое зубожиння.
Пол вареника, пол сосиски. Карма за такое кощунство - наказывает. Наказывает жестко.

P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
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30.04.2020 11:08 Відповісти
все верно, кроме претензии к работающим Эпицентрам - в Польше тоже все закрыто но строительные гипермаркеты - ЛеройМерлин и Касторама - работают.
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30.04.2020 11:57 Відповісти
Я вибачаюсь, а обвал гривні у три з половиною рази це яке зростання?
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30.04.2020 12:08 Відповісти
Це війна РФ проти нас. Дурню нерозумний.
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30.04.2020 14:01 Відповісти
почему же зелебоба назвал коммерческий груз "гуманитарнім"??
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30.04.2020 11:09 Відповісти
Наверное потому что видосик надо было снять. Не может же президент встречать коммерческий рейс, не по рангу как-то.
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30.04.2020 11:17 Відповісти
Коммерческий,некоммерческий... - "А какая разница"? В сценарии написано-"встреча самолета"! Посмотрели в расписании ближайший рейс и поехали кино записывать.
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30.04.2020 11:36 Відповісти
Тому, що комерційним він є для простого нарід, а для зелених бариґ таки гуманітарним. Насправді що ж тут незрозумілого - звичайний дешёвый піар для лохів. Кирило Тимошенко ставить ОПі за заслугу, що маски в магазинах з'явилися. А він у курсі, що масками держава мала забезпечити громадян безкоштовно, раз ввела їх обов'язкове носіння? А для кого у Епіцентрі продают захисні костюмы 5-го!!!!рівня захисту? Невже для простого наріду?Так воно йому не потрібно! Зате потрібно лікарям, які безпосередньо контактують з хворими на коронавірус. То що, лікарі ці костюми маютькупляти за власні кошти? Хотіли знати, як виглядають мародери? Ну що ж, подивіться. Тільки реальні мародери мають зелений колір.
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30.04.2020 11:32 Відповісти
чтобы Герега не платила растаможку, вот почему.
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30.04.2020 11:58 Відповісти
кокс ядрёный попался, дунул больше чем надо и соплю понесло с горячими речами, поэтому и груз гумонитарный и бесплатный и защита для врачей и мы не спим и работаем работаем, а зелебобики прохавают им не привыкать.
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30.04.2020 13:42 Відповісти
ээээээ получается в ЗЕофисе попиарились за чужой счет ?
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30.04.2020 11:09 Відповісти
"...попиарились"
та ні, тупо збрехали. Як мама Ріма з татом Сашей вчили.
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30.04.2020 11:32 Відповісти
Они еще и рейс оплатили за счет Нафтогаза похоже.
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30.04.2020 11:48 Відповісти
А вроде мрию Нафтогаз оплачивал....
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30.04.2020 11:09 Відповісти
Встеча самолетов с контрабандой. Гарантия дипломатической неприкосновенности. Дорого. Звонить в Офис презедента.
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30.04.2020 11:12 Відповісти
Это бубочка дозу встречает.
В каждом самолете он видит коксовоз.
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30.04.2020 12:12 Відповісти
я вот голосовал за Зеленского...возможно зря, а если бы остался Петя было бы лучше или нет?
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30.04.2020 11:12 Відповісти
я вот голосовал за Зеленского... Для діагнозу цього достатньо.
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30.04.2020 11:14 Відповісти
и каков вердикт, профессор?))
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30.04.2020 11:16 Відповісти
Какая разница...
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30.04.2020 11:18 Відповісти
ну как? я думаю что Вы прокрутили в голове чудесные слова типа кретин, олигофрен, идиот, дебил и что-то в этом роде?))) скажите что это правда)))
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30.04.2020 11:20 Відповісти
Ну так на комплімент ще ніхто не напрошувався!
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30.04.2020 11:22 Відповісти
не стесняйтесь)))
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30.04.2020 11:28 Відповісти
Я гадаю, розумово обмежений буде досить. Все, ходи здороий, хай щастить.
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30.04.2020 11:31 Відповісти
Это зависит от ответа на вопрос - лишь бы не Порошенко-вор ?
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30.04.2020 11:23 Відповісти
Ющенко, Порошенко, Тимошенко, Янукович для меня одного поля ягоды...как и весь так называемый бомонд. речь не о порошенко конкретно, а о так называемой полит. элите...и да... лишь бы не кто то из них
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30.04.2020 11:27 Відповісти
Ну и как, результатом разрухи довольны? А это только год прошел.
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30.04.2020 11:30 Відповісти
Т.е. ты против любой абстрактной власти? Анархосиндикалист?
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30.04.2020 14:36 Відповісти
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2278
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30.04.2020 11:26 Відповісти
"...и каков вердикт"
таке не лікується, бо лежить не в медичній, а в моральній площині. Одужання лише можливе через покаяння. Але покаяння може бути неможливим.
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30.04.2020 11:38 Відповісти
Што за вопросы??? Конешно же было бы хуже. Некому было бы вас всех делать "разом".
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30.04.2020 11:15 Відповісти
"История не терпит сослагательного наклонения". Думайте, что делать сейчас и завтра.
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30.04.2020 11:16 Відповісти
А Вы просто вспомните. Лучше или хуже было год назад? Ну и........ еще можно напрячь память и вспомнить ситуацию в стране весной 2014 года. Лучше или хуже стало через 5 лет? Лично у меня нет гарантии, что еще через 4 года станет хоть чуточку получше от сегодня.
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30.04.2020 11:22 Відповісти
Как минимум, экономика росла бы, как и в предыдущие 3 года, до коронавируса в Украине.
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30.04.2020 11:27 Відповісти
А что Порошенко делал не так, если теперь уже видны "достижения" Зелемойского, если Вы голосовали за Зелемойского, сравните их?
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30.04.2020 11:30 Відповісти
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7255
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30.04.2020 11:39 Відповісти
Маски с "гуманитарной помощи Китая" привезенные в Украину лайнером "Мрия", оказались коммерческим рейсом для "Эпицентра" Гереги, которая теперь требует от Клично их у нее покупать. Пытаясь хоть как то объясниться, ОПУ начало рассказывать что среди коммерческого груза был и "гуманитарный". Безусловно, называть бонусную партию крупного заказа "гуманитарной" - это такая невинная ложь. Если бы не одно но ... Именно эту партию "гуманитарной поставки" в количестве 300000 пытались назад продать в Китай по смешным ценам, группа харьковских бизнесменов и было остановлено СБУ, которому видимо ничего не досталось с этой операции.
Мерзость режима Зеленского сравнима только с его тупостью. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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30.04.2020 11:12 Відповісти
Президент должен получить гонорар за рекламирование коммерческих закупок.
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30.04.2020 11:13 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3101898.html "Кінець епохи брехні", ага

Захисні халати, привезені фондом Порошенка, йдуть НАПРЯМУ ОПОРНИМ ЛІКАРНЯМ в різних регіонах. Я сам завозив одну партію.
А от захисні халати з «Мрії», які помпезно зустрічав Зеленський, продаються в Епіцентрі за 800 гривень.
Так хто там барига?
Хто заробляє на карантині?
Volodymyr Ariev____________________
Як багато цинізму від влади!
Тиждень тому, 23 квітня, Зеленський особисто зустрічав літак "Мрія" з вантажем з Китаю. Офіс преЗЕдента публікував звіт, преЗЕдент та його команда поїхали в аеропорт робити селфі та відео знімати. Наче це їх вантаж, та невдовзі його отримають лікарні.
Сьогодні, 29 квітня, з'ясовується, що цей літак доставив в Україну вантаж для пана Гереги, який дав можливість на цьому попіаритися преЗЕденту.
Як після цього можна дивуватися, что бізнес Гереги працює, а сотні та тисячі малих та середніх підприємств - зачинені?
Тепер пан Герега пише листи мерам міст (наприклад, меру Києва - лист додається) та нардепам, щоб зверталися до нього по допомогу. Вже у власних політичних та бізнесових інтересах.
Нормальна політична корупція за свої гроші.
А потім ми дивуємось, чого лікарів як бійців 2014 одягають волонтери.
Kira Rudik
______________
Українські літаки "Мрія" і "Руслан" доставляють в Україну сотні тон масок та медобладнання з Китаю. Доставляють як гуманітарний вантаж.
Знаєте, куди ця "гуманітарка" потрапляє? Як з'ясувалося - у гіпермаркети на продаж!
Ви це все купуєте, а влада наживається на карантині!
Зверніть увагу: 4 травня, наступного понеділка, до Гостомеля прилетить ще два літаки. Вони привезуть ще сотні тон такого вантажу з Китаю.
Проплачує ці літаки, до речі, НАК "Нафтогаз України", тобто з грошей українців.
(с)
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30.04.2020 11:14 Відповісти
Тим часом, "Епіцентр" торгує тією самою "гуманітаркою", яку зустрічав Зеленський.
Халат захисний - за ціною 800 гривень, дата виробництва - 12 березня 2020 року.
Андрій Дзиндзя

Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8067

Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3084

Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2093

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3101898.html


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30.04.2020 11:16 Відповісти
Хроники конца эпохи нищеты...
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30.04.2020 11:18 Відповісти
Эпоха Развитого Клоунизма ©
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30.04.2020 12:19 Відповісти
Падлюки брехливі- знову всіх розвели й насміялися з дурнів їх же й обравших!
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30.04.2020 11:14 Відповісти
Так зебилы, может это сделали благотворительные фонды, а не вы?
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30.04.2020 11:14 Відповісти
cсами рплачивают сами везут, а пиарится на этом зеля. ну и гнида
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30.04.2020 11:15 Відповісти
З баригами й марадьорами- помилочка вийшла! Все навпаки й догори дриком!
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30.04.2020 11:18 Відповісти
каким отростком офис преЗЕдента к благотворительным фондам?
или это личные благотворительные фонда преЗЕдента и его семьи и его окружения????
пиар-шоу???
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30.04.2020 11:19 Відповісти
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7506
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30.04.2020 11:20 Відповісти
Чему удивляться, если одна из слуг благородно возмутилась, посетовав на то
, что на ее "минималку" в 35000 грн в месяц невозможно видите ли нормально воспитать ребьонка. Ех, знала бы она сколько зарабатывает мудрий нарид - пошла бы в метро милостыню просить.
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30.04.2020 11:21 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25005040.html Владимир Бенин

В свете запрета на выезд заробитчан, есть инициатива для правительства.
Нам срочно надо ввести штраф за тунеядство. Не снимая карантина, конечно, иначе к чему все это? Если проклятый заробитчанин сидит без работы больше двух месяцев - обложить его .... штрафами. Потому, что чего это ты плитку не кладешь на благо отчизны, мразь? Ты что, влассово враждебный элемент?! Что, думаешь пересидеть карантин, и рвануть в свою Польшу?! Нет уж, дудки! Трудовая миграция мешает Зе Команде поднимать страну!
Сплотимся же вокруг Партии и Вождя!

Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8372

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664516494096277&set=a.257391694808761&type=3 Oleksii Osypenko
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30.04.2020 11:22 Відповісти
Ніяких висновків з часу оманського "вояжа" не зроблено. Знову на такі самі граблі наступають з розгоном. Скільки ще буде версій по тій "Мрії"?
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30.04.2020 11:23 Відповісти
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1743
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30.04.2020 11:23 Відповісти
Ще один ніразу не барига- Коля -котлєта!
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30.04.2020 11:25 Відповісти
НУ СЛУГИ НАРОДА И МАРОДЕРЫ .

В карантин 😀😀😀
И интресно откуда деньги у депутатов на обеды в ресторане Тищенко ?
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30.04.2020 11:27 Відповісти
Вот что я скажу по этому поводу. Это конечно не "ресторан работал" НО! Чай-кофе продавать в помещении запрещено.
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30.04.2020 11:28 Відповісти
чайок по 600 гривень п"ють, а в держави отримують гроші на проживання.. Мдаа, ці, доки ми їх не вб"ємо - не нажеруться..
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30.04.2020 11:40 Відповісти
Сума 580 грн ,чай ягідний мікс кількість одна- перепрошую це 1 відро чи одна цистерна ?
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30.04.2020 13:22 Відповісти
В Леруа Мерлен антисептик -100 гр - 24 гривны
Жто такая малюсенькая бутылочка
Других вариантов там нет
Правда появилась Белизна ( хлорка)
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30.04.2020 11:26 Відповісти
В Космо - 50 грн.
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30.04.2020 11:29 Відповісти
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5327
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30.04.2020 11:27 Відповісти
то ви ще й на ритейлерах наварили?? От же ж блазні !!
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30.04.2020 11:38 Відповісти
Кадр із серіалу -"Янек в шоке". Серія -"А, шо? Так можно було?"
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7294
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30.04.2020 11:45 Відповісти
Цитата из заявления Тимошенко: "Вы же видите, что сейчас уже много и масок, и других средств защиты есть в аптеках. Месяц или полтора месяца назад ничего этого не было".
Т.е. он официально заявил, что власть полностью провалила подготовку к пандемии.
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30.04.2020 12:20 Відповісти
молодцы, всё правильно.
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30.04.2020 12:23 Відповісти
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2849
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30.04.2020 12:51 Відповісти
"средства, которые покупали коммерческие организации, они привозили за свой счет, оплачивали самолеты"Источник: https://censor.net/n3192593
Точна ціна одного рейсу
"Мрії" не розголошується, проте експерти кажуть про $30 тисяч за
годину, а загалом рейс може коштувати від $650 тисяч до $1 млн, і навіть більше
- залежно від відстані й ваги. За словами співрозмовника ЄвроПравди, дотичного
до цієї сфери, рейс Київ-Шанхай-Київ обходиться приблизно у $1 млн.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/04/23/7109067/ Так что верим, охотно верим что платили они сами .
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30.04.2020 13:18 Відповісти
 
 