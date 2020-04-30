Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко
На закупівлю медичних засобів для боротьби з коронавірусом, які проводилася кілька тижнів за кордоном під егідою Офісу Президента України, не витрачалися кошти з бюджету країни, а комерційні організації закупівлі для власних потреб оплачували за свій рахунок, підкреслює заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
"Офіс Президента наступного тижня про роботу наших благодійних фондів зробить великий звіт. Ми покажемо, скільки грошей було витрачено, на що - на літаки, на закупівлю засобів захисту тощо. Там багато чого зроблено. Ми також ремонтували ІВЛи, які є в Україні - на це також витрачалися кошти. Але хочу підкреслити: на все, що робив Офіс Президента, не було витрачено жодної копійки з державного бюджету України. Це все оплачувалося з благодійних фондів", - розповів він на брифінгу в четвер після прибуття чергового літака з Китаю, який став останнім під егідою Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Тимошенко зауважив, що засоби, які купували комерційні організації, вони привозили за свій рахунок, оплачували літаки. "Для своїх потреб. Ритейлери - для продажу. Ви ж бачите, що зараз вже багато і масок, і інших засобів захисту є в аптеках. Місяць або півтора місяці тому нічого цього не було", - зазначив він.
Раніше з'ясувалося, що Зеленський заявив, що "Мрія" доставила рекордний вантаж "для лікарень і аптек", а він для "Епіцентру".
Будь ласка, зачекайте...
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А нахера тоннами было продавать свои маски,А??
1. Бензоколонка захлебывается собственной нефтью.
Лишние баррели - негде хранить. Емкости Петербургского нефтяного терминала заполнены под завязку. В Европе нефть не принимают: 30 танкеров стоят на рейде с невозможностью разгрузиться. Арабы продолжают демпинговать цены на нефть. Цена на нефть Urals с поставкой в мае протестировала уровень в $14.5 за бочку черной жижи.
Год назад на 1 грамм золота в порту Роттердама можно было купить 0,6 бочки нефти Urals, емкостью 159 литров. Сейчас за 1 грамм благородного металла дают 4 бочки нефти Urals.
Нефть, в переводе на золото, за год подешевела в 7 раз.
Результат: жижа с бензоколонки не продается вообще. Сейчас идет тотальное заполнение хранилищ, потом начнется обвальная консервация скважин, потом конец.
Никто не заплачет.
2. Презервативы после использования - выбрасывают.
Бодя Кутепов поборол "барыгу", но оказалось, что он сделал себя сам, причем - в самой брутальной форме. В качестве побочного явления, вернулся старый добрый беркут из 2014, который показал Боде, что он никто на этом празднике жизни.
А вы говорите, что машины времени не существует. Менты "Янелоха" отделали "недорогеньких" и сломали им аппаратуру. Да-да, тех самых "недорогеньких", которые сделали все, чтобы ЗЕлёная шмаркля узурпировала власть.
И теперь их мутузят, как при Януковиче.
Сначала журналистам платили за свержение Пороха, а теперь их просто *издят.
Благодаря таким гандонам, всего за один год власти зеленых, полицию, которую мы начали уважать, низвели до уровня старых мусоров.
Службу Божью Украины, которой мы гордились, превратили в сборище предателей.
ГУР МОУ трансформируют в проходной двор.
Экономику, которая росла - убили.
Право, Законы и Конституция - попраны и растоптаны.
Пи*дец обещает быть фееричным. Я не злорадствую, но весь тот ужас, который испытали 25% от понимания, в каком социуме проживаем, какая пропасть ожидает Украину и невыносимый стыд от выбора нарида 21.04.19.
Все эти наши эмоции только сейчас догоняют тех 73%.
Хотя нет, вру, люто злорадствую.
Каждый организм, который отдал свой голос за зеленого ублюдка, должен жрать землю, харкать кровью и выть как собака. Чтобы при одном упоминании фамилии Зеленский, у людей вырывались неконтролируемые потоки нецензурной лексики.
3. Клоун Апокалипсиса.
Зеленский - гениальный и величайший политик современности. Он смог сделать то, что не смог никто другой.
Он взял страну с растущим ВВП, с растущей экономикой, с растущим промышленным производством, с растущими доходами жителей этой страны, и уе*ал ее об стену, при этом продолжает добивать ногами.
Запретили заробiтчанам выезжать при растущей безработице. МВФ нервно курит в стороне. Заробiтчани в 2019 году перечислили в Украину $16 млрд. В этом году - большой и толстый хер без соли.
Экономический прорыв близок как никогда. Ограничили свободную передачу денег до 5-ти тысяч, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150 000 до 400 000.
Уровень экономического рывка от Зекоманды - это платеж в 200 баксов, которые будут мониторить, и блокировать если вызывают подозрение. Ещё раз, внимание - 200 баксов.
В общем, диджитализировали, диджитализировали и додиджитализировались до того что переходим в кэш, чтобы не привлекать внимание финустанов.
Закрыли на 2 месяца весь мелкий и средний бизнес, но оставили Эпицентр. Херасе там борьба с барыгами вирує, радоваться не успеваю.
В общем, достижения Зеленского - как преступления Порошенко: все о них говорят, но никто найти не может.
Прошел год.
Подведем итоги: падение ВВП, крах экономики, ни одной реформы, ни одного достижения в социальной сфере, ни одного шага в направлении евро интеграции, невыполнение бюджета на 300 млрд., рост безработицы, ни единого достижения на фронте, потеря территорий, втрое больше погибших на востоке, горят десятки сел, леса, ЧАЭС, единственное достижение - Киев занял первое место по качеству воздуха - Киев в гари и пепелище, а мудрый нарид, сидит дома без работы и радуется как он без смазки сам себя сделал.
Нарид не вылазил из кабаков, заграниц, каждый второй ходил с айфоном, а на улицах километровые пробки из тачек. При этом ныли как плохо, какое зубожиння.
Пол вареника, пол сосиски. Карма за такое кощунство - наказывает. Наказывает жестко.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
та ні, тупо збрехали. Як мама Ріма з татом Сашей вчили.
В каждом самолете он видит коксовоз.
таке не лікується, бо лежить не в медичній, а в моральній площині. Одужання лише можливе через покаяння. Але покаяння може бути неможливим.
Мерзость режима Зеленского сравнима только с его тупостью. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Захисні халати, привезені фондом Порошенка, йдуть НАПРЯМУ ОПОРНИМ ЛІКАРНЯМ в різних регіонах. Я сам завозив одну партію.
А от захисні халати з «Мрії», які помпезно зустрічав Зеленський, продаються в Епіцентрі за 800 гривень.
Так хто там барига?
Хто заробляє на карантині?
Volodymyr Ariev____________________
Як багато цинізму від влади!
Тиждень тому, 23 квітня, Зеленський особисто зустрічав літак "Мрія" з вантажем з Китаю. Офіс преЗЕдента публікував звіт, преЗЕдент та його команда поїхали в аеропорт робити селфі та відео знімати. Наче це їх вантаж, та невдовзі його отримають лікарні.
Сьогодні, 29 квітня, з'ясовується, що цей літак доставив в Україну вантаж для пана Гереги, який дав можливість на цьому попіаритися преЗЕденту.
Як після цього можна дивуватися, что бізнес Гереги працює, а сотні та тисячі малих та середніх підприємств - зачинені?
Тепер пан Герега пише листи мерам міст (наприклад, меру Києва - лист додається) та нардепам, щоб зверталися до нього по допомогу. Вже у власних політичних та бізнесових інтересах.
Нормальна політична корупція за свої гроші.
А потім ми дивуємось, чого лікарів як бійців 2014 одягають волонтери.
Kira Rudik
______________
Українські літаки "Мрія" і "Руслан" доставляють в Україну сотні тон масок та медобладнання з Китаю. Доставляють як гуманітарний вантаж.
Знаєте, куди ця "гуманітарка" потрапляє? Як з'ясувалося - у гіпермаркети на продаж!
Ви це все купуєте, а влада наживається на карантині!
Зверніть увагу: 4 травня, наступного понеділка, до Гостомеля прилетить ще два літаки. Вони привезуть ще сотні тон такого вантажу з Китаю.
Проплачує ці літаки, до речі, НАК "Нафтогаз України", тобто з грошей українців.
(с)
Халат захисний - за ціною 800 гривень, дата виробництва - 12 березня 2020 року.
Андрій Дзиндзя
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3101898.html
или это личные благотворительные фонда преЗЕдента и его семьи и его окружения????
пиар-шоу???
, что на ее "минималку" в 35000 грн в месяц невозможно видите ли нормально воспитать ребьонка. Ех, знала бы она сколько зарабатывает мудрий нарид - пошла бы в метро милостыню просить.
В свете запрета на выезд заробитчан, есть инициатива для правительства.
Нам срочно надо ввести штраф за тунеядство. Не снимая карантина, конечно, иначе к чему все это? Если проклятый заробитчанин сидит без работы больше двух месяцев - обложить его .... штрафами. Потому, что чего это ты плитку не кладешь на благо отчизны, мразь? Ты что, влассово враждебный элемент?! Что, думаешь пересидеть карантин, и рвануть в свою Польшу?! Нет уж, дудки! Трудовая миграция мешает Зе Команде поднимать страну!
Сплотимся же вокруг Партии и Вождя!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664516494096277&set=a.257391694808761&type=3 Oleksii Osypenko
В карантин 😀😀😀
И интресно откуда деньги у депутатов на обеды в ресторане Тищенко ?
Жто такая малюсенькая бутылочка
Других вариантов там нет
Правда появилась Белизна ( хлорка)
Т.е. он официально заявил, что власть полностью провалила подготовку к пандемии.
Точна ціна одного рейсу
"Мрії" не розголошується, проте експерти кажуть про $30 тисяч за
годину, а загалом рейс може коштувати від $650 тисяч до $1 млн, і навіть більше
- залежно від відстані й ваги. За словами співрозмовника ЄвроПравди, дотичного
до цієї сфери, рейс Київ-Шанхай-Київ обходиться приблизно у $1 млн.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/04/23/7109067/ Так что верим, охотно верим что платили они сами .